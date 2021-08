Najciekawsze zestawy LEGO dla graczy i fanów popkultury

Klocki LEGO są obecne w naszym życiu od zawsze. W dzieciństwie bawiliśmy się prostymi modelami i konstrukcjami. Obecnie na rynku znajdziemy wiele ciekawych propozycji nie tylko dla fanów gier, ale też ogólnie pojętej popkultury.

Klocki LEGO od zawsze kojarzyły mi się z dzieciństwem i czasem słodkiej beztroski. Warto czasami wrócić do tamtego okresu nie tylko wspomnieniami. Na rynku znajdziemy obecnie dziesiątki zestawów dla fanów gier i ogólnie pojętej popkultury. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych zestawów LEGO dla graczy i nie tylko.

LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System

LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System (fot. LEGO)

Kultowa konsola od Nintendo z motywem Mario, a do tego wszystkiego telewizor w stylu retro? Teraz możemy mieć to wszystko zbudowane z klocków LEGO. Dostępny jest zestaw z serii Lego Super Mario, który przedstawia konsolę NES, kontroler, kartridż z grą oraz retro telewizor z sympatycznym Marianem na ekranie. Zestaw składa się z 2646 elementów i bez problemu można kupić go w Polsce za około 760 zł.

Kopalnia Creeperów

Kopalnia Creepera (fot. LEGO)

Kopalnia Creeperów to zestaw inspirowany grą Minecraft. Nie są to zwyczajne klocki. Wprowadzają element interaktywny. Można pozbywać się głazów za pomocą dynamitu, magazynować złoto w posągu Creepera oraz transportować je do skrzyni po pociągnięciu dźwigni. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki przedstawiające Steve'a, kowala ze świata Minecraft i Posucha. Całość składa się z 834 elementów.

Dom w kształcie świni

Dom w kształcie świni (fot. LEGO)

Dom w kształcie świni to kolejny zestaw ze świata Minecraft. Bok modelu można otworzyć, aby wejść do środka. Na głowie świni znajdziemy zdejmowalny dach. Po jego zdjęciu mamy możliwość zagospodarowania dodatkowego miejsca. Poza domem w zestawie dostajemy figurki bohaterki o imieniu Alex oraz dwa małe modele świnek. Dom posiada funkcję eksplozji. Po skorzystaniu z niej rozpada się na kawałki. Zestaw składa się z 490 elementów.

Batmobile 1989

Batmobile 1989 (fot. LEGO)

Klasyczny model Batmobile z kultowego filmu Batman z 1989. Zestaw charakteryzuje się bardzo wiernym odwzorowaniem detali na zewnątrz, jak i w środku pojazdu. Znajdziemy tutaj ruchome drzwi do kabiny, wysuwane karabiny maszynowe, obrotową podstawkę oraz dekoracyjne haki do chwytania. W zestawie otrzymujemy także ekspozytor na figurki. Całość składa się z 3306 elementów.

Carnage

Carnage (fot. LEGO)

Zestaw Carnage na pewno spodoba się wszystkim fanom tej postaci z uniwersum Marvela. Wszystkie detale są szczegółowo odwzorowane. Całość stoi na solidnej podstawce. Z przodu znajduje się plakietka z imieniem. Jest to idealny model do tego, aby ustawić go na swojej półce pośród reszty kolekcji LEGO. Zestaw składa się z 546 elementów. Konstrukcja po złożeniu ma wysokość około 19 cm.

Daily Bugle

Daily Bugle (fot. LEGO)

Daily Bugle to zestaw LEGO, który zabiera nas do czasów najsłynniejszych potyczek ze świata Marvela. Jest to jak na razie największy model z tego uniwersum dostępny do zbudowania z klocków LEGO. Dostajemy tutaj bardzo dużo możliwości rozbudowy oraz tworzenia własnych historii. Pomagają w tym nagłówki gazet opisujące najciekawsze zdarzenia związane z superbohaterami. Zestaw składa się z 3772 elementów oraz 25 minifigurek. Po złożeniu ma około 82 cm wysokości.

Druga Strona

Druga Strona (fot. LEGO)

Druga Strona to zestaw inspirowany serialem Stranger Things. Jest to obrotowy model. Jedna strona należy do świata rzeczywistego, natomiast druga do Drugiej Strony. W środku domu znajdziemy sypialnię Willa, salon oraz jadalnię. Po Drugiej Stornie są te same pomieszczenia, ale utrzymane w bardzo mrocznej stylistyce. Zestaw składa się z 2287 elementów oraz 8 figurek przedstawiających bohaterów serialu Stranger Things wraz z akcesoriami. Po złożeniu, całość ma wymiary ok. 32 cm wysokości, 44 cm szerokości i 21 cm głębokości.

Sokół Millenium

Sokół Millenium (fot. LEGO)

Sokół Millenium to chyba najbardziej epicki zestaw LEGO związany z popkulturą. Jest to największy i najbardziej szczegółowy model przedstawiający pojazd z Gwiezdnych Wojen zaprojektowany przez LEGO. Znajdują się tutaj wymieniane anteny, działa laserowe, podpory do lądowania, opuszczana rampa oraz kokpit z miejscem na cztery minifigurki. Poszczególne elementy kadłuba możemy zdejmować, aby zobaczyć środek pojazdu. Zestaw składa się z 7541 elementów. Po złożeniu ma wymiary ok. 21 cm wysokości, 84 cm długości i 56 cm szerokości. Koszt to około 3500 zł.

