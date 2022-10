Najciekawsze filmy na Netfliksie, HBO Max i Disney+ [PAŹDZIERNIK 2022]

Na długie jesienne wieczory serwisy streamingowe przygotowały solidną dawkę filmowych nowości. Przekonajcie się, co w październiku czeka na Was na Netfliksie, HBO Max i Disney+.

DC Liga Super-Pets (HBO Max)

Premiera: 2 października

Film animowany opowiadający o grupie zwierząt ze schroniska, które muszą ruszyć na pomoc superbohaterom i uratować świat. Na ich czele stoi Krypto – pies samego Supermana. Gdy Clark Kent i Liga Sprawiedliwości wpada w tarapaty, dzielny Krypto rusza z odsieczą.

Duma i uprzedzenie, i zombie (HBO Max)

Premiera: 2 października

Pastisz klasycznej opowieści spod pióra Jane Austen. Anglia, początek XIX wieku. Siostry Bennett usiłują brylować w towarzystwie i znaleźć odpowiednich mężów, jednak na przeszkodzie staje im nie tylko niewesoła sytuacja majątkowa, ale również hordy zombie. Rezolutne siostry postanawiają dać odpór armii umarłych.

Telefon pana Harrigana (Netflix)

Premiera: 5 października

Craig to młody, introwertyczny chłopak z małego miasteczka. Przypadkowo nawiązuje znajomość ze starszym miliarderem, który podobnie jak on, jest pasjonatem książek. Gdy mężczyzna umiera, Craig odkrywa, że jest w stanie kontaktować się z nim... za pomocą iPhone’a.

Wilkołak nocą (Disney+)

Premiera: 7 października

Eksperymentalna produkcja Marvela nawiązująca do retro horrorów studia Universal. Grupa łowców potworów gromadzi się w zamku Bloodstone, by wziąć udział w makabrycznym rytuale. W efekcie stają oko w oko z krwiożerczym monstrum.

Rosaline (Disney+)

Premiera: 14 października

Rosaline to znana z dramatu Szekspira pierwsza ukochana Romea, którą chłopak porzuca dla Julii. Disney postanowił uczynić ją główną bohaterką swojego filmu – dziewczyna nie ma zamiaru wybaczyć młodemu Monteki złamanego serca.

Najgorszy człowiek na świecie (HBO Max)

Premiera: 15 października

Blisko trzydziestoletnia Julia postanawia uporządkować swoje życie. Jest w szczęśliwym związku z Akselem, ale gdy na imprezie poznaje szalonego Eivinda zaczyna zastanawiać się, czy to nie właśnie z nim powinna spędzić kolejne lata.

Uncharted (HBO Max)

Premiera: 16 października

Ekranizacja jednej z najpopularniejszych gier komputerowych. Nate Drake, daleki potomek sir Francisa Drake'a, to młody złodziej i awanturnik. Gdy pewnego razu spotyka na swojej drodze poszukiwacza skarbów Victora Sullivana, postanawia wraz z nim wyruszyć na poszukiwanie zaginionego złota Ferdynanda Magellana.

Akademia Dobra i Zła (Netflix)

Premiera: 19 października

Adaptacja serii książek Soman Chainani. Sophie i Agatha to najlepsze przyjaciółki, które jednak wiele różni. Idolkami Sofii są Kopciuszek i Królewna Śnieżka – dziewczyna marzy o karierze księżniczki. Z kolei Agatha fascynuje się kotami i mrokiem. Choć wydaje się oczywiste, która z nich trafi do szkoły Dobra, a która do szkoły Zła, los przynosi im niespodziankę.

Barbarzyńcy (Disney+)

Premiera: 26 października

Tess Marshall postanawia na kilka dni wynająć dom w niezbyt bezpiecznej dzielnicy Detroit. Okazuje się jednak, że doszło do pomyłki i w domu mieszka już Keith. Ani Tess, ani mężczyzna nie mają jednak wyjścia i muszą wspólnie spędzić w domu przynajmniej jedną noc. Czeka ich jednak jeszcze jedna niemiła niespodzianka...

Na Zachodzie bez zmian (Netflix)

Premiera: 28 października

Adaptacja pacyficznej powieści Ericha Marii Remarque'a. Rok 1917, koniec pierwszej wojny światowej. Grupa młodych Niemców pod wpływem idealizującej wojnę propagandy zaciąga się do wojska. Rzeczywistość okopów okazuje się być dla nich szokiem.

