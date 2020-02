Najciekawsze premiery gier - marzec 2020

Za nami już pierwsze dwa miesiące nowego roku. Choć na brak ciekawych produkcji nie mogliśmy narzekać, to brakowało nam pełnoprawnego hitu, na który czekałby niemal każdy gracz. Na szczęście w marcu to się zmieni. Nadchodzący miesiąc obfituje w wiele ciekawych premier gier, a co ważniejsze są one na tyle zróżnicowane, że z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Sympatycy looter-shooterów otrzymają ogromne rozszerzenie do The Division 2 – Władcy Nowego Jorku. Sympatycy Nintendo mogą liczyć na nową grę z Pokemonami w rolach głównych oraz Animal Crossing: New Horizons. Jeśli natomiast cenicie sobie wyzwania to z pewnością zainteresuje was Nioh 2. Niekwestionowanym bohaterem miesiące jest jednak Doom Eternal, czyli kolejna część kultowej serii FPS-ów. To jednak nie wszystko, jeśli jesteście ciekaw najciekawszych premier gier w marcu 2020, to zapraszamy do lektury.

Spis treści

Tom Clancy's The Division 2: Władcy Nowego Jorku

Marzec rozpoczynamy z „wysokiego C”, premierą ogromnego rozszerzenia do The Division 2 zatytułowanego Władcy Nowego Jorku. Jak sama nazwa wskazuje, dodatek umożliwi nam powrót do Nowego Jorku, w którym toczyła się akcja pierwszej odsłony The Division. Fanom produkcji z pewnością spodoba się informacja, że głównym antagonistą nadchodzącego rozszerzenia będzie, doskonale znany Aaron Keener. Zbuntowany agent Division, stojący za zarazą, która zdziesiątkowała ludność Stanów Zjednoczonych, sterroryzował i podporządkował sobie dużą część Manhattanu. Zadaniem graczy będzie eliminacja wspierających Keenera poruczników, a następnie samego zdrajcy. W trakcie wykonywania misji musimy pomagać innym agentom oraz mieszkańcom Nowego Jorku. Poza zupełnie nowym obszarem i kampanią, rozszerzenie wprowadza także: zwiększenie poziomu postaci z 30 do 40, uproszczenie statystyk przedmiotów oraz zmiany w poszczególnych systemach gry. Nie zabraknie również nowych broni, pancerzy, przedmiotów egzotycznych i „znajdziek”, a także dodatkowych aktywności, jak zdobywanie twierdz. Nowości nie zakończą się jednak na premierze dodatku, bo twórcy zapowiedzieli, że będą dalej rozwijać grę poprzez wprowadzanie 3-miesięcznych sezonów, więc możemy mieć pewność, że nie zabraknie nam zabawy.

Data premiery: 3 marca 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, PC

Producent: Ubisoft Massive

Wydawca: Ubisoft

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Jeśli znudziły was „poważne” gry lub jesteście fanami Pokemonów, to mamy dla was dobrą wiadomość - nadchodzi Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Jest to remake, łączący gry Pokemon Mystery Dungeon: Red Rescue Team i Pokemon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team, w nowej, odświeżonej wersji. W produkcji nasz bohater wpada w nie lada tarapaty, bowiem budzi się jako jeden z kultowych stworków. Musimy więc zbudować drużynę złożoną z pokemonów, aby zaradzić naszym kłopotom, a przy okazji - uratować świat. Zwiedzając kolejne miejsca, będziemy poznawać nowych towarzyszy, nawiązywać ciekawe znajomości oraz odkrywać zaginione skarby. Dużym atutem produkcji jest to, że za każdym razem gdy zalogujemy się do gry, tytułowe dungeony będą wyglądać inaczej, więc poszczególne etapy możemy przechodzić kilkukrotnie i za każdym razem napotkamy coś nowego. W Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX twórcy dodali zabawny test rozpoczynający grę. Jeśli szczerze odpowiemy na pytania, dowiemy się, który pokemon jest naszym duchowym odpowiednikiem. Pomoże nam to też w wyborze stworka, spośród szesnastu dostępnych, w którego wcielimy się na początku gry.

Data premiery: 6 marca 2020

Platformy: Nintendo Switch

Producent: Spike Chunsoft

Wydawca: Nintendo

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps to kontynuacja gry Ori and the Blind Forest o przygodach tytułowego duszka imieniem Ori, który tym razem opuszcza granice lasu Nibel, aby odkryć swoje przeznaczenie. Podobnie jak w przypadku pierwowzoru, mamy tu do czynienia z urokliwą grą platformową. Podczas zabawy będziemy musieli wykazać się nie tylko zręcznością, ale również sprytem, szczególnie podczas omijania pułapek i rozwiązywania licznych zagadek logicznych. Podczas swojej podróży Ori, a wraz z nim graczem, zdobywać vędą tzw. duchowe odłamki, dające naszemu duszkowi efekty pasywne lub aktywne umiejętności. Ori and the Will of the Wisps zachwyca również oprawią audiowizualną. Twórcy tytułu – studio Moon, po raz kolejny pokazali, że, jak mało kto obecnie, potrafią umiejętnie łączyć klasyczny gameplay z niesamowitą oprawą i atmosferą.

Data premiery: 11 marca 2020

Platformy: PC, Xbox One

Producent: Moon Studios

Wydawca: Microsoft

Nioh 2

Trzynasty marca bieżącego roku będzie piątkiem, miejmy nadzieję, że nie pechowym dla produkcji studia Team Ninja – Nioh 2. Bez wątpienia jest to jedna z największych premier marca, a możliwe, że i pierwszego kwartału 2020. Kontynuacja Nioh po raz kolejny przeniesie nas do Japonii z okresu Sengoku, a dokładnie do roku 1555. Gracze wcielają się w wyjątkowego najemnika, w którego żyłach płynie nie tylko krew ludzka, ale również yokai. Dzięki swojemu dziedzictwu, nasz bohater będzie w stanie przywoływać podczas walki potężne i niszczycielskie moce. Wśród największych nowości, które zaserwuje nam Nioh 2 warto wyróżnić: rozbudowany kreator postaci, nowe bronie i style walki, pełnoprawny system kooperacji oraz, wspomniane już, nadprzyrodzone moce yokai. Wszystko to oczywiście skupione wokół nowej historii oraz zaawansowanego i wymagającego systemu walki.

Data premiery: 13 marca 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Team Ninja

Wydawca: Koei Tecmo/Sony (PL)

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Studio Undead Labs zasłynęło ze znakomitego State of Decay wydanego w 2013 roku. Niestety kontynuacja gry okazała się nie być już tak niezwykła i przełomowa jak pierwowzór. Należące już obecnie do Microsoftu studio, postanowiło się jednak nie poddawać i przygotowało State of Decay 2: Juggernaut Edition. Mamy tu do czynienia z nietypowym połączeniem zbiorczego wydania i remastera. Tak jest! Po niespełna dwóch latach od premiery State of Decay 2, gra doczeka się pewnego rodzaju remastera. Juggernaut Edition zaoferuje graczom m.in.: wszystkie wydane do tej pory dodatki (Independence Pack, Daybreak oraz Heartland), zupełnie nową mapę otwartego świata, nowe i usprawnione systemy rozgrywki (nowa kategoria broni, ulepszone skradanie) oraz zmodernizowaną oprawę audio-wizualną. Oczywiście nie zabraknie również mnóstwa pomniejszych poprawek i ulepszeń.

Data premiery: 13 marca 2020

Platformy: PC, Xbox One

Producent: Undead Labs

Wydawca: Microsoft

Doom Eternal

Po mały problemach i przesunięciu daty premiery, kultowy Doom wreszcie powraca, a wraz z nim demoniczne hordy i mnóstwo znakomitej, dynamicznej, acz krwawej i brutalnej zabawy. Doom Eternal ma za sobą długi okres produkcyjny, na szczęście twórcy dobrze go wykorzystali i już w drugiej połowie marca gracze będą mogli powrócić do masowego zabijania demonów i innych wynaturzeń. Choć Eternal, to wciąż stary, dobry Doom, to studio id Software postarało się o kilka udoskonaleń i nowości. Przede wszystkim podkręcono nieco tempo rozgrywki, która teraz ma być jeszcze bardziej szalona. Do swoje dyspozycji otrzymamy również nowe „zabawki”, w tym specjalne ostrze, które będziemy mogli wykorzystać do wyjątkowo brutalnych ataków kończących. Oczywiście w grze nie zabraknie najbardziej kultowych broni, które teraz będziemy mogli dodatkowo ulepszać. Doom Eternal ma być tytułem znacznie większym od wydanej przed czterema laty produkcji i będziemy mogli liczyć na blisko dwukrotnie dłuższą kampanię, wypełnioną po brzegi zawartością. Twórcy przygotowali również coś dla fanów rywalizacji i po ukończeniu kampanii będziemy mogli poświęcić się zabawie w sieci.

Data premiery: 20 marca 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, PC

Producent: id Software

Wydawca: Bethesda/Cenega (PL)

Animal Crossing: New Horizons

Tego samego dnia, co Doom Eternal, zadebiutuje Animal Crossing: New Horizons. Jest to kolejna odsłona popularnej serii od Nintendo, w której wcielamy się w mieszkańca miasteczka, którego ludność stanowią antropomorficzne zwierzęta. W najnowszej części gry nasz bohater zostaje wysłany na wyspę, aby w imię firmy Nook inc., zagospodarować niezabudowane dotąd tereny. Dzięki temu, gracze po raz pierwszy będą mieli możliwość sami zbudować otoczenie od podstaw, rozpoczynając od zbierania surowców. Dzięki temu, sami będziemy mogli zdecydować o wyglądzie naszego miasteczka, łącznie z elementami dekoracyjnymi i sadzeniem roślin. Efektami swoich wysiłków będziemy mogli pochwalić się znajomym, gdyż możemy zapraszać innych graczy do naszego miasteczka (lokalnie do czterech osób, a po sieci do ośmiu). Czas i regiony w produkcji są adekwatne do świata rzeczywistego, więc mieszkając w europie podczas zimy, możemy się spodziewać w grze śniegu. Jeśli jednak nie chcemy czekać na zieloną trawę do wiosny, możemy przenieść naszą wyspę w świecie gry np. na inną półkulę. Twórcy zachowali także tradycyjną dla serii, wesołą i kolorową oprawę graficzną, a możliwość awansowania w tzw. systemie nook miles sprawia, że każda nasza aktywność ma sens.

Data premiery: 20 marca 2020

Platformy: Nintendo Switch

Producent: Nintendo

Wydawca: Nintendo

Half-Life: Alyx

Half-Life to bez wątpienia jedna z najbardziej kultowych serii gier w historii. Fani cyklu od lat wyczekują jej kolejnej odsłony jednak firma Valve pozostawała nieugięta, aż do listopada ubiegłego roku, kiedy to ogłoszono Half-Life: Alyx. Niestety nie jest to wyczekiwana przez fanów trzecia odsłona serii, a jej spin-off dedykowany goglom wirtualnej rzeczywistości. Akcja gry umiejscowiona została pomiędzy pierwszą a drugą częścią serii. Gracze wcielą się w Alyx Vance, czyli towarzyszkę głównego bohatera Half-Life 2. Twórcy zapewniają, że HL: Alyx to pełnoprawna odsłona serii, która zapewni nam zabawę na co najmniej kilkanaście godzin. Oprócz licznych starć z przeciwnikami, czekać będą na nas również liczne zagadki i łamigłówki. Po ukończeniu kampanii do dyspozycji graczy oddany zostanie specjalny edytor, który umożliwi tworzenie własnych poziomów, a następnie dzielenie się nimi ze społecznością gry. W samej produkcji nie będzie jednak żadnego trybu sieciowego.

Data premiery: 23 marca 2020

Platformy: PC (tylko VR)

Producent: Valve

Wydawca: Valve

Bleeding Edge

Twórców tytułu Bleeding Edge – studia Ninja Theory, nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, wystarczy wspomnieć, że odpowiadają za takie tytuły, jak Hellblade: Senua's Sacrifice czy DmC: Devil May Cry. Ich kolejna produkcja to szalona gra akcji typu multiplayer, w której naprzeciw siebie stają czteroosobowe drużyny. Wynik rozgrywki zależy, przede wszystkim, od umiejętnego wykorzystywania zdolności specjalnych bohaterów oraz strategi, podczas komponowania drużyny i wykorzystywania elementów otoczenia. Gracze mogą wybierać spośród dwunastu postaci o unikatowych zdolnościach, których można dodatkowo ulepszać za pomocą specjalnych cybernetycznych dodatków (mają one również wpływ na wygląd postaci). Dostępnych w grze herosów możemy ponadto personalizować za pomocą tzw. „skórek”. Postacie w produkcji to zbiorowisko szalonych, „barwnych” renegatów, których nie chcielibyście spotkać osobiście, ale jeśli cenicie szalonych bohaterów w grach, to tu znajdziecie ich pod dostatkiem.

Data premiery: 24 marca 2020

Platformy: PC, Xbox One

Producent: Ninja Theory

Wydawca: Microsoft

One Piece: Pirate Warriors 4

Kolejna część serii trzecioosobowych gier akcji, opartych na popularnej mandze – One Piece. Fabuła produkcji to połączenie elementów magicznych z klasycznymi, przygodowymi historiami o piratach. A skoro są piraci, to nie mogło zabraknąć odkrywania niesamowitych miejsc i zaginionych skarbów. W trakcje rozgrywki możemy kierować wieloma bohaterami, różniącymi się nie tylko wyglądem i charakterem, ale również zdolnościami, uzbrojeniem i stylem walki. Dzięki takiemu zabiegowi rozgrywka się nie nudzi i niemal nieustannie możemy próbować czegoś nowego. Dużym atutem serii jest kolorowa, „kreskówkowa” oprawa graficzna, wyraźnie inspirowana mangą. Jeśli więc chcecie przeżyć urokliwą przygodę z piratami w roli głównej, to One Piece: Pirate Warriors 4 będzie dobrym wyborem.