Najdroższe telefony od Apple mają duży problem. iPhone 14 Pro do naprawy

Apple każe sobie płacić ogromne pieniądze za swoje najnowsze flagowce. Jednak nawet gigant z Cupertino nie mógł się wystrzec przed wszystkimi błędami i dziś potwierdził, że iPhone 14 Pro ma spory problem z wyświetlaczem.

iPhone 14 Pro miał dość trudny start na rynku w związku ze sporymi problemami z optyczną stabilizacją obrazu. Jednak po ich szybkim rozwiązaniu smartfon stał się jednym z najbardziej pożądanych iPhone'ów od lat. Stało się tak dzięki świetnym podzespołom, nowym funkcjom jak Dynamic Island, czy też zapierającemu dech w piersiach ekranowi. Jednak ten ostatni od niedawna sprawia kłopoty, o których od dzisiaj ostrzega samo Apple.

Od kilku dni w internecie, szczególnie na platformach Twitter i Reddit, coraz częściej możemy przeczytać o problemie dotykającym iPhone'a 14 Pro oraz Pro Max. Według użytkowników, kiedy ekran jednego z tych telefonów wybudzany jest z uśpienia (na przykład po wyłączeniu telefonu lub zablokowaniu ekranu), możliwe jest pojawienie się poziomych zielonych linii na ekranie, przypominających uszkodzony panel. Jednakże, jako że znikają one po jakimś czasie, wiele osób podejrzewało raczej problem związany z oprogramowaniem - czy to sterownikami wyświetlacza, czy też samym iOSem 16 w wersjach Pro najnowszych iPhone'ów.

Apple w odpowiedzi na te problemy wydało dziś oświadczenie, w którym firma przyznaje obecność takiego błędu. Na szczęście zostało w nim także wyjaśnione, że jest to spowodowane złym funkcjonowaniem oprogramowania. To dobra wiadomość, gdyż Apple będzie mogło naprawić ten błąd zwykłą aktualizacją, którą zapewne już na dniach będziemy mogli ściągnąć na nasze telefony.

Gdyby okazało się, że błąd jest spowodowany defektem technicznym wyświetlacza, sytuacja byłaby o wiele bardziej skomplikowana i pewnie skończyłaby się kolejną akcją reklamacyjną, podobną do tych znanych z klawiatury motylkowej w MacBookach czy też delaminacji ekranów w MacBookach Pro 2012-2015.

Jeżeli w tym momencie zastanawiacie się nad zakupem jednej z wersji Pro najnowszego iPhone'a, warto może poczekać kilka dni na udostepnienie zapowiadanej aktualizacji. Mimo zapewnień Apple, że jest to wyłącznie problem software'owy, takie podejście powinno być zdecydowanie bezpieczniejsze - szczególnie że najnowsze iPhone'y są aż tak drogimi smartfonami. Nie warto więc zakładać, że na sto procent nie jest to awaria sprzętowa do momentu, aż zapowiadana łatka jej nie naprawi.