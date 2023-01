Najciekawsze premiery seriali – STYCZEŃ 2023. Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video

Pierwszy miesiąc roku 2023 zapowiada się dosyć spokojnie, ale to nie znaczy, że zabraknie wielkich premier. Netflix jak zwykle atakuje sporą dawką nowości, jednak wydaje się, że najciekawszych rzeczy w styczniu należy spodziewać się od HBO Max. Sprawdźcie, jak zapowiada się zima w serwisach VOD.

Spis treści

Gwiezdne Wojny: Parszywa Zgraja – sezon 2 (Disney+)

Premiera: 4 stycznia

Mijają miesiące od wydarzeń w Kamino. Parszywa Zgraja przemierza galaktykę, próbując odnaleźć się w rzeczywistości po upadku Republiki. Bohaterowie podejmują się nowych zleceń i misji, w trakcie których spotykają przyjaciół i wrogów – zarówno starych, jak i nowych.

Zakłamane życie dorosłych (Netflix)

Premiera: 4 stycznia

Adaptacja powieści Eleny Ferrante. Nastoletnia Giovanna dorasta w Neapolu lat 90, a wchodzenie w dorosłość nie jest dla niej łatwe. Konflikty z rodzicami skłaniają ją do odszukania uboższej i zapomnianej strony rodziny. Ciotka Vittoria odkrywa przed dziewczyną zupełnie inne podejście do życia.

Zobacz również:

Kowbojka z Kopenhagi (Netflix)

Premiera: 5 stycznia

Serial Nicolasa Windinga Refna, twórcy trylogii Pusher, Drive i Tylko Bóg Wybacza. Miu (Angela Bundalovic) to tajemnicza kobieta, która przemierza stolicę Danii mierząc się z najniebezpieczniejszymi personami przestępczego półświatka. Kobieta spotyka swoją nemesis Rakel i razem z nią wyrusza w podróż po świecie widzialnymi i nadprzyrodzonym.

Ginny i Georgia – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 5 stycznia

Ginny, jej matka i brat wreszcie osiedlają się w Massachusetts i w małym miasteczku Wellsbury zaczynają czuć się jak w domu. Dziewczyna stara się poradzić sobie z zawirowaniami w licealnym życiu, a Georgia próbuje uniknąć ścigających ją duchów przeszłości.

Sexify – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 11 stycznia

Natalia (Aleksandra Skraba), Paulina (Maria Sobocińska) i Monika (Sandra Drzymalska) starają się utrzymać swój startup na powierzchni. Nie jest to jednak łatwe, a dziewczyny dopadają problemy finansowe. Jedyną szansą na ratunek jest przyciągnięcie bogatej inwestorki – aby to zrobić, bohaterki postanawiają poszerzyć target swojej aplikacji i skierować ją również do mężczyzn.

Wikingowie: Walhalla – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 12 stycznia

Po upadku Kattegat Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydís (Frida Gustavsson) i Harald Sigurdsson (Leo Suter) muszą uciekać ze Skandynawi. Mężczyźni ruszają na Ruś Kijowską, gdzie szukają wsparcia wielkiego księcia Jarosława Mądrego (Marcin Dorociński). Siostra Leifa rusza zaś na Pomorze.

The Last of Us (HBO Max)

Premiera: 16 stycznia

Adaptacja kultowej gry komputerowej. Ludzkość została zdziesiątkowana w wyniku epidemii przemieniającej ludzi w krwiożercze zombie. Joel (Pedro Pascal) ma za zadanie przetransportować dziewczynkę o imieniu Ellie (Bella Ramsey) na Zachód USA. Czeka ich dramatyczna wędrówka przez ogarnięty apokalipsą świat.

Legenda Vox Machiny – sezon 2 (Amazon Prime Video)

Premiera: 20 stycznia

Vex, Vax, Keyleth, Pike, Scanlan, Grog i Percy muszą zmierzyć się z inwazją smoków. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż bestie są wyjątkowo krwiożercze i potężne. Vox Machina jak zwykle musi użyć swojego sprytu i nieprzeciętnej pomysłowości, by ocalić królestwo...

Nadzwyczajna (Disney+)

Premiera: 25 stycznia

Jan to młoda kobieta, która żyje w świecie, w którym każdy ma supermoce. Każdy z wyjątkiem Jan. Dziewczyna stara się znaleźć pracę, wejść w związek i przetrwać rodzinne spotkania wiedząc, że jest inna niż wszyscy.

