Najciekawsze nadchodzące smartfony ze składanym ekranem 2022 roku [28.01.2022]

W roku 2022 pojawi się kilka nowych modeli składanych smartfonów. Sprawdź, kiedy na rynku zadebiutują najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

Spis treści

W 2022 roku producenci zasypią nas mnóstwem nowych modeli. Niestety cena tych smartfonów będzie o wiele wyższa niż dotychczas. Ma to związek między innymi z inflacją, która niekorzystnie wpływa na wartość pieniądza. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2022 roku. Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują najciekawsze składane telefony topowych marek.

Warto tutaj zauważyć, że po ponad trzech latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

Zobacz również:

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2022 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w późniejszym okresie czasu.

Huawei P50 Pocket - 26 stycznia 2022 roku

Huawei P50 Pocket jest drugim modelem składanego smartfona w historii firmy. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 888, który wspierany jest przez układ graficzny Adreno 660, 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Wyposażony jest w elastyczny ekran OLED o przekątnej 6,9 cala o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz 200 Hz częstotliwością próbkowania dotykowego. Z tyłu umieszczono dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 1,04 cala i rozdzielczości 340 x 340 pikseli.

Huawei P50 Pocket Fot. producent

Nad zewnętrznym ekranem umieszczono wyspę z trzema aparatami: 40 MP obiektywem True-Chroma, 13 MP obiektywem szerokokątnym oraz 32 MP Ultra Spectrum. Całości dopełnia przednia kamera o rozdzielczości 10,7 MP.

Urządzenie możemy kupić od dziś, a jego ceny zaczynają się od 6499 złotych.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 - Połowa 2022 roku

Przedstawiciele firmy Xiaomi w marcu 2021 roku zaprezentowali pierwszy składany smartfon z elastycznym ekranem. Producenci zamierzają wprowadzić na rynek kolejny model, który będzie konkurował z nadchodzącymi Samsungami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Według jednego ze źródeł Xiaomi pracuje nad drugim smartfonem z elastycznym ekranem. Urządzenie zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 108 MP aparat główny.

fot. materiał prasowy

Nowością ma być zawias, który zminimalizuje widoczność załamania ekranu w miejscu składania urządzenia. Nadchodzący smartfon może zastąpić na rynku obecnie sprzedanego Mi Mix Fold. Telefon otrzyma duży ekran wewnętrzny marki Samsung. Częstotliwość odświeżania panelu ma wynosić 120 Hz. Na zewnątrz znajdzie się płaski panel z 90 Hz odświeżaniem wyprodukowany przez chińską firmę Visinox.

Aktualizacja 27.01.2022

Według ostatnich przecieków udostępnionych przez Digital Chat Station, Xiaomi Mi Mix Fold 2 ma posiadać duży, wewnętrzny ekran o przekątnej aż 8 cali. Dzięki prostej wizualizacji przedstawionej przez 91mobiles możemy zobaczyć jak ma to wyglądać.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Źródło: 91mobiles

Jak sugeruje powyższa fotografia, Xiaomi Mi Mix Fold 2 otrzyma wsparcie dla dedykowanego stylusa. Poza tym pojawiła się nowa informacja dotycząca procesora. Podobno zamiast chipsetu Qualcomm Snapdragon 888 5G, urządzenie ma posiadać Snapdragon 8 Gen 1 - nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Motorola RAZR 2022 - Brak daty premiery

Po długiej przerwie Motorola ma zamiar wprowadzić na rynek składany smartfon z serii RAZR. Trzecia generacja urządzenia wprowadzi sporo nowości. Motorola RAZR 2022 pod względem wyglądu ma bazować na modelu znanym z 2020 roku, jednak poza tym nie doszukamy się wielu podobieństw.

fot. motorola.com

Nadchodzący smartfon z elastycznym ekranem od Motoroli otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1 połączony z chipem UWB (Ultra Wideband). Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12. Motorola zamiast Snapdrgona 710 (Moto RAZR 2019) oraz Snapdragona 765G (Moto RAZR 5G) sięgnie po flagowy układ. Telefon zostanie wyposażony w chip UWB, który posłuży między innymi do obsługi urządzeń Smart Home oraz otwierania nowoczesnych samochodów.

fot. motorola.com

Składana Motorola Moto RAZR 2022 dostępna będzie w wersjach z 6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon zostanie wyposażony w NFC oraz dwa wyświetlacze o nieznanej jeszcze specyfikacji technicznej. Spodziewamy się wewnętrznego modułu o rozdzielczości Full HD z podwyższoną częstotliwością odświeżania. Niestety, na ten moment nie znamy daty premiery nowego urządzenia.

Realme GT 2 Fold - Brak daty premiery

Realme GT 2 Fold źródło: weibo

Istnienie Realme GT 2 Fold potwierdza Ice Universe, który znany jest z przekazywania wiarygodnych informacji. Według plotek pierwszy składany smartfon od Realme otrzyma konstrukcję podobną do Samsungów Galaxy Z Fold. Urządzenie ma być wyposażone w spory ekran wewnętrzny oraz dodatkowy ekran na pokrywie zewnętrznej. Dzięki takiemu zabiegowi Realme GT 2 Fold uzyska funkcję tabletu. Poza tym sprzęt otrzyma 8-calowy wyświetlacz AMOLED w środku oraz 6,5-calowy ekran AMOLED na zewnątrz. Nie zabraknie dwóch aparatów o rozdzielczości 50 MP i portu USB Typu C do ładowania. Na zewnętrznej okładce znajdzie się dodatkowa kamerka do selfie. Niestety i w tym wypadku nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej ani przybliżonej daty premiery.

Google Pixel - Premiera stoi pod znakiem zapytania

W czwartym kwartale 2021 roku miał zadebiutować pierwszy składany smartfon wyprodukowany przez Google chociaż producenci nigdy nie potwierdzili oficjalnie jego istnienia. Informacje przekazane przez DSCC (Disgital Supply Chin Consultants) z połowy listopada 2021 roku wskazują, że Google zaniechało rozwoju swojego składanego smartfona. Według raportu projekt ten został anulowany.

W rzeczywistości brakuje szczegółowych informacji. Możliwe, że Google Pixel pojawi się na rynku w późniejszym okresie czasu. Wskazywała by na to niedawna zapowiedź Androida 12L dla tabletów i składanych smartfonów. Według plotek nadchodzący model, o ile powstaje, ma być pierwszym smartfonem z elastycznym ekranem, który pracować będzie pod kontrolą Androida 12. Urządzenie ma otrzymać wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala, który zostanie wyprodukowany przez firmę Samsung Display.

Podobno telefon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami o taktowaniu 1,8 GHz, dwoma o taktowaniu 2,5 GHz oraz dwoma o taktowaniu 2,8 GHz. Dodatkowo całość wspierana jest przez układ graficzny Mali G78 oraz 12 GB pamięci operacyjnej. Specyfikacja techniczna układu z Google Pipit odpowiada procesorowi Google Tensor, który został wykorzystany w smartfonach z rodziny Google Pixel 6. Urządzenie zdobyło 4811 punktów w teście jednowątkowym oraz 11349 punktów w teście wielowątkowym.

Aktualizacja 13.01.2022

Wczoraj przedstawiciele firmy Google wypuścili drugą wersję beta Androida 12L, która zawiera poprawki błędów. Wszystko wskazuje jednak na to, że poza aktualizacją znajduje się tam coś jeszcze, a mianowicie przeciek projektu nadchodzącego smartfona Pixel Fold. Serwis 9to5Google odkrył animacje, które pokazują jak włożyć kartę SIM do składanego telefonu, którym wydaje się jest właśnie urządzenie od Google.

Źródło: 9to5Google Źródło: 9to5Google

Według raportu smartfon będzie wyposażony w Tensor SoC firmy Google, jednak prawdopodobnie nie dostanie tak wysokiej klasy aparat jak Pixel 6. Poza tym na ten moment nie wiadomo nic więcej na temat telefonów składanych od Google.

Aktualizacja 18.01.2022

Powołując się na anonimowe, ale wiarygodne źródło, 9to5Google twierdzi, że cena nowego smartfona firmy Google będzie niższa niż 1799 USD (ponad 7000 zł). Oczywiście, jest to dosyć śmiały szacunek, ale prawdopodobny, biorąc pod uwagę aktualną wartość Samsunga Galaxy Z Fold 3. Poza tym w tym samym artykule pojawia się informacja, że Pixel Fold będzie się nazywał raczej Pixel Notepad. Niestety, rzecznik firmy Google odmówił komentarza.

Aktualizacja 25.01.2022

Według ostatnich przecieków, składany smartfon Google Pixel Notepad ma kosztować 1399 dolarów, czyli około 5700 zł. Byłaby to więc kwota aż o 400 dolarów niższa, od tej, jaką obywatele USA muszą przygotować na zakup Samsunga Galaxy Z Fold3 5G. Możemy jednak spodziewać się, że ceny będą różnić się pomiędzy regionami. Co ciekawe, porównując to z ostatnimi informacjami, kwota jest niższa o ponad 1000 zł.

Samsung Galaxy Z Fold 4 - Data premiery nieznana

Projekt Samsung Galaxy Z Fold 4 prezentuje się niezwykle wyjątkowo, biorąc pod uwagę dotychczas znane nam egzemplarze telefonów ze składanych ekranem. Z tyłu urządzenia mają znajdować się dwie ruchome części na kształt drzwi - jedna z nich jest częściowo ekranem przednim, a druga panelem tylnim, na którym umieszczono wyspę aparatów. Po rozłożeniu obu części ujawniać się ma wyświetlacz w pełnej okazałości.

Źródło: LetsGoDigital / Technizo Concept

Z tyłu ma znajdować się rysik S Pen umieszczony na pasku magnetycznym na zewnętrznej krawędzi rozszerzonego wyświetlacza. Jednak wycięcie w pobliżu środka urządzenia z tyłu sprawia, że rysik może pozostać na miejscu, gdy urządzenie jest złożone.

Niestety, nie jest jeszcze znana ani specyfikacja techniczna, ani nawet szacowana data premiery.

Aktualizacja 28.01.2022

Zwróćmy uwagę na daty premier poprzednich smartfonów z linii Galaxy Fold:

Samsung Galaxy Fold - 6 września 2019

Samsung Galaxy Z Fold2 - 1 września 2020

Samsung Galaxy Z Fold3 - 11 sierpnia 2021

Bazując na datach premier poprzednich urządzeń z linii Fold możemy zauważyć, że Samsung stopniowo przesuwa ich premierę wstecz. W związku z tym możemy zakładać, że przyszłoroczny Galaxy Z Fold 4 pojawi się na rynku w sierpniu 2022 roku. W najczarniejszym scenariuszu będzie to wrzesień, chociaż wydaje się mało prawdopodobne, aby koreański producent zdecydował się na termin, który mógłby zbiec się z premierą iPhone'a 14. Podejrzewamy, że Samsung będzie chciał do maksimum wykorzystać ten moment na jak najlepszą promocję swojego flagowego urządzenia.

Samsung Galaxy Z Flip 4 - Data premiery nieznana

Samsung opatentował urządzenie, które jest składanym smartfonem z obrotową kamerą i według przecieków, być może patrzymy właśnie na projekt Galaxy Z Flip 4. Urządzenie posiada duży składany ekran główny oraz drugi, mniejszy na pleckach jednej ze składanych połów. Tym, co jednak znacząco go wyróżnia jest wystający zawias, który łączy w sobie obie połowy głównego ekranu. To właśnie w nim umieszczono obrotową wyspę z aparatem o dwóch obiektywach.

Źródło: letsgodigital.org

Dzięki przeniesieniu aparatu na wystający z tyłu zawias, Samsung będzie miał możliwość zamienić górną część plecków na kolejny wyświetlacz, o dużo większych rozmiarach. W efekcie użytkownicy będą mogli korzystać z większej ilości funkcji bez konieczności otwierania głównego ekranu. Niewykluczone, że możliwe będzie odpowiadanie na wiadomości oraz być może robienie zdjęć. Wystający zawias i wyspa na aparaty ma także swoje wady. Przez taki zabieg nie będzie fizycznej możliwości płaskiego położenia rozłożonego telefonu. Znacząco powiększy to także rozmiar telefonu, kiedy jest on złożony.

Niestety, nie jest znana specyfika techniczna, ani szacowana data premiery.