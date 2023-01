Najciekawsze premiery seriali – LUTY 2023. Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, CANAL+ online

Styczeń za nami, czas więc przygotować się na nowy, pełen serialowych premier miesiąc. Przekonajcie się, co w lutym przygotowały dla Was najpopularniejsze platformy streamingowe – oto przegląd najciekawszych seriali na Netfliksie, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video i CANAL+ online.

Miliony Gunthera (Netflix)

Premiera: 1 lutego

Serial dokumentalny. Gunther to z pozoru zwyczajny owczarek niemiecki, ale tak naprawdę jest psem wyjątkowym – spadkobiercą fortuny liczącej 400 milionów dolarów. Odziedziczył je po swojej opiekunce – tajemniczej hrabinie – a w jego posiadanie weszły m.in. posiadłości we Włoszech, jacht i 27-osobowy personel. Pieczę nad majątkiem i Guntherem sprawuje jednak ekscentryczny Maurizio Mian... Kim jest mężczyzna? Skąd wzięły się pieniądze zmarłej hrabiny? Czy historia bogatego owczarka ma drugie dno?

Ty – sezon 4., część 1.(Netflix)

Premiera: 9 lutego

Po krwawych wydarzeniach z poprzedniego sezonu Joe (Penn Badgley) postanawia porzucić Nowy Jork i wyjechać do Londynu. Podając się za profesora Jonathana Moore'a, zaczyna wykładać na uczelni i nawiązywać kontakty w brytyjskich wyższych sferach. Jak się okazuje, niemało w nich ekscentryków, szaleńców i degeneratów. Poszukując nowej obsesji, Joe zaczyna polować na niczego niepodejrzewających bogaczy.

Zobacz również:

Prawo Lidii Poët (Netflix)

Premiera: 15 lutego

Lidia Poët to pierwsza włoska prawniczka żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. Ukończyła prawo na uniwersytecie w Turynie, a następnie przeszła przez niezbędne praktyki. Gdy jednak postanowiła rozpocząć prawniczą działalność, jej kariera została zatrzymana przez nieprzychylne środowisko. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial Netflixa opowie o walce Lidii o prawo do wykonywania zawodu – w opowieści nie zabraknie komediowych i sensacyjnych wątków.

Batman: The Animated Series (HBO Max)

Premiera: 15 lutego

Kultowa animowana adaptacja przygód Mrocznego Rycerza, stworzona przez Ericka Radomskiego i Bruce'a Timma na początku lat 90. Oparty na komiksach Boba Kane'a serial w noirowej konwencji opowiada o walce Batmana z przestępcami w Gotham.

Carnival Row – sezon 2 (Amazon Prime Video)

Premiera: 17 lutego

Ostatni sezon serialu Amazona. Konflikt ludzi i magicznych istot przybiera na sile. Vignette (Cara Delevingne) i Czarne Kruki przygotowują odwet za prześladowania inspirowane przez Jonaha Breakspeara i Sophie Longerbane. Tymczasem Philo (Orlando Bloom) wciąż bada sprawę tajemniczych morderstw. Imogen i Agreus uciekają przed niebezpieczeństwem i trafiają do zamkniętej, radykalnej społeczności.

Rozterki Fleishmana (Disney+)

Premiera: 22 lutego

Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) to świeżo upieczony rozwodnik, który pierwszy raz w życiu zaczyna korzystać z apek randkowych. Jak się okazuje, przynosi mu to spore sukcesy, ale jego radość zostaje zmącona przez nagłe zaginięcie ex-żony, Rachel (Claire Danes). Toby musi nie tylko odnaleźć byłą partnerkę, ale również zająć się swoimi dziećmi i uporać z randkowymi kłopotami.

Outer Banks – sezon 3 (Netflix)

Premiera: 23 lutego

Trzeci sezon opowieści o grupie nastolatków poszukujących zaginionego skarbu i ojca jednego z nich. Tym razem Płotki lądują na Karaibach. Choć brzmi to jak spełnienie marzeń, bohaterom nie jest do śmiechu – nie mają pieniędzy, a w dodatku interesuje się nimi karaibski gangster. Co gorsza, odszukanie skarbu staje się coraz mniej prawdopodobne.

The Consultant (Amazon Prime Video)

Premiera: 24 lutego

Czarna komedia, której areną jest biuro korporacji CompWare. Regus Patoff (Christoph Waltz) zostaje zatrudniony jako zewnętrzny konsultant w gamingowej firmie zajmującej się tworzeniem aplikacji. Jego obecność wywołuje w biurze sporo zamieszania, które ma wpływ nie tylko na pracę personelu, ale właściwie na całe ich życie. Serial jest adaptacją powieści Bentley Little.

