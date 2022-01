Najciekawsze nadchodzące smartfony 2022 roku [Kalendarium Premier; AKTUALIZACJA 05.01.2022]

Nadchodzący rok przyniesie nam dużo nowych modeli smartfonów, którymi warto się zainteresować. Sprawdź, kiedy na rynku pojawią się najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

Spis treści

W 2021 roku na rynku pojawiło się mnóstwo ciekawych smartfonów. Sytuacja nadal była niestabilna w zawiązku z pandemią COVID-19 i zerwanymi łańcuchami dostaw, ale większość planowanych premier odbyła się zgodnie z planem. Nie zabrakło kilku pozytywnych zaskoczeń, negatywnych rozczarowań oraz anulowanych produktów. W 2021 roku zobaczyliśmy kolejne składane smartfony z dopracowanymi ekranami oraz kilka innowacyjnych technologii. Rok 2022 przyniesie nam kolejne smartfonowe premiery z wszystkich segmentów cenowych.

Apple iPhone 12 Pro Max

W 2022 roku producenci zasypią nas mnóstwem nowych modeli. Niestety smartfony te będą droższe, niż poprzednie generacje. Ma to związek z inflacją oraz brakiem półprzewodników, który negatywnie wpłynął na ich cenę

Pomimo sporych zmian przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2022 roku.

Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują flagowce oraz inne, niezwykle ważne z punktu widzenia rynku smartfony.

W najbliższych miesiącach na rynku pojawi się mnóstwo tanich smartfonów z modemem sieci 5G. Cena tego typu konstrukcji wynosić będzie około 1000 zł. Możemy spodziewać się także sporej ilości smartfonów z wyświetlaczami oferującymi 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Po ponad trzech latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2022 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w późniejszym okresie czasu.

Składany smartfon Xiaomi - Połowa 2022 roku

Xiaomi w marcu 2021 roku finalnie zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon z elastycznym ekranem. Chińczycy nie zwalniają tempa i zamierzają wprowadzić na rynek kolejnego smartfona, który będzie konkurował z nadchodzącymi Samsungami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

Xiaomi Mi Mix Fold

Według jednego ze źródeł zbliżonych do producenta, Xiaomi pracuje nad drugim smartfonem z elastycznym ekranem. Urządzenie zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 108 MP aparat główny.

Nowością ma być zupełnie nowy zawias, który zminimalizuje załamanie ekranu w miejscu składania urządzenia.

Nadchodzący smartfon może zastąpić na rynku obecnie sprzedanego Mi Mix Fold. Telefon otrzyma duży ekran wewnętrzny wyprodukowany przez Samsunga. Częstotliwość odświeżania panelu ma wynosić 120 Hz. Na zewnątrz znajdzie się płaski panel z 90 Hz odświeżaniem wyprodukowany przez chińską firmę Visinox.

W chwili obecnej nie znamy szczegółowych informacji na temat nadchodzącego urządzenia. Z pewnością smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11 lub Androida 12 z nakładką MIUI 12.5 lub nowszą.

Do sieci trafiły nowe informacje o składanym smartfonie Xiaomi. Urządzenie ma zadebiutować na rynku jako Xiaomi Mi Fold 2, a premiera odbędzie się nieco później, niż zakładaliśmy - w połowie 2022 roku. W chwili obecnej nadal nie wiadomo czy tym razem urządzenie zostanie wprowadzone do sprzedaży również poza Chinami.

Smartfon ma otrzymać wewnętrzny ekran pokryty szkłem Samsung Ultra Thin Glass. Z rozwiązania tego korzystają już smartfony takie jak Samsung Galaxy Z Fold 3 czy Oppo Find N. Szkło UTG zapewni elastycznemu panelowi większą wytrzymałość i trwałość.

Samsung Galaxy A53 - Początek 2022 roku

Samsung Galaxy A53 z pewnością będzie jednym z ciekawszych średniaków 2022 roku. Smartfon zastąpi dostępne na rynku modele Galaxy A52, Galaxy A52 5G oraz Galaxy A52s 5G. Spodziewamy się, że model na 2022 rok sprzedany będzie już tylko i wyłączenie w wersji z wbudowanym modemem sieci 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G Źródło: samsung.com

Nowy model powinien otrzymać ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD z podwyższoną częstotliwością odświeżania, design podobny do przyszłorocznych flagowców Galaxy S22 oraz procesor Qualcomm Snapdragon z serii 700.

Plotki sugerują, że na pleckach znajdziemy 64 MP aparat główny. Urządzenie pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12.

Do sieci trafiły przecieki dotyczące wyświetlacza, który zostanie zastosowany w Galaxy A53. Mówi się, że średniak na 2022 rok otrzyma matrycę podobną do tej zastosowanej w Galaxy A52s. Samsung zamierza korzystać ze sprawdzonego wzorca, a Galaxy A53 będzie subtelną aktualizacją świetnie sprzedających się modeli z serii Galaxy A52.

Smartfon zostanie wyposażony w procesor Samsung Exynos kolejnej generacji. Z poprzednika przeniesiony zostanie aparat oraz parametry wyświetlacza. Oznacza to 64 MP aparat główny oraz matrycę Super AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Galaxy A53 powinien zadebiutować jedynie w wersji z modemem sieci 5G. Na półkach sklepowych pojawi się wiele wersji kolorystycznych. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.0.

Do sieci trafiły pierwsze rendery nadchodzącego średniaka firmy Samsung. Galaxy A53 wygląda na nich jak młodszy brat świetnie sprzedających się modeli Galaxy A52/A52s. Urządzenie otrzyma bardzo podobny design. Telefon ma być o 0,3 mm cieńszy od Galaxy A52s. Niestety zabraknie złącza słuchawkowego.

Samsung Galaxy A53 Źródło: OnLeaks via notebookcheck.net

Plecki oraz panel przedni są całkowicie płaskie. Ramka wygląda na wykonaną z aluminium, ale prawdopodobnie będzie to tworzywo sztuczne.

Samsung Galaxy A53 Źródło: OnLeaks via notebookcheck.net

Telefon trzyma 120 Hz ekran Super AMOLED, 64 MP aparat główny oraz nieco ulepszone podzespoły.

Samsung Galaxy A53 Źródło: OnLeaks via notebookcheck.net

Do internetu trafił duży przeciek dotyczący nadchodzącego Samsunga Galaxy A53 5G. Jak będzie wyglądać najważniejszy średniak w portfolio Samsunga na 2022 rok?

W bazie Geekbench odnaleziono wpis zarejestrowany przez smartfon o numerze modelu SM-A536U. Jest to jedna z wersji nadchodzącego Samsunga Galaxy A53 5G. Urządzenie otrzymało 6 GB pamięci operacyjnej oraz płytę główną o numerze s5e8825. Spodziewamy się, że Galaxy A53 5G otrzyma procesor MediaTek Dimensity 900 lub Samsung Exynos 1200 w zależności od wersji. Testowy model ma 6 rdzeni o taktowaniu 2,0 GHz oraz dwa wydajniejsze rdzenie o taktowaniu 2,4 GHz. Całość wspiera układ graficzny Mali G68.

Wyniki Geekbench zarejestrowane przez Samsunga Galaxy A53 5G

Telefon w teście jednowątkowym uzyskał 686 punktów, a w teście wielowątkowym 1874 punkty.

Wpis do bazy danych Geekbench wskazuje również, że urządzenie zadebiutuje na rynku z preinstalowanym Androidem 12 z nakładką One UI 4.0.

Samsung Galaxy A73 - Początek 2022 roku

Razem z Samsungiem Galaxy A53 na rynku pojawi się nieco większy Galaxy A73. Smartfon otrzyma ekran o podwyższonej częstotliwości odświeżania oraz przeprojektowany panel tylny bez wystających obiektywów.

Z najnowszych przecieków wynika, że Galaxy A73 zaoferuje cztery aparaty umieszczone na pleckach. Sam smartfon wyglądać będzie podobnie do Galaxy A72. Spodziewamy się, że plecki zostaną wykonane z tworzywa sztucznego.

Galaxy A73 otrzyma sporą aktualizację aparatów. Na pokładzie pojawi się główny obiektyw o rozdzielczości 108 MP.

Topowy średniak Samsunga będzie bardzo dużym smartfonem. Spodziewamy się ekranu o przekątnej 6,7 cala. Będzie to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Samsung Galaxy A73 sprzedawany będzie jedynie w wersji z modemem sieci komórkowej 5G. Telefon zadebiutuje na rynku w czterech wersjach kolorystycznych.

Do sieci trafiły pierwsze realistyczne rendery Samsunga Galaxy A73. Jak prezentuje się średniak koreańskiego producenta na 2022 rok?

Samsung Galaxy A73 Źródło: @OnLeaks via pocket-lint.com

Galaxy A73 otrzyma bardzo duży ekran o przekątnej 6,7 cala. Będzie to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Nowy przedstawiciel serii Galaxy A7x nadal będzie większym bratem dla odpowiednika z rodziny Galaxy A5x.

Wizualizacje opublikowane przez @OnLeaks we współpracy z Zontous pozwalają zapoznać się z wyglądem Galaxy A73. Nadchodzące urządzenie otrzyma kilka elementów, które znamy z flagowych modeli Galaxy S.

Smartfon mierzyć będzie 163,8 x 76 x 7,6 mm. Obudowa zostanie wykonana ze szkła i plastiku. Panel przedni będzie całkowicie płaski. Z tyłu znajduje się obudowa obiektywów ze 108 MP aparatem głównym. Wygląd tego elementu jest podobny do wyspy z Galaxy S21, ale w modelu Galaxy A73 nie zachodzi na ramkę.

Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 750G, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Za czasy pracy na baterii odpowiadać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 33 W ładowania.

Sugerowana cena detaliczna wynosić ma 450 dolarów.

Motorola Moto G Power 2022 - Styczeń 2022 roku

Na początku 2022 roku na rynek trafi przystępny cenowo smartfon Motoroli z pojemnym akumulatorze. Mowa o kolejnej generacji Moto G Power.

Moto G Power 2022 Źródło: gsmarena.com

Urządzenie otrzyma niespotykany obecnie już ekran o rozdzielczości HD+ - 1600 z 720 pikseli. Co ciekawe będzie to wyświetlacz IPS LCD z 90 Hz częstotliwością odświeżania.

Smartfon napędzany będzie procesorem MediaTek Helio G37 wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Za jakość zdjęć odpowiadać będzie 50 MP aparat główny z przysłoną f/1,8 wspomagany 2 MP czujnikiem głębi. Nie otrzymamy obiektywu ultra szerokokątnego ani teleobiektywu.

Moto G Power 2022 Źródło: gsmarena.com

Z przodu znajdziemy 8 MP aparat do selfie z przysłoną f/2.0.

Moto G Power 2022 otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Nieco rozczarowujące jest zaledwie 10 W ładowanie przewodowe. Czytnik linii papilarnych umieszczono na pleckach.

Samsung Galaxy S22 - Luty 2022 roku

W lutym 2022 roku na rynku pojawią się smartfony z rodziny Galaxy S22. Mowa o telefonach Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Do sieci trafia mnóstwo informacji o flagowych Samsungach na 2022 rok. Z tego powodu postanowiliśmy zebrać je w oddzielnym materiale zbiorczym dotyczącym jedynie Samsunga Galaxy S22. Więcej informacji o topowych Samsungach na 2022 rok znajdziesz tutaj.

Rodzina Realme 9 - Luty 2022 roku

W lutym 2022 roku Realme zaprezentuje nowe średniaki. Mowa o smartfonach z rodziny Realme 9. Z przecieków wiemy już, że na rynku na pewno pojawi się Realme 9 Pro oraz Realme 9 Pro+. Smartfony te trafiły już do europejskich organów certyfikujących.

Zapowiedź Realme 9 Źródło: realme india

Telefony otrzymają łączność 5G, co będzie nowością w serii średniaków Realme. Dotychczas jedynie wybrane modele Realme 8 posiadały 5G. Smartfony otrzymały numery modeli RMX3472 oraz RMX3393.

W zależności od wybranego modelu otrzymamy procesor MediaTek Dimensity 810 lub Dimensity 920.

Realme już we wrześniu 2021 roku potwierdziło, ze pracuje nad smartfonami Realme 9, ale nie przekazano żadnych szczegółowych informacji.

Redmi K50 - Luty 2022 roku

Jesienią 2021 roku Redmi miało zaprezentować nowego flagowca. Finalnie urządzenie pojawi się w okolicach lutego 2022 roku. Mowa o model z rodziny K50. Smartfon ten zastąpi Redmi K40, ale jednocześnie w Europie nie zadebiutuje jako Xiaomi Mi 11T (tegoroczna seria 11T to zupełnie inne urządzenia).

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Do sieci trafiły przecieki dotyczące nadchodzącego Redmi K50. Smartfon zapowiada się nad wyraz ciekawie. Po raz kolejny flagowe Redmi będzie tańszą wersją najdroższego modelu z rodziny Mi.

Oznacza to, że Redmi K50 to smartfon wzorowany na Xiaomi Mi 11. Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 870. Z przodu znajdziemy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Będzie to panel z zagiętymi krawędziami i kamerą umieszczoną w wyświetlaczu. Za jego produkcję odpowiedzialna będzie chińska firma Huaxing Optoelectronics. Nie zabraknie modnego ostatnimi czasy 120 Hz odświeżania.

Smartfon zasilany będzie akumulatorem o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 67 W ładowania przewodowego.

Z tyłu znajdziemy 108 MP aparat główny. Kamerka do selfie będzie miała rozdzielczość 20 MP.

Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 11.

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące smartfonów z serii Redmi K50. @yabhishekhd za pośrednictwem Twittera przekazał, że urządzenia otrzymają procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz 64 MP aparat główny OmniVision OV64B. Optyka ta znana jest już między innymi z telefonów od Realme.

W skład rodziny Redmi K50 wchodzić będą trzy smartfony - Redmi K50, K50 Pro oraz K50 Pro +.

Redmi K50, K50 Pro & K50 Pro+ specifications...



Redmi K50:-



- E5 AMOLED display

- 48MP main camera



Redmi K50 Pro:-



- E5 AMOLED display

- 50MP main camera



Redmi K50 Pro+



- E5 AMOLED display

- Snapdragon 898

- 108MP main camera

- 120W charging pic.twitter.com/KMR9GtXaUl — Ankush Vishwakarma (@ankushtechy) October 3, 2021

Tańsze smartfony otrzymają Snapdragona 888. Topowy model Pro + zasilany będzie z wykorzystaniem Snapdragona 898.

Każdy smartfon zaoferuje ekran E5 AMOLED.

Digita Chat Station poinformował nas o kolejnych elementach specyfikacji technicznej Redmi K50. Smartfony otrzymają wysokiej klasy ekrany AMOLED z zagięciami na krawędziach, procesory Qualcomm Snapdragon z serii 8xx, spore akumulatory oraz 67 W system ładowania przewodowego.

Amatorzy fotografii powinni ucieszyć się z obecności 108 MP aparatu głównego. Na pokładzie znajdzie się jeszcze nowy silnik wibracji x-asis oraz głośniki stereo dostrojone przez JBL.

Na portalu społecznościowym Weibo pojawił się wpis z numerami modeli należących do serii Redmi K50. Na rynku pojawią się cztery smartfony oznaczone wewnętrznie jako:

L10

L10a

L11

L11r

Zgodnie z najnowszymi przeciekami smartfony z rodziny Redmi K50 zadebiutują na rynku z preinstalowaną nakładką MIUI 13. Oprogramowanie trafi na każdy model przynależący do serii Redmi K50. Przy okazji dowiedzieliśmy się nieco o procesorach, które trafią do nadchodzących smartfonów.

Wpis z Weibo o Redmi K50 Źródło: 91mobiles.com

Digital Chat Station za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo przekazał, że seria Redmi K50 zostanie wyposażona w układy MediaTek Dimensity 7000 oraz Dimensity 9000. Procesory te będą nieco słabsze od Snapdragona 8 Gen1, który trafi do rodziny Xiaomi 12.

Możliwe, że układ Snapdragon 8 Gen1 trafi do najdroższego modelu Redmi K50 Pro+.

Najnowsze informacje sugerują, że premiera Redmi K50 została przełożona na luty 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że w grudniu 2021 roku Xiaomi poświęca całą uwagę tylko i wyłącznie najdroższym smartfonom z rodziny Xiaomi 12.

Digital Chat Station za pośrednictwem Weibo zdradził, że aktualnie data premiery modeli z serii Redmi K50 planowana jest na luty 2022 roku. Seria ma obejmować cztery modele, które zastąpią na rynku smartfony Redmi K40.

Uzyskaliśmy również potwierdzenie co do zastosowanych procesorów. Redmi K50 w zależności od modelu otrzyma procesory MediaTek Dimensity 7000, Dimensity 9000, Snapdragona 870 lub Snapdragona 8 Gen1.

Samsung Galaxy A13 5G - początek 2022 roku

Samsung przygotowuje się do prezentacji najtańszego smartfona z 5G w swoim portfolio. Mowa o modelu Galaxy A13, który trafił już do bazy Geekbencha. Urządzenie wyróżniać się będzie obecnością 5G, 50 MP aparatu głównego oraz sporej baterii o pojemności 5000 mAh.

Urządzenie o numerze modelu SM-A136U zostało przetestowane w teście syntetycznym Geekbench 5. Rezultaty to odpowiednio 465 i 1106 punktów w teście jednowątkowym oraz teście wielowątkowym. Całość zasilana jest z wykorzystaniem dosyć popularnego procesora MediaTek Dimensity 700. Nie zabrakło również 4 GB pamięci operacyjnej.

Budżetowy Samsung pracować będzie pod kontrolą Androida 11. Smartfon powinien trafić do sprzedaży na początku 2022 roku.

Dzięki @OneLeaks i @Zouton w sieci znalazły się wysokiej jakości rendery przedstawiające wygląd obudowy najtańszego Samsunga z 5G.

Smartfon wykonany będzie z plastiku, ale bardziej interesuje brak wyspy z aparatami, która stała się już standardem. W Galaxy A13 5G obiektywy praktycznie nie wystają ponad obrys obudowy. Nie zabrakło złącza słuchawkowego Jack, które również pojawia się w nowych modelach coraz rzadziej.

Tani Galaxy otrzyma 25 W ładowanie przewodowe, a czytnik linii papilarnych zostanie zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Na rynku pojawią się dwie konfiguracje - z 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej lub droższy model 8/128 GB.

Samsung planuje wprowadzić urządzenie do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej, niebieskiej oraz czerwonej. Sugerowana cena detaliczna ma wynosić 290 dolarów.

Samsung Galaxy A13 5G Źródło: zouton.com via gsmarena.com

Na panelu przednim znalazło się miejsce dla ekranu IPS LCD z wycięciem w kształcie kropli wody. Dolna ramka jest zauważalnie grubsza od pozostałych.

Na początku grudnia Samsunga Galaxy A13 4G przyłapano w bazie danych Geekbencha. Z wpisu wynika, że smartfon o numerze modelu SM-A135F zostanie zaprezentowany jako Galaxy A13 4G. Oznacza to, że na rynku pojawią się dwa warianty - z oraz bez obsługi 5G. Telefony różnić się będą specyfikacją techniczną.

Wyniki zarejestrowane przez Samsunga Galaxy A13 4G Źródło: gsmarena.com

Uboższa wersja Galaxy A13 4G otrzyma autorski procesor Samsung Exynos 850. W teście Geekbench 5 smartfon osiągnął 152 punkty w teście jednowątkowym oraz 585 punkty w teście wielowątkowym. Tak niskie rezultaty jasno wskazują, że mowa o najtańszym smartfonie Samsunga na 2022 rok. Procesor Eyxnos 850 w testowym egzemplarzu wspierany był przez 3 GB pamięci operacyjnej. Co ciekawe telefon pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.0.

Xiaomi Mi Mix 5 - Marzec 2022 roku

Xiaomi w 2022 roku zaprezentuje kolejne wcielenie eksperymentalnych smartfonów Mi Mix. W skład rodziny Mi Mix 5 wchodzić będą dwa smartfony - Mi Mix 5 oraz Mi Mix 5. Co jakiś czas do sieci trafiają już przecieki na ich temat.

Smartfony otrzymają procesor Qualcomm Snadragon 8 Gen 1 (Snapdragon 898), 50 MP aparat główny, dwa aparaty 48 MP z tyłu oraz 48 MP kamerkę do selfie. Nie zabraknie czytnika linii papilarnych w ekranie, 100x zoomu oraz 100 W ładowania przewodowego. Premiera odbędzie się w marcu 2022 roku.

Oppo Find X4 Pro - Pierwszy kwartał 2022 roku

Po prezentacji procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 firma Oppo przedstawiła swoje plany dotyczące flagowego urządzenia na 2022 rok. Smartfon Oppo Find X4 Pro zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2022 roku. Informacja ta została oficjalnie przekazana za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo.

Oppo Find X4 Pro Źródło: Weibo

Poza procesorem Snapdragon 8 Gen1 na pokładzie znajdzie się 80 W system ładowania przewodowego, dwa 50 MP aparaty, 13 MP aparat ultraszerokokątny oraz ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1440p. Nie zabraknie również podwyższonej częstotliwości odświeżania treści.

iPhone SE Plus/SE 3/SE 2022 - Premiera odroczona do 2022 roku

Plotki o iPhone SE Plus pojawiają się w sieci od wielu miesięcy. Smartfon powinien zadebiutować na rynku w drugiej połowie 2021 roku.

iPhone 8 Plus

Ming Chi-Kuo informuje, że iPhone SE Plus nie będzie większą wersją iPhone'a SE bazującą na modelu 8 Plus. Nowy model ma być budżetową wersją iPhone'a 11 z większym ekranem o przekątnej 6,1 cala. Będzie to panel IPS LCD. Prawdopodobnie iPhone SE Plus zaoferuje czytnik linii papilarnych Touch ID zamiast Face ID. Specyfikacja techniczna powinna być zbliżona do tej, którą oferuje 1,5 roczny iPhone 11.

Najnowsze polski sugerują, że iPhone SE Plus pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku.

iPhone SE trzeciej generacji może solidnie nas rozczarować. Apple ostatnimi czasy mocno inwestuje w wysokiej klasy ekrany Mini LED oraz OLED z obsługą ProMotion. Niestety aktualizacje w tym obrębie w całości ominą najtańszego iPhone'a.

Przyszłoroczny model otrzyma klasyczny ekran IPS LCD o nazwie handlowej Liquid Retina. Oznacza to, że iPhone SE 3 będzie jedynym flagowcem z wyświetlaczem IPS LCD. Konkurencja nie stosuje tego typu paneli od dłuższego czasu.

Smartfon może otrzymać obudowę znaną z modeli Xr i 11 oraz podzespoły z najnowszego iPhone'a 13 mini. Telefon nadal dostępny będzie w podstawowej wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena pozostanie niezmieniona i ma wynosić 2199 zł.

Do sieci trafiły kolejne informacje, które niestety potwierdzają obecność wyświetlacza IPS LCD w kolejnej generacji iPhone'a SE. Przyszłoroczny smartfon wykorzysta doskonale znany nam panel Liquid Retina, który od 2018 roku stosowany jest w modelach Xr oraz 11.

iPhone SE trzeciej generacji zaoferuje wyświetlacz o rozdzielczości mniejszej niż Full HD. Wynik taki nie przystoi na 2022 rok. Na pocieszenie możemy dodać, że niższa rozdzielczość pozytywnie wpłynie na wydajność telefonu w grach wideo.

iPhone Xr i iPhone 11 Źródło: macworld.com

Przeciek z China poza obecnością wyświetlacza IPS LCD potwierdził, że telefon otrzyma obudowę podobną do konstrukcji stosowanej w iPhone Xr i iPhone 11.

Informacje te były łatwe do przewidzenia. Apple zawsze projektując tanie modele iPhone'a sięga po podzespoły stosowane w smartfonach poprzednich generacji.

iPhone SE 2022 będzie jedynym iPhone w ofercie, który nie będzie miał ani przycisku Home ani Face ID. Smartfon otrzyma czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Rozwiązanie to jest nam doskonale znane z iPada Air trzeciej generacji oraz Samsunga Galaxy S10e.

iPhone SE trzeciej generacji otrzyma wsparcie dla sieci komórkowej 5G. Będzie to najtańszy smartfon Apple z obsługą 5G. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Apple A15 Bionic połączony z 3 GB lub 4 GB pamięci operacyjnej. Niestety bazowy model nadal otrzyma zaledwie 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Telefon powinien być sprzedawany za 2199 zł w wersji 64 GB. Dopłata do 128 GB nośnika pamięci wynosić będzie 250 zł. Możliwe, że pojawi się konfiguracja z 256 GB pamięci masowej.

Najnowsze przecieki potwierdzają premierę nowego, taniego iPhone'a w pierwszej połowie 2022 roku. Według Rossa Young na rynku pojawi się iPhone SE Plus, który będzie subtelną aktualizacją iPhone'a SE 2020. Smartfon nadal posiadać będzie niewielki ekran o przekątnej 4,7 cala oraz przycisk Home umieszczony pod wyświetlaczem.

Apple ma po raz ostatni wykorzystać konstrukcję znaną nam od 2014 roku. iPhone SE trzeciej generacji otrzyma jedynie aktualizację podzespołów. W niewielkiej obudowie znajdzie się dodatkowe miejsce dla modułu 5G oraz procesora Apple A15 Bionic.

Według Younga zupełnie nowy iPhone SE z obudową znaną z nowszych modeli iPhone'a i większym ekranem zadebiutuje dopiero w okolicach 2024 roku.

OnePlus 10 Pro - Styczeń 2022 roku

Do sieci trafiły przecieki sugerujące wygląd nadchodzącego flagowca od OnePlus. Inżynierowie pracują już nad nowym modelem z serii OnePlus 10. Spodziewamy się, że urządzenie pojawi się na rynku w pierwszej połowie 2022 roku. Znając harmonogram producenta smartfon zadebiutuje w okolicach marca/kwietnia.

OnePlus 10 Pro Źródło: OnLeaks via gsmarena.com

Po internecie krążą rendery ukazujące design tylnej części obudowy OnePlusa 10 Pro. Producent zdecydował się na bardzo nietypową wyspę z aparatami. Całość inspirowana jest smartfonami iPhone 13 Pro oraz Samsung Galaxy S21 Ultra. Obudowa obiektywów znajduje się w lewym górnym rogu, ale nie została przesunięta do samej krawędzi urządzenia. W środku znajdziemy cztery duże okręgi. W trzech z nich umieszczono obiektywy. Ostatni jest lampą błyskową.

OnePlus 10 Pro Źródło: OnLeaks via gsmarena.com

Na zdjęciach nie widać aparatu peryskopowego. OnePlus 10 Pro otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 898. Bazowa konfiguracja zaoferuje 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci masowej. Pojawi się również droższy model z 12 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Aktualnie brakuje dodatkowych informacji o nadchodzącym flagowcu OnePlusa.

Topowy smartfon OnePlusa na 2022 rok może otrzymać autorski system superszybkiego ładowania o mocy 125 W. Rozwiązanie to zostało już zaprezentowane przez Oppo w 2020 roku. Technologia pozwoli na naładowanie smartfona do pełna w ciągu zaledwie 20 minut.

Informacja ta została przekazana przez Makula Sharmę za pośrednictwo Twittera. Opublikował on w sieci listę smartfonów, które otrzymają 125 W system ładowania opracowany przez Oppo.

Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series phone, Reno 8 Pro to feature 125W fast charging. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog — Mukul Sharma (@stufflistings) November 12, 2021

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące daty premiery smartfonów z rodziny OnePlus 10. Okazuje się, że faktycznie OnePlus 10 pojawi się na rynku wcześniej, aby konkurować z Samusngiem Galaxy S22. Niestety jest pewien haczyk.

OnePlus 10 ma zostać zaprezentowany pod koniec stycznia lub na początku lutego 2021 roku. Właśnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o model na rynek chiński. Klienci z USA oraz Europy będą musieli zaczekać na nowe smartfony OnePlusa do marca lub kwietnia 2022 roku.

Wygląda na to, że OnePlus po raz pierwszy skorzysta ze strategii Xiaomi, Oppo i Vivo polegającej na wprowadzeniu flagowych modeli na rynku lokalnym przed debiutem światowym.

Do sieci trafiła makieta OnePlusa 10 Pro. Pokazuje ona wymiary urządzenia oraz charakterystyczne elementy obudowy.

Atrapa pozwala na żywo zapoznać się z ogromną obudową obiektywów, którą umieszczono na pleckach.

Zdjęcia makiety OnePlusa 10 Pro zostały udostępnione w sieci przez użytkownika @xleaks7, który stworzył ją przy współpracy z Fathom Braclets.

Aluminiowa atrapa pokazuje obudowę obiektywów, która wtapia się w tamkę urządzenia. Podobne rozwiązanie znamy z serii Galaxy S21.

@OnLeaks z pomocą 91Mobiles udostępnił w sieci specyfikację techniczną nadchodzącego OnePlusa 10 Pro. Smartfon otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Będzie to panel o rozdzielczości QHD+ ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (Snapdragon 898) wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej w standardzie LPDDR5. Na pliki użytkownika zarezerwowano 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1.

OnePlus 10 Pro Źródło: gsmarena.com

Główny aparat to obiektyw opracowany z firmą Hasselblad o rozdzielczości 48 MP. Całość uzupełni 50 MP aparat ultraszerokokątny oraz 8 MP aparat z 3,3-krotnym zoomem optycznym. Z przodu w ekranie znajdzie się miejsce dla 32 MP kamerki do selfie.

Urządzenie zasilane będzie z akumulatora o pojemności 5000 mAh. OnePlus 10 Pro otrzyma również w pełni wodoodporną obudowę z certyfikatem IP68.

Z wiadomości przekazanych przez portal Pocket-Lint wynika, że OnePlus 10 Pro otrzyma 48 MP aparat Hasselblad zdolny do nagrywania wideo w 8K. Materiały będą wyświetlane na ekranie 2K ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Będzie to panel AMOLED o przekątnej 6,7-cala z zagiętymi krawędziami. Telefon otrzyma również 80 W system ładowania przewodowego oraz 50 W system ładowania bezprzewodowego.

Potwierdziła się również specyfikacja techniczna. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, 12 GB pamięci operacyjnej oraz pamięć masowa UFS 3.1.

Pete Lau - założyciel OnePlusa poinformował na Weibo, że najnowsze smartfony z rodziny OnePlus 10 zadebiutują an rynku już w styczniu 2022 roku. Pierwotnie premiera miała odbyć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że pierwotnie smartfon pojawi się jedynie w Chinach. Europejski debiut odbędzie się prawdopodobnie w drugim kwartale roku.

Ishan Agarwal na Twitterze opublikował specyfikację techniczną OnePlusa 10 Pro. Urządzenie otrzyma 6,7-calowy ekran QHD+ LTPO, co jest zgodne z wcześniejszymi przeciekami. Nie zabraknie 120 Hz częstotliwości odświeżania, 80 W ładowania SuperVOOC oraz 50 W ładowania bezprzewodowego AirVOOC. Telefon napędzany będzie procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Na pleckach znajdzie się 50 MP aparat główny oraz 48 MP i 8 MP aparaty pomocnicze. Całość została opracowana we współpracy z firmą Hasselblad.

Full Specifications of the OnePlus 10 Pro!



- 6.7" QHD+ 120Hz LTPO

- 5,000 mAH, 80W SuperVOOC

- 50W AirVOOC (+ Reverse WC)

- Snapdragon 8 Gen 1

- 48MP+50MP+8MP 2nd Gen Hasselblad Camera

- 32MP Front

- Stereo Speakers

- OxygenOS 12

- LPDDR5+UFS 3.1

- 163x73.8x8.5mm#OnePlus10Pro pic.twitter.com/vLhXVmCcwx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 31, 2021

Dotychczas Ishan Agarwal przekazywał wierzytelne informacje o nadchodzących smartfonach.

OnePlus oficjalnie potwierdził datę premiery nowego OnePlusa 10 Pro. Flagowy smartfon na 2022 rok zostanie zaprezentowany 11 stycznia 2022 roku o godzinie 14:00 czasu lokalnego w Chinach. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami OnePlus 10 Pro najpierw trafi na rynek chiński, a dopiero po jakimś czasie zadebiutuje wariant europejski.

Data premiery została przekazana przez założyciela i prezesa OnePlusa - Pete Lau. Razem z tą informacją potwierdzono wygląd panelu tylnego. Do informacji dołączono cztery fotografie prezentujące OnePlusa 10 Pro w pełnej okazałości.

OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro

Składany smartfon Honor Magic X - 2022 rok

W przyszłym roku do rywalizacji w kategorii składanych smartfonów dołączy jeszcze jeden gracz. Honor zaprezentuje autorskie urządzenie z elastycznym ekranem, które konkurować będzie z najnowszą serią Galaxy Z Fold/Flip 3 od Samsunga.

Huawei Mate X2 Źródło: huawei.com

Przecieki z Chin donoszą o obecności dwóch ekranów. Konstrukcja ma być podobna do tej znanej z Huawei Mate X2 oraz Galaxy Z Fold 3. Oznacza to, że na zewnątrz znajdzie się klasyczny wyświetlacz, a w środku łamany panel, który pozwoli zamienić telefon w tablet.

W sieci znajdziemy sprzeczne plotki. Donoszą one, że premiera odbędzie się w ostatnim kwartale 2021 roku lub na początku 2022 roku.

Składany smartfon Honora opracowywany jest przez nowy zespół inżynierów. Możliwe jednak, że skorzystają oni z technologii opracowanych przez Huawei. Warto przypomnieć, że chiński gigant założył firmę Honor i był jej właścicielem przez wiele lat, aż do końca 2020 roku.

Honor Magic X otrzyma ekrany produkowane przez BOE oraz Visionox. To najwięksi producenci wyświetlaczy z Chin.

Aktualnie nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia. Spodziewamy się jednak, że będzie to flagowy model. Oznacza to obecność topowego procesora Qualcomm Snapdragon lub MediaTek Dimensity. Nie zabraknie również co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Urządzenie prawdopodobnie otrzyma Androida 11/12 z dostępem do usług Google i będzie sprzedawane również w europie.

Czy Honor Magic X będzie godnym konkurentem dla Galaxy Z Fold 3? Tego dowiemy się dopiero po oficjalnej zapowiedzi i pierwszych testach.

Dołączenie kolejnego producenta do produkcji składanych smartfonów to zdecydowanie dobra wiadomość.

iPhone 14 - wrzesień 2022 roku

We wrześniu 2022 roku na rynku pojawi się kolejna generacja iPhone'a. Smartfon otrzyma znacznie przeprojektowaną obudowę. Apple w końcu zdecyduje się na usunięcie wycięcia w ekranie. Nowością będzie także 48 MP aparat z możliwością nagrywania w 8K. iPhone 14 otrzyma panel tylny bez ogromnej obudowy obiektywów. Mówi się, ze smartfon zadebiutuje bez złącza Lightning oraz portu na karty SIM.

Wizualizacja iPhone'a 14 Źródło: bengeskin / Twitter

Najświeższe informacje o iPhone 14 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym na jego temat.

Google Pixel 7 - jesień 2022 roku

Jesienią 2022 roku na rynku pojawi się kolejna generacja smartfonów Google Pixel. Ich debiut rynkowy zbiegnie się w czasie z premierą finalnej wersji Androida 13. Spodziewamy się, że smartfony zostaną zaprezentowane w październiku lub listopadzie 2022 roku.

Do sieci trafiły już pierwsze informacje dotyczące Pixeli 7. Według raportu przekazanego przez portal LetsGoDigital urządzenia otrzymają aparat do selfie umieszczony pod wyświetlaczem.

Tym samym smartfony od Google mogą być jednymi z pierwszych urządzeń wyposażonych w tą technologię. Do tej pory rozwiązanie to znamy z Xiaomi Mi Mix 4 oraz Samsunga Galaxy Z Fold 3. Niestety implementacja rozwiązania do najlepszych nie należy.

Aktualnie nie znamy jeszcze nawet poglądowej specyfikacji technicznej smartfonów z rodziny Google Pixel 7.

Odświeżona wersja składanego Xiaomi Mi Mix Fold - brak daty

Xiaomi posiada w swoim portfolio smartfon ze składanym ekranem, ale urządzenie to nie jest sprzedawane w naszym kraju. Model Mi Mix Fold został wprowadzony na rynek w kwietniu 2021 roku i do tej pory sprzedawany jest tylko w Chinach.

Xiaomi Mi Mix Fold Źródło: mi-home.pl

Chiński gigant nie przekazał żadnych informacji dotyczących planów wprowadzenia Mi Mix Fold na inne rynki, ale może to dlatego, że inżynierowie pracują nad odświeżoną wersją składanego urządzenia.

Nie powinniśmy oczekiwać Mi Mix Folda 2. Zamiast niego powstanie odświeżony wariant znanego już Mi Mix Fold. Urządzenie ma otrzymać 90 Hz ekran w środku oraz 120 Hz wyświetlacz na okładce.

Mówi się także o obecności kamerki pod ekranem, którą mamy już z Galaxy Z Fold 3 5G. To duża aktualizacja, ponieważ pierwsza generacja w ogóle nie posiadała kamerki do selfie w trybie tabletu.

Kolejnymi nowościami mają być akumulatory o łącznej pojemności 5000 mAh oraz 120 W system szybkiego ładowania przewodowego.

Składany smartfon OPPO - Brak daty

Do premiery składanego smartfona przygotowuje się również OPPO. Producent ten od wielu lat zajmuje się nowymi technologiami wyświetlania obrazu. Firma zaprezentowała już kilka prototypów. Widzieliśmy między innymi smartfon ze zwijanym ekranem, który chowa się w obudowie. Kiedy nadejdzie czas na produkcyjny model z elastycznym ekranem? Niestety w dalszym ciągu nie mamy żadnych szczegółowych i potwierdzonych informacji.

Wizualizacja składanego smartfona OPPO

Różne źródła podają, że smartfon może zadebiutować w czwartym kwartale 2021 roku, na początku 2022 roku lub dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

W chwili obecnej nie wiemy również jaką formę przyjmie smartfon z elastycznym ekranem od OPPO. Prawdopodobnie będzie to telefon z klapką, który stanie się naturalnym konkurentem dla Galaxy Z Flip 3 lub nawet Galaxy Z Flip 4 (w zależności od daty premiery).

Samsung Galaxy Note 20 FE - Brak daty

Po premierze Samsunga Galaxy S21 na rynek powinnna trafić tańsza wersja Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 FE

Galaxy Note 20 FE powinien mieć sporo wspólnego z Galaxy S20 FE. Oznacza to, że otrzymamy tanią wersję flagowego Galaxy Note 20, która trafi na rynek z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Smartfon powinien zaoferować ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala oraz procesor Exynos 8250. Obecność modemu sieci 5G stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że na rynku pojawią się dwie wersje - z modemem 4G LTE oraz 5G.

Cechą charakterystyczną smartfona będzie obecność pióra S-Pen. W zamian za niższą cenę powinniśmy pogodzić się z plastikową obudową oraz gorszymi aparatami.

Nowy smartfon BlackBerry - Brak daty premiery

BlackBerry już kilkukrotnie odradzało się na rynku smartfonów. Prawa do marki przechodziły z rąk do rąk i obecnie pozostają we władaniu Onward Mobility. Firma ta pod koniec sierpnia 2020 roku ogłosiła, że pracuje nad nowym smartfonem BlackBerry, który trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.

BlackBerry Key 2

Nowy model zaoferuje modem sieci 5G oraz fizyczną klawiaturę QWERTY. Wiemy również, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida, ale brakuje szczegółowych danych technicznych.

Redmi 10 2022 - brak daty premier

Redmi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej wersji budżetowego Redmi 10. Urządzenie zostało odnalezione w jednej z baz certyfikacyjnych przez polskiego użytkownika Twittera - Kacpra Skrzypka.

#Redmi102022 is coming. What is it exactly? Remains to be seen... pic.twitter.com/X3UCv7WZDL — Kacper Skrzypek ???????? (@kacskrz) November 16, 2021

Redmi 10 2022 zastąpi wydanego niedawno Redmi 10. Urządzenie otrzyma kilka ulepszeń względem oryginalnego wydania. Spodziewamy się minimalnie szybszego procesora. Możliwe, że pojawi się wsparcie dla 5G oraz Android 12 od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Telefon nadal powinien otrzymać 90 Hz ekran oraz 50 MP aparat główny. Urządzenie otrzymało numer modelu 21121119SG i powinno trafić do sprzedaży w Europie. Premiera odbędzie się w bliżej nieokreślonym czasie. Spodziewamy się, że nastąpi to w pierwszej połowie 2022 roku.

Składany smartfon Realme GT 2 Fold - Brak daty premiery

Dyrektor generalny Realme Madhav Sheth zapowiedział w zeszłym miesiącu, że firma pracuje na wprowadzeniu na rynek smartfonów z najwydajniejszymi procesorami na rynku i superszybkim systemem ładowania. Nie wspomniał on jednak nic o składanym urządzeniu, które podobno jest opracowywane w laboratoriach Realme.

Realme GT 2 Fold źródło: weibo

Istnienie Realme GT 2 Fold potwierdził również Ice Universe, który znany jest z przekazywania wiarygodnych informacji.

Pierwszy składany smartfon od Realme otrzyma konstrukcję podobną do Samsungów Galaxy Z Fold. Smartfon otrzyma spory ekran wewnętrzny oraz dodatkowy ekran na pokrywie zewnętrznej. Dzięki takiemu zabiegowi Realme GT 2 Fold będzie jednocześnie smartfonem i tabletem.

Smartfon otrzyma 8-calowy wyświetlacz AMOLED w środku oraz 6,5-calowy ekran AMOLED na zewnątrz. Nie zabraknie dwóch aparatów o rozdzielczości 50 MP i portu USB Typu C do ładowania. Na zewnętrznej okładce znajdzie się dodatkowa kamerka do selfie.

Aktualnie nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej ani przybliżonej daty premiery.

Google Pixel 6a - Brak daty premiery

Po premierze flagowych smartfonów z rodziny Pixel 6, Google szykuje się do wprowadzenia na rynek tańszych smartfonów z literką a na końcu. Standardowa strategia Google zakłada prezentacje flagowych modeli jesienią oraz ich tańszych, nieco gorzej wyposażonych wersji wiosną następnego roku.

Pixel 6a Źródło: @OnLeaks via notebookcheck.net

@OnLeaks podzielił się sieci informacjami, które posiada. Wynika z nich, że Pixel 6a będzie kompaktowym smartfonem z ekranem o przekątnej 6,2 cala. Spodziewamy się urządzenia z pogranicza średniaków i flagowców. Wygląd obudowy nadal będzie kontrowersyjny. Możemy spodziewać się nietypowej wyspy z aparatami oraz płaskiego panelu przedniego.

Pixel 6a otrzyma obudowę o wymiarach 152,2 mm x 71,8 mm x 8,7 mm. Smartfon otrzyma trzy aparaty Sony - IMX355, IMX363 oraz IMX386.

Aktualnie nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej ani daty premiery.

Do sieci trafiają kolejne przecieki o tańszym smartfonie z rodziny Google Pixel 6. Nowy raport portalu 9to5Google sugeruje, że Pixel 6a otrzyma aparat znany z Pixela 5.

Nadchodzący tani smartfon od Google otrzymał nazwę kodową Bluejay. Urządzenie ma zostać wyposażone w aparat Sony IMX363. To 12,2 MP czujnik znany już z Google Pixel 5, Pixel 4a oraz Pixel 4. 9to5Google wspomina również o 12 MP sensorze Sony IMX355, który ma być odpowiedzialny za wykonywanie zdjęć ultraszerokokątnych. Z przodu znajdziemy 8 MP aparat Sony IMX355 wykorzystany już w Pixel 6.

Co ciekawe tańszy Pixel 6a ma otrzymać nowy procesor Google Tensor, który został wykorzystany w Pixelu 6 oraz Pixelu 6 Pro. Na rynku pojawią się wersje z 6/8 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB.

Pixel 6a z pewnością zadebiutuje w przyszłym roku. Niestety trudno przewidzieć datę premiery. W 2021 roku Google ze względu na brak chipów znacząco przesunęło premierę Pixela 5a. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem Pixel 6a może pojawić się na rynku wiosną 2022 roku.

W sieci pojawiła się aluminiowa atrapa taniego Pixela. Pozwala ona zapoznać się z kształtem obudowy i zdradza kilka informacji o smartfonie. Urządzenie otrzyma dwa aparaty na pleckach oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w wyświetlaczu.

Zdjęcie atrapy zostało udostępnione przez użytkownika xleaks 7 za pośrednictwem Twittera. Smartfon otrzyma charakterystyczny panel tylny znany z modeli Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Nie zabraknie kamerki do selfie umieszczonej w ekranie oraz portu USB Typu C.

Hi everyone! Aluminum dummy of #Google #Pixel6a -



More pictures and video here: https://t.co/XL0bC7H5F3



Thanks to my partners at Fathom Bracelets

Follow for more content!#Android pic.twitter.com/V64UYbY1L0 — xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) December 6, 2021

Według najnowszych przecieków Pixel 6a otrzyma 12,8 MP aparat główny oraz 16 MP sensor ultraszerokokątny. Telefon zasilany będzie autorskim procesorem Google Tensor lub Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

Do sieci trafiły nowe informacje sugerujące zbliżającą się premierę taniego Pixela na 2022 rok. Plotka pochodzi z rynku indyjskiego i wskazuje, że Google przygotowuje się na tamtejszym rynku do wprowadzenia nowego, przystępnego cenowo urządzenia z rodziny Pixel. Mowa o modelu Pixel 6a, który będzie tańszą wersją zaprezentowanego w 2021 roku Pixela 6.

Według jednego z wpisów na Twitterze smartfon wkrótce trafi do organu certyfikacyjnego BIS. Jego pojawienie się na stronie internetowej BIS będzie potwierdzeniem premiery urządzenia. Smartfon również otrzymyma autorski procesor Tensor GS101.

A new Pixel device is headed to India, may launch at the end of Q1 22. It will pop up on BIS soon, might as well be the Pixel 6a some of you have been waiting for. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 31, 2021

Składany smartfon Google Pixel - Urządzenie anulowane

W czwartym kwartale 2021 roku może zadebiutować pierwszy składany smartfon wyprodukowany przez Google. Linia urządzeń Google Pixel ma powiększyć się o dodatkowego przedstawiciela z elastycznym wyświetlaczem.

Składany Google Pixel

Pierwsze informacje o składanymi Pixelu trafiły do sieci jeszcze w 2019 roku. Później o urządzeniu głośno było w drugiej połowie 2020 roku. Finalnie smartfon o nazwie kodowej Passport może trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku.

Nadchodzący Pixel ma być pierwszym smartfonem z elastycznym ekranem, który pracować będzie pod kontrolą Androida 12.

Urządzenie ma otrzymać wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala, który zostanie wyprodukowany przez firmę Samsung Display.

Informacje przekazane przez DSCC (Disgital Supply Chin Consultants) z połowy listopada 2021 roku wskazują, że Google zaniechało rozwoju swojego smartfona z elastycznym ekranem. Według raportu projekt ten został anulowany. W rzeczywistości brakuje szczegółowych informacji. Możliwe, że Google Pixel Ford pojawi się na rynku w późniejszym okresie czasu. Wskazywała by na to niedawna zapowiedź Androida 12L dla tabletów i składanych smartfonów.

Google w dalszym ciągu nie potwierdziło oficjalnie istnienia Pixela z elastycznym ekranem. Firma milczy na jego temat. Możliwe, że w związku z aktualną sytuacją rynkową (niedobór półprzewodników i drogie podzespoły) Google zdecydowało się zaniechać produkcji składanych smartfonów.

Samsung Galaxy A23 - Brak daty premiery

Samsung Galaxy A23 może być najtańszym smartfonem Samsunga z 5G na 2022 rok. Do sieci trafiły właśnie nowe informacje o tym smartfonie. Urządzenie zastąpi na rynku modele Galaxy A22 4G oraz Galaxy A22 5G, które zostały zaprezentowane w czerwcu 2021 roku.

Samsung Galaxy A22 Źródło: samsung.com

Według portalu GalaxyClub również Galaxy A23 dostępny będzie w dwóch wersjach różniących się modemem sieci komórkowej. Na rynkach rozwijających pojawi się jedynie model z 4G LTE.

Dowiedzieliśmy się, że tani Galaxy A23 otrzyma nowy aparat o rozdzielczości 50 MP. Urządzenie zasilane będzie z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5000 mAh.

Nokia X50 - Brak daty premiery

Nokia X50 ma być duchowym spadkobiercom modelu 9 PureView. Zapowiada się więc niezwykle ciekawy fotosmartfon. Tym razem Nokia zmieniła jednak nieco swoje podejście do tego typu urządzeń. Na pokładzie znajdziemy nieco wolniejszy procesor z rodziny Snapdragon 700, który pozwoli obniżyć wysoką cenę spowodowaną implementacją wysokiej klasy aparatu. Na pokładzie nie zabraknie 6,5 calowego wyświetlacza.

Nokia 8.3 5G

Smartfon może być zmodyfikowaną wersją modelu Nokia 8.3 5G z lepszymi aparatami.

Huawei Mate 50 Pro - Premiera opóźniona (brak dokładnej daty)

Huawei Mate 50 Pro ma być najlepszym smartfonem firmy Huawei z płaskim ekranem na 2021 rok. Urządzenie otrzyma gigantyczną baterię o pojemności 7000 mAh, która zasilać będzie ekran o przekątnej 6,8 cala.

Huawei Mate 40 Pro

Najnowszy przedstawiciel serii Mate z pewnością otrzyma rewelacyjny aparat opracowany we współpracy z firmą Leica.

Za zasilanie odpowiadać będzie autorski układ Huawei Kirin. W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o urządzeniu, ale pewne jest, że smartfon pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Harmony OS 2.0.

Do sieci trafiły nowe informacje o Huawei Mate 50. Premiera urządzenia została odroczona, ale producent nie zrezygnował z produkcji flagowych smartfonów. Mate 50 ma powrócić jako flagowe urządzenie na 2022 rok, które może zadebiutować w okolicach marca 2022 roku.

Huawei Mate 50 Źródło: gizmochina.com

Smartfon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 898, ale prawdopodobnie bez obsługi modemu sieci 5G. Na pokładzie znajdziemy również ekran LTPO oraz łączność satelitarną połączoną z nawigacją Beidou.