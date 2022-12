Najciekawsze małe ekspresy do kawy 2022

Jaki ekspres do małej kuchni warto wybrać? W naszym zestawieniu znalazły się jedne z najmniejszych ekspresów do kawy do domu.

Niewielkie kuchnie czasem stanowią nie lada wyzwanie. Przestrzeń na blacie jest na wagę złota, a każdy dodatkowy sprzęt zajmuje cenne centymetry. Jednak prawdziwy amator małej czarnej i cappuccino nie zrezygnuje przecież z raczenia się każdego ranka ulubionym napojem. Do wyboru mamy jednak nie tylko alternatywne metody parzenia kawy, jak moka (czyli popularna kawiarka), drip, AeroPress, French Press czy Chemex. Producenci coraz chętniej bowiem zmniejszają tworzone przez siebie urządzenia, a efektem są kompaktowe ekspresy do kawy, które zmieszczą się w nawet najmniejszym pomieszczeniu. W zestawieniu ujęliśmy najciekawsze naszym zdaniem małe ekspresy do kawy dostępne aktualnie w sklepach.

Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo XS

Jeśli szukasz naprawdę małego ekspresu, to ten model ekspresu kapsułkowego powinien cię zainteresować. Użytkownik ma do wyboru ponad 30 różnych rodzajów napojów. Producent zapewnia, że urządzenie działa bardzo szybko. Pojemność zbiornika w tym modelu wynosi 0,8 l, a ciśnienie – 15 barów. Co ważne, ekspres sygnalizuje konieczność przeprowadzenia procesu odkamieniania.

Cecotec Cafelizzia 790

Pora na kolejny ekspres kolbowy. W tym modelu mamy do czynienia z ciśnieniem 20 barów. Ekspres wyposażono w dyszę spieniającą mleko, która pozwala na przygotowanie kawy mlecznej. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja automatycznego wyłączania nieużywanego ekspresu. Urządzenie posiada też system podgrzewania filiżanek. Ekspres obliguje zarówno kawę mieloną, jak i saszetki. Zbiornik na wodę pomieści 1,2 l płynu.

Tchibo Cafissimo easy

W tym ekspresie kapsułkowym mamy ciśnienie na poziomie 15 barów. Co ważne, urządzenie nie zostało wyposażone w system spieniania mleka. Zbiornik na wodę pomieści 0,65 l płynu. Ekspres pozwala na regulację ilości parzonej kawy. To naprawdę kompaktowy sprzęt – ma wymiary 12 x 24,5 x 32 cm (szer. x wys. x gł.).

Beko CEG3192B

Ekspres ma intuicyjne sterowanie przy pomocy panelu z podświetlanymi ikonami. Białe pozwalają na dostosowanie parametrów parzonego espresso, a żółte to ikony ostrzegawcze, które powiadamiają np. o konieczności opróżnienia tacki z fusami. Zastosowany w urządzeniu żarnowy młynek stalowy oferuje płynną regulację. Pojemnik na wodę pomieści 1,5 l płynu, a pojemnik na kawę – 150 g ziaren. Zakres ustawień pozwala na przygotowanie od 25 ml do 69 ml kawy. Ekspres ma ciśnienie na poziomie 19 barów oraz dyszę do spieniania mleka.

Philips Metal ThermInox HD7546/20

Ten model to ekspres przelewowy. Został on wyposażony w funkcję Drip Stop, czyli blokadę kapania. Dzięki niej parzona kawa nie wylatuje, póki dzbanek nie zostanie umieszczony pod wylotem – nawet w trakcie parzenia. Ważnym atutem jest tu dzbanek termiczny, zaopatrzony w podwójną ściankę ze stali szlachetnej umożliwiającej zachowanie wysokiej temperatury naparu przez dłuższy czas. Co ciekawe, w ekspresie została zastosowana specjalna blokada zamykająca dopływ powietrza po skończeniu parzenia, co umożliwia zachowanie pełni aromatu na dłużej. Ekspres wyłącza się automatycznie po zakończeniu procesu parzenia.

