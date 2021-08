Najciekawsze nadchodzące smartfony 2021 roku [Kalendarium Premier; AKTUALIZACJA 06.08.2021]

Nadchodzący rok przyniesie nam dużo nowych modeli smartfonów, którymi warto się zainteresować. Sprawdź, kiedy na rynku pojawią się najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

Spis treści

Rok 2020 rynek smartfonów zamknęła premiera flagowego Xiaomi Mi 11, który jest równocześnie pierwszym topowym smartfonem na 2021 rok. Ze względu na pandemię COVID-19 w zeszłym roku część premier została przesunięta, a niektóre modele smartfonów w ogóle nie trafiły do sprzedaży.

Apple iPhone 12 Pro Max

Co ciekawe w związku z sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku na rynek trafi więcej nowych smartfonów, niż w 2020 roku. Z tego względu harmonogram wydawniczy smartfonów na najbliższe miesiące będzie bardzo nieprzewidywalny. Idealny tego przykładem jest styczniowa premiera Samsunga Galaxy S21. Normalnie flagowce koreańskiego producenta prezentowane były na przełomie lutego i marca.

Zobacz również:

Pomimo sporych zmian przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2021 roku.

Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują flagowce oraz inne, niezwykle ważne z punktu widzenia rynku smartfony.

W pierwszym i drugim kwartale 2021 roku z pewnością możemy spodziewać się wysypu nowych modeli z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Trzeci kwartał roku zostanie zdominowany przez nowe modele iPhone'a, a pod koniec roku na rynku pojawią się także nowe urządzenia Google Pixel. Telefony te ze względu na ograniczoną dostępność nie zdobędą popularności w naszym kraju, ale mają spory wpływ na rozwój rynku smartfonów. W końcu to na przykładzie Pixeli prezentowane są nowości w systemu operacyjnym Android.

W 2021 roku na rynku pojawi się mnóstwo tanich smartfonów z modemem sieci 5G. Cena tego typu konstrukcji wynosić będzie około 1000 zł. Możemy spodziewać się także sporej ilości smartfonów z wyświetlaczami oferującymi 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Po dwóch latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

W czerwcu 2021 roku Apple zaprezentuje poglądową wersję systemu operacyjnego iOS 15, który finalnie trafi na iPhone'y we wrześniu po premierze iPhone'a 13. Możliwe, że pod koniec roku Google zaprezentuje Androida 12.

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2021 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w drugiej połowie roku.

Samsung Galaxy A22 5G - Lipiec 2021 roku

W lipcu 2021 roku na rynku pojawi się najtańszy smartfon Samsunga z modemem sieci 5G. Mowa o modelu Galaxy A22 5G.

Samsung Galaxy A21

Obecnie nie znamy specyfikacji technicznej tego urządzenia. Powinniśmy liczyć na 3/4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Smartfon prawdopodobnie otrzyma ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Całość działać będzie w oparciu o Androida 11 z One UI 3.1.

Xiaomi Mi Mix 4 - 10 sierpnia 2021 roku

Prezes Xiaomi - Lei Jun - przekazał informacje dotyczące nadchodzącej konferencji prasowej. Chiński gigant przygotowuje wydarzenie, które odbędzie się 10 sierpnia 2021 roku. Spodziewamy się, że zadebiutuje na nim nowy smartfon Xiaomi Mi Mix 4 oraz tablety z rodziny Mi Pad 5. Możliwe, że Xiaomi pochwali się również nową wersją nakładki MIUI 13.

Xiaomi Mi Mix 3 z 2018 roku Źródło: techadvisor.co.uk

Xiaomi Mi Mix 4 będzie swoistym pokazem możliwości chińskich inżynierów. Nadchodzące urządzenie reaktywuje topowa serię ekstrawaganckich smartfonów. Sprzęt powali nas na kolana swoją ceną, ale specyfikacja techniczna obejmie wszystkie najnowsze dostępne na rynku technologie i rozwiązania. Dodatkowo całość zostanie uzupełniona rewelacyjnie wykonaną obudową.

Na pokładzie Xiaomi Mi Mix 4 znajdziemy najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 888+ wspierany przez pamięć operacyjną LPDDR5 oraz pamięć masową UFS 3.1. Nowością będzie dedykowany układ Micron uMCP5, który poprawi wydajność najważniejszych podzespołów umieszczonych na płycie głównej.

Smartfon otrzyma potrójny aparat. Główna matryca to 50 MP sensor Samsung ISOCELL GN1.

Wyświetlacz to panel OLED o rozdzielczości Full HD+ lub wyższej, który został zaokrąglony na rogach. Z panelem zintegrowaną kamerkę do selfie, która zostanie umieszczona pod ekranem.

Smartfon zasilany będzie z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5000 mAh. Na pokładzie znajdziemy 120 W system ładowania przewodowego oraz 70-80 W system ładowania bezprzewodowego.

Cena z łatwością przekroczy pułap 5000 zł. Mi Mix 4 powinien być droższy od Xiaomi Mi 11 Ultra. Spodziewamy się, że będzie to najdroższy smartfon Xiaomi bez elastycznego ekranu.

Honor Magic 3 - 12 sierpnia 2021 roku

Honor nie zaprezentował jeszcze modli z rodziny Honor 50, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby myśleć o kolejnych smartfonach. Firma zapowiedziała premierę kolejnego urządzenia. Honor Magic 3 zadebiutuje 12 sierpnia 2021 roku i będzie modele globalnym - dostępnym na większości rynków.

Honor Magic 2 Źródło: techadvisor.co.uk

Przecieki sugerują, że z tyłu znajdzie się gigantyczna wyspa z aparatami. Znajdziemy w niej matrycę najwyższej klasy, która ma pozwolić konkurować z topowymi flagowcami z Androidem. Całość zasilana będzie procesorem Qualcomm Snapdragon 888 lub Snapdragon 888+.

Nadchodzący smartfon od Honor otrzyma pełne wsparcie dla usług Google. Cena pozostaje nieznana, ale z pewnością nie będzie należeć do niskich.

iQOO 8 - 17 sierpnia 2021 roku

iQOO przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej serii smartfonów. Producent od kilku tygodni udostępnia w sieci informacje dotyczące nadchodzących modeli. Z oficjalnego źródła (konto na portalu Weibo) dowiedzieliśmy się właśnie, kiedy zaprezentowane zostaną smartfony iQOO 8.

Plakat promujący premierę iQOO 8 Źródło: gsmarena.com

Plakat promocyjny sugeruje, że nadchodzące urządzenia otrzymają wydajne podzespoły. Oficjalna premiera odbędzie się 17 sierpnia 2021 roku o godzinie 19:30 czasu lokalnego w Chinach.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że topowy przedstawiciel serii iQOO 8 może być pierwszym smartfonem wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 888+. Całość ma otrzymać do pomocy 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Nowością ma być także superszybki system ładowania przewodowego o mocy 120 W.

Sony Xperia 1 III - 19 sierpnia 2021 roku

Sony Xperia 1 III tak naprawdę nie jest nowym smartfonem. Japończycy zaprezentowali urządzenie w kwietniu 2021 roku, ale ze względu na niedobór chipów pierwsze dostawy ruszyły w lipcu 2021 roku.

Sony Xperia 1 III Źródło: sony.com

Xperia 1 III nadal nie jest dostępna w naszym kraju. Premiera powinna odbyć się w sierpniu. Urządzenie pojawiło się już na stronach wybranych sklepów z elektroniką. Media Expert zdradziło już nawet sugerowaną cenę detaliczną - za Xperię 1 III zapłacimy aż 5799 zł.

Smartfon posiada procesor Qualcomm Snapdragon 888, ekran OLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 4K, 12 GB RAMu, 256/512 GB wbudowanej pamięci masowej oraz trzy aparaty o rozdzielczości 12 MP każdy plus czujnik głębi (TOF). Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 11.

POCO F3 GT - Początek sierpnia 2021 roku

Na początku sierpnia 2021 roku POCO wprowadzi na rynek nowy model. Będzie to smartfon POCO F3 GT wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 1200 SoC. Urządzenie otrzymało już certyfikat BIS, który sugeruje zbliżającą się premierę, która nastąpi w Indiach.

Redmi K40 Game Enhanced Edition Źródło: 91mobiles.com

Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery, ale portal 91mobiles sugeruje, że odbędzie się ona na początku sierpnia 2021 roku.

Samo urządzenie nie będzie zaskakujące. W rzeczywistości POCO F3 GT będzie rebrendowanym Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Smartfon otrzyma 6,67 calowy ekran OLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz 480 Hz próbkowaniem dotyku, HDR10+ oraz z niewielkim wycięciem na aparat przedni.

Za wydajność odpowiadać będzie procesor MediaTek Dimensity 1200 SoC wspierany przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent nie zapomniał również o czytniku kart pamięci.

Całość zasilana będzie z akumulatora o pojemności 5065 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 67 W ładowania.

Z tyłu znajdziemy 64 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny i 2 MP aparat makro. Z przodu znajdziemy 16 MP kamerkę do selfie.

Ceny startować będą z poziomu około 1180 zł netto za wariant z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy wariant z 12 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztować będzie niespełna 1600 zł netto.

Samsung Galaxy Z Fold 3/Z Flip 2 - Sierpień 2021 roku

Samsung w 2021 roku przyśpieszył premiery swoich smartfonów. O około miesiąc wcześniej, niż zapowiadano zaprezentowano modele z rodziny Galaxy S21. Wszystko wskazuje na to, że również składane modele Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip2 zadebiutują o około miesiąc wcześniej. South Korean News Outlet oraz TheElec w swoich raportach przekazali, że składane smartfony Samsunga zostaną pokazane na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w lipcu 2021 roku.

Galaxy Z Fold 2

W chwili obecnej nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących tych urządzeń. Wiemy, że w środku znajdziemy wyświetlacze LTPO z kamerą umieszczoną pod ekranem. Nowe ekrany współdziałać będą z rysikiem S-Pen.

Samsung Galaxy Z Fold3 otrzyma nieco mniejszą baterię. Mówi się o ogniwie o pojemności 4380 mAh. Obecnie sprzedany pojazd ma akumulator o pojemności 4500 mAh.

Nowy model będzie nieco mniejszy i zauważalnie lżejszy od poprzednika. Ekran będzie miał przekątną 7,55 cala po rozłożeniu (o 0,05 mniej, niż w Galaxy Z Fold 2).

Smartfony zadebiutują na specjalnym wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 11 sierpnia 2021 roku.

Samsung Galaxy Z Fold E - Sierpień 2021

Razem z flagowymi modelami z elastycznymi ekranami, Samsung zamierza po raz pierwszy w historii wprowadzić na rynek tańsze urządzenie ze składną obudową.

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold E zaoferuje podzespoły znane z poprzednich generacji rodziny Galaxy Z. Mówi się o reaktywacji modelu Galaxy Fold pierwszej generacji z nieco ulepszonym ekranem wewnętrznym oraz małym ekranem zewnętrznym zapożyczonym z Galaxy Z Flip.

Cena ma startować z poziomu około 1100 dolarów. Oznacza to, że Galaxy Z Fold E będzie konkurować z klasycznymi flagowcami.

Smartfony zadebiutuje na specjalnym wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 11 sierpnia 2021 roku.

Nokia C30 - Wakacje 2021 roku

Nokia ma zamiar zaprezentować w wakacje 2021 roku przystępnego cenowo smartfona. Dzięki najnowszym przeciekom znamy już jego specyfikację techniczną. Jakie parametry zaoferuje nowe urządzenie?

Nokia C30 Źródło: phonearena.com

Nadchodząca Nokia C30 będzie budżetowcem z dużą baterią. Na pokładzie znajdziemy bowiem akumulator o pojemności 6000 mAh.

Smartfon otrzyma 13 MP aparat główny oraz dodatkowy aparat wspomagający (obecnie brak szczegółów). Z przodu w niewielkim wycięciu w ekranie znajdzie się 8 MP sensor do selfie i wideo rozmów.

Nokia C30 otrzyma zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Całością zarządzać będzie Android 11.

Smartfon nie otrzyma modemu sieci 5G, co nie powinno nas dziwić. Zamiast niego dostaniemy 4G LTE, Dual SIM, Bluetooth 4.2, Wi-Fi oraz GPS. Nie zabraknie również czytnika kart pamięci w formacie microSD.

Niestety urządzenie naładujemy z wykorzystaniem przestarzałego złącza microUSB.

Google Pixel 5a - 26 sierpnia 2021 roku

Pod koniec wakacji, na około dwa miesiące przed premierą flagowego Pixela 6, Google zaprezentuje tańszą wersję zeszłorocznego modelu. Google Pixel 5a ma zostać zaprezentowany 26 sierpnia 2021 roku. Urządzenie miało zostać wprowadzone do sprzedaży w pierwszej połowie roku, ale wyszukiwarkowy gigant opóźnił debiut. Plotki głoszą, że rozważano nawet anulowanie całego projektu.

Google Pixel 5a Źródło: OnLeaks via gsmarena.com

Najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci donoszą, że Google Pixel 5a pojawi się na rynku 26 sierpnia 2021 roku. Smartfon kosztować będzie 450 dolarów.

W tej cenie otrzymamy ekran o przekątnej 6,4 cala, procesor Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB pamięci operacyjnej oraz akumulator o pojemności 4650 mAh. Nie powinien dziwić nas brak ładowania bezprzewodowego. Urządzenie dostępne będzie tylko w jednej wersji kolorystycznej - Mostly Black.

Smartfon otrzyma aparat z Pixela 5. Telefon zaoferuje klasyczne złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz wodoszczelną konstrukcję potwierdzoną certyfikat IP67.

Pixel 5a ma być sprzedawany jedynie w dwóch krajach - Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

ASUS ROG Phone 4 - Wakacje 2021

ASUS jest jednym z niewielu producentów, który rok rocznie przygotowuje prawdziwego flagowca przeznaczonego dla graczy. Czwarta generacja ROG Phone powinna zadebiutować w wakacje 2021 roku. Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, specjalny system chłodzenia, efektowną obudowę oraz ciekawe akcesoria.

ASUS ROG Phone 3

Realme GT Master Edition - Wakacje 2021

Realme GT Master Edition ma być pierwszym urządzeniem opracowanym we współpracy z firmą Kodak. Oznacza to, że możemy liczyć na lepsze aparaty. Do sieci trafiły rendery urządzenia oraz informacje dotyczące specyfikacji technicznej.

realme GT Master Edition Źródło: 91mobiles i OnLeaks

Smartfon sprzedawany będzie w trzech wersjach kolorystycznych. Nie zabraknie modelu ze skórzanymi pleckami, które znamy już z realme GT (zapoznaj się z naszą recenzją).

Telefon otrzyma ekran znany z realme GT. Jest to panel Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala produkcji Samsunga. Rozdzielczość wynosić będzie 2400 x 1080 pikseli, a częstotliwość odświeżania to 120 Hz.

Co ciekawe nadchodzący model napędzany będzie słabszym procesorem. W środku znajdzie się Qualcomm Snapdragon 778 zamiast Snapdragona 888. Do wyboru wersje z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Główny aparat zaoferuje sensor o rozdzielczości 64 MP. Nie zabraknie 8 MP aparat ultraszerokokątnego oraz 2 MP aparatu makro. Baterię o pojemności 4300 mAh naładujemy z wykorzystaniem 65 W SuperDart.

Cena startować będzie z pułapu 399 Euro, co przekłada się na około 1800 zł netto. Droższy model wyceniono na 449 Euro (około 2000 zł netto).

Nokia X50 - Druga połowa 2021 roku

Nokia X50 ma być duchowym spadkobiercom modelu 9 PureView. Zapowiada się więc niezwykle ciekawy fotosmartfon. Tym razem Nokia zmieniła jednak nieco swoje podejście do tego typu urządzeń. Na pokładzie znajdziemy nieco wolniejszy procesor z rodziny Snapdragon 700, który pozwoli obniżyć wysoką cenę spowodowaną implementacją wysokiej klasy aparatu. Na pokładzie nie zabraknie 6,5 calowego wyświetlacza.

Nokia 8.3 5G

Smartfon może być zmodyfikowaną wersją modelu Nokia 8.3 5G z lepszymi aparatami.

Apple iPhone 13 - Wrzesień 2021 roku

iPhone 13 z pewnością będzie najważniejszą premierą drugiej połowi 2021 roku. W tym roku Apple powróci do stałego cyklu wydawniczego, który zakłada premierę nowych smartfonów we wrześniu.

iPhone 12 mini

W tym roku otrzymamy cztery modele iPhone'a z 5G oraz nowym procesorem Apple A15.

Główną nowością ma być obecność ekranu OLED z ProMotion - podwyższoną częstotliwością odświeżania ekranu. Mówi się również o zmniejszonym notch'u, zwiększonej grubości oraz powrocie Touch ID. Tym razem ma zostać umieszczony pod ekranem.

Część plotek zakłada, że iPhone 13 będzie smartfonem bez portów. Ładowanie odbywać się będzie przez MagSafe.

Aktualnie informacje o iPhone 13 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Samsung Galaxy S21 FE - Druga połowa 2021 roku

Tania wersja Samsunga Galaxy S21 zadebiutuje na specjalnie zorganizowanej konferencji Galaxy Unpacked 19 sierpnia 2021 roku. Informacja ta znajduje się w mapie drogowej, która wyciekła do sieci.

Samsung Galaxy S20 FE

Smartfon zaoferuje flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 lub Exynos 2100. Na pokładzie znajdzie się również 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Tani flagowiec Samsunga otrzyma również ekran Super AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1.

Premiera Samsunga Galaxy S21 FE została odroczona. Urządzenie zadebiutuje na rynku dopiero w okolicach trzeciego lub czwartego kwartału 2021 roku.

Nowy flagowiec Nokii - 11 listopada 2021 roku

HMD Global cały czas chce przebić się do czołówki producentów smartfonów z Androidem. Firma ma za sobą ciężki okres, ponieważ poprzednie modele z najwyższej półki nie odniosły spektakularnych sukcesów.

Portal ITHome przekazał, że HMD Global szykuje nowego flagowca z modemem sieci 5G, który trafi na rynek jako smartfon Nokii w święto singla - 11 listopada 2021 roku. Wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona przez Zhanga Yuchenga - Product Menagera w HMD Global na Chiny.

W chwili obecnej nie posiadamy żadnych oficjalnych informacji na temat nowego modelu.

Huawei Mate 50 Pro - Trzeci kwartał 2021 roku

Huawei Mate 50 Pro ma być najlepszym smartfonem firmy Huawei z płaskim ekranem na 2021 rok. Urządzenie otrzyma gigantyczną baterię o pojemności 7000 mAh, która zasilać będzie ekran o przekątnej 6,8 cala.

Huawei Mate 40 Pro

Najnowszy przedstawiciel serii Mate z pewnością otrzyma rewelacyjny aparat opracowany we współpracy z firmą Leica.

Za zasilanie odpowiadać będzie autorski układ Huawei Kirin. W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o urządzeniu, ale pewne jest, że smartfon pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Harmony OS 2.0.

Google Pixel 6 - Trzeci kwartał 2021 roku

W drugiej połowie 2021 roku zadebiutuje także Google Pixel 6. Premiery tego urządzenia powinniśmy oczekiwać w okolicach października/listopada.

Google Pixel 5

Smartfon zaoferuje nowy procesor, 120 Hz wyświetlacz oraz ulepszony aparat. Możliwe, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Składany smartfon Xiaomi - Czwarty kwartał 2021 roku

Xiaomi w marcu 2021 roku finalnie zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon z elastycznym ekranem. Chińczycy nie zwalniają tempa i zamierzają wprowadzić na rynek kolejnego smartfona, który będzie konkurował z nadchodzącymi Samsungami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

Xiaomi Mi Mix Fold

Według jednego ze źródeł zbliżonych do producenta, Xiaomi pracuje nad drugim smartfonem z elastycznym ekranem. Urządzenie zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 108 MP aparat główny.

Nowością ma być zupełnie nowy zawias, który zminimalizuje załamanie ekranu w miejscu składania urządzenia.

Nadchodzący smartfon może zastąpić na rynku obecnie sprzedanego Mi Mix Fold. Telefon otrzyma duży ekran wewnętrzny wyprodukowany przez Samsunga. Częstotliwość odświeżania panelu ma wynosić 120 Hz. Na zewnątrz znajdzie się płaski panel z 90 Hz odświeżaniem wyprodukowany przez chińską firmę Visinox.

W chwili obecnej nie znamy szczegółowych informacji na temat nadchodzącego urządzenia. Z pewnością smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 lub Androida 12 z nakładką MIUI 12.5 lub nowszą.

Składany smartfon Google Pixel - Czwartek kwartał 2021 roku

W czwartym kwartale 2021 roku może zadebiutować pierwszy składany smartfon wyprodukowany przez Google. Linia urządzeń Google Pixel ma powiększyć się o dodatkowego przedstawiciela z elastycznym wyświetlaczem.

Składany Google Pixel

Pierwsze informacje o składanymi Pixelu trafiły do sieci jeszcze w 2019 roku. Później o urządzeniu głośno było w drugiej połowie 2020 roku. Finalnie smartfon o nazwie kodowej Passport może trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku.

Nadchodzący Pixel ma być pierwszym smartfonem z elastycznym ekranem, który pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Urządzenie ma otrzymać wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala, który zostanie wyprodukowany przez firmę Samsung Display.

Realme GT 2 - Grudzień 2021 roku

Realme w dalszym ciągu produkować będzie flagowe modele. Firma zamierza wprowadzić na rynek model GT drugiej generacji. Portal 91mobiles przekazał kilka istotnych informacji dotyczących nowego modelu.

Realme GT

Najważniejszy jest fakt, że realme GT 2 nadal będzie flagowcem sprzedawanym w atrakcyjnej cenie. W rzeczywistości będzie to dopracowany średniak, którego doposażono w najwydajniejszy procesor.

Gdy mowa już o sercu urządzenia - realme GT 2 ma napędzać nadchodzący procesor Qualcomm na 2022 rok. Mowa zatem o modelu Snapdragon 895, który zadebiutuje w czwartym kwartale roku na konferencji Qualcomm Summit.

Realme GT 2 ma być jednym z pierwszych smartfonów z nadchodzącym układem z rodziny Qualcomm Snapdragon 800.

Telefon na początku zadebiutuje w Chinach. Po kilku miesiącach powinien pojawić się w Europie. Smartfon otrzyma aparat opracowany we współpracy z firmą Kodak.

Xiaomi Mi 12 - Grudzień 2021 roku

Xiaomi ponownie chce jako pierwsze zaprezentować swojego flagowca z nadchodzącym procesorem Qualcomm Snapdragon 895. Wiemy już, że topowy układ dla smartfonów i tabletów z Androidem zadebiutuje w grudniu na specjalnej konferencji prasowej Qualcomm Summit. Niedługo po niej zobaczymy flagowego smartfona Xiaomi na 2022 rok. Mowa oczywiście o Xiaomi Mi 12. Urządzenie początkowo trafi do sprzedaży w Chinach, gdzie dostępne będzie w wersji bez usług Google.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: Mi-Home.pl

Po kilku miesiącach możemy spodziewać się debiutu w naszym kraju.

Poza procesorem Qualcomm Snapdragon 895 spodziewamy się nawet 16 GB pamięci operacyjnej i do 512 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1.

Flagowy smartfon otrzyma zagięty ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2K. Nie zabraknie 120 Hz częstotliwości odświeżania i wielu innych dodatków. Maksymalna jasność szczytowa ma sięgać nawet 1500 nitów.

Telefon pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.

Z tyłu znajdzie się 192 MP aparat główny, aparat ultraszerokokątny oraz aparat makro. Z przodu - w ekranie - znajdziemy 33 MP kamerkę do selfie. Smartfon zaoferuje możliwość nagrywania w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Za zasilanie odpowiadać będzie akumulator o pojemność 5000 mAh z szybkim, 66 W ładowaniem przewodowym oraz 55 W ładowaniem bezprzewodowym. NIe zabraknie również 15 W ładowania zwrotnego.

iPhone SE Plus - Premiera odroczona do 2022 roku

Plotki o iPhone SE Plus pojawiają się w sieci od wielu miesięcy. Smartfon powinien zadebiutować na rynku w drugiej połowie 2021 roku.

iPhone 8 Plus

Ming Chi-Kuo informuje, że iPhone SE Plus nie będzie większą wersją iPhone'a SE bazującą na modelu 8 Plus. Nowy model ma być budżetową wersją iPhone'a 11 z większym ekranem o przekątnej 6,1 cala. Będzie to panel IPS LCD. Prawdopodobnie iPhone SE Plus zaoferuje czytnik linii papilarnych Touch ID zamiast Face ID. Specyfikacja techniczna powinna być zbliżona do tej, którą oferuje 1,5 roczny iPhone 11.

Najnowsze polski sugerują, że iPhone SE Plus pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku.

Składany smartfon OPPO - Brak daty

Do premiery składanego smartfona przygotowuje się również OPPO. Producent ten od wielu lat zajmuje się nowymi technologiami wyświetlania obrazu. Firma zaprezentowała już kilka prototypów. Widzieliśmy między innymi smartfon ze zwijanym ekranem, który chowa się w obudowie. Kiedy nadejdzie czas na produkcyjny model z elastycznym ekranem? Niestety w dalszym ciągu nie mamy żadnych szczegółowych i potwierdzonych informacji.

Wizualizacja składanego smartfona OPPO

Różne źródła podają, że smartfon może zadebiutować w czwartym kwartale 2021 roku, na początku 2022 roku lub dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

W chwili obecnej nie wiemy również jaką formę przyjmie smartfon z elastycznym ekranem od OPPO. Prawdopodobnie będzie to telefon z klapką, który stanie się naturalnym konkurentem dla Galaxy Z Flip 3 lub nawet Galaxy Z Flip 4 (w zależności od daty premiery).

Samsung Galaxy Note 20 FE - Brak daty

Po premierze Samsunga Galaxy S21 na rynek powinnna trafić tańsza wersja Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 FE

Galaxy Note 20 FE powinien mieć sporo wspólnego z Galaxy S20 FE. Oznacza to, że otrzymamy tanią wersję flagowego Galaxy Note 20, która trafi na rynek z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Smartfon powinien zaoferować ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala oraz procesor Exynos 8250. Obecność modemu sieci 5G stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że na rynku pojawią się dwie wersje - z modemem 4G LTE oraz 5G.

Cechą charakterystyczną smartfona będzie obecność pióra S-Pen. W zamian za niższą cenę powinniśmy pogodzić się z plastikową obudową oraz gorszymi aparatami.

Nowy smartfon BlackBerry - Brak daty premiery

BlackBerry już kilkukrotnie odradzało się na rynku smartfonów. Prawa do marki przechodziły z rąk do rąk i obecnie pozostają we władaniu Onward Mobility. Firma ta pod koniec sierpnia 2020 roku ogłosiła, że pracuje nad nowym smartfonem BlackBerry, który trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.

BlackBerry Key 2

Nowy model zaoferuje modem sieci 5G oraz fizyczną klawiaturę QWERTY. Wiemy również, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida, ale brakuje szczegółowych danych technicznych.

Realme X9 Pro - Brak daty premiery

Smartfon o numerze modelu RMX3366 to kolejny model testowany przez realme. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie zadebiutuje jako realme X9 Pro. Smartfon pojawił się już w bazie danych TENAA, a także w popularnych teście syntetycznym - Geekbench.

Dzięki wyciekowi do sieci wyników z Geekbencha wiemy już, że realme X9 Pro otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 870. Płyta główna została opisana jako "kona". Jest to domyślna nazwa kodowa dla smartfonów korzystających z procesorów Qualcomm Snapdragon 865, 865+ oraz 870.

Testowany model otrzymał do pomocy 12 GB pamięci operacyjnej.