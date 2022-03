Najciekawsze nadchodzące smartfony 2022 roku [Kalendarium Premier; 25.03.2022]

Nadchodzący rok przyniesie nam dużo nowych modeli smartfonów, którymi warto się zainteresować. Sprawdź, kiedy na rynku pojawią się najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

W 2021 roku na rynku pojawiło się mnóstwo ciekawych smartfonów. Sytuacja nadal była niestabilna w zawiązku z pandemią COVID-19 i zerwanymi łańcuchami dostaw, ale większość planowanych premier odbyła się zgodnie z planem. Nie zabrakło kilku pozytywnych zaskoczeń, negatywnych rozczarowań oraz anulowanych produktów. W 2021 roku zobaczyliśmy kolejne składane smartfony z dopracowanymi ekranami oraz kilka innowacyjnych technologii. Rok 2022 przyniesie nam kolejne smartfonowe premiery z wszystkich segmentów cenowych.

Apple iPhone 12 Pro Max

W 2022 roku producenci zasypią nas mnóstwem nowych modeli. Niestety smartfony te będą droższe, niż poprzednie generacje. Ma to związek z inflacją oraz brakiem półprzewodników, który negatywnie wpłynął na ich cenę

Pomimo sporych zmian przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2022 roku.

Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują flagowce oraz inne, niezwykle ważne z punktu widzenia rynku smartfony.

W najbliższych miesiącach na rynku pojawi się mnóstwo tanich smartfonów z modemem sieci 5G. Cena tego typu konstrukcji wynosić będzie około 1000 zł. Możemy spodziewać się także sporej ilości smartfonów z wyświetlaczami oferującymi 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Po ponad trzech latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2022 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w późniejszym okresie czasu.

Samsung Galaxy M53 5G - 27 marca 2022 roku

Samsung Galaxy M53 5G ma być nieco tańszą wersją Samsunga Galaxy A53 5G. Smartfon zastąpi na rynku model Galaxy M52 5G z zeszłego roku. Urządzenie zostało właśnie przetestowane w popularnym teście syntetycznym - Geekbench 5.

Smartfon o numerze modelu SM-M536B został przetestowany w konfiguracji z procesorem MediaTek Dimensity 900 oraz 6 GB pamięci operacyjnej. Urządzenie otrzymało 733 punkty w teście jednowątkowym oraz 2224 punkty w teście wielowątkowym. Całość działała pod kontrolą Androida 12 wraz z One UI 4.0.

Urządzenie powinno otrzymać spory ekran Super AMOLED z podwyższoną częstotliwością odświeżania oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Samsung oficjalnie zapowiedział premierę modelu Galaxy M53 5G. Smartfon zadebiutuje 27 marca 2022 roku w Wietnamie. Do sieci trafiły kolejne informacje o specyfikacji technicznej modelu SM-M536B. Są one zgodne z poprzednimi przeciekami. Telefon otrzyma procesor MedaiTek Dimensity 900, cztery aparaty oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim, 25 W ładowaniem przewodowym.

Premiera Samsunga Galaxy M53 5G Źródło: gsmarena.com

Urządzenie zaoferuje duży ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7-cala, rozdzielczości Full HD+ oraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Z tyłu znajdzie się miejsce dla 108 MP aparatu głównego, 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz dwóch 2 MP aparatów pomocniczych - makro oraz czujnika głębi.

Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z One UI 4.1.

POCO F4 GT - luty/marzec 2022 roku

Po premierze Redmi K50 na rynku powinien pojawić się smartfon POCO F4 GT, który będzie blisko spokrewniony z tegoroczną rodziną Redmi K.

Redmi K50 Gaming Źródło: gsmarena.com

Nadchodzący smartfon od POCO trafił już do organów certyfikacyjny takich jak - FCC, IMEI, EEC i TUV, co sugeruje zbliżającą się premierę. Wiemy również, że urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.

POCO F4 GT otrzyma akumulator o pojemności 4560 mAh podzielony na dwa ogniwa, co pozwoli na zastosowanie szybkiego systemu ładowania przewodowego. Urządzenie otrzyma pełne wsparcie dla Hi-Res Audio. W pudełku poza smartfonem otrzymamy szybką ładowarkę, kabel USB Typu C, narzędzie do wyjmowania karty SIM, etui oraz co ciekawe adapter z USB Typu C do złącza Jack 3,5 mm.

POCO F4 GT otrzymało numer modelu 21121210G. Literka G sugeruje wprowadzenie modele do sprzedaży poza Chinami. Bardzo możliwe, że POCO F4 GT to międzynarodowa wersja dla Redmi K50 Gaming Edition.

Smartfon otrzyma 64 MP aparat Sony IMX 686, ekran OLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i 480 Hz częstotliwością próbkowania dotyku zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus oraz 20 MP aparat przedni. Pełna specyfikacja techniczna nie została potwierdzona.

POCO F4 trafił do organów certyfikacyjnych. Smartfon został zauważony w bazach danych FCC oraz BIS.

Najnowsze przecieki sugerują debiut całej rodziny smartfonów POCO F4. W jej skład wejdą następujące urządzenia - POCO F4, POCO F4 Pro oraz POCO F4 GT. Ostatnie informacje dotyczą bazowego modelu POCO F4.

Smartfon otrzymał numer modelu 22021211RG. Urządzenie zadebiutuje na rynku z Androidem 12 i MIUI 13 na pokładzie. Lista FCC ujawnia, że smartfon otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh. Na pokładzie powinien znaleźć się również 67 W system ładowania przewodowego.

Telefon został certyfikowany do współpracy z co najmniej trzema pasmami sieci 5G - N41, N77 i N78. Urządzenie otrzyma również dwupasmowe Wi-Fi.

Według wpisu w BIS (Bureau of Indian Standards) smartfon o numerze modelu 22021211RI (wersja indyjska) otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz aż 12 GB pamięci operacyjnej.

OPPO K10 - 23 marca 2022 roku

Oppo przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego urządzenia z 50 MP aparatem. Wiemy już, że smartfon Oppo K10 otrzyma również nowy procesor MediaTek Dimensity 8000 zintegrowany z modemem sieci 5G. Urządzenie zostanie zaprezentowane w Indiach 23 marca 2022 roku.

Oppo K10 Źródło: gsmarena.com

Do sieci trafiły nowe zdjęcia, które przedstawiają wygląd urządzenia. Smartfon otrzyma sporą obudowę obiektywów, którą dodatkowo udekorowano specjalnym detalem zachodzącym na plecki urządzenia. Smartfon sprzedany będzie w kilku wersjach kolorystycznych. Urządzenie otrzyma gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz 50 MP aparat główny. Nie znamy jeszcze specyfikacji dodatkowych matryc.

Nowy smartfon gamingowy Lenovo - Pierwsza połowa 2022 roku

Lenovo planuje wprowadzić na rynek nowy smartfon gamingowy. Smartfon ten zastąpi na rynku zeszłoroczny model Lenovo Legion Phone Duel 2. Nadchodzący smartfon po raz kolejny zaskoczy nas swoją specyfikacją techniczną.

Lenovo Legion 3 Elite Źródło: twitter.com

Flagowy smartfon dla graczy z rodziny Legion otrzyma najwydajniejsze podzespoły dostępne na rynku. Evan Blass udostępnił na Twitterze zdjęcia urządzenia oraz najważniejsze elementy ze specyfikacji technicznej.

Na rynku mają pojawić się dwa smartfony do graczy o nazwie Legion Phone 3 Elite oraz Legion Phone 3 Pro. Modele różnić się będą jedynie detalami.

Oba smartfony otrzymają spory wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,92-cala. Będzie to panel ze 144 Hz częstotliwością odświeżania oraz aż 720 Hz próbkowaniem dotyku. Jasność szczytowa ma wynosić do 1300 nitów. Smartfony otrzymają procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ciekawie wygląda akumulator, który składa się z dwóch ogniw o pojemności 2800 mAh każde. Urządzenia będą kompatybilne z szybkim, 68 W systemem ładowania.

Na pokładzie znajdziemy dwa porty USB Typu C, dwa wiatraki chłodzące procesor, silnik wibracji HaptiX oraz głośniki stereo z Dolby Atmos.

Lenovo Legion 3 Elite sprzedany będzie w wersji 12/256 GB. Możliwe, że pojawi się również wariant wyposażony w 128 GB wbudowanej pamięci masowej, który będzie zauważalnie tańszy.

Lenovo Legion 3 Pro kupimy w wersji 12/256 GB oraz 18/512 GB.

Oppo Find X5 Pro - Pierwszy kwartał 2022 roku

Po prezentacji procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 firma Oppo przedstawiła swoje plany dotyczące flagowego urządzenia na 2022 rok. Smartfon Oppo Find X5 Pro zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2022 roku. Informacja ta została oficjalnie przekazana za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo.

Oppo Find X4 Pro Źródło: Weibo

Poza procesorem Snapdragon 8 Gen1 na pokładzie znajdzie się 80 W system ładowania przewodowego, dwa 50 MP aparaty, 13 MP aparat ultraszerokokątny oraz ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1440p. Nie zabraknie również podwyższonej częstotliwości odświeżania treści.

Najnowsze informacje dotyczące Oppo Find X5 Pro wskazują na marcową premierę urządzenia. Informacja ta została przekazana przez Digital Chat Station.

Oppo Find X5 Pro Źródło: OnLeaks / Prepp.in via Gizmochina.com

Smartfon otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED LTPO 2.0 o rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. W wyświetlaczu znajdzie się 32 MP aparat Sony IMX709 oraz czytnik linii papilarnych Goodix G7.

Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 połączony będzie z autorskim chipem Oppo MariSilicon X. Zajmie się on uczeniem maszynowym.

Telefon otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh z 80 W ładowaniem przewodowym oraz 50 W ładowaniem bezprzewodowym. Rozwiązanie to znamy już z OnePlusa 10 Pro. Całość pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z nakładką ColorOS 12.

Do sieci trafiły nowe informacje o nadchodzących smartfonach z rodziny Oppo Find X5. Tym razem przeciek dotyczy nieco tańszych modeli - Oppo Find X5 5G oraz Oppo Find X5 Lite.

Portal WinFuture opublikował wysokiej jakości rendery prasowe oraz pełne specyfikacje techniczne Oppo Find X5 5G oraz Oppo Find X5 Lite. Urządzenia wyglądają podobnie do modelu z dopiskiem Pro. Producent postawił na nietypową wyspę z aparatami o nieregularnym kształcie, aparat opracowany we wsparciem z Hasselblad oraz bezramkowy design.

Oppo Find X5 5G otrzyma 6,55-calowy ekran AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, wsparciem dla 10-bitowej głębi kolorów oraz HDR. Całość przykryto szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Bazowy model otrzymał zeszłoroczny procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G sparowany z 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1. Smartfon otrzyma 50 MP aparat główny oraz 50 MP aparat ultraszerokokątny. Całość uzupełnia 13 MP teleobiektyw.

Oppo Find X5 Lite 5G Źródło: xda-developers.com Oppo Find X5 Lite 5G Źródło: xda-developers.com Oppo Find X5 Lite 5G Źródło: xda-developers.com

Oppo Find X5 Lite wygląda z kolei jak OnePlus Nord CE 2. Prawdopodobnie oba nadchodzące smartfony będą bliźniaczymi konstrukcjami. Find X5 Lite przypomina nieco swoim wyglądem nowe modele od Realme.

Najtańszy model z serii X5 otrzyma ekran AMOLED z 90 Hz częstotliwością odświeżania o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej 6,43-cala. Urządzenie zasilane będzie procesorem MediaTek Dimensity 900 wspieranym przez do 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. W Find X5 Lite aparat nie został opracowany przez Hasselblad. Na pleckach znajdziemy 64 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP matrycę pomocniczą. Na pokładzie akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim, 65 W ładowaniem. Smartfon otrzyma również gniazdo słuchawkowe Jack.

Oppo Find X5 Lite Źródło: xda-developers.com Oppo Find X5 Lite Źródło: xda-developers.com Oppo Find X5 Lite Źródło: xda-developers.com

Wszystkie telefony pracować będą pod kontrolą Androida 12 wraz z ColorOS 12.1.

Europejska premiera OnePlus 10 - 31 marca 2022 roku

OnePlus zaprezentował już flagowego smartfona na 2022 rok. Nie zmienia to jednak faktu, że pokazano jedynie model na rynek chiński, który nie posiada dostępu do usług Google. Najnowsze informacje wskazują, że Oppo i OnePlus nie udało się dopracować zunifikowanego oprogramowania opartego na nakładce ColorOS. Europejski model OnePlus 10 Pro pojawi się na rynku z Androidem 12 i nakładką OxygenOS.

OnePlus 10 Pro Źródło: OnePlus.com

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez portal 91Mobiles smartfon zostanie zaprezentowany w marcu 2022 roku. Nakładka OxygenOS otrzyma kilka funkcji znanych z ColorOS 12. Sam smartfon będzie identyczny jak chińska wersja. Otrzymamy 6,7-calowy, 120 Hz ekran AMOLED, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz nowy aparat firmy Hasselblad o rozdzielczości 48 MP.

Na targach CES na początku 2022 roku firma OnePlus zaprezentowała nowego flagowca - OnePlus 10 Pro. Niestety cały czas czekamy na debiut wersji globalnej - z dostępem do usług Google.

Na targach MWC 2022 OnePlus przekazał, że smartfon OnePlus 10 Pro w wersji globalnej zostanie zaprezentowany do końca marca 2022 roku. Przedstawiciele firmy potwierdzili, że urządzenie pojawi się w sprzedaży w Ameryce Północnej, Indiach oraz Europie maksymalni do końca miesiąca.

W trakcie przemówienia podczas targów MWC 2022 dowiedzieliśmy się nowych informacji o oprogramowanie OxygenOS 13, które trafi jako aktualizacja do europejskiej wersji OnePlusa 10 Pro.

Nowa nakładka graficzna ma być bardziej podobna do czystego Androida. Decyzja ta została podjęta po niezbyt ciepłym przyjęciu połączenia OxygenOS z ColorOS od Oppo.

OxygenOS oraz ColorOS nadal będą korzystać z identycznego kodu źródłowego, ale otrzymają inne interfejsy użytkownika. W przypadku OxygenOS oznacza to powrót do wyglądu czystego Androida z dodatkowymi funkami.

OnePlus przed europejską premierą modelu OnePlus 10 Pro gromadzi kolejne certyfikaty, które są niezbędne do wprowadzenia urządzenia do sprzedaży w Europie.

Nowe urządzenie wyciekło już do bazy danych Geekbencha. Teraz trafiło na strony NBTC oraz Camerafv5. Smartfon otrzymał numer modelu NE2213.

Po wielu tygodniach oczekiwania firma OnePlus poinformowała o europejskiej premierze swojego flagowego smartfona. OnePlus 10 Pro w wariancie międzynarodowym zostanie zaprezentowany 31 marca 2022 roku o godzinie 10 rano czasu ET (15:00 czasu lokalnego w Polsce).

Producent opublikował oficjalne oświadczenie prasowe. Przekazano w nim, że 31 marca 2022 roku zobaczymy OnePlusa 10 Pro, który trafi do sprzedaży w Indiach ,Europie oraz Ameryce Północnej. OnePlus po raz pierwszy zdecydował się na wcześniejszą prezentację wariantu chińskiego. Pojawił się on na rynku w styczniu 2022 roku.

OnePlus 10 Pro, który trafi do sprzedaży w Polsce otrzyma zmodyfikowane oprogramowania. Zamiast ColorOS 12.1 od Oppo otrzymamy nowszą wersję OxygenOS. Urządzenie będzie miało pełen dostęp do aplikacji Google, których brakuje na chińskim wariancie. Aktualnie nie wiadomo jeszcze czy OnePlus zdążył już stworzyć oprogramowanie oparte na najnowszym Androidzie 12L.

Premierę można będzie oglądać na żywo za pośrednictwem oficjalnego kanału OnePlus na platformie YouTube.

Xiaomi Mi Mix 5 - Marzec 2022 roku

Xiaomi w 2022 roku zaprezentuje kolejne wcielenie eksperymentalnych smartfonów Mi Mix. W skład rodziny Mi Mix 5 wchodzić będą dwa smartfony - Mi Mix 5 oraz Mi Mix 5. Co jakiś czas do sieci trafiają już przecieki na ich temat.

Smartfony otrzymają procesor Qualcomm Snadragon 8 Gen 1 (Snapdragon 898), 50 MP aparat główny, dwa aparaty 48 MP z tyłu oraz 48 MP kamerkę do selfie. Nie zabraknie czytnika linii papilarnych w ekranie, 100x zoomu oraz 100 W ładowania przewodowego. Premiera odbędzie się w marcu 2022 roku.

Flagowy smartfon HTC - Kwiecień 2022 roku

HTC po raz kolejny zamierza powrócić na rynek smartfonów. Tym razem firma po czterech latach przerwy ma zamiar zaprezentować flagowego smartfona. Urządzenie ma pojawić się na rynku już w kwietniu 2022 roku.

HTC Viverse Źródło: gsmarena.com

Informacja została przekazana przez tajwański portal DigiTimes, który uzyskał potwierdzenie od prezesa HTC Vive Asia-Pacific - Charlesa Huanga na targach MWC 2022 w Barcelonie.

Ostatnim flagowcem HYC jest model U12+ wprowadzony na rynek w 2018 roku.

Nowy flagowiec HTC koncentrować się będzie na VR i AR oraz integracji z autorską platformą metaverse o nazwie Viverse.

Niestety aktualnie nie znamy specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia.

Google Pixel 6a - Maj 2022 roku

Po premierze flagowych smartfonów z rodziny Pixel 6, Google szykuje się do wprowadzenia na rynek tańszych smartfonów z literką a na końcu. Standardowa strategia Google zakłada prezentacje flagowych modeli jesienią oraz ich tańszych, nieco gorzej wyposażonych wersji wiosną następnego roku.

Pixel 6a Źródło: @OnLeaks via notebookcheck.net

@OnLeaks podzielił się sieci informacjami, które posiada. Wynika z nich, że Pixel 6a będzie kompaktowym smartfonem z ekranem o przekątnej 6,2 cala. Spodziewamy się urządzenia z pogranicza średniaków i flagowców. Wygląd obudowy nadal będzie kontrowersyjny. Możemy spodziewać się nietypowej wyspy z aparatami oraz płaskiego panelu przedniego.

Pixel 6a otrzyma obudowę o wymiarach 152,2 mm x 71,8 mm x 8,7 mm. Smartfon otrzyma trzy aparaty Sony - IMX355, IMX363 oraz IMX386.

Aktualnie nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej ani daty premiery.

Do sieci trafiają kolejne przecieki o tańszym smartfonie z rodziny Google Pixel 6. Nowy raport portalu 9to5Google sugeruje, że Pixel 6a otrzyma aparat znany z Pixela 5.

Nadchodzący tani smartfon od Google otrzymał nazwę kodową Bluejay. Urządzenie ma zostać wyposażone w aparat Sony IMX363. To 12,2 MP czujnik znany już z Google Pixel 5, Pixel 4a oraz Pixel 4. 9to5Google wspomina również o 12 MP sensorze Sony IMX355, który ma być odpowiedzialny za wykonywanie zdjęć ultraszerokokątnych. Z przodu znajdziemy 8 MP aparat Sony IMX355 wykorzystany już w Pixel 6.

Co ciekawe tańszy Pixel 6a ma otrzymać nowy procesor Google Tensor, który został wykorzystany w Pixelu 6 oraz Pixelu 6 Pro. Na rynku pojawią się wersje z 6/8 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB.

Pixel 6a z pewnością zadebiutuje w przyszłym roku. Niestety trudno przewidzieć datę premiery. W 2021 roku Google ze względu na brak chipów znacząco przesunęło premierę Pixela 5a. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem Pixel 6a może pojawić się na rynku wiosną 2022 roku.

W sieci pojawiła się aluminiowa atrapa taniego Pixela. Pozwala ona zapoznać się z kształtem obudowy i zdradza kilka informacji o smartfonie. Urządzenie otrzyma dwa aparaty na pleckach oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w wyświetlaczu.

Zdjęcie atrapy zostało udostępnione przez użytkownika xleaks 7 za pośrednictwem Twittera. Smartfon otrzyma charakterystyczny panel tylny znany z modeli Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Nie zabraknie kamerki do selfie umieszczonej w ekranie oraz portu USB Typu C.

Według najnowszych przecieków Pixel 6a otrzyma 12,8 MP aparat główny oraz 16 MP sensor ultraszerokokątny. Telefon zasilany będzie autorskim procesorem Google Tensor lub Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

Do sieci trafiły nowe informacje sugerujące zbliżającą się premierę taniego Pixela na 2022 rok. Plotka pochodzi z rynku indyjskiego i wskazuje, że Google przygotowuje się na tamtejszym rynku do wprowadzenia nowego, przystępnego cenowo urządzenia z rodziny Pixel. Mowa o modelu Pixel 6a, który będzie tańszą wersją zaprezentowanego w 2021 roku Pixela 6.

Według jednego z wpisów na Twitterze smartfon wkrótce trafi do organu certyfikacyjnego BIS. Jego pojawienie się na stronie internetowej BIS będzie potwierdzeniem premiery urządzenia. Smartfon również otrzymyma autorski procesor Tensor GS101.

Zgodnie z najnowszymi plotkami, które trafiły do sieci, Pixel 6a może zadebiutować na rynku w maju 2022 roku razem z zegarkiem Pixel Watch na konferencji prasowej Google I/O.

Informacja została podana przez Maxa Tambora za pośrednictwem Twittera. Opierając się na tych przeciekach łatwo powiązać fakty i zauważyć, że smartfon prawdopodobnie zostanie zaprezentowany na corocznej konferencji Google I/O.

Pixel 6a będzie tańszą wersją smartfonów z rodziny Pixel 6. Spodziewamy się, że urządzenie otrzyma identyczny design, nieco słabsze podzespoły i mniejszy ekran o przekątnej 6,2-cala.

Do sieci trafiły nowe informacje o tanim modelu Pixela. Informacje o tym urządzeniu przekazał Jon Prosser. Możliwe, że Pixel 6a zadebiutuje 26 maja 2022 roku na konferencji prasowej Google. Zobaczymy wtedy również pierwszego smartwatcha produkowanego przez Google - Pixel Watcha.

Smartfon o nazwie kodowej Bluejay ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej oraz zielonej. Urządzenie otrzyma 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Istnienie Google Pixel 6a zostało potwierdzone przez jednego z operatorów sieci komórkowej z Stanów Zjednoczonych, który posiada wpisy dotyczące Pixela 6a w swoim systemie do inwentaryzacji. Niestety źródło to nie ujawnia specyfikacji technicznej urządzeń.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że Pixel 6a otrzyma 6,2-calowym ekran OLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych oraz procesor Tensor znany z droższych modeli Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Aparat to 12 MP obiektyw Sony IMX363 wspierany przez 12 MP aparat ultraszerokokątny Sony IMX355.

Do sieci trafiły wyniki testów syntetycznych przeprowadzonych na prototypowym egzemplarzu Pixela 6a. Smartfon trafił już do bazy danych Geekbencha. Wpis ujawnia zastosowany procesor oraz ilośc pamięci operacyjnej.

Google Pixel 6a przetestowany w Geekbenchu to urządzenie z płytą główną bluejay. Smartfon posiada procesor Google Tensor. To układ wyposażony w cztery rdzenie o taktowaniu 1,8 GHz, dwa rdzenie o taktowaniu 2,25 GHz oraz dwa rdzenie o taktowaniu 2,8 GHz.

Smartfon otrzyma wydajne rdzenie Cortex X1, Cortex A76 oraz energooszczędne rdzenie Cortex-A55. Smartfon otrzyma 1050 punktów w teście jednowątkowym oraz 2833 punktów w teście wielowątkowym.

Pixel 6a zostanie wyposażony w 6 GB pamięci operacyjnej. Nie wiemy czy smartfon dostępny będzie również w wersjach z większą ilością pamięci operacyjnej.

Sony Xperia 1 IV - Maj/czerwiec 2022 roku

Sony nie zamierza wycofywać się z produkcji smartfonów. Pomimo marginalnego udziału na rynku producent nadal prezentuje nowe modele. Na przełomie maja i czerwca 2022 roku Japończycy powinni zaprezentować nowego flagowca. Na rynku pojawi się Xperia 1 IV (4 generacji).

Sony Xperia 1 IV Źródło: phonearena.com

W porównaniu do innych flagowców z 2022 roku smartfon od Sony wyróżniać się będzie dosyć konserwatywnym podejściem, ale na szczęście w pozytywnym tego słowa aspekcie. Urządzenie otrzyma bowiem czytnik kart pamięci microSD oraz gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm.

Czynnik linii papilarnych zostanie umieszczony w przycisku zasilającym, a ekran otrzyma widoczne ramki nad i pod panelem. Urządzenie otrzyma 6,5-calowy ekran. Spodziewamy się panelu OLED. Za wydajność odpowiadać ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Smartfon otrzyma do 12 GB pamięci operacyjnej i ekran o rozdzielczości 4K z wsparciem dla HDR. Sugerowana cena detaliczna ma wynosić od 1000 do nawet 1300 dolarów. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Do sieci trafiły nowe rendery prasowe przedstawiające flagową Xperia 1 IV w pełnej krasie.

Sony Xperia 1 IV Źródło: Giznext.com via gsmarena.com

Na wizualizacjach widać model w kolorze ciemno-zielonym. Xperia na 2022 rok zachowała charakterystyczne elementy designu - logo Xperia na pleckach, czytnik linii papilarnych na krawędzi, podłużną obudowę obiektywów oraz kanciasty kształt urządzenia.

Sony Xperia 1 IV Źródło: Giznext.com via gsmarena.com Sony Xperia 1 IV Źródło: Giznext.com via gsmarena.com

Motorola Frontier 22 - Czerwiec 2022

Motorola poza flagowym modele z rodziny Edge szykuje się do wprowadzenia na rynek jeszcze jednego niesamowicie ciekawego urządzenia. Tym razem mowa o smartfonie, który zostanie wyposażony w 200 MP Aparat Samsung ISOCELL HP1. Smartfon o nazwie Motorola Frontier 22 ma być topowym modelem wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Frontier 22 Źródło: WinFuture via gsmarena.com

Do sieci trafiły właśnie nowe informacje dotyczące nadchodzącego telefonu. Urządzenie otrzyma 200 MP aparat główny z OIS, 50 MP aparat ultraszerokokątny oraz 12 MP teleobiektyw z 2-krotnym zoomem optycznym. Smartfon wyposażony zostanie w ekran OLED o przekątnej 6,67-cala ze 144 Hz częstotliwością odświeżania oraz 60 MP kamerką do selfie.

Na rynku pojawią się wersje 8/128 GB oraz 12/256 GB.

W obudowie znajdzie się miejsce dla akumulatora o pojemności 4500 mAh z superszybkim, 125 W ładowaniem przewodowym oraz 50 W ładowaniem bezprzewodowym.

Motorola Frontier ma być najdroższym i najlepiej wyposażonym smartfonem Motoroli na 2022 rok. Będzie to także topowy fotosmartfon producenta. Urządzenie ma otrzymać aparat o rozdzielczości blisko 200 MP. Evan Blass udostępnił właśnie w sieci spodziewaną specyfikację techniczną głównego aparatu. Mowa o 194 MP aparacie z optyczną stabilizacją obrazu oraz sensorem o wielkości 1/1,5 cala.

Motorola Frontier Źródło: gsmarena.com

Wcześniejsze plotki sugerowały wykorzystanie 200 MP aparatu Samsung ISOCELL HP1, ale Motorola prawdopodobnie sięgnie po autorski układ. Całość wspierana będzie przez 50 MP aparat ultraszerokokątny oraz 12 MP teleobiektyw.

Evan Blass potwierdza wcześniejsze przecieki. Urządzenie otrzyma 6,7-calowy ekran pOLED ze 144 Hz częstotliwością odświeżania, procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz akumulator o pojemności 4500 mAh ze 125 W ładowaniem przewodowym. Premiera odbędzie się w czerwcu tego roku.

Do sieci trafiły nowe informacje o Motoroli Frontier, która ma być flagowym urządzeniem producenta na drugą połowę 2022 roku.

Wszystko wskazuje na to, że prace nad urządzeniem o nazwie kodowej Frontier zostały właśnie ukończone.

Według Digital Chat Station smartfon zadebiutuje na rynku w czerwcu 2022 roku i ma być bezpośrednią konkurencją dla topowego Samsunga Galaxy S22 Ultra.

Motorola Frontier Źródło: phonearena.com

Digital Chat Station podzielił się również informacjami na temat specyfikacji technicznej. Potężny flagowiec od Motoroli poza 200 MP aparatem otrzyma 6,67-calowy ekran OLED, 144 Hz, 60 MP aparat przedni oraz baterię o pojemności 4500 mAh z szybkim, 125 W ładowaniem przewodowym oraz 50 W ładowaniem bezprzewodowym.

Urządzenie otrzyma nowy procesor Qualcomm SM8475. To niezaprezentowany jeszcze układ, który trafi na rynek jako Snapdragon 8 Gen1+.

Motorola Frontier powinna zadebiutować na rynku razem z Lenovo Halo - smartfonem dla graczy. Oba urządzenia będą dzielić ze sobą kluczowe elementy ze specyfikacji technicznej.

Smartfon zadebiutuje na rynku wraz z Androidem 12 oraz autorską nakładką graficzną na pokładzie. Urządzenie zostanie szybko zaktualizowane do Androida 13 po premierze tego systemu.

Digital Chat Station udostępnił również w sieci zdjęcia przedstawiające wygląd obudowy nadchodzącego flagowa. Urządzenie otrzymało inną obudowę, niż Edge 30+.

Pierwszy smartfon Nothing - wakacje 2022 roku

Nothing poinformowało o pracach nad swoim pierwszym smartfonem. Na konferencji prasowej w marcu 2022 roku przekazano, że urządzenie pojawi się na rynku w wakacje 2022 roku. Firma Nothing docelowo zamierza stworzyć ekosystem, który konkurować będzie z rozwiązaniem rozwijanym przez Apple.

Nothing Launcher Źródło: gsmarena.com

Prezes firmy - Carl Pei - przekazał, że nadchodzące urządzenie otrzyma system operacyjny Android wraz z autorską nakładkę graficzną o nazwie Nothing OS.

Tekefib ma być powiewiem świeżego powietrza dla uśpionej branży smartfonów. Nothing współpracuje z największymi producentami podzespołów - Qualcomm, Samsungiem, Sony oraz Visionox.

Na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że urządzenie otrzyma trzy duże aktualizacje Androida, a poprawki zabezpieczeń udostępniane będą przez cztery lata od premiery telefonu.

Nakładka Nothing OS pojawi się jako launcher na smartfony z Androidem w kwietniu 2022 roku.

Huawei Mate X3 - Czerwiec 2022 roku

Huawei planuje wprowadzić na rynek kolejne urządzenie z elastycznym ekranem. producent pracuje nad modelem Huawei Mate X3. Informacjami o składanym smartfonie podzielił się Digital Chat Station na Weibo. Dodatkowo smartfon trafił już do organu certyfikacyjnego TEENA.

Huawei Mate X2 4G Źródło: gizmochina.com

Składany smartfon od Huawei będzie konkurować z Samsungiem Galaxy Z Fold 3. Telefon otrzyma duży ekran zewnętrzny oraz elastyczny panel w środku obudowy.

Według Digital Chat Station smartfon otrzyma procesor Kirin 9000 4G, baterię o pojemności 4500 mAh oraz system operacyjny HarmonyOS 2.0.1. Jeżeli urządzenie pojawi się w sprzedaży w Europie, otrzymamy model z systemem operacyjnym EMUI 12.

Składany smartfon Xiaomi - Połowa 2022 roku

Xiaomi w marcu 2021 roku finalnie zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon z elastycznym ekranem. Chińczycy nie zwalniają tempa i zamierzają wprowadzić na rynek kolejnego smartfona, który będzie konkurował z nadchodzącymi Samsungami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

Xiaomi Mi Mix Fold

Według jednego ze źródeł zbliżonych do producenta, Xiaomi pracuje nad drugim smartfonem z elastycznym ekranem. Urządzenie zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 108 MP aparat główny.

Nowością ma być zupełnie nowy zawias, który zminimalizuje załamanie ekranu w miejscu składania urządzenia.

Nadchodzący smartfon może zastąpić na rynku obecnie sprzedanego Mi Mix Fold. Telefon otrzyma duży ekran wewnętrzny wyprodukowany przez Samsunga. Częstotliwość odświeżania panelu ma wynosić 120 Hz. Na zewnątrz znajdzie się płaski panel z 90 Hz odświeżaniem wyprodukowany przez chińską firmę Visinox.

W chwili obecnej nie znamy szczegółowych informacji na temat nadchodzącego urządzenia. Z pewnością smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 lub Androida 12 z nakładką MIUI 12.5 lub nowszą.

Do sieci trafiły nowe informacje o składanym smartfonie Xiaomi. Urządzenie ma zadebiutować na rynku jako Xiaomi Mi Fold 2, a premiera odbędzie się nieco później, niż zakładaliśmy - w połowie 2022 roku. W chwili obecnej nadal nie wiadomo czy tym razem urządzenie zostanie wprowadzone do sprzedaży również poza Chinami.

Smartfon ma otrzymać wewnętrzny ekran pokryty szkłem Samsung Ultra Thin Glass. Z rozwiązania tego korzystają już smartfony takie jak Samsung Galaxy Z Fold 3 czy Oppo Find N. Szkło UTG zapewni elastycznemu panelowi większą wytrzymałość i trwałość.

Składane smartfony Samsunga - wakacje 2022 roku

W okolicach sierpnia 2022 roku firma Samsung powinna zaprezentować nowe modele z elastycznymi ekranami. Spodziewamy się, że na rynku pojawi się Galaxy Z Flip 4 5G oraz Galaxy Z Fold 4 5G. Możliwe, że w tym roku do rodziny Galaxy Z dołączy smartfon z rozsuwanym ekranem.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Urządzenia będą niewielkimi aktualizacjami zeszłorocznych modeli. Samsung skupi się na poprawie czasu pracy na baterii oraz wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Spodziewamy się również zaktualizowanych podzespołów. Flagowe modele z elastycznymi ekranami mogą otrzymać procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ lub Exynos 2200 (w zależności od lokalizacji).

Więcej informacji o Galaxy Z Fold 4 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

iPhone 14 - wrzesień 2022 roku

We wrześniu 2022 roku na rynku pojawi się kolejna generacja iPhone'a. Smartfon otrzyma znacznie przeprojektowaną obudowę. Apple w końcu zdecyduje się na usunięcie wycięcia w ekranie. Nowością będzie także 48 MP aparat z możliwością nagrywania w 8K. iPhone 14 otrzyma panel tylny bez ogromnej obudowy obiektywów. Mówi się, ze smartfon zadebiutuje bez złącza Lightning oraz portu na karty SIM.

Wizualizacja iPhone'a 14 Źródło: bengeskin / Twitter

Najświeższe informacje o iPhone 14 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym na jego temat.

Google Pixel 7 - jesień 2022 roku

Jesienią 2022 roku na rynku pojawi się kolejna generacja smartfonów Google Pixel. Ich debiut rynkowy zbiegnie się w czasie z premierą finalnej wersji Androida 13. Spodziewamy się, że smartfony zostaną zaprezentowane w październiku lub listopadzie 2022 roku.

Do sieci trafiły już pierwsze informacje dotyczące Pixeli 7. Według raportu przekazanego przez portal LetsGoDigital urządzenia otrzymają aparat do selfie umieszczony pod wyświetlaczem.

Tym samym smartfony od Google mogą być jednymi z pierwszych urządzeń wyposażonych w tą technologię. Do tej pory rozwiązanie to znamy z Xiaomi Mi Mix 4 oraz Samsunga Galaxy Z Fold 3. Niestety implementacja rozwiązania do najlepszych nie należy.

Aktualnie nie znamy jeszcze nawet poglądowej specyfikacji technicznej smartfonów z rodziny Google Pixel 7.

Do internetu trafiły pierwsze dokładniejsze informacje dotyczące smartfonów z rodziny Google Pixel 7, które pojawią się na rynku jesienią 2022 roku.

Urządzenia powinny pojawić się na rynku w październiku 2022 roku. Dowiedzieliśmy się właśnie, że Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro otrzymają autorski procesor Tensor drugiej generacji. Będzie one wspierany przez modem 5G Samsung Exynos 5300 Mobile.

Smartfony otrzymały nazwy kodowe Cheetah (Pixel 7) oraz Panther (Pixel 7 Pro). Co ciekawe do premiery Pixeli 6 firma Google używała jedynie nazw związanych z rybami lub środowiskiem morskim.

@OnLeaks wraz ze SmartPrix udostępnili nowe rendery CAD przedstawiające wygląd nadchodzącego Pixela 7 Pro. Smartfon trafi do sprzedaży dopiero pod koniec roku, a my już posiadamy dosyć dokładne informacje na jego temat.

Rendery przedstawiają urządzenie, które jest bardzo podobne do Pixela 6 Pro. Wygląd aktualnego flagowca został bardzo ciepło przyjęty przez konsumentów. Google prawdopodobnie nie zamierza wprowadzać rewolucji i jedynie nieznacznie zmodyfikuje wygląd nowego telefonu. Pixel 7 Pro również otrzyma charakterystyczną wyspę z aparatami biegnącą przez całą szerokość plecków. Inaczej wygląda ułożenie poszczególnych aparatów.

Wizualizacja Google Pixel 7 Pro Źródło: @OnLeaks / @Smartprix via gsmarena.com

Google Pixel 7 Pro ma otrzymać nieco większy ekran o przekątnej od 6,7 do 6,8-cala z pojedynczym aparatem. Ekran zostanie wykonany w technologii OLED. Otrzyma również podwyższoną częstotliwość odświeżania.

Wizualizacja Google Pixel 7 Pro Źródło: @OnLeaks / @Smartprix via gsmarena.com

Na górnej części ramki widoczne są dwie maskownice głośników stereo. Na dole znajdziemy port USB Typu C. Przyciski (zasilający oraz regulacji głośności) umieszczono na prawej krawędzi. Po przeciwległej stronie znajdziemy tackę na karty SIM.

Wizualizacja Google Pixel 7 Pro Źródło: @OnLeaks / @Smartprix via gsmarena.com

Do sieci trafiły nowe wizualizacje smartfonów z rodziny Pixel 7. Portal LetsGoDitigital przygotował rendery prezentujące nadchodzące urządzenia firmy Google.

Wizualizacja Google Pixel 7 Źródło: nl.letsgodigital.org Wizualizacja Google Pixel 7 Źródło: nl.letsgodigital.org

Na zdjęciach widać smartfon podobny do obecnych modeli Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Główną zmianę widać w obudowie obiektywów. Pod jednym szkłem ochronnym umieszczono dwa aparaty.

W sieci pojawił się również nowy filmik na YouTube, który przedstawia wygląd nadchodzącego Pixela 7 Pro.

Do sieci trafiły pierwsze szczegółowe informacje o nadchodzących smartfonach Google Pixel 7. Ross Young znany w sieci również jako DSCC - CEO Display Supply Chin Consultant przekazał informacje o ekranach, które mają zostać wykorzystane w nadchodzących smartfonach Google Pixel.

Według Rossa Young bazowy model otrzyma nieco mniejszy ekran. Jego przekątna zmaleje z 6,4 do 6,3-cala. Jednocześnie model Pixel 7 Pro nadal zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz. Produckją paneli przeznaczonych dla Pixeli 7 ma rozpocząć się już w maju 2022 roku.

Young został zapytany o większą ilość szczegółów. W odpowiedzi na Tweetta dowiedzieliśmy się, że Pixele 7 powinny otrzymać ekran LTPO ze 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Smartfon Nothing - 23 marca 2022 roku

Nothing to firma założona przez Carla Pei - byłego pracownika OnePlus. Przedsiębiorstwo zasłynęło z produkcji słuchawek TWS z charakterystycznym wyglądem. Firma kupiła również Essential wiosną zeszłego roku, a teraz przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego smartfona.

Słuchawki Nothing Źródło: eu.nothing.tech

Najnowsze plotki wskazują, ze Nothing po ciepłym przyjęciu słuchawek zamierza wyprodukować pierwszego smartfona.

Według TechChrunch Nothing od ponad roku pracuje nad swoim smartfonem. Urządzenie ma zadebiutować na rynku w okolicach kwietnia 2022 roku. Podobno pierwsze prototypy zostały zaprezentowane wybranym dziennikarzom na targach MWC 2022 w Barcelonie. Wiele plotek wskazuje, że smartfon również wyróżniać się będzie swoim wyglądem. Możliwe, że otrzyma przezroczystą obudowę pokazująca wewnętrzne podzespoły.

Firma Nothing rozpoczęła współpracę z Qualcomm. Oznacza to, że smartfon prawdopodobnie zostanie wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen 1. Dodatkowo na Twitterze ukazał się lakoniczny wpis sugerujący premierę nowego urządzenia w marcu 2022 roku.

Według informacji przekazanych przez @evleaks na Twitterze smartfon Nothing pojawił się na tarczach Mobile World Congress 2022 w Barcelonie. Smartfon widziany był w rękach Carla Pei - założyciela Nothing oraz współzałożyciela OnePlus.

Na zdjęciu udostępnionym w sieci Pei prezentuje nowego smartfona, który potencjalnie może być telefonem zaprojektowanym przez Nothing. Urządzenie miało zostać zaprezentowane zamkniętym pokazie dla różnych przedstawicielom branży, w tym prezesa Qualcomm.

Rozmazana fotografia nie pozwala na szczegółowe zapoznanie się z wyglądem urządzenia. Widać jednak, że smartfon nie posiada całkowicie przezroczystej obudowy, która byłą przedmiotem wcześniejszych plotek i przecieków.

Firma Nothing zapowiedziała konferencję prasową o nazwie The truth and Nothing but truth (Prawda i nic poza prawdą). Wydarzenie odbędzie się 23 marca o godzinie 15:00 czasu lokalnego w Polsce. Spodziewamy się, że na konferencji prasowej producent zapowie autorski smartfon Nothing. Dodatkowo dowiemy się o mapie drogowej nowości produktowych, które Nothing szykuje dla nas w 2022 roku.

W dolnym rogu zaproszenia pojawiło się małe logo Qualcomm Snapdragon, które może potwierdzać debiut nowego, flagowego smartfona od Nothing. Miało być ono zaprezentowane dyrektorowi generalnemu Qualcomm podczas targów MWC 2022 w lutym 2022 roku w Barcelonie.

Firma udostępniła w sieci krótki materiał promocyjny, w którym pada pytanie "A gdyby 2021 rok był tylko rozgrzewką?" W ty miejscu warto przypomnieć, że pierwszy produkt Nothing - ekstrawaganckie słuchawki True Wireless zostały zaprezentowane pod koniec lipca 2021 roku.

Do dnia dzisiejszego o samym smartfonie nie posiadamy żadnych szczegółowym informacji. Wiemy jedynie, że ma to być flagowe urządzenie. Nothing składa się z 300 pracowników, którzy w przeciągu pół roku sprzedali 400 tysięcy słuchawek True Wireless.

Realme C31 - Brak daty premiery

Realme po prezentacji swoich flagowych oraz średnio półkowych smartfonów na 2022 przygotowuje się do wprowadzenia na półki sklepowe budżetowca. Mowa o urządzeniu Realme C31, które ma być najtańszym urządzeniem producenta z linii na rok modelowy 2022.

Realme C31 Źródło: gsmarena.com

Urządzenie zostanie wyposażone w słaby procesor Unisoc T612, trzy kamery z charakterystyczną obudową obiektywów znaną z droższych modeli oraz pojemny akumulator.

Smartfon otrzyma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Jasność maksymalna panelu wynosić będzie 400 nitów.

Procesor Unisoc wspierany będzie przez 3/4 GB RAMu oraz 32/64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na plastikowych pleckach znajdziemy prostokątną obudowę obiektywów. Umieszczono w niej 13 MP aparat główny oraz dwa 2 MP aparaty pomocnicze. Zabraknie obiektywu ultraszerokokątnego.

Smartfon zasilany będzie z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5000 mAh. Zaskakujące, że Realme w 2022 roku zamierza wykorzystać do ładowania port microUSB.

Samsung Xcover Pro 2 - Brak daty premiery

Samsung nie zamierza rezygnować z produkcji smartfonów o podwyższonej wytrzymałości. Do sieci trafiły właśnie nowe informacje o nadchodzącym modelu Xcover Pro 2, który zadebiutuje w 2022 roku.

Samsung Galaxy Xcover Pro Źródło: samsung.com

Nadchodzący Xcover Pro 2 trafił już do bazy danych Geekbench. Z wpisów dowiedzieliśmy się kilku informacji o specyfikacji technicznej urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne wydanie otrzyma wydajny procesor ze średniej półki cenowej - Snapdragona 778G ze zintegrowanym modemem sieci 5G.

Pierwsza generacja Xcover Pro zadebiutowała na rynku w styczniu 2020 roku z procesorem Exynos 9611.

Xcover Pro 2 otrzyma Snapdragona 778G. To 6 nm procesor z ośmioma rdzeniami i układem graficznym Adreno 642L. Układ ten jest porównywalny do Snapdragona 860.

Z bazy danych Geekbench wiemy, ze urządzenie otrzyma do pomocy 6 GB pamięci operacyjnej - o 2 GB więcej od Xcover Pro. Urządzenie bę∂zen pracować pod kontrolą Androida 12 z One UI 4.0.

Sony Xperia Ace III - Brak daty premiery

Sony najwyraźniej pozazdrościło firmie Apple nowego kompaktowego smartfona z przestarzałym designem. Najnowsze informacje, które trafiły do sieci sugerują zbliżający się debiut kompaktowego smartfona od Sony. Mowa o nowej generacji modelu Sony Ace.

Sony Xperia Ace III Źródło: @OnLeaks x Zollege via gsmarena.com

Smartfony z rodziny Sony Ace wielokrotnie porównywane były do iPhonów SE. Rodzina Ace to kompaktowe smartfony z Androidem, który nigdy nie opuściły lokalnego - japońskiego rynku.

Najnowsza generacja Sony Ace ma szansę stać się najmniejszym smartfonem z Androidem 2022 roku.

Sony Xperia Ace III Źródło: @OnLeaks x Zollege via gsmarena.com

@OnLeaks oraz Zollege udostępnili w sieci zdjęcia nadchodzącego urządzenia.

Sony Ace III otrzyma niewielki jak na dzisiejsze standardy ekran o przekątnej 5,5-cala. Urządzenie ma mierzyć 139,7 x 68,7 x 9,1 mm. Dla porównania iPhone 13 mini mierzy 131,5 x 64,2 x 7,7 mm. Sony Ace III nie będzie zatem najmniejszym smartfonem dostępnym na rynku, ale z pewnością zaliczy się do najbardziej kompaktowych konstrukcji.

Smartfon otrzyma złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm. Możliwe, że urządzenie otrzyma również czytnik kart pamięci w formacie microSD - element ten był obecny w poprzednich generacjach Ace.

Czytnik linii papilarnych klasycznie już dla firmy Sony znajduje się na boku.

Według przecieków Sony Ace III ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Nie pasuje to do charakterystyki poprzednich generacji, które posiadały słabsze procesory - Snapdragon 630 oraz Helio P35.

Sony Xperia Ace III Źródło: @OnLeaks x Zollege via gsmarena.com

Urządzenie otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh oraz pojedynczy aparat o skromnej rozdzielczości 13 MP. Podobnie jak w iPhone SE zabraknie aparatu ultraszerokokątnego.

Spodziewamy się, że Sony Xperia Ace III zadebiutuje na rynku w okolicach czerwca. Smartfon może być sprzedawany festynie przez operatora NTT DoCoMo.

Flagowy smartfon Motoroli z 200 MP aparatem - Brak daty premiery

Motorola zaprezentowała pierwsze flagowe urządzenie na 2022 rok - Moto Edge 30 Pro. Smartfon ten w Europie pojawi się jako Moto Edge X30. Teraz do sieci trafiły informacje na temat kolejnej wariacji tego urządzenia.

Moto Edge X30 Źródło: gsmarena.com

Okazuje się, że Motorola pracuje nad flagowym smartfonem o nazwie kodowej Frontier. Urządzenie dzielić będzie specyfikację techniczną z Moto Edge X30. Mowa między innymi o procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i 6,67-calowym zagiętym wyświetlaczu OLED, Full HD+ ze 144 Hz częstotliwością odświeżania, ale nie zabraknie kilku różnić.

Smartfon pojawi się na rynku w wersjach 8/128 GB oraz 12/256 GB. Nowością ma być aparat. Motorola planuje wykorzystać 200 MP sensor Samsung S5KHP1 jako główny aparat. Z tyłu znajdziemy również 50 MP aparat ultraszerokokątny Samsung S5KJN1SQ03 oraz 12 MP teleobiektyw Sony IMX663.

Z przodu w ekranie znajdziemy ten sam aparat co w Edge X30 i Edge 30 Pro - OmniVision OV60A.

Smartfon otrzymać może również szybszy, 125 W system ładowania przewodowego oraz 50 W system ładowania bezprzewodowego.

OnePlus Nord CE 2 - Brak daty premiery

OnePlus zamierza wprowadzić na rynek taniego smartfona. Portal 91Mobiles przekazał pierwsze informacje na temat modelu OnePlus Nord CE 2 Lite. Do internetu przedostały się już również pierwsze rendery prasowe pokazujące wygląd urządzenia.

OnePlus Nord CE 2 Źródło: 91mobiles via gsmarena.com

Niskiej jakości wizualizacje zakładają obecność charakterystycznej obudowy obiektywów znanej z innych modeli OnePlus i Realme z 2022 roku. Telefon otrzyma również aparat do selfie umieszczony w lewym górnym rogu.

Plecki zostaną wykonane z plastiku, ale ramka ma być metalowa. Smartfon zaoferuje czytnik linii papilarnych w przycisku zasilającym oraz gniazdo słuchawkowe Jack. Co ciekawe brakuje charakterystycznego dla OnePlusa przełącznika do wyciszania urządzenia.

Smartfon będzie pracować pod kontrolą Androida 12. Główny aparat to 64 MP matryca. Prawdopodobnie zabraknie aparatu ultraszerokokątnego.

Realme 9 4G - Brak daty premiery

Realme w lutym 2022 roku zaprezentowało nowe smartfony wchodzące w skład rodziny Realme 9. Seria Realme 9 składa się aktualnie z trzech modeli w różnych konfiguracjach - Realme 9i, Realme 9 Pro oraz Realme 9 Pro+. Producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek bazowego modelu Realme 9 bez łączności 5G. Jak prezentuje się tani średniak na 2022 rok?

Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme 9 4G trafił już do baz danych FCC, EEC, EMT, BIS oraz Thailand Telecom. Urządzenie otrzymało numer modelu RMX3521. Po raz pierwszy informacje o urządzeniu pojawiły się w listopadzie ubiegłego roku.

Smartfon otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Będzie to ogniwo o numerze modelu LP883. Realme 9 4G naładujemy z wykorzystaniem 33 W ładowarki.

Średniak od Realme otrzyma 48 MP aparat główny. Z przodu znajdzie się 16 MP kamerka do selfie. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12 wraz z Realme UI 3.0.

Niestety aktualnie nie posiadamy potwierdzonych informacji o zastosowanym procesorze oraz ilości pamięci operacyjnej/masowej. Nie znamy również szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej wyświetlacza.

Realme 9 5G - Brak daty premiery

Równocześnie z Realme 9 4G rozwijany jest model z modemem sieci 5G. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 91mobiles model z 5G otrzyma 144 Hz ekran IPS LCD ze zmienną częstotliwością odświeżania.

Realme 9 5G Źródło: 91mobiles via gsmarena.com

Do sieci trafiło zdjęcie promocyjne pokazujące wyświetlacze Realme 9 5G. Urządzenie otrzyma panel IPS LCD, który otrzyma siedem stopni częstotliwości odświeżania. Smartfon prawdopodobnie zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 810 5G wspierany przez co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowana pamięci masowej.

Motorola RAZR 2022 - brak daty premiery

Po długiej przerwie Motorola ma zamiar wprowadzić na rynek kolejnego składanego smartfona z serii RAZR. Trzecia generacja urządzenia wprowadzi sporo nowości.

Motorola RAZR 2019 Źródło: motorola.com

Motorola RAZR 2022 ma bazować na modelu wprowadzonym na rynek w 2020 roku, ale poza podobnym wyglądem i sposobem budowy nie doszukamy się wielu podobieństw.

Nadchodzący smartfon z elastycznym ekranem od Motoroli otrzyma flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 połączony z chipem UWB (Ultra Wideband). Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Nowy model pozycjonowany będzie wyżej od poprzedników. Motorola zamiast Snapdrgona 710 (Moto RAZR 2019) oraz Snapdragona 765G (Moto RAZR 5G) sięgnie po flagowy układ.

Telefon zostanie wyposażony w chip UWB, który posłuży między innymi do obsługi urządzeń Smart Home oraz otwierania nowoczesnych samochodów.

Motorola RAZR 5G Źródło: motorola.com

Składana Motorola Moto RAZR 2022 dostępna będzie w wersjach z 6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Telefon zostanie wyposażony w NFC oraz dwa wyświetlacze o nieznanej jeszcze specyfikacji technicznej. Spodziewamy się wewnętrznego modułu o rozdzielczości Full HD z podwyższoną częstotliwością odświeżania.

Smartfon otrzyma zmodyfikowaną obudowę z mniejszymi ramkami. Możliwe, że producent sięgnie po materiały wykończeniowe wyższej jakości. Motorola RAZR 2022 z pewnością będzie konkurencją dla świetnie sprzedającego się Galaxy Z Flip 3 5G. Aktualnie nie znamy daty premiery nowego urządzenia.

Samsung Galaxy Note 20 FE - Brak daty

Po premierze Samsunga Galaxy S21 na rynek powinnna trafić tańsza wersja Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 FE

Galaxy Note 20 FE powinien mieć sporo wspólnego z Galaxy S20 FE. Oznacza to, że otrzymamy tanią wersję flagowego Galaxy Note 20, która trafi na rynek z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Smartfon powinien zaoferować ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala oraz procesor Exynos 8250. Obecność modemu sieci 5G stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że na rynku pojawią się dwie wersje - z modemem 4G LTE oraz 5G.

Cechą charakterystyczną smartfona będzie obecność pióra S-Pen. W zamian za niższą cenę powinniśmy pogodzić się z plastikową obudową oraz gorszymi aparatami.

Nowy smartfon BlackBerry - Brak daty premiery

BlackBerry już kilkukrotnie odradzało się na rynku smartfonów. Prawa do marki przechodziły z rąk do rąk i obecnie pozostają we władaniu Onward Mobility. Firma ta pod koniec sierpnia 2020 roku ogłosiła, że pracuje nad nowym smartfonem BlackBerry, który trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.

Nowy model zaoferuje modem sieci 5G oraz fizyczną klawiaturę QWERTY. Wiemy również, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida, ale brakuje szczegółowych danych technicznych.

Redmi 10 2022 - brak daty premier

Redmi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej wersji budżetowego Redmi 10. Urządzenie zostało odnalezione w jednej z baz certyfikacyjnych przez polskiego użytkownika Twittera - Kacpra Skrzypka.

Redmi 10 2022 zastąpi wydanego niedawno Redmi 10. Urządzenie otrzyma kilka ulepszeń względem oryginalnego wydania. Spodziewamy się minimalnie szybszego procesora. Możliwe, że pojawi się wsparcie dla 5G oraz Android 12 od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Telefon nadal powinien otrzymać 90 Hz ekran oraz 50 MP aparat główny. Urządzenie otrzymało numer modelu 21121119SG i powinno trafić do sprzedaży w Europie. Premiera odbędzie się w bliżej nieokreślonym czasie. Spodziewamy się, że nastąpi to w pierwszej połowie 2022 roku.

Składany smartfon Realme GT 2 Fold - Brak daty premiery

Dyrektor generalny Realme Madhav Sheth zapowiedział w zeszłym miesiącu, że firma pracuje na wprowadzeniu na rynek smartfonów z najwydajniejszymi procesorami na rynku i superszybkim systemem ładowania. Nie wspomniał on jednak nic o składanym urządzeniu, które podobno jest opracowywane w laboratoriach Realme.

Realme GT 2 Fold źródło: weibo

Istnienie Realme GT 2 Fold potwierdził również Ice Universe, który znany jest z przekazywania wiarygodnych informacji.

Pierwszy składany smartfon od Realme otrzyma konstrukcję podobną do Samsungów Galaxy Z Fold. Smartfon otrzyma spory ekran wewnętrzny oraz dodatkowy ekran na pokrywie zewnętrznej. Dzięki takiemu zabiegowi Realme GT 2 Fold będzie jednocześnie smartfonem i tabletem.

Smartfon otrzyma 8-calowy wyświetlacz AMOLED w środku oraz 6,5-calowy ekran AMOLED na zewnątrz. Nie zabraknie dwóch aparatów o rozdzielczości 50 MP i portu USB Typu C do ładowania. Na zewnętrznej okładce znajdzie się dodatkowa kamerka do selfie.

Aktualnie nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej ani przybliżonej daty premiery.

Realme GT Neo3 - 22 marca 2022 roku

Po listopadowej premierze Realme GT Neo2, producent przygotowuje się już do wprowadzenia na rynek modelu GT Neo3. Po raz kolejny będzie to tańsza wersja flagowego telefonu z rodziny GT.

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfony z serii GT Neo do tej pory prezentowane były co pół roku, więc nadchodzi czas na kolejne urządzenie.

Do sieci trafiła właśnie specyfikacja techniczna Realme GT Neo3. Panda is Bald informuje, że smartfon otrzyma 6,62-calowy ekran AMOLED E4 ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Rozdzielczość panelu wynosi Full HD+. Umieszczono w nim również czytnik linii papilarnych.

Smartfon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 8000. Na rynku pojawią się trzy wersje - 8/128 GB, 8/256 GB oraz 12/256 GB.

Realme GT Neo3 otrzyma 50 MP aparat główny Sony IMX766, 50 MP sensor Samsung GN1 oraz 2 MP aparat pomocniczy. Urządzenie ma być zasilane z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5000 mAh kompatybilnym z 65 W systemem ładowania.

Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12 wraz z Realme UI 3.0. Smartfon sprzedawany będzie w trzech kolorach - Sky Black, Crape Myrtle oraz Morning Star.

Realme GT Neo3 trafił właśnie do bazy danych TENNA. Dzięki nowemu wpisowi poznaliśmy kilka szczegółów na temat specyfikacji technicznej wersji chińskiej. Certyfikat został wymieniony dla dwóch podobnych modeli. Oba smartfony mają obudowę o wymiarach 163,3 x 75,6 x 8,2 mm i wadze 188 g. Smartfony wyposażono w 6,7-calowe ekrany AMOLED o rozdzielczości 2412 x 1080 pikseli z podwyższoną częstotliwością odświeżania. Realme GT Neo3 wyposażono w niezidentyfikowany, 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,85 GHz. W sklepach pojawią się konfiguracje ze 128, 256 oraz 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Kolejne źródła potwierdzają specyfikację techniczną nadchodzącego smartfona Realme GT Neo 3. Według @Shadow_Leak urządzenie otrzyma 6,7-calowy ekran OLED Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz 10-bitową głębią koloru. Za wydajność odpowiadać ma nowy procesor MediaTek Dimensity 8100. Z przodu znajdziemy 16 MP aparat w ekranie, a z tyłu 50 MP aparat Sony IMX 766 z OIS. Całość wspierana będzie 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP matryca pomocnicza. Za zasilanie odpowiadać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim, 80 W ładowaniem.

Realme GT Neo 3 First Look & Parameters



• 6.7" FHD+ 120Hz 10Bit OLED Display

• Dimensity 8100

• 16MP Front

• 50MP(IMX766, OIS)+8MP+2MP Rear

• 6.7" FHD+ 120Hz 10Bit OLED Display
• Dimensity 8100
• 16MP Front
• 50MP(IMX766, OIS)+8MP+2MP Rear
• 5000mAh + 80W

Realme potwierdziło informacje dotyczące nadchodzącego Realme GT Neo3. Smartfon ten będzie pierwszym urządzeniem wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 8100. Jest to nowy układ dla średniaków, którego wydajność dorównywać ma zeszłorocznemu Qualcomm Snapdragon 888 5G.

MediaTek Dimensity 8100 w Realme GT Neo3 Źródło: gsmarena.com

Producent potwierdził również, że Realme GT Neo 3 otrzyma superszybki system ładowania UltraDart o mocy 100-200 W. GT Neo3 otrzyma 150 W wariant szybkiego ładowania opracowanego przez Realme. Urządzenie otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh.

MediaTek Dimenisty 8100 to nowoczesny procesor wykonany w 5 nm procesie technologicznym. Układ posiada cztery rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu do 2,85 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialny jest układ graficzny Mali-G610 MC6. Procesor posiada zintegrowany modem sieci 5G. Układ wspiera aparaty o rozdzielczości do 200 MP z nagrywaniem w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę z HDR10+. MediaTek Dimensity 8100 wspiera ekrany FullHD+ ze 168 Hz częstotliwością odświeżania lub WQHD+ o częstotliwości odświeżania do 120 Hz.

Wiceprezes Realme - Madhav Sheth potwierdził premierę Realme GT Neo3. Smartfon zostanie zaprezentowany w drugiej połowie 2022 roku, czyli po czerwcu. Okazało się jednak, że plany się zmieniły. CMO Relame - Xu Qi Chase ogłosił właśnie, że smartfon pojawi się jeszcze w marcu 2022 roku.

Plakat promujący premierę Realme GT Neo3 Źródło: gsmarena.com

Chase udostępnił na Weibo nowy plakat promujący nadchodzącą premierę Realme GT Neo3. Dołączono również krótką adnotację, która potwierdza obecność optycznej stabilizacji obrazu w aparacie.

Do sieci trafiły nowe informacje o Realme GT Neo3, które są sprzeczne z wcześniejszymi plotkami. Xu Qi Chase - wiceprezes Realme China potwierdził dziś, że smartfon otrzyma jednak pojemniejszy akumulator oraz wolniejszy system ładowania.

Nowy wpis na Weibo sugeruje, że Realme GT Neo3 otrzyma 80 W system ładowania oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Smartfon ważyć będzie 188 g. Oznacza to, że Realme GT Neo3 prawdopodobnie nie otrzyma najnowszego systemu szybkiego ładowania opracowanego przez Realme. Pozwala on na ładowanie z mocą maksymalną 150 W.

Realme GT Neo3 zadebiutuje w limitowanej wersji. Podczas premiery, która ma odbyć się 22 marca 2022 roku zobaczymy również model Realme GT Neo3 Le Mans Edition.

Realme GT Neo3 Le Mans Źródło: gsmarena.com

Limitowana wersja dostępna będzie w dwóch wariantach kolorystycznych - biało-czarnym oraz niebiesko-białym.

Na pleckach urządzenia znajdzie się wzór składający się z dwóch pasków biegnących przez całą długość panelu tylnego. Wzór inspirowany jest pasami, które znajdziemy na wielu samochodach sportowych. Mają one sygnalizować wysoką wydajność. Na pleckach znajdziemy również logo Realme oraz slogan producenta- Dare to Leap.

Smartfon w wersji Le Mans będzie nie lada gratką dla fanów sportów motorowych i wyścigów samochodowych z 24-godzinnym Le Mans 1966 na czele.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia przedstawiające Realme GT Neo3 5G w limitowanej wersji Le Mans. DO sieci trafiły zdjęcia przedstawiające model w niebieskiej wersji kolorystycznej. Urządzenie jest bardzo podobne do innych modeli Realme z 2022 roku. Główną różnicą względem klasycznego GT Neo3 są plecki z charakterystycznym wzorem.

Realme GT Neo3 Le Mans Źródło: gsmarena.com Realme GT Neo3 Le Mans Źródło: gsmarena.com Realme GT Neo3 Le Mans Źródło: gsmarena.com

Razem z GT Neo3 zadebiutują również słuchawki Buds Air 3 w limitowanej wersji kolorystycznej.

Realme Buds Air 3 Le Mans Źródło: gsmarena.com

Kolejne informacje o Realme GT Neo3 trafiają do sieci. Za przeciek odpowiedzialny jest wiceprezes firmy - Xu Qi Chase. Przekazał on, że układ graficzny Mali-G610 MC6, który trafi do nadchodzącego smartfona otrzyma specjalny tryb optymalizujący ilość wyświetlanych klatek na sekundę. Rozwiązanie ma zapewnić większą płynność, a jednocześnie obniżyć zużycie energii.

Smartfon będzie w stanie wyświetlać do 120 klatek na sekundę, aby w pełni wykorzystać możliwości 120 Hz panelu. Realme GT Neo3 będzie utrzymywał daną liczbę klatek na sekundę, aby pobiegać chwilowym Spakom wydajności, które wpływają na jakość rozgrywki.

OnePlus Nord 3 - Brak daty premiery

Digital Chat Station podzielił się pierwszymi informacjami na temat trzeciej generacji tańszego OnePlusa. Model Nord 3 ma być konkurentem dla Redmi K50. Smartfon otrzyma nowoczesny procesor MediaTek Dimensity 8100. Topowa konfiguracja zostanie wyposażona w aż 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB pamięci masowej UFS 3.1.

Wyświetlacz to 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Aparat zostanie umieszczony w lewym, górnym rogu panelu. Będzie to 16 MP kamerka. Z tyłu znajdzie się 50 MP aparat Sony IMX766 z OIS i przysłoną f/1,8. Nie zabraknie 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz 2 MP matrycy pomocniczej.

Za zasilanie odpowiadać będzie akumulator o pojemności 4500 mAh z wsparciem dla szybkiego, 150 W ładowania. Urządzenie otrzyma czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran oraz x-linearny silniczek haptyczny.

Całością zarządzać będzie Android 12 z nakładką OxygenOS.

Motorola Edge 30 - Brak daty premiery

Motorola zaprezentowała już flagowe urządzenie na 2022 rok - Motorolę Edge 30 Pro. Smartfon znany również jako Motorola Edge X30 oraz Motorola Edge Plus 2022 wkrótce otrzyma tańszego, nieco gorzej wyposażonego brata.

Wszystko wskazuje na to, że Motorola przygotowuje smartfon Moto Edge 30. Urządzenie otrzyma śrecdniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G.

Urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 12. Smartfon otrzyma 8 GB pamięci operacyjnej oraz wsparcie dla trybu Ready for. Aktualnie brakuje szczegółowych informacji na temat Motoroli Edge 30.

Do sieci trafiły nowe informacje o bazowym modelu Motoroli Edge 30. Smartfon uzyskał właśnie certyfikat NBTC, który sugeruje zbliżające się wprowadzenie na rynek.

Smartfon został certyfikowany jako Motorola XT2203-1. Niestety dokumenty certyfikacyjne nie zdradzają zbyt wielu informacji na temat nowego smartfona firmy Motorola.

NBTC potwierdza jedynie obecność modemu sieci 5G na pokładzie. Z wcześniejszych informacji wynika, że Motorola Edge 30 otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 778G+ z 8 GB pamięci operacyjnej. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Xiaomi 12 Ultra - Brak daty premiery

Xiaomi nie zaprezentowało jeszcze europejskich wersji Xiaomi 12, a już myśli o topowym modelu z dopiskiem Ultra, którego zabrakło na grudniowej konferencji prasowej.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami Xiaomi miało zastąpić Mi 11 Ultra modelem Mix 5 Pro.

Najnowsze przecieki pochodzące z Chin pozwalają sugerować, że w późniejszym okresie roku Xiaomi zaprezentuje model 12 Ultra. Informacje zostały potwierdzone przez Wang Ten - szefa jednego z oddziałów Xiaomi w Chinach. Na Weibo odniósł się on do wersji Super Cup Xiaomi 12. Nazwą Super Cup do tej pory określane były topowe modele - Mi 10 Ultra oraz Mi 11 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra ma być smartfonem wydanym na 10-lecie kadencji prezesa Xiaomi - Lei Juna.

Aktualnie nie znamy specyfikacji technicznej Xiaomi 12 Ultra. Wiemy jedynie, że smartfon powinien otrzymać aparat opracowany we współpracy z Leica.

Nowymi informacjami o topowej wersji Xiaomi 12 podzielił się z nami Digital Chat Station. Opublikował on na Weibo krótki wpis. Sugeruje on, że smartfon otrzyma akumulator o pojemności użytecznej 4860 mAh. Urządzenie zostanie wyposażone w 120 W system ładowania przewodowego znany z innych modeli Xiaomi oraz 50 W system ładowania bezprzewodowego. Będzie to spora aktualizacja względem 67 W ładowania w Mi 11 Ultra. Z drugiej strony warto pamiętać, że Mi 10 Ultra z baterią grafenową z 2020 roku otrzymał identyczny 120 W system ładowania.

Do sieci trafiły nowe, ciekawe informacje o Xiaomi 12 Ultra. Okazuje się bowiem, że flagowa wersja Xiaomi 12 może otrzymać jeszcze wydajniejszy procesor. Według Digital Chat Station urządzenie to będzie pierwszym smartfonem korzystającym z układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Przeciek o nowym procesorze pojawił się na portalu społecznościowym Weibo. Informacja ta wskazuje również na datę premiery Xiaomi 12 Ultra, która prawdopodobnie przesunie się w czasie.

Snapdragon 8 Gen 1+ powinien zostać zaprezentowany w drugiej połowie roku. Oznacza to, że Xiaomi 12 Ultra pojawi się na rynku prawdopodobnie w trzecim kwartale roku.

Nowy procesor otrzymał nazwę kodową SM8475. Będzie to wersja rozwojowa Snapdragona 8 Gen 1 (SM8450). Całość wyprodukowana będzie w 4 nm procesie technologicznym TSMC.

Xiaomi 12 Ultra stał się tematem najnowszej wypowiedzi jednego z dziennikarzy technologicznych, który często przekazuje informacje na temat nadchodzących smartfonów.

Topowy model Xiaomi, który pozycjonowany będzie powyżej Xiaomi 12 Pro ma zostać zaprezentowany na rynku chińskim w maju 2022 roku. Smartfon trafi do sprzedaży w innych krajach w późniejszym okresie roku. Możliwe, że na premierę europejskiego wariantu Xiaomi 12 Ultra nie będziemy musieli czekać tak długo, jak na debiut Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 Ultra ma być jednym z pierwszych urządzeń, które otrzymają wzmocniony procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Redmi Note 11S 5G - Brak daty premiery

Xiaomi zaprezentowało już swoje najpopularniejsze średniaki w wydaniu na 2022 rok. Na rynku pojawił się Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+ oraz Redmi Note 11S. Okazuje się, że ostatni smartfon może zadebiutować w jeszcze jednej wersji z wbudowanym modemem sieci 5G. Urządzenie trafiło do bazy danych IMEI i zostało odnalezione przez portal Xiaomiui.

Redmi Note 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfon otrzymał wewnętrzne oznaczenie Xiaomi K16B, które wskazuje na bliskie powiązanie z Xiaomi K16A. Jako Xiaomi K16A opisano POCO M4 Pro 5G oraz Redmi Note 11 5G w wersji na rynek chiński.

Redmi Note 11S w wersji z 5G otrzyma inny procesor. Prawdopodobnie będzie to układ MediaTek Dimensity 810 5G.

Xiaomi 12 Lite - Brak daty premiery

Xiaomi zazwyczaj prezentuje tańsze wersje swoich flagowych smartfonów. Mowa o modelach z dopiskiem Lite. Są to średniaki posiadające design oraz kilka funkcji z droższych modeli. W tym roku Xiaomi nie zaprezentowało jeszcze wersji Lite flagowych modeli Xiaomi 12.

Xiaomi 12 Lite Źródło: xiaomiui

Pierwsze informacje na temat Xiaomi 12 Lite pojawiły się w październiku 2021 roku.

Xiaomi 12 Lite ma być smartfonem, który wyglądać będzie jak połączenie Xiaomi CIVI z Xiaomi 12.

Spodziewamy się telefonu z ekranem OLED o przekątnej 6,55-cala i rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Smartfon otrzyma lekko zagięty panel przedni.

Za wydajność odpowiadać będzie Qualcomm Snapdragon 778+ lub inny procesor z rodziny Snapdragon 700. Oczekujemy również aparatu Samsung ISOCELL GW3 o rozdzielczości 64 MP, aparatu ultraszerokokątnego oraz macro.

Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z MIUI 13. Nadal nie znamy dokładnej daty premiery Xiaomi 12 Lite.

Do sieci trafiły nowe rendery przedstawiające Xiaomi 12 Lite obok Xiaomi 12. Nowy, tańszy przedstawiciel serii Xiaomi 12 będzie zauważalnie większy od droższego flagowca.

Xiaomi 12 Lite i Xiaomi 12 Źródło: xiaomiui.net

Xiaomi 12 Lite dołączy do pozostałych modeli - Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro oraz Xiaomi 12X. Model z dopiskiem Lite otrzymał wewnętrzne oznaczenie L9 taoyao.

Kolejne źródła potwierdzają obecność 6,55-calowego ekranu OLED o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Niestety dowiedzieliśmy się również, że żaden z aparatów zastosowanych w Xiaomi 12 Lite nie otrzyma optycznej stabilizacji obrazu (OIS).

Smartfon może zadebiutować 15 marca 2022 roku. Wtedy Xiaomi powinno wprowadzić na rynek europejskie modele Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 Mini - Brak daty premiery

Co prawda smartfony Xiaomi 12 miały już swoją premierę w Chinach, ale zabrakło na niej nie tylko modelu Xiaomi 12 Ultra. Producent nie zaprezentował również modelu Mini, który był przedmiotem wielu plotek i przecieków z zeszłego roku.

Xiaomi 12 Mini ma być mniejszą wersją flagowego Xiaomi 12. Smartfon ten ma być bezpośrednią konkurencją dla iPhone'a 13 mini - ostatniego kompaktowego urządzenia od Apple. Dodatkowo podejrzewamy, że na Xiaomi 12 Mini może zdecydować się spore grono użytkowników kompaktowych smartfonów innych producentów.

Mniejszy model pod względem specyfikacji technicznej nie będzie różnić się zbytnio od większych braci. Na pokładzie znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ekran OLED 1B ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i HDR10+, Android 12 z MIUI 13, co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB szybkiej pamięci masowej w standardzie UFS 3.1 oraz aparat z możliwością nagrywania w 8K. Całość uzupełnią głośniki stereo zaprojektowane przez Harman/Kardon.

Do sieci trafiły nowe rendery. Widać na nich smartfon, który posiada wygląd odmienny do modeli z rodziny Xiaomi 12. Urządzenie posiada trzy aparaty umieszczone pionowo. Główny obiektyw jest zauważalnie większy od pozostałych. Obok nich umieszczono diodę oświetlającą LED składającą się z trzech mniejszych źródeł światła oraz dodatkowy mikrofon do nagrywania dźwięku.

Xiaomi 12 Mini First Look ????

Xiaomi 12 Mini otrzyma ekran o przekątnej poniżej 6 cali.

Xiaomi nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło istnienia Xiaomi 12 Mini. Nie znamy również sugerowanej ceny detalicznej. Możliwe, że smartfon zadebiutuje na rynku razem z europejskimi modelami Xiaomi 12. Chińscy konsumenci lubują się w dużych smartfonach, więc Xiaomi 12 Mini to model przeznaczony dla europejskich odbiorców.

Do sieci trafiły nowe informacje o kompaktowym flagowcu od Xiaomi. Model Xiaomi 12 Mini ma otrzymać ekran o przekątnej poniżej 6 cali.

Ostatnio do Internetu trafiły rendery, na których widać Xiaomi 12 Mini. Urządzenie nie przypomina w kwestii wyglądu swoich starszych i większych braci. Teraz otrzymaliśmy kolejną wizualizację Xiaomi 12 Mini. Tym razem przypomina ona większy model Xiaomi 12. Zdjęcie zostało udostępnione w sieci przez @Shadow_Leak na Twitterze.

Xiaomi 12 Mini Źródło: gsmarena.com

Smartfon może zadebiutować 15 marca 2022 roku. Wtedy Xiaomi powinno wprowadzić na rynek europejskie modele Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro.

Europejska premiera Xiaomi 12 - Brak daty premiery

Xiaomi zaprezentowało w grudniu smartfony z rodziny Xiaomi 12. Niestety mowa o modelach na chiński rynek, które nie posiadają dostępu do usług Google. Modele te nie będą sprzedawane w Polsce. Na terenie Unii Europejskiej pojawią się inne modele Xiaomi 12 z dostępem do usług Google.

Europejski model Xiaomi 12 Pro trafił właśnie do bazy danych FCC, co sugeruje zbliżającą się premierę.

Smartfon o numerze modelu 2201122G otrzymał wszystkie certyfikaty niezbędne do wprowadzenia na rynek. Urządzenie otrzymało modem sieci 5G, Wi-Fi 6E oraz NFC. Certyfikowane urządzenie posiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 połączony z 12 GB pamięci operacyjnej, a smartfon pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładka MIUI 13.

Spodziewamy się, że europejska premiera Xiaomi 12 będzie miała miejsce w lutym lub marcu 2022 roku.

Xiaomi pojawiło się na targach MWC 2022 w Barcelonie, ale firma nie przywiozła na nie europejskich modeli z rodziny Xiaomi 12. Zamiast nich prezentowano nowości od POCO. Najnowsze przecieki wskazują, że Xiaomi przygotowuje się do prezentacji Xiaomi 12 na specjalnej konferencji prasowej, która ma mieć miejsce 15 marca 2022 roku.

Do sieci trafiły sugerowane ceny detaliczne Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro w Europie. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami urządzenia trafią do sprzedaży w marcu 2022 roku. Sugerowana cena detaliczna Xiaomi 12 ma wynosić od 899 Euro. Droższy model Xiaomi 12 Pro kosztować będzie minimum 1099 Euro.

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało premierę Xiaomi 12 w Europie. Flagowe smartfony będą miały swoją premierę już 15 marca 2022 roku o godzinie 13:00 czasu lokalnego w Polsce. Wydarzenie transmitowane będzie na żywo na takich platformach jak YouTube, Twitter, Facebook oraz oficjalnej witrynie Xiaomi.

Europejska premiera Xiaomi 12 Źródło: gsmarena.com

Spodziewamy się, że chiński gigant zaprezentuje trzy smartfony - Xiaomi 12, Xiaomi 12X oraz Xiaomi 12 Pro. Możliwe, że na rynku pojawi się również topowy model - Xiaomi 12 Ultra.

Sugerowane ceny detaliczne mają zaczynać się od około 600 Euro, a kończyć na ponad 1000 Euro (za model 12 Pro).

Europejskie wersje Xiaomi 12 otrzyma nieco przeprojektowaną obudowę. Xiaomi zdecydowało się na niewielkie zmiany stylistyczne. Modele europejskie otrzymają między innymi etykietę 5G na pleckach.

Do sieci trafiły rendery prasowe nadchodzącego nadchodzących modeli.

W internecie znajdziemy zdjęcia Xiaomi 12 Pro 5G oraz Xiaomi 12 w kolorach czarnym, fioletowym oraz niebieskim.

Xiaomi 12 Pro 5G Źródło: gsmarena.com Xiaomi 12 Pro 5G Źródło: gsmarena.com Xiaomi 12 Pro 5G Źródło: gsmarena.com

Xiaomi 12 5G Źródło: gsmarena.com Xiaomi 12 5G Źródło: gsmarena.com Xiaomi 12 5G Źródło: gsmarena.com

Składany smartfon Google Pixel - Premiera stoi pod znakiem zapytania

W czwartym kwartale 2021 roku może zadebiutować pierwszy składany smartfon wyprodukowany przez Google. Linia urządzeń Google Pixel ma powiększyć się o dodatkowego przedstawiciela z elastycznym wyświetlaczem.

Składany Google Pixel

Pierwsze informacje o składanymi Pixelu trafiły do sieci jeszcze w 2019 roku. Później o urządzeniu głośno było w drugiej połowie 2020 roku. Finalnie smartfon o nazwie kodowej Passport może trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku.

Nadchodzący Pixel ma być pierwszym smartfonem z elastycznym ekranem, który pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Urządzenie ma otrzymać wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala, który zostanie wyprodukowany przez firmę Samsung Display.

Informacje przekazane przez DSCC (Disgital Supply Chin Consultants) z połowy listopada 2021 roku wskazują, że Google zaniechało rozwoju swojego smartfona z elastycznym ekranem. Według raportu projekt ten został anulowany. W rzeczywistości brakuje szczegółowych informacji. Możliwe, że Google Pixel Ford pojawi się na rynku w późniejszym okresie czasu. Wskazywała by na to niedawna zapowiedź Androida 12L dla tabletów i składanych smartfonów.

Google w dalszym ciągu nie potwierdziło oficjalnie istnienia Pixela z elastycznym ekranem. Firma milczy na jego temat. Możliwe, że w związku z aktualną sytuacją rynkową (niedobór półprzewodników i drogie podzespoły) Google zdecydowało się zaniechać produkcji składanych smartfonów.

Losy składanego urządzenia z rodziny Google Pixel nadal są nieznane. Google w dalszym ciągu nie zaprezentowało urządzenia. Nie zdradzono również, że trwają prace nad składanym smartfonie. Po długiej przerwie uznaliśmy, że projekt został anulowany, ale składany smartfon Google trafił do bazy danych Geekbench. Oznacza to, że wyszukiwarkowy gigant nie zaprzestał jego rozwoju.

Smartfon o nazwie kodowej Google Pipit po raz pierwszy został zauważony w aplikacji Google Camera w listopadzie 2021 roku. Teraz urządzenie została przetestowane w teście syntetycznym Geekbench 4.

Telefon pracujący pod kontrolą Androida 12 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami o taktowaniu 1,8 GHz, dwoma o taktowaniu 2,5 GHz oraz dwoma o taktowaniu 2,8 GHz. Dodatkowo całość wspierana jest przez układ graficzny Mali G78 oraz 12 GB pamięci operacyjnej.

Specyfikacja techniczna układu z Google Pipit odpowiada procesorowi Google Tensor, który został wykorzystany w smartfonach z rodziny Google Pixel 6. Urządzenie zdobyło 4811 punktów w teście jednowątkowym oraz 11349 punktów w teście wielowątkowym.

Google Pipit w bazie Geekebench 4 Źródło: Gizmochina.com

Druga beta Androida 12L wydana przez Google 12 stycznia 2022 roku ujawnia nowe informacje dotyczące składanego smartfona z rodziny Pixel. W kodzie źródłowym Androida 12L odnaleziono wzmianki wskazujące na zbliżającą się premierę pierwszego składanego smartfona od Google.

Portal 9to5Google odkrył w Androidzie 12L kilka nowych animacji, na których widać podobiznę smartfona z elastycznym ekranem, który może zadebiutować na rynku jako Google Pixel Fold.

Animacje zaprojektowano z myślą o prezentacji sposobu na wyjęcie tacki na karty SIM.

Rozłożony Google Pixel Fold w kodzie źródłowym Androida 12L Beta 2 Źródło: 9to5google via pocketnow.com

Całość odnosi się do smartfona o nazwie kodowej Pipit. Ma to być składany smartfon wysokiej klasy z procesorem Google Tensor.

Z wizualizacji obecnych w Androidzie 12L wydaje się, że urządzenie otrzyma szerszy ekran od Galaxy Z Fold 3. Smartfon wyglądać będzie podobnie do Samsung Galaxy Z Fold 3 oraz Oppo Find N. Smartfon otrzyma duży elastyczny ekran składany do wewnątrz obudowy oraz dodatkowy wyświetlacz na zewnętrznym panelu.

Złożony Google Pixel Fold w kodzie źródłowym Androida 12L Beta 2 Źródło: 9to5google via pocketnow.com

Do sieci trafiły rzekome ceny składanego smartfona z rodziny Google Pixel. Urządzenie może zadebiutować w maju 2022 roku lub drugiej połowie 2022 roku jako Google Pixel Notepad. Cechą charakterystyczną tego urządzenia poza obecnością czystego Androida 12L będzie niższa, niż się spodziewaliśmy cena. Urządzenie będzie tańsze od swojego największego konkurenta - Samsunga Galaxy Z Fold 3 5G.

Spodziewamy się, że Google Pixel Notepad kosztować będzie około 1400 dolarów, co przekłada się na około 5700 zł.

Informacja o cenach urządzenia wyciekła do sieci z dwóch niezależnych źródeł powiązanych z łańcuchem dostaw firmy Google.

Google Pixel Notepad będzie najdroższym smartfonem w historii firmy Google. Sugerowana cena detaliczna ma być o 500 dolarów wyższa, niż w przypadku modelu Pixel 6 Pro.

Smartfon z klapką od Oppo - Koniec 2022 roku

Oppo zaprezentowało już swój pierwszy smartfon z elastycznym ekranem. Oppo Find N jest tańszym odpowiednikiem Samsunga Galaxy Z Fold 3. Okazuje się, że inżynierowie z Chin pracują nad kolejnym smartfonem z elastycznym ekranem. Tym razem urządzenie otrzyma konstrukcję z klapką i będzie konkurować na rynku z Samsungiem Galaxy Z Flip 3 5G oraz Huawei P50 Pocket.

Informacje o składanym smartfonie przekazał Mukul Sharma za pośrednictwem portalu 91Mobiles. Sugeruje on, że urządzenie trafi na półki sklepowe w trzecim kwartale 2022 roku. Cena smartfona ma być niższa od sugerowanej ceny detalicznej Samsunga Galaxy Z Flip 3 5G.

Nokia X50 - Brak daty premiery

Nokia X50 ma być duchowym spadkobiercom modelu 9 PureView. Zapowiada się więc niezwykle ciekawy fotosmartfon. Tym razem Nokia zmieniła jednak nieco swoje podejście do tego typu urządzeń. Na pokładzie znajdziemy nieco wolniejszy procesor z rodziny Snapdragon 700, który pozwoli obniżyć wysoką cenę spowodowaną implementacją wysokiej klasy aparatu. Na pokładzie nie zabraknie 6,5 calowego wyświetlacza.

Nokia 8.3 5G

Smartfon może być zmodyfikowaną wersją modelu Nokia 8.3 5G z lepszymi aparatami.

Huawei Mate 50 Pro - Premiera opóźniona (brak dokładnej daty)

Huawei Mate 50 Pro ma być najlepszym smartfonem firmy Huawei z płaskim ekranem na 2021 rok. Urządzenie otrzyma gigantyczną baterię o pojemności 7000 mAh, która zasilać będzie ekran o przekątnej 6,8 cala.

Najnowszy przedstawiciel serii Mate z pewnością otrzyma rewelacyjny aparat opracowany we współpracy z firmą Leica.

Za zasilanie odpowiadać będzie autorski układ Huawei Kirin. W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o urządzeniu, ale pewne jest, że smartfon pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Harmony OS 2.0.

Do sieci trafiły nowe informacje o Huawei Mate 50. Premiera urządzenia została odroczona, ale producent nie zrezygnował z produkcji flagowych smartfonów. Mate 50 ma powrócić jako flagowe urządzenie na 2022 rok, które może zadebiutować w okolicach marca 2022 roku.

Huawei Mate 50 Źródło: gizmochina.com

Smartfon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 898, ale prawdopodobnie bez obsługi modemu sieci 5G. Na pokładzie znajdziemy również ekran LTPO oraz łączność satelitarną połączoną z nawigacją Beidou.

Do sieci trafiły nowe informacje o flagowym smartfonie firmy Huawei. Producent potwierdził nadchodzącą premierę smartfonów z serii Mate. Jednocześnie Huawei nie przekazał żadnych szczegółowych informacji na temat tego urządzenia.

W internecie znajdziemy jednak nowe przecieki sugerujące zastosowanie bardzo wydajnych podzespołów. Według Blad Panda Huawei Mate 50 zadebiutuje w drugiej połowie roku. Sugerowana data premiery to czerwiec lub lipiec.

Według It's Fat Huawei Mate 50 Pro otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Urządzenie zostanie wyposażone w aparat firmy Samsung.

Realme GT Neo3 - Brak daty premiery

Realme GT Neo2 pojawił się na rynku w połowie listopada 2021 roku, a producent już planuje wprowadzenie na rynek kolejnej generacji - Realme GT Neo3.

Realme GT Neo3 Gaming Edition Źródło: gsmarena.com

Do sieci trafiły nowe informacje o smartfonie Realme GT Neo3 Gaming Edition. Informacje zostały przekazane za pośrednictwem Twittera. Smartfon otrzyma przeprojektowaną obudowę z ciekawym wzorem na pleckach. Smartfon podobny będzie do nowych smartfonów Oppo oraz OnePlus.

Smartfon ma zostać wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9000. Urządzenie otrzyma również akumulator o pojemności 5000 mAh oraz szybkie ładowanie przewodowe o mocy aż 125 W.

Do sieci trafiły nowe informacje na temat klasycznego modelu Realme GT Neo3. Urządzenie ma zostać zaprezentowane 31 lipca 2022 roku, a cena ma wynosić około 340 Euro. Smartfon ma zostać wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Smartfon otrzyma 50 MP aparat główny z OIS. Pozostałe aparaty pozostaną niezmodyfikowane - mowa o 8 MP aparacie ultraszerokokątnym, 2 MP macro oraz 16 MP aparacie przednim. Ekran również pozostanie niezmieniony. Nadal będzie to panel AMOELD o przekątnej 6,62-cala z podwyższoną częstotliwością odświeżania.

Realme GT Neo3 Źródło: OnLeaks x college.in via gsmarena.com

Urządzenie otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim, 65 W systemem ładowania.

Odświeżona wersja składanego Xiaomi Mi Mix Fold - Brak daty premiery

Xiaomi posiada w swoim portfolio smartfon ze składanym ekranem, ale urządzenie to nie jest sprzedawane w naszym kraju. Model Mi Mix Fold został wprowadzony na rynek w kwietniu 2021 roku i do tej pory sprzedawany jest tylko w Chinach.

Xiaomi Mi Mix Fold Źródło: mi-home.pl

Chiński gigant nie przekazał żadnych informacji dotyczących planów wprowadzenia Mi Mix Fold na inne rynki, ale może to dlatego, że inżynierowie pracują nad odświeżoną wersją składanego urządzenia.

Nie powinniśmy oczekiwać Mi Mix Folda 2. Zamiast niego powstanie odświeżony wariant znanego już Mi Mix Fold. Urządzenie ma otrzymać 90 Hz ekran w środku oraz 120 Hz wyświetlacz na okładce.

Mówi się także o obecności kamerki pod ekranem, którą mamy już z Galaxy Z Fold 3 5G. To duża aktualizacja, ponieważ pierwsza generacja w ogóle nie posiadała kamerki do selfie w trybie tabletu.

Kolejnymi nowościami mają być akumulatory o łącznej pojemności 5000 mAh oraz 120 W system szybkiego ładowania przewodowego.

Średniak od OnePlus - Brak daty premiery

OnePlus przygotowuje się do wprowadzenia urządzenia ze średniej półki cenowej. Smartfon wydaje się być konstrukcją bliźniaczą do Realme GT Neo3. Według Digital Chat Station smartfon otrzyma nowy procesor MediaTek Dimensity 8100. Urządzenie zostanie wyposażone również w 6,7-calowy ekran OLED z pojedynczą kamerką do selfie. Z tyłu znajdzie się aparat Sony IMX766.

Smartfon zaoferuje akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim, 120 W ładowaniem. To będzie największa różnica względem Realme GT Neo3.

W zależności od konfiguracji urządzenie zaoferuje do 12 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Vivo X Fold - Brak daty premiery

Vivo chce być kolejnym producentem, który zaprezentuje smartfon z elastycznym ekranem. Firma przygotowuje smartfon o nazwie Vivo X Fold. Digital Chat Station ujawnił już specyfikacje techniczną nowego składanego telefonu.

Pierwsze urządzenie Vivo z elastycznym ekranem zaoferuje zewnętrzny, 6,5-calowy panel o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Smartfon otrzyma konstrukcję składana do wewnątrz. Urządzenia tego typu sprzedaje już Samsung, Huawei, Xiaomi oraz Oppo.

W środku znajdzie się 8-calowy panel QHD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Oba wyświetlacze zostaną zintegrowane z aparatami do selfie.

Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapragon 8 Gen 1. Nie znamy szczegółowych informacji o pojemności pamięci operacyjnej i wewnętrznej. Za zasilanie odpowiadać ma akumulator o pojemności 4600 mAh z szybkim, 80 W ładowaniem przewodowym oraz 50 W ładowaniem bezprzewodowym.

Smartfon otrzyma 50 MP aparat główny, 48 MP aparat ultraszerokokątny, 12 MP aparat z 2x zoomem oraz 8 MP aparat z 5x zoomem. Vivo X Fold ma otrzymać czytnik linii papilarnych w ekranie. Niestety nie znamy ceny nadchodzącego urządzenia. Z pewnością nie będzie na należeć do najniższej.