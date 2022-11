Najciekawsze filmy na Netfliksie, HBO Max, Canal+ i Disney+ [GRUDZIEŃ 2022]

Platformy streamingowe postarały się, by grudzień był pełen filmowych wydarzeń. Oto lista najciekawszych produkcji, które już w tym miesiącu będziecie mogli obejrzeć w serwisach VOD.

Spis treści

Kochanek Lady Chatterley (Netflix)

Premiera: 2 grudnia

Adaptacja słynnej powieści erotycznej D.H. Lawrence'a, niegdyś zakazanej m.in. w USA, Kanadzie i Japonii. Constance (Emma Corrin) to młoda żona sir Clifforda Chatterley (Matthew Duckett). Gdy jej mąż wraca z wojny częściowo sparaliżowany, kobieta nawiązuje romans z przystojnym gajowym Oliverem (Jack O'Connell). Na szali stawia całe swoje dotychczasowe życie.

C’mon C’mon (HBO Max)

Premiera: 3 grudnia

Johnny (Joaquin Phoenix) to dziennikarz radiowy. Realizując zlecony materiał, przemierza USA rozmawiając z dziećmi i młodzieżą. W Los Angeles postanawia odwiedzić swoją siostrę Viv (Gaby Hoffmann), z którą jest skonfliktowany od lat. Aby jej pomóc, podejmuje się chwilowo opieki nad jej synkiem Jessem (Woody Norman).

Benedetta (HBO Max)

Premiera: 4 grudnia

Dramat erotyczny Paula Verhoevena, którego akcja rozgrywa się w renesansowym klasztorze. We Włoszech szaleje epidemia. Benedetta (Virginie Efira) to młoda zakonnica, która twierdzi, że posiada wyjątkową więź z Jezusem. Miewa mistyczne wizje i cieszy się wielkim szacunkiem otoczenia. Jej rosnące wpływy nie przysparzają jej jednak sympatii matki przełożonej (Charlotte Rampling) i kościelnych hierarchów. Sytuację pogarsza pojawienie się w klasztorze nowicjuszki Bartolomei (Daphné Patakia).

Pinokio (Netflix)

Premiera: 9 grudnia

Animacja autorstwa Guillermo del Toro. Pinokio to chłopiec z drewna stworzony przez starego rzemieślnika. Niesforny i żądny przygód porzuca swego opiekuna i wyrusza, by poznać świat.

Star Trek (HBO Max)

Premiera: 9 grudnia

Początki załogi statku kosmicznego USS Enterprise. Młody James Kirk (Chris Pine) musi połączyć siły ze zdystansowanym Spockiem (Zachary Quinto) Podczas podróży statkiem kosmicznym natrafiają na niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkim cywilizacjom.

Cyrano (HBO Max)

Premiera: 11 grudnia

Musicalowa adaptacja sztuki teatralnej. Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage) to szlachcic i znakomity mówca, zakochany w pięknej Roxanne (Haley Bennett). Przekonany, że jego wygląd stoi na drodze do jego szczęścia, nie wyznaje ukochanej uczuć. Dziewczyna zakochuje się w przystojnym Christianie (Kelvin Harrison Jr.).

Patrz, jak kręcą (Disney+)

Premiera: 14 grudnia

West End, lata 50. Właśnie trwają przygotowania do filmowej adaptacji głośnej sztuki teatralnej. Nieoczekiwanie dochodzi do morderstwa... Zagadkę tajemniczej śmierci musi rozwiązać zmęczony życiem inspektor Stoppard (Sam Rockwell) oraz młoda i entuzjastyczna policjanta Stalker (Saoirse Ronan). Niedobrany duet wpada w szalony wir kryminalnych intryg.

Bardo, czyli fałszywej kroniki garści prawd (Netflix)

Premiera: 16 grudnia

Nowy film Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Główny bohater to Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho), meksykański reżyser, który po latach powraca do swojej ojczyzny. Choć ma otrzymać prestiżową nagrodę, nic nie układa się pozytywnie. Rodzina ma do niego pretensje, kryzys wieku średniego atakuje, a tragedia sprzed lat nie daje o sobie zapomnieć. Film pełen niezwykłych wizji, filozoficznych rozważań i społecznych diagnoz.

Glass Onion: Film z serii Na Noże (Netflix)

Premiera: 23 grudnia

Kontynuacja kryminału Riana Johnsona Na noże. Milioner Miles Bron (Edward Norton) na swoją wyspę zaprasza grupę przyjaciół. Są wśród nich politycy, influencerzy i ich pracownicy, a każdy ma swój mały sekret. Na wyspie czeka na nich niespodzianka: w ramach nietypowej zabawy muszą rozwiązać "zagadkę" śmierci Milesa. Problem w tym, że na wyspie naprawdę zaczyna grasować morderca, a sielskie wakacje zmieniają się w koszmar. Na szczęście do akcji wkracza Benoit Blanc (Daniel Craig) – detektyw, któremu żadna zbrodnia nie jest straszna.

Matylda (Netflix)

Premiera: 25 grudnia

Adaptacja musicalu na podstawie książki Roalda Dahla. Matylda (Alisha Weir) to mała, ale bardzo inteligentna i zdolna dziewczynka, która przyszła na świat w niesympatycznej rodzinie. Jej zadufani rodzice nie rozumieją jej zainteresowań i nie wspierają pasji. Gdy Matylda trafia do szkoły prowadzonej przez upiorną dyrektorkę pannę Trunchbull (Emma Thompson), jej misją staje się odmienienie losu swojego i innych dzieci. Z pomocą nadnaturalnych zdolności i miłej nauczycielki, panny Honey (Lashana Lynch) szykuje prawdziwą rewolucję.

Biały szum (Netflix)

Premiera: 30 grudnia

Ekranizacja postmodernistycznej powieści Dona DeLillo w reżyserii Noah Baumbacha. Jack Gladney (Adam Driver) to uniwersytecki profesor z dość skomplikowanym życiorysem. On i jego żona Babette (Greta Gerwig) bardzo boją się śmierci. Ich życie przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w okolicy uwolniona zostaje toksyczna substancja, która zmusza bohaterów do ewakuacji.

