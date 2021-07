Warte od kilkuset złotych do kilku milionów. Zobacz najdroższe edycje kolekcjonerskie gier w historii.

Popularne serie gier mają swoich wiernych fanów, którzy są w stanie wydać niemałe pieniądze za gadżety związane z ulubionym tytułem. Wydawcy doskonale o tym wiedzą. Praktycznie każde nowe wydanie gry ma także edycję kolekcjonerską. W większości przypadków znajdziemy w nich dodatki, takie jak koszulki, figurki czy amulety. W ciągu ostatnich lat pojawiło się jednak na rynku kilka edycji kolekcjonerskich, których zawartość i cena potrafi przyprawić o zawrót głowy. Przedstawiamy 10 najdroższych i najciekawszych edycji kolekcjonerskich gier w historii.

Fallout 4 Pip-boy Edition (480 zł)

Fallout 4 Pip-boy Edition (fot. Bethesda)

Fallout 4 Pip-boy Edition to najtańsza kolekcjonerka w naszym zestawieniu. Warto jednak zwrócić na nią uwagę, ponieważ za niecałe 500 zł możemy dostać bardzo ciekawy zestaw gadżetów. Ta wersja gry jest nadal dostępna do kupienia. W skład edycji kolekcjonerskiej Fallout 4 wchodzi:

Gra Fallout 4

Replika Pip-boya

Instrukcja obsługi Pip-boya

Plakat

Podstawka pod Pip-boya

Kolekcjonerska kapsuła

Kolekcjonerski steelbook

Call of Duty Black Ops 2 - Care Package Edition (około 700 zł)

Call of Duty Black Ops 2 Care Package Edition

Lista elementów wchodzących w skład Call of Duty Black Ops 2 Care Package Edition może nie jest tak długa jak sama nazwa wydania, ale ich jakość wzbudza już większe zainteresowanie. Oprócz podstawowych rzeczy, których nie może zabraknąć w szanującej się kolekcjonerce, znalazł się tutaj m.in. dron MQ-27 Dragonfire. Pełna zawartość wydania:

Gra Call of Duty Black Ops 2

Steelbook

Dynamiczne motywy

Żetony z wyzwaniami

Mapa Nuketown 2025

Mapa Nuketown Zombies

Skrzynia zaprojektowana specjalnie dla tej wersji gry

Dron MQ-27 Dragonfire

Borderlands: The Handsome Collection - Claptrap-in-a-Box Edition (około 1500 zł)

Borderlands: The Handsome Collection - Claptrap-in-a-Box Edition

Ludzie odpowiedzialni za edycje kolekcjonerskie gier wykazują bardzo duże upodobanie do długich nazw. Nie inaczej jest w przypadku Borderlands: The Handsome Collection - Claptrap-in-a-Box Edition. W przypadku tej edycji kolekcjonerskiej, limitowanej do 5000 egzemplarzy znajdziemy:

Gra Borderlands: The Handsome Collection

Steelbook

12 litografii przedstawiających postaci z gry

Pudełko kolekcjonerskie

Zdalnie sterowany Claptrap

Assassin's Creed Origins: Dawn of Creed Legendary Edition (około 3250 zł)

Assassin's Creed Origins: Dawn of Creed Legendary Edition

Assassin's Creed Origins: Dawn of Creed Legendary Edition to prawdziwa gratka dla fanów tej serii gier. Edycja kolekcjonerska jest limitowana i została wydana w 999 egzemplarzach. Każde pudełko było numerowane i zawierało certyfikat autentyczności. W skład zestawu wchodzi:

Gra Assassin's Creed Origins + przepustka sezonowa i cyfrowy pakiet dodatków

Artbook

Dwie karty przedstawiające doktryny asasynów, spisane hieroglifami

Soundtrack

Mapa świata z Assassin's Creed Origins

Kolekcjonerskie pudełko

Numerowany od 1 do 999 certyfikat autentyczności

Kolekcjonerski steelbook dostępny tylko w tej wersji gry

Figurka Bayeka i orła Senu o wysokości 73 cm. Każdy egzemplarz numerowany od 1 do 999

Litografie 38x28 cm, podpisane przez artystów z Ubisoft Montreal

Resident Evil 6 - Lether Jacket Edition (około 5000 zł)

Resident Evil 6 - Lether Jacket Edition

Czasami koszulka, czapka lub bluza to za mało. Capcom zdecydował się na wypuszczenie edycji kolekcjonerskiej Resident Evil 6 - Lether Jacket Edition, w której jednym z głównych elementów była skórzana kurtka. W skład całego zestawu wchodzi:

Gra Resident Evil 6

Pudełka na tabletki

Naklejki z emblemtami

Mapy do trybu Mercenaries

Skórzana kurtka Leona

Doom Eternal Demon Slayer Edition (około 6500 zł)

Doom Eternal Demon Slayer Edition

Dawniej do kart graficznych sprzedawcy dodawali gry. Teraz sytuacja nieco się odwróciła i na rynku pojawiła się edycja kolekcjonerska Doom Eternal, gdzie w skład zestawu wchodzi m.in. karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti. Była to mocno limitowana edycja. Żeby kupić jedną z 300 sztuk, trzeba było wziąć udział w specjalnej loterii. W skład Doom Eternal Demon Slayer Edition wchodzi:

Gra Doom Eternal

Figurka Titanum Slayer

Koszulka Titanium DOOM Eternal-GeForce RTX

Podkładka pod mysz 40x90 z motywem graficznym z gry

Karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti

Grid 2 - Mono Edition (około 670 000 zł)

Grid 2 Mono Edition

Wraz z Grid 2 - Mono Edition wchodzimy do świata prawdziwie ekskluzywnych edycji gier. Ten zestaw został przygotowany tylko w 1 egzemplarzu i obejmował:

Gra GRID 2

Konsola PlayStation 3

Unikalny strój rajdowy z butami, rękawicami i kaskiem

Dzień spędzony w fabryce BAC

Samochód wyścigowy BAC-Mono

Dying Light - My Apocalypse Edition (około 1 400 000 zł)

Dying Light My Apocalypse Edition

Dying Light My Apocalypse Edition to brytyjskie wydanie. Zestaw został przygotowany w klimacie nawiązującym do gry i znajduje się w nim oczywiście figurka. Nie mogło być inaczej w przypadku wersji za grubo ponad milion złotych. Dying Light My Apocalypse Edition zawiera:

Gra Dying Light

Mecz Be the Zombie z deweloperami

Wycieczka do studia Techland i spotkanie z twórcami

Zdjęcie twarzy naniesione na model Nocnego Łowcy w grze

Noktowizor Dying Light i zestaw pieluch dla dorosłych

4 edycje gry w steelbookach

Dwie pary słuchawek Razer Tiamat

Figurka Volatile w skali 1:1

Ufortyfikowany dom zbudowany przez Tiger Log Cabins

Saints Row IV - Super Dangerous Wad Wad (około 3 900 000 zł)

Saints Row IV Super Dangerous Wad Wad

Saints Row IV Super Dangerous Wad Wad to jedna z najdroższych, ale o dziwo nie najdroższa edycja kolekcjonerska gry. Zestaw został przygotowany tylko w jednym egzemplarzu i zawiera sporo ciekawych dodatków.

Gra Saints Row IV

Replika Dubstep Gun w skali 1:1

Indywidualne szkolenie szpiegowskie

Lot w kosmos z firmą Virgin Galactic

Toyota Prius

Lammborghini Gallardo

Operacja plastyczna

Tydzień w hotelu Burj Al Arab (przelot + pokój dla 2 osób)

Tydzień w hotelu The Jefferson (przelot + pokój dla 2 osób)

Dying Light Spotlight Edition (około 40 000 000 zł)

Dying Light Spotlight Edition

Technland stworzył Dying Light Spotlght Edition chyba tylko po to, aby pobić rekord ustanowiony przez Saints Row IV. Co ciekawe, w skład kolekcjonerki wchodzi rola w filmie na podstawie Dying Light. Pewnie gdyby ktoś kupił tę wersję, można by z tych pieniędzy stworzyć film. Aktualnie nie ma w planach ekranizacji gry. Pełny zestaw Dying Light Spotlight Edition zawiera:

Rola w filmie Dying Light: The Movie

Lekcje aktorstwa od Rogera Craiga Smitha (Ezio w Assassin's Creed)

Lekcje parkouru

Nauka jazdy w trudnym terenie

Własna przyczepa na planie filmowym

Kopia scenariusza z podpisami obsady

Torunee po całym świecie z pokazem filmu

10 biletów na premierę

Rola Kyle'a Crane w specjalnej edycji Dying Light

Cztery kopie Dying Light: The Following

Ciekawe tylko, czy ktokolwiek kupi tę wersję gry, skoro nie ma w niej figurki.

