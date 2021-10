Najciekawsze nadchodzące smartfony 2021 roku [Kalendarium Premier; AKTUALIZACJA 15.10.2021]

Nadchodzący rok przyniesie nam dużo nowych modeli smartfonów, którymi warto się zainteresować. Sprawdź, kiedy na rynku pojawią się najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

Spis treści

Rok 2020 rynek smartfonów zamknęła premiera flagowego Xiaomi Mi 11, który jest równocześnie pierwszym topowym smartfonem na 2021 rok. Ze względu na pandemię COVID-19 w zeszłym roku część premier została przesunięta, a niektóre modele smartfonów w ogóle nie trafiły do sprzedaży.

Apple iPhone 12 Pro Max

Co ciekawe w związku z sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku na rynek trafi więcej nowych smartfonów, niż w 2020 roku. Z tego względu harmonogram wydawniczy smartfonów na najbliższe miesiące będzie bardzo nieprzewidywalny. Idealny tego przykładem jest styczniowa premiera Samsunga Galaxy S21. Normalnie flagowce koreańskiego producenta prezentowane były na przełomie lutego i marca.

Zobacz również:

Pomimo sporych zmian przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2021 roku.

Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują flagowce oraz inne, niezwykle ważne z punktu widzenia rynku smartfony.

W 2021 roku na rynku pojawi się mnóstwo tanich smartfonów z modemem sieci 5G. Cena tego typu konstrukcji wynosić będzie około 1000 zł. Możemy spodziewać się także sporej ilości smartfonów z wyświetlaczami oferującymi 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Po dwóch latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2021 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w drugiej połowie roku.

OnePlus 9RT - 13 października 2021 roku

W połowie października na rynku pojawi się odświeżony flagowiec OnePlusa. Na kilka dni przed oficjalną premierą producent pochwalił się wybranymi elementami specyfikacji technicznej. OnePlus 9RT otrzyma doskonale znany nam procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G połączony z pamięcią operacyjną LPDDR5 oraz pamięcią masową UFS 3.1.

OnePlus 9RT Źródło: gsmarena.com

Całość uzupełni ekran E4 ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla 65 W systemu ładowania.

Flagowa konfiguracja otrzyma 12 GB pamięci operacyjnej. Bazowy model zostanie wyposażony w 8 GB RAMu.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 (premiera Galaxy S21 FE) - 20 października 2021 roku

Samsung niespodziewanie zapowiedział kolejną konferencję prasową. Wydarzenie Samsung Galaxy Unpacked Part 2 zaplanowano na 20 października 2021 roku. Konferencja wystartuje o godzinie 16:00 czasu lokalnego w Polsce. Spodziewamy się, że Koreańczycy zaprezentują Galaxy S21 FE oraz tablet Galaxy Tab S8.

Przecieki z internetu sugerują również premierę nowych wersji kolorystycznych Samsunga Galaxy Z Flip 3 5G oraz urządzeń Smart Home.

Nowy smartfon Sony Xperia - 26 października 2021

Aktualny udział rynkowy Sony w sprzedaży smartfonów jest marginalny, ale Japończycy nie zamierzają wycofać się z tego rynku. Po prawie rocznej przerwie Sony rozesłało zaproszenia na prezentację nowego telefonu.

Za pośrednictwem Twittera @sonyxperia zapowiedziano wirtualną konferencję prasową. Producent informuje, że zobaczymy na niej nowe urządzenia, ale brakuje jakichkolwiek szczegółów.

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement — Sony | Xperia (@sonyxperia) October 12, 2021

Wydarzenie odbędzie się 26 października 2021 roku o godzinie 12:00 czasu japońskiego. W Polsce wydarzenie można będzie oglądać o 5 rano.

Spodziewamy się, że Sony zaprezentuje nowego flagowca Xperia I Mark IV z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 lub Snapdragon 898.

W dniu zapowiedzi nowego urządzenia z rodziny Xperia trafiło ono również do bazy certyfikacyjnej 3C.

Dzięki wpisowi dowiedzieliśmy się szczątkowych informacji na temat nadchodzącego smartfona. Z bazy danych 3C wynika, że nadchodzące urządzenia Sony otrzyma numer modelu XQ-BE72. Na pokładzie znajdzie się modem sieci komórkowej 5G, a urządzenie pojawi się w sprzedaży w Chinach.

Smartfon otrzymał certyfikację na 30 W system ładowania przewodowego. W dobie 120 W ładowarek od Xiaomi nie robi to już na nikim większego wrażenia.

Fani marki liczą na prezentacje PlayStation Phone, ale jest to raczej mało prawdopodobne.

Redmi K50 - jesień 2021 roku

Jesienią Redmi ma zaprezentować nowego flagowca. Mowa o model z rodziny K50. Smartfon ten zastąpi Redmi K40, ale jednocześnie w Europie nie zadebiutuje jako Xiaomi Mi 11T (tegoroczna seria 11T to zupełnie inne urządzenia).

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Do sieci trafiły przecieki dotyczące nadchodzącego Redmi K50. Smartfon zapowiada się nad wyraz ciekawie. Po raz kolejny flagowe Redmi będzie tańszą wersją najdroższego modelu z rodziny Mi.

Oznacza to, że Redmi K50 to smartfon wzorowany na Xiaomi Mi 11. Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 870. Z przodu znajdziemy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Będzie to panel z zagiętymi krawędziami i kamerą umieszczoną w wyświetlaczu. Za jego produkcję odpowiedzialna będzie chińska firma Huaxing Optoelectronics. Nie zabraknie modnego ostatnimi czasy 120 Hz odświeżania.

Smartfon zasilany będzie akumulatorem o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 67 W ładowania przewodowego.

Z tyłu znajdziemy 108 MP aparat główny. Kamerka do selfie będzie miała rozdzielczość 20 MP.

Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11.

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące smartfonów z serii Redmi K50. @yabhishekhd za pośrednictwem Twittera przekazał, że urządzenia otrzymają procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz 64 MP aparat główny OmniVision OV64B. Optyka ta znana jest już między innymi z telefonów od Realme.

W skład rodziny Redmi K50 wchodzić będą trzy smartfony - Redmi K50, K50 Pro oraz K50 Pro +.

Redmi K50, K50 Pro & K50 Pro+ specifications...



Redmi K50:-



- E5 AMOLED display

- 48MP main camera



Redmi K50 Pro:-



- E5 AMOLED display

- 50MP main camera



Redmi K50 Pro+



- E5 AMOLED display

- Snapdragon 898

- 108MP main camera

- 120W charging pic.twitter.com/KMR9GtXaUl — Ankush Vishwakarma (@ankushtechy) October 3, 2021

Tańsze smartfony otrzymają Snapdragona 888. Topowy model Pro + zasilany będzie z wykorzystaniem Snapdragona 898.

Każdy smartfon zaoferuje ekran E5 AMOLED.

Nokia X50 - Druga połowa 2021 roku

Nokia X50 ma być duchowym spadkobiercom modelu 9 PureView. Zapowiada się więc niezwykle ciekawy fotosmartfon. Tym razem Nokia zmieniła jednak nieco swoje podejście do tego typu urządzeń. Na pokładzie znajdziemy nieco wolniejszy procesor z rodziny Snapdragon 700, który pozwoli obniżyć wysoką cenę spowodowaną implementacją wysokiej klasy aparatu. Na pokładzie nie zabraknie 6,5 calowego wyświetlacza.

Nokia 8.3 5G

Smartfon może być zmodyfikowaną wersją modelu Nokia 8.3 5G z lepszymi aparatami.

Realme GT Neo2T - 19 października 2021 roku

W drugiej połowie października rodzina Realme GT powiększy się o nowego przedstawiciela. Na rynku pojawi się model Realme GT Neo2T, którym producent pochwalił się już w mediach społecznościowych. Premiera urządzenia odbędzie się we wtorek - 19 października 2021 roku.

Realme GT Neo2T Źródło: gsmarena.com

Do internetu trafił plakat promujący rynkowy debiut Realme GT Neo2T. Widać na nim białe urządzenie, które swoim wyglądem nawiązuje do oryginalnego Realme GT ze szklanymi pleckami. Telefon ma otrzymać specjalnie zaprojektowany panel tylny wykonany ze szkła oraz 7-warstwowej nano powłoki.

Realme GT Neo2T będzie tańszym modelem. Z tyłu znajdziemy 64 MP aparat. Nie zabraknie również portu USB Typu C oraz złącza słuchawkowego Jack.

Aktualnie nie znamy specyfikacji technicznej.

Europejska premiera Huawei - 21 października 2021 roku

Huawei zapowiedziało konferencję prasową na 21 października 2021 roku. Wydarzenie odbędzie się w Wiedniu. Wiemy już, że firma zaprezentuje na nim nowy produkt, który trafi do sprzedaży w Europie.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00 i prowadzone będzie przez prezesa Huawei na centralną i wschodnią Europę - Dereka Yu.

Spodziewamy się, że Huawei zaprezentuje europejskie warianty flagowych modeli z rodziny Huawei P50, które zostały zaprezentowane w lipcu 2021 roku w Chinach. Możliwe, że zobaczymy również nieco tańszego Huawei nova 9.

Raczej nie powinniśmy spodziewać się wprowadzenia na rynek modeli Mate 50 - seria ta podobnie, jak Galaxy Note od Samsunga została aktualnie zawieszona.

Europejska premiera Honor 50 - 26 października 2021 roku

Honor 50 to smartfon, który zadebiutował na rynku w czerwcu tego roku. Po kilku miesiącach urządzenie pojawi się w sprzedaży w Europie. Honor potwierdził właśnie, że europejski wariant zostanie zaprezentowany 26 października 2021 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Co istotne urządzenie otrzyma pełne wsparcie dla usług Google, co zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacji przekazanym na Twitterze.

HONOR has succeeded in confirming cooperation with a number of supplier partners in the early stage. #HONOR50 series will be equipped with Google Mobile Services, which will provide a more comprehensive application environment and extraordinary mobile experience to our customers. pic.twitter.com/rAhByQVAlx — HONOR (@Honorglobal) October 11, 2021

Debiutujące urządzenia zasilane są procesorem Qualcomm Snapdragon 778G i pracują pod kontrolą Androida 11 z nakładką Magic UI 4.2. W zależności od konfiguracji otrzymamy od 6 GB do nawet 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Poco M4 Pro 5G - Początek listopada

Poco przygotowuje się do premiery kolejnego taniego smartfona z obsługą sieci komórkowej 5G. Model M4 Pro 5G powinien zadebiutować na początku listopada. Nadchodzące urządzenie zastąpi Poco M3 Pro 5G z maja 2021 roku.

Poco M3 Pro 5G Źródło: mi-home.pl

Nowy smartfon również powinien być jednym z najtańszych telefonów z obsługą 5G. Urządzenie powinno trafić do sprzedaży na początku listopada. Spodziewamy się, że na pokładzie znajdzie się procesor MediaTek Dimensity wspierany przez co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej. Nie zabraknie również szybkiego, 33 W ładowania przewodowego.

Niestety nie posiadamy większej ilości informacji na temat Poco M4 Pro 5G. Spodziewamy się, że urządzenie otrzyma ekran IPS LCD z 90 Hz częstotliwością odświeżania, 48 MP aparat główny oraz sporą baterię. Zabraknie aparatu ultraszerokokątnego, obudowy wykonanej z wysokiej jakości materiałów oraz ekranu OLED.

Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12.5.

Smartfon Poco M4 pojawił się w bazie certyfikacyjnej FCC. Wpis sugeruje, że premiera smartfona zbliża się wielkimi krokami.

Xiaomi zdecydowało się certyfikować dwa modele. Bazowa konfiguracja zaoferuje 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy model ma 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Wpis certyfikacyjny potwierdza obsługę modemu sieci 5G oraz obecność modułu NFC. Nie powinno dziwić nas, ze całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką MIUI 12.5. Niestety nie wiemy czy mowa o ulepszonej wersji MIUI 12.5 Enhanced.

Nowy flagowiec Nokii - 11 listopada 2021 roku

HMD Global cały czas chce przebić się do czołówki producentów smartfonów z Androidem. Firma ma za sobą ciężki okres, ponieważ poprzednie modele z najwyższej półki nie odniosły spektakularnych sukcesów.

Portal ITHome przekazał, że HMD Global szykuje nowego flagowca z modemem sieci 5G, który trafi na rynek jako smartfon Nokii w święto singla - 11 listopada 2021 roku. Wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona przez Zhanga Yuchenga - Product Menagera w HMD Global na Chiny.

W chwili obecnej nie posiadamy żadnych oficjalnych informacji na temat nowego modelu.

Huawei Mate 50 Pro - Trzeci kwartał 2021 roku

Huawei Mate 50 Pro ma być najlepszym smartfonem firmy Huawei z płaskim ekranem na 2021 rok. Urządzenie otrzyma gigantyczną baterię o pojemności 7000 mAh, która zasilać będzie ekran o przekątnej 6,8 cala.

Huawei Mate 40 Pro

Najnowszy przedstawiciel serii Mate z pewnością otrzyma rewelacyjny aparat opracowany we współpracy z firmą Leica.

Za zasilanie odpowiadać będzie autorski układ Huawei Kirin. W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o urządzeniu, ale pewne jest, że smartfon pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Harmony OS 2.0.

Google Pixel 6 - 28 października 2021 roku

W drugiej połowie 2021 roku zadebiutuje także Google Pixel 6. Premiery tego urządzenia powinniśmy oczekiwać w okolicach października/listopada.

Google Pixel 5

Smartfon zaoferuje nowy procesor Tensor produkcji Samsunga, 120 Hz wyświetlacz oraz ulepszony aparat.

Sporą dawkę informacji o Pixelu 6 odnaleziono w czwartej becie Androida 12. Dowiedzieliśmy się z niej, że flagowy Pixel otrzyma 50 MP aparat Samsung GN1. To sensor z zeszłego roku z obsługą Dual Pixel autofocus i możliwością łączenia pikseli w celu poprawy jakości zdjeć.

Na pokładzie Google Pixel 6 pojawi się procesor Tensor. Będzie to przeprojektowany układ z rodziny Exynos o nazwie kodowej Exynos 9855.

Google przez przypadek uruchomiło na chwilę stronę Pixela 6, co zostało zauważone przez wyszukiwarki sieciowe. Zajawka wskazuje, że na pokładzie urządzenia znajdziemy specjalnie zaprojektowany procesor, który poprawy wydajności i bezpieczeństwo smartfonów Pixel.

Urządzenie dostępne będzie w trzech wersjach kolorystycznych mających komponować się z nowym interfejsem Material You, który zadebiutuje z Androidem 12.

Google potwierdziło oficjalnie informacje na temat procesora, zdradziło wygląd urządzenia oraz przekazało, że Pixel 6 sprzedawany będzie w dwóch wersjach - Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Niestety smartfony nie trafią do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Google Pixel 6 zadebiutuje miesiąc po wprowadzeniu na rynek iPhone'a 13. W sieci znajdziemy plotki sugerujące, że Pixel 6 zadebiutuje 13 września - dzień przed debiutem rynkowym iPhone'a 13, ale zostały one już zdementowane.

Według portalu Front Page Tech konferencja prasowa przeznaczona smartfonom z rodziny Google Pixel 6 odbędzie się dopiero 19 października 2021 roku. Tego samego dnia wystartuje przedsprzedaż, a pierwsze urządzenia trafią do odbiorców w czwartek - 28 października 2021 roku.

Powyższe plotki wyglądają na autentyczne. Google zawsze prezentowało swoje flagowce w momencie, gdy konkurencja myśli już o przyszłorocznych modelach.

Google Pixel 6 zaoferuje szybsze ładowanie bezprzewodowe od poprzednich modeli z tej serii. W sieci mówi się, że Pixela 6 naładujemy bezprzewodową z mocą maksymalną 23 W. To znaczna aktualizacja - Pixel 5 posiada możliwość 12 W ładowania bezprzewodowego oraz 18 W ładowania przewodowego.

Przeciek z jednego z amerykańskich sklepów ujawnił, że Google zaprezentuje specjalną ładowarkę bezprzewodową o mocy 23 W dedykowaną smartfonom z rodziny Google Pixel 6.

Google za pomocą oficjalnych mediów społecznościowych przekazało informacje na temat Pixela 6 i Pixela 6 Pro. Firma na chwilę przed premierą Androida 12 wrzuciła do sieci filmik, który ukazuje wygląd nadchodzących smartfonów.

W klipie filmowym "For All You Are" widać smartfon z rodziny Pixel 6. Materiał skupia również na nowościach w samcym Androidzie. Trzydziestosekundowy filmik potwierdza wcześniejsze informacje dotyczące nadchodzącej generacji smartfonów od Google.

Google po raz kolejny pochwaliło się unikalnym wyglądem tylnej części obudowy oraz obecnością autorskiego procesora Tensor opracowanego we współpracy z firmą Samsung. Całość oczywiście uzupełnia najnowsza wersja Androida.

Składany smartfon Xiaomi - Czwarty kwartał 2021 roku

Xiaomi w marcu 2021 roku finalnie zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon z elastycznym ekranem. Chińczycy nie zwalniają tempa i zamierzają wprowadzić na rynek kolejnego smartfona, który będzie konkurował z nadchodzącymi Samsungami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

Xiaomi Mi Mix Fold

Według jednego ze źródeł zbliżonych do producenta, Xiaomi pracuje nad drugim smartfonem z elastycznym ekranem. Urządzenie zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 108 MP aparat główny.

Nowością ma być zupełnie nowy zawias, który zminimalizuje załamanie ekranu w miejscu składania urządzenia.

Nadchodzący smartfon może zastąpić na rynku obecnie sprzedanego Mi Mix Fold. Telefon otrzyma duży ekran wewnętrzny wyprodukowany przez Samsunga. Częstotliwość odświeżania panelu ma wynosić 120 Hz. Na zewnątrz znajdzie się płaski panel z 90 Hz odświeżaniem wyprodukowany przez chińską firmę Visinox.

W chwili obecnej nie znamy szczegółowych informacji na temat nadchodzącego urządzenia. Z pewnością smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 lub Androida 12 z nakładką MIUI 12.5 lub nowszą.

Składany smartfon Google Pixel - Czwartek kwartał 2021 roku

W czwartym kwartale 2021 roku może zadebiutować pierwszy składany smartfon wyprodukowany przez Google. Linia urządzeń Google Pixel ma powiększyć się o dodatkowego przedstawiciela z elastycznym wyświetlaczem.

Składany Google Pixel

Pierwsze informacje o składanymi Pixelu trafiły do sieci jeszcze w 2019 roku. Później o urządzeniu głośno było w drugiej połowie 2020 roku. Finalnie smartfon o nazwie kodowej Passport może trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku.

Nadchodzący Pixel ma być pierwszym smartfonem z elastycznym ekranem, który pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Urządzenie ma otrzymać wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala, który zostanie wyprodukowany przez firmę Samsung Display.

Jesienne nowości od realme - listopada 2021

W połowie listopada 2021 roku na rynku powinny pojawić się nowe smartfony do realme. W chwili obecnej nie znamy jeszcze szczegółowych informacji, ale wiemy, że prawdopodobnie chodzi o kolejnego przedstawiciela rodziny GT.

Możliwe, że realme zaprezentuje również model Q3s. Smartfon trafił już do bazy TENAA. Wiemy dzięki temu, że na rynku pojawią się dwa modele - RMX3461 oraz RMX3463.

Realme Q3s Źródło: tenaa via gsmarena.com Realme Q3s Źródło: tenaa via gsmarena.com Realme Q3s Źródło: tenaa via gsmarena.com

Smartfon sprzedawany będzie w trzech konfiguracjach - 6/128 GB, 8/256 GB oraz 12/512 GB. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI 2.0. Producent planuje aktualizację do Androida 12.

Co ciekawe Realme Q3 otrzyma wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,59 cala zamiast panelu OLED. Częstotliwość odświeżania ma wynosić 144 Hz - tyle samo ile w Xiaomi Mi 10T. Ze względu na obecność panelu IPS LCD czytnik linii papilarnych zostanie zintegrowany z przyciskiem zasilającym.

Smartfon otrzyma akumulator o pojemności 4880 mAh ze wsparciem dla 30 W zasilania przewodowego. Na pleckach znajdziemy 48 MP aparat główny oraz dwie 2 MP matryce pomocnicze. Urządzenie nie otrzyma aparatu ultraszerokokątnego. Obecność modemu 5G stoi pod znakiem zapytania.

Specyfikacja techniczna wskazuje, że Realme Q3s będzie tanim urządzeniem.

Na październikowym evencie powinny pojawić się również smartfony z budżetowej rodziny Narzo 50. Realme powinno pokazać modele Narzo 50 oraz Narzo 50 Pro, które stanowić będą uzupełnienie dla wprowadzonych już na rynek modeli narto 50A oraz Narzo 50i.

W chwili obecnej nie znamy żadnych szczegółowych informacji na temat tych urządzeń.

Xiaomi 12 - Listopad 2021 roku

Xiaomi ponownie chce jako pierwsze zaprezentować swojego flagowca z nadchodzącym procesorem Qualcomm Snapdragon 898. Wiemy już, że topowy układ dla smartfonów i tabletów z Androidem zadebiutuje w listopadzie na specjalnej konferencji prasowej Qualcomm Summit. Niedługo po niej zobaczymy flagowego smartfona Xiaomi na 2022 rok. Mowa oczywiście o Xiaomi 12. Urządzenie początkowo trafi do sprzedaży w Chinach, gdzie dostępne będzie w wersji bez usług Google. Po kilku miesiącach możemy spodziewać się debiutu w naszym kraju.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: Mi-Home.pl

Niespodziewanie Xiaomi oficjalnie poinformowało, że nie będzie już dłużej używać marki Mi do nazewnictwa flagowych smartfonów. Oznacza to, że na rynku zamiast Xiaomi Mi 12 pojawi się Xiaomi 12. Producent nadał już nazwy kodowe dla swoich flagowców na 2022 roku. Xiaomi 12 to Cupid, a Xiaomi 12 Ultra Zeus.

Poza procesorem Qualcomm Snapdragon 898 spodziewamy się nawet 16 GB pamięci operacyjnej i do 512 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1.

Flagowy smartfon otrzyma zagięty ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2K. Nie zabraknie 120 Hz częstotliwości odświeżania i wielu innych dodatków. Maksymalna jasność szczytowa ma sięgać nawet 1500 nitów.

Telefon pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 12.5, która po około miesiącu od premiery zostanie zaktualizowana do MIUI 13.

Z tyłu znajdzie się 192 MP aparat główny, aparat ultraszerokokątny oraz aparat makro. Z przodu - w ekranie - znajdziemy 33 MP kamerkę do selfie. Smartfon zaoferuje możliwość nagrywania w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Za zasilanie odpowiadać będzie akumulator o pojemność 5000 mAh z szybkim, 66 W ładowaniem przewodowym oraz 55 W ładowaniem bezprzewodowym. Nie zabraknie również 15 W ładowania zwrotnego.

Najnowsze informacje z sieci pozwalają podejrzewać, że Xiaomi 12 drugi rok z rzędu będzie pierwszym urządzeniem wyposażonym w najnowszy i najwydajniejszy procesor firmy Qualcomm.

Do sieci trafiły kolejne plotki dotyczące flagowych modeli Xiaomi na 2022 rok. Seria Xiaomi 12, która zadebiutuje na rynku w ciągu kilku najbliższych miesięcy może otrzymać 5-osiową stabilizację aparatu. Rozwiązanie to zostało po raz pierwszy wykorzystane przez bezpośredniego konkurenta Xiaomi - firmę Oppo.

#DigitalChatStation

The hardware-level anti-shake technology tested by the grain factory is a bit similar to that of the green factory, similar to the coordinated anti-shake of the sensor displacement. — Digital Chat Station (@chat_station) October 14, 2021

Xiaomi nie ukrywa, że ze względu na dobre przyjęcie serii Mi 11 nie planuje rewolucji. W nadchodzących flagowcach możemy spodziewać się kilku ulepszeń funkcji znanych już z poprzednich modeli.

Digital Chat Station przekazał informacje o aparacie głównym Xiaomi 12. Smartfon powinien otrzymać nową stabilizację obrazu, która poprawi jakość nagrań wideo. Potwierdza on, że rozwiązanie podobne będzie do technologii zaprezentowanej przez Oppo. Firma może wzorować się również na vivo X60 Pro.

Stabilizacja obrazu Oppo Źródło: notebookcheck.net

Efektem prac ma być nowy, 5-osiowy system stabilizacji obrazu.

Realme GT 2 - Grudzień 2021 roku

Realme w dalszym ciągu produkować będzie flagowe modele. Firma zamierza wprowadzić na rynek model GT drugiej generacji. Portal 91mobiles przekazał kilka istotnych informacji dotyczących nowego modelu.

Realme GT

Najważniejszy jest fakt, że realme GT 2 nadal będzie flagowcem sprzedawanym w atrakcyjnej cenie. W rzeczywistości będzie to dopracowany średniak, którego doposażono w najwydajniejszy procesor.

Gdy mowa już o sercu urządzenia - realme GT 2 ma napędzać nadchodzący procesor Qualcomm na 2022 rok. Mowa zatem o modelu Snapdragon 895, który zadebiutuje w czwartym kwartale roku na konferencji Qualcomm Summit.

Realme GT 2 ma być jednym z pierwszych smartfonów z nadchodzącym układem z rodziny Qualcomm Snapdragon 800.

Telefon na początku zadebiutuje w Chinach. Po kilku miesiącach powinien pojawić się w Europie. Smartfon otrzyma aparat opracowany we współpracy z firmą Kodak.

Samsung Galaxy A53 - Koniec 2021/początek 2021 roku

Samsung Galaxy A53 z pewnością będzie jednym z ciekawszych średniaków 2022 roku. Smartfon zastąpi dostępne na rynku modele Galaxy A52, Galaxy A52 5G oraz Galaxy A52s 5G. Spodziewamy się, że model na 2022 rok sprzedany będzie już tylko i wyłączenie w wersji z wbudowanym modemem sieci 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G Źródło: samsung.com

Nowy model powinien otrzymać ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD z podwyższoną częstotliwością odświeżania, design podobny do przyszłorocznych flagowców Galaxy S22 oraz procesor Qualcomm Snapdragon z serii 700.

Plotki sugerują, że na pleckach znajdziemy 64 MP aparat główny. Urządzenie pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12.

Samsung Galaxy A13 5G - początek 2022 roku

Samsung przygotowuje się do prezentacji najtańszego smartfona z 5G w swoim portfolio. Mowa o modelu Galaxy A13, który trafił już do bazy Geekbencha. Urządzenie wyróżniać się będzie obecnością 5G, 50 MP aparatu głównego oraz sporej baterii o pojemności 5000 mAh.

Urządzenie o numerze modelu SM-A136U zostało przetestowane w teście syntetycznym Geekbench 5. Rezultaty to odpowiednio 465 i 1106 punktów w teście jednowątkowym oraz teście wielowątkowym. Całość zasilana jest z wykorzystaniem dosyć popularnego procesora MediaTek Dimensity 700. Nie zabrakło również 4 GB pamięci operacyjnej.

Budżetowy Samsung pracować będzie pod kontrolą Androida 11. Smartfon powinien trafić do sprzedaży na początku 2022 roku.

Dzięki @OneLeaks i @Zouton w sieci znalazły się wysokiej jakości rendery przedstawiające wygląd obudowy najtańszego Samsunga z 5G.

Samsung Galaxy A13 5G Źródło: zouton.com via gsmarena.com

Smartfon wykonany będzie z plastiku, ale bardziej interesuje brak wyspy z aparatami, która stała się już standardem. W Galaxy A13 5G obiektywy praktycznie nie wystają ponad obrys obudowy. Nie zabrakło złącza słuchawkowego Jack, które również pojawia się w nowych modelach coraz rzadziej.

Tani Galaxy otrzyma 25 W ładowanie przewodowe, a czytnik linii papilarnych zostanie zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Na rynku pojawią się dwie konfiguracje - z 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej lub droższy model 8/128 GB.

Samsung planuje wprowadzić urządzenie do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej, niebieskiej oraz czerwonej. Sugerowana cena detaliczna ma wynosić 290 dolarów.

Samsung Galaxy A13 5G Źródło: zouton.com via gsmarena.com

Na panelu przednim znalazło się miejsce dla ekranu IPS LCD z wycięciem w kształcie kropli wody. Dolna ramka jest zauważalnie grubsza od pozostałych.

iPhone SE Plus - Premiera odroczona do 2022 roku

Plotki o iPhone SE Plus pojawiają się w sieci od wielu miesięcy. Smartfon powinien zadebiutować na rynku w drugiej połowie 2021 roku.

iPhone 8 Plus

Ming Chi-Kuo informuje, że iPhone SE Plus nie będzie większą wersją iPhone'a SE bazującą na modelu 8 Plus. Nowy model ma być budżetową wersją iPhone'a 11 z większym ekranem o przekątnej 6,1 cala. Będzie to panel IPS LCD. Prawdopodobnie iPhone SE Plus zaoferuje czytnik linii papilarnych Touch ID zamiast Face ID. Specyfikacja techniczna powinna być zbliżona do tej, którą oferuje 1,5 roczny iPhone 11.

Najnowsze polski sugerują, że iPhone SE Plus pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku.

Składany smartfon Honor Magic X - 2022 rok

W przyszłym roku do rywalizacji w kategorii składanych smartfonów dołączy jeszcze jeden gracz. Honor zaprezentuje autorskie urządzenie z elastycznym ekranem, które konkurować będzie z najnowszą serią Galaxy Z Fold/Flip 3 od Samsunga.

Huawei Mate X2 Źródło: huawei.com

Przecieki z Chin donoszą o obecności dwóch ekranów. Konstrukcja ma być podobna do tej znanej z Huawei Mate X2 oraz Galaxy Z Fold 3. Oznacza to, że na zewnątrz znajdzie się klasyczny wyświetlacz, a w środku łamany panel, który pozwoli zamienić telefon w tablet.

W sieci znajdziemy sprzeczne plotki. Donoszą one, że premiera odbędzie się w ostatnim kwartale 2021 roku lub na początku 2022 roku.

Składany smartfon Honora opracowywany jest przez nowy zespół inżynierów. Możliwe jednak, że skorzystają oni z technologii opracowanych przez Huawei. Warto przypomnieć, że chiński gigant założył firmę Honor i był jej właścicielem przez wiele lat, aż do końca 2020 roku.

Honor Magic X otrzyma ekrany produkowane przez BOE oraz Visionox. To najwięksi producenci wyświetlaczy z Chin.

Aktualnie nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia. Spodziewamy się jednak, że będzie to flagowy model. Oznacza to obecność topowego procesora Qualcomm Snapdragon lub MediaTek Dimensity. Nie zabraknie również co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Urządzenie prawdopodobnie otrzyma Androida 11/12 z dostępem do usług Google i będzie sprzedawane również w europie.

Czy Honor Magic X będzie godnym konkurentem dla Galaxy Z Fold 3? Tego dowiemy się dopiero po oficjalnej zapowiedzi i pierwszych testach.

Dołączenie kolejnego producenta do produkcji składanych smartfonów to zdecydowanie dobra wiadomość.

Odświeżona wersja składanego Xiaomi Mi Mix Fold - brak daty

Xiaomi posiada w swoim portfolio smartfon ze składanym ekranem, ale urządzenie to nie jest sprzedawane w naszym kraju. Model Mi Mix Fold został wprowadzony na rynek w kwietniu 2021 roku i do tej pory sprzedawany jest tylko w Chinach.

Xiaomi Mi Mix Fold Źródło: mi-home.pl

Chiński gigant nie przekazał żadnych informacji dotyczących planów wprowadzenia Mi Mix Fold na inne rynki, ale może to dlatego, że inżynierowie pracują nad odświeżoną wersją składanego urządzenia.

Nie powinniśmy oczekiwać Mi Mix Folda 2. Zamiast niego powstanie odświeżony wariant znanego już Mi Mix Fold. Urządzenie ma otrzymać 90 Hz ekran w środku oraz 120 Hz wyświetlacz na okładce.

Mówi się także o obecności kamerki pod ekranem, którą mamy już z Galaxy Z Fold 3 5G. To duża aktualizacja, ponieważ pierwsza generacja w ogóle nie posiadała kamerki do selfie w trybie tabletu.

Kolejnymi nowościami mają być akumulatory o łącznej pojemności 5000 mAh oraz 120 W system szybkiego ładowania przewodowego.

Składany smartfon OPPO - Brak daty

Do premiery składanego smartfona przygotowuje się również OPPO. Producent ten od wielu lat zajmuje się nowymi technologiami wyświetlania obrazu. Firma zaprezentowała już kilka prototypów. Widzieliśmy między innymi smartfon ze zwijanym ekranem, który chowa się w obudowie. Kiedy nadejdzie czas na produkcyjny model z elastycznym ekranem? Niestety w dalszym ciągu nie mamy żadnych szczegółowych i potwierdzonych informacji.

Wizualizacja składanego smartfona OPPO

Różne źródła podają, że smartfon może zadebiutować w czwartym kwartale 2021 roku, na początku 2022 roku lub dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

W chwili obecnej nie wiemy również jaką formę przyjmie smartfon z elastycznym ekranem od OPPO. Prawdopodobnie będzie to telefon z klapką, który stanie się naturalnym konkurentem dla Galaxy Z Flip 3 lub nawet Galaxy Z Flip 4 (w zależności od daty premiery).

Samsung Galaxy Note 20 FE - Brak daty

Po premierze Samsunga Galaxy S21 na rynek powinnna trafić tańsza wersja Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 FE

Galaxy Note 20 FE powinien mieć sporo wspólnego z Galaxy S20 FE. Oznacza to, że otrzymamy tanią wersję flagowego Galaxy Note 20, która trafi na rynek z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Smartfon powinien zaoferować ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala oraz procesor Exynos 8250. Obecność modemu sieci 5G stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że na rynku pojawią się dwie wersje - z modemem 4G LTE oraz 5G.

Cechą charakterystyczną smartfona będzie obecność pióra S-Pen. W zamian za niższą cenę powinniśmy pogodzić się z plastikową obudową oraz gorszymi aparatami.

Nowy smartfon BlackBerry - Brak daty premiery

BlackBerry już kilkukrotnie odradzało się na rynku smartfonów. Prawa do marki przechodziły z rąk do rąk i obecnie pozostają we władaniu Onward Mobility. Firma ta pod koniec sierpnia 2020 roku ogłosiła, że pracuje nad nowym smartfonem BlackBerry, który trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.

BlackBerry Key 2

Nowy model zaoferuje modem sieci 5G oraz fizyczną klawiaturę QWERTY. Wiemy również, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida, ale brakuje szczegółowych danych technicznych.

Xiaomi Redmi Note 11/11 Pro - Brak daty premiery

Do internetu trafiają pierwsze przecieki dotyczące najnowszego przedstawiciela z rodziny Redmi. Najnowszy model Redmi Note 11 Pro, który zastąpi rewelacyjnie sprzedającego się Redmi Note 10 Pro otrzyma kolejną funkcję, która dotychczas zarezerwowana był dla flagowych modeli.

Redmi Note 10 Źródło: mi-home.pl

W 2021 roku średniak od Redmi otrzymał 108 MP aparat, który wcześniej spotykany był jedynie w znacznie droższych modelach. W następnej generacji możemy spodziewać się obecności 120 W ładowania, które aktualnie dostępne jest w Mi 10 Ultra, Mi 11 Ultra oraz 11T Pro.

Według Digital Chat Station Xiaomi zrezygnuje z 33 W ładowania na rzecz znacznie szybszego systemu. Aktualnie nie posiadamy większej ilości informacji o smartfonie.

Do sieci trafiły kolejne informacje o smartfonach z rodziny Redmi 11. Przekazał je sam dyrektor generalny marki. Lu Weibing wrzucił na Weibo post ze zdjęciem z premiery Redmi 10 dodając również opis, który pozwala sądzić, że nowe smartfony Redmi pojawią się w niedalekiej przyszłości.

Zapowiedź premiery Redmi 11 Źródło: gizmochina.com

Wskazówka ta pozwala sugerować, że smartfony z rodziny Redmi 11 ukażą się jeszcze w październiku 2021 roku.

Najnowsze przecieki z chińskiego portalu społecznościowego Weibo zakładają sporą aktualizację aparatów w nadchodzącym Redmi Note 11. Mowa o klasycznym modelu bez dopisku Pro. Blad Panda informuje o obecności 50 MP aparatu głównego. Prawdopodobnie będzie to sensor OmniVision OV50A. Jest to matryca o rozdzielczości 50 MP z wielkością 1/1,5 cala. Aktualnie sprzedawany Redmi Note 10 posiada aparat Sony IMX582 o rozdzielczości 48 MP.

Informacje napływające wprost od producenta pozwalają sugerować, że smartfony z rodziny Redmi 11 zostaną zaprezentowane przed 11 listopada 2021 roku. Właśnie wtedy w Chinach odbywa się festiwal zakupów, który może być świetna okazją do wykręcenia dobrych wyników sprzedażowych.

Otrzymaliśmy już wstępne specyfikacje techniczne. Redmi Note 11 5G otrzyma panel IPS LCD ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Za wydajność odpowiadać będzie procesor MediaTek Dimensity 810. W zależności od konfiguracji otrzymamy od 6 do 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena ma startować z poziomu poniżej 200 dolarów za bazowy model.

Redmi Note 11 Pro 5G doczeka się ekranu OLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Na pleckach znajdziemy 108 MP aparat główny. Do budowy droższego modelu Xiaomi wykorzysta procesor MediaTek Dimensity 920.

Redmi Note 10 Pro 5G Źródło: gizmochina.com

Oba telefony otrzymają akumulatory o pojemności 5000 mAh. W przypadku Redmi Note 11 możemy liczyć na 33 W system ładowania. Droższy model naładujemy z mocą 67 W.

Redmi Note 11 Pro 5G otrzyma dodatkową konfigurację wyposażoną w 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena startować będzie z pułapu 250 dolarów.