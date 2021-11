Najciekawsze nadchodzące gry 2021 i 2022 roku [Kalendarz premier]

Rok 2021 roku pomału dobiega końca, jednocześnie jest to okres najgorętszych premier gier. Jeśli nie chcecie, aby coś wam umknęło, to sprawdźcie kiedy zadebiutują najciekawsze gry nadchodzących miesięcy jak: Call of Duty: Vanguard, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Battlefield 2042 czy Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith.

Spis treści

Od blisko dwóch lat rynek gier (jak wiele innych) musi zmagać się z efektami pandemii COVID-19. Dla wielu deweloperów oznaczało to spore zmiany i m.in. przejście w format pracy zdalnej. Niestety, przekłada się to często na tempo prac nad daną grą i ostatecznie konieczność przełożenia jej premiery. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy mogliśmy przyzwyczaić się już do tego, że niemal każda produkcja, której premiera została już ustalona, zalicza tzw. „obsówę”. Sprawia to, że podawane przez producentów i wydawców daty premier gier są coraz mniej wiarygodne. Nie mniej, wiele znakomitych produkcji ma już ustalone konkretne dni debiutu.

Jeśli nie chcecie przegapić żadnej istotnej premiery w nadchodzących miesiącach, to poniżej znajdziecie listę najważniejszych i najciekawszych gier, które zadebiutują do końca 2021 i na początku 2022 roku.

Call of Duty Vanguard – 5 listopada 2021

Call of Duty Vanguard to najnowsza odsłona popularniej serii FPS. Tym razem za jej produkcję odpowiada studio Sledgehammer Games, choć może ono liczyć na wsparcie zespołu Treayarch, który przygotuje tryb zombies. Akcja Call of Duty Vanguard przeniesie graczy w realia II wojny światowej. Głównym antagonistą produkcji jest Heinrich Müller - szef gestapo. Historię rozbudowanej kampanii dla jednego gracza poznamy z różnych perspektyw, a to dzięki kilku głównym protagonistom, którzy wzorowani są na historycznych postaciach.

W grze z serii Call of Duty nie mogło oczywiście zabraknąć rozbudowanego trybu multiplayer. W Vanguard na graczy czekają 24 mapy z czego 20 będzie dostępnych już w dniu premiery. Każda z dostępnych map charakteryzować się będzie zaawansowanym systemem zniszczeń. Jak twierdzą deweloperzy, spowoduje to, że mapy będą się zmieniać w trakcie rozgrywki i pozwolą na bardziej taktyczne podejście do zmagań. Oprócz kilku dobrze nam znanych trybów rywalizacji, do gry trafią również trzy zupełnie nowe formy zabawy: tactical, assault i blitz. Bez względu na wybrany tryb będziemy mogli zdecydować czy chcemy go rozegrać w stylu tactical, czy może blitz. Dla przykładu, pierwszy z nich sprawi, że w wybranej przez nas rozgrywce będzie mniej graczy co ma automatycznie sprawić, że zmagania będą bardziej taktyczne, a "każdy strzał ma mieć znaczenie". Blitz z kolei to walka na pełną skalę z największą liczbą graczy, gdzie wszędobylski chaos sprawi, że możemy nawet nie zauważyć kto nas pokonał. Do serii powrócą również operatorzy. Każdy z nich będzie posiadał własną historię, wyjątkowy wygląd, animacje, a nawet umiejętności. Nie zabraknie także rozbudowanego systemu modyfikacji broni. Twórcy pozwolą nam nawet samodzielnie wybrać rodzaj amunicji z jakiej chcemy korzystać.

W Call of Duty Vanguard pojawi się także tryb „zombies”. Oprócz nowej historii - osadzonej w dobrze znanej fanom serii sadze "Dark Aether", do dyspozycji graczy oddane zostaną nowe postacie, które będą mogły korzystać z niespotykanych dotąd umiejętności. Na naszej drodze oprócz standardowych zombie staną również nowe potwory.

Call of Duty Vanguard trafi na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

Forza Horizon 5 – 9 listopada 2021

Na początku listopada sympatycy motorsportu otrzymają jedną z największych premier ostatnich lat – Forza Horizon 5. Tytuł przygotowany przez studio Playground Games zaoferuje nam największą i najbardziej rozbudowaną mapę w historii serii. Akcja gry zabierze nas do meksyku, gdzie będziemy mogli brać udział w niezliczonej liczbie aktywności i wyścigów. Fanów motoryzacji z pewnością z pewnością również wiadomość, że twórcy na potrzeby gry przygotowali blisko 500 perfekcyjnie odwzorowanych pojazdów od topowych marek jak: BMW, Toyota, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Ford czy Ferrari. Znakomita oprawa graficzna i dźwiękowa to już przysłowiowa „wisienka na torcie”.

Forza Horizon 5 trafi na PC, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Football Manager 2022 – 9 listopada 2021

W listopadzie powodów do narzekań nie będą mieli również entuzjaści piłki nożnej. Na sklepowe półki trafi bowiem najnowsza odsłona kultowej serii Football Manager od Sports Interactive. Jakie nowości tym razem czekają na graczy? Przede wszystkim twórcy stawiają na jeszcze większy realizm. W tym celu dopracowano ostatni dzień okienka transferowego. Prowadząc swój klub w tym wyjątkowym dniu otrzymamy szczegółowe informacje na temat najnowszych transakcji, plotek oraz ofert agentów. Football Manager 2022 otrzyma także specjalne, dedykowane okna oraz odświeżony interfejs wraz z zegarem odliczającym czas do końca okna transferowego. Warto podkreślić, że deweloper rozwijając ten element konsultował się bezpośrednio z rzeczywistymi agentami i działaczami. Co jeszcze na nas czeka? Między innymi cotygodniowe spotkania ze sztabem szkoleniowym. Dzięki nim gracze uzyskają więcej kluczowych informacji, które pomogą im lepiej przygotować się do spotkań, a także sprawniej wyznaczyć długoterminowe cele drużyny. Oprócz tego możemy liczyć na standardowe usprawnienia i poprawki, m.in. w silniku meczowym gry.

Football Manager 2022 trafi na PC, Xbox One i Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 11 listopada 2021

Choć Rockstar Games pracuje obecnie nad GTA 6, to nie przeszkadza to deweloperowi w pracach nad pomniejszymi projektami. Takim właśnie jest GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, czyli zbiorcze wydanie trzech kultowych gier z serii, a więc: GTA III, GTA: Vice City i GTA San Andreas w odświeżonej formie. Przede wszystkim możemy liczyć na znacznie lepszą jakość oprawy audio-wizualnej. Twórcy remasterów nie chcieli zbytnio ingerować w samą rozgrywkę i historię, jednak pewne zmiany były konieczne. Całkowicie przebudowano zatem system sterowania, ten jest wzorowany na rozwiązaniach znanych z GTA 5. Ponadto gracze mogą liczyć na ulepszone koło wyboru broni i stacji radiowych oraz nowe osiągnięcia. Na mapach będzie można także ustawiać znaczniki i punkty orientacyjne.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 11 listopada 2021

Dziesiąte urodziny jednej z najlepszych gier RPG w historii nie mogłyby się odbyć bez hucznego świętowania. The Elder Scrolls V: Skyrim, bo o niej mowa, doczeka się wyjątkowego wydania z okazji okrągłej rocznicy. Na graczy czekają liczne usprawnia techniczne, w tym wsparcie dla Rozdzielczości 4K i 60 klatek na sekundę na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X. Oprócz tego Anniversary Edition zaoferuje nam trzy dodatki fabularne, czyli Dawnguard, Hearthfire i Dragonborn, a także ponad 500 elementów zawartości Creation Club. Do gry trafią m.in. nowi przeciwnicy, bronie, zestawy pancerzy, zadania, lokacje, a także aktywności i tryby rozgrywki. Po raz pierwszy w historii gracze otrzymają możliwość łownia ryb. Będzie to wyjątkowo przydatne w nowym trybie rozgrywki – survival. Sprawi on, że będziemy musieli zadbać o poziom nawodnienia czy zaspokojenia głodu naszego bohatera. Co więcej również zbyt niska temperatura może być dla nas śmiertelnie groźna. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition to kompleksowe i najbardziej rozbudowane wydanie gry w jej 10-letniej historii.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition trafi na: PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Battlefield 2042 - 19 listopada 2021

Końcówka bieżącego roku zdecydowanie należeć będzie do gatunku FPS. Po Call of Duty Vanguard, gracze z całego świata będą mogli zapoznać się z najnowszą odsłoną cyklu Battlefield. Battlefield 2042 przeniesie nas w niedaleką przyszłość, do tytułowego – 2042 roku. Z powodu globalnego ocieplenia, wiele państw świata upadło, pozostawiając dużą część populacji Ziemi bezpaństwowcami. Utworzyli oni elitarne armie najemników, którzy teraz walczą w imieniu USA lub Rosji (dwóch mocarstw, którym udało się przetrwać). Niestety, historię Battlefield 2042 będziemy poznawać jedynie w formie sezonowych aktualizacji, gra nie posiada bowiem kampanii fabularnej dla jednego gracza. Zamiast tego otrzymamy w pełni sieciową produkcję z trzema głównym trybami zabawy: All-Out Warfare (Podbój), Hazard Zone i Portal. Pierwszy z nich o połączenie znanych trybów Conquest oraz Breakthrough i pozwoli nam na starcia 128 graczy jednocześnie (tylko PC, Xbox Series X/S oraz PS5), na największych mapach w historii gry. Hazard Zone zaoferuje nam z kolei "intensywne, drużynowe starcia w survivalowym stylu". Gracze podzieleni na czteroosobowe drużyny będą musieli zdobyć dane wywiadowcze, a następnie je zabezpieczyć i opuścić mapę. Nie będzie to jednak proste zadanie bowiem taki sam plan mają przeciwnicy. Na szczęście, podczas każdego meczu dostępne będą dwa "okienka", podczas których dane wywiadowcze będą dostępne. Do graczy należeć będzie zatem decyzja, czy dokonać ekstrakcji już przy pierwszej możliwej okazji, czy poczekać do drugiego "okienka". Ostatni z dostępnych trybów - „Portal” pozwoli nam na szaloną zabawę, która połączy ze sobą najlepsze i najbardziej kultowe odsłony serii Battlefield. Gracze będą mogli nie tylko rywalizować na kultowych mapach, ale również nic nie stanie na przeszkodzie, aby na jednej mapie walczyli ze sobą żołnierze z czasów drugiej wojny światowej i ich futurystyczne odpowiedniki z 2042 roku.

Battlefield 2042 trafi na PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 oraz PlayStation 5.

Halo Infinite – 8 grudnia 2021

Wielka seria sci-fi od Microsoftu powróci już w grudniu tego roku. W Halo Infinite gracze po raz kolejny będą mogli wcielić się w legendarnego Master Chiefa. Tym razem jednak zamiast liniowej fabuły gracze otrzymają ogromny, otwarty świat, który będą mogli swobodnie eksplorować. Ponad to w arsenale głównego protagonisty znalazło się miejsce dla kilku nowych broni, gadżetów i umiejętności. Halo Infinite będzie kontynuować historię z Halo 5 więc znajomość historii uniwersum z całą pewnością będzie przydatna. W grze nie zabraknie również rozbudowanego modułu sieciowego, który będzie rozwijany przez wiele długich lat.

Halo Infinite trafi na: Xbox One, Xbox Series X/S i PC.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith – grudzień 2021

Pod koniec roku powinniśmy otrzymać również kolejne ogromne rozszerzenie do popularnej gry MMO - Star Wars: The Old Republic. Legacy of the Sith to najbardziej ambitny dodatek w 10 letniej historii gry. Tym razem twórcy nie tylko dodadzą nową zawartość w postaci nowej linii fabularnej, planet do zwiedzenia, przeciwników czy sprzętu do zdobycia, ale znacząco przebudują również fundamentalne elementy gry. W znacznym stopniu zmienione zostaną klasy postaci. Gracze otrzymają większą swobodę podczas tworzenia i rozwijania swojego bohatera. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby korzystać z broni czy zdolności, które nie były wcześniej dostępna dla danej klasy. Chcecie stworzyć postać na wzór bohatera serialu Mandalorian? Nic prostszego, wystarczy, że wyposażycie go w karabin, dodacie kilka zdolności i będziecie mogli spełnić swoją fantazję.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith trafi wyłącznie na PC.

To oczywiście nie wszystko, co na nas czeka w nadchodzących miesiącach. Artykuł będzie stale aktualizowany o nowe premiery.