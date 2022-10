Najciekawsze gadżety za mniej niż 100 zł – w promocji jeszcze tylko dziś na Amazon!

Już tylko do dziś trwają Ekskluzywne Okazje Amazon Prime! W niższych cenach można upolować wiele ciekawych gadżetów. Wybraliśmy te najciekawsze, za które zapłacisz nie więcej niż 100 zł.

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime to doskonały moment, by skorzystać z promocji na najciekawsze urządzenia i gadżety. W tym roku do akcji dołączyła również Polska i rabaty są dostępne również dla nas.

Dwudniowe obniżki ruszyły już wczoraj, 11 października i potrwają tylko do dziś, 12 października. Sprawdź, jakie propozycje do 100 zł znajdziesz w serwisie Amazon.

Anker 313 indukcyjna stacja ładująca

Need for Speed: Najnowocześniejszy chipset gwarantuje ładowanie 10 W dla Galaxy i 5 W ładowania iPhone'a – 10% szybciej niż porównywalne ładowarki

Zawsze pod kontrolą: ładowanie pionowe lub poziome. Idealny do filmów, wiadomości, e-maili oraz w połączeniu z identyfikatorem twarzy

Obudowy: PowerWave ładuje się bez wysiłku dzięki osłonom ochronnym. Akcesoria metalowe i karty kredytowe mogą ograniczyć proces ładowania

Co otrzymasz: Anker 313 bezprzewodowa stacja ładująca/stacja ładująca PowerWave, kabel micro USB o długości 90 cm, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim)

Przejdź do oferty

Philips rodzinna maszynka do strzyżenia włosów QC5115/15

11 ustawień długości: od 3 do 21 mm lub 0,5 mm bez nasadki grzebieniowej

Ciche działanie pomimo ogromnych możliwości

Zaokrąglone nasadki i ostrza zapobiegają podrażnieniom skóry

Niezwykle wydajny element tnący z samoostrzącymi się ostrzami

Mała i lekka zapewnia wygodną obsługę

Przejdź do oferty

Anker Ładowarka bezprzewodowa

Pełna wygoda ładowania: Natychmiast naładuj telefon lub słuchawki douszne, po prostu umieszczając je w środku podkładki PowerWave. Nigdy więcej nie przejmuj się podłączaniem i odłączaniem kabli, wystarczy odstawić i zasilać

Uniwersalna kompatybilność: PowerWave Pad zapewnia wyjście 10 W dla Samsung Galaxy, 7,5 W dla iPhone'a i 5 W dla innych telefonów lub bezprzewodowych słuchawek (w tym AirPods)

Ładowanie przez obudowę: Nie grzebaj z etui na telefon. PowerWave ładuje bezpośrednio przez etui ochronne o grubości do 5 mm (bez etui z magnetycznymi lub metalowymi nasadkami)

Co otrzymasz: Bezprzewodowa ładowarka Anker 313 (podkładka) / podkładka PowerWave, kabel micro USB 1,2 m, przewodnik powitalny, bezproblemowa 18-miesięczna gwarancja i przyjazna obsługa klienta

Przejdź do oferty

Philips trymer seria 5000 NT5650/16

Maksymalnie wygodne przycinanie włosków w nosie, uszach i brwi

Nasza ochronna osłonka zapewnia łatwe i bezpieczne przycinanie

Łatwe przycinanie włosków dzięki szybko poruszającemu się, dwustronnemu nożykowi

Chropowaty uchwyt z przesuwanym wyłącznikiem

Łatwość czyszczenia dzięki możliwości mycia w wodzie

Przejdź do oferty

TESSAN Kostka 9w1

6 Gniazd z 3 Złączami USB

Listwa Zasilająca USB 9 w 1: Maks. Moc do 3600 watów (Mak. 230 V, 16 A)

Przedłużacz o Długości 2 Metrów

Wielokrotne Gniazdo z Przełącznikiem

Kompaktowy rozmiar – tylko 14 x 7,6 x 7,6 cm

Przejdź do oferty

Beurer FC 45 szczotka do twarzy

4 X CZYSZCZENIE DOKŁADNE: Dzięki elektrycznej szczotce do oczyszczania, oczyszczasz skórę do 4 razy dokładniej niż ręcznie, dla uczucia gładkiej i miękkiej skóry

2 POZIOMY PRĘDKOŚCI: Dzięki dwóm poziomom prędkości i nasadce z miękką szczoteczką, aplikacja może być dostosowana do różnych typów skóry

DLA ŚWIEŻEJ, LŚNIĄCEJ SKÓRY: Szczotka oczyszcza skórę głęboko w porach i usuwa pozostałości makijażu, masuje również skórę i pobudza krążenie dla świeżej, różanej cery

WODOODPORNA: Szczotka do twarzy jest wodoodporna i może być również używana pod prysznicem lub w wannie - dzięki praktycznemu pierścieniowi do zawieszania, szczotka może być łatwo przechowywana po zakończeniu

Przejdź do oferty

