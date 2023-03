Najdroższy Galaxy S23 Ultra ma spory problem! W Samsungu nie działa sztandarowa funkcja

Seria Galaxy Ultra ma sporo zalet, którymi wyróżnia się od konkurencji czy innych telefonów Galaxy. Jeden z najważniejszych - współpraca z rysikiem S Pen - niestety sprawia problemy.

Samsung Galaxy S23 Ultra może pochwalić się wieloma udogodnieniami które sprawiają, że jest to jeden z najlepszych telefonów dla osób poszukujących urządzenia zwiększającego produktywność. Duży ekran, mocne podzespoły i świetne wsparcie aplikacji sprawia, że z łatwością wykonamy na nim nawet najbardziej wymagające zadania. Jednak to może powiedzieć o sobie wiele flagowców, a Galaxy S23 Ultra ma jeszcze jednego asa w rękawie.

Chodzi oczywiście o zintegrowany rysik S Pen, dzięki któremu telefon radzi sobie świetnie z zadaniami, które dla innych smartfonów mogą być o wiele trudniejsze. Jeśli potrzebujemy zrobić szybką notatkę, zaznaczyć cos na PDFie, czy też wykonać precyzyjne ruchy na ekranie telefonu - nie ma lepszego rozwiązania niż rysik Samsunga.

Niestety wygląda na to, że ostatnimi czasy to właśnie ten rysik jest powodem problemów w najnowszym ultraflagowcu koreańskiej firmy. Część użytkowników skarży się na rozłączanie się akcesorium, przez co przestaje ono komunikować się z telefonem i nie można wykorzystać go do niczego. Na szczęście problem mija po ponownym włożeniu rysika do jego miejsca wewnątrz telefonu, jednak problem może powtarzać się przy kolejnym użytkowaniu. Nie jest to zdecydowanie ani wygodne, ani nie pomaga w wykonywaniu potrzebnych zadań.

Na szczęście wygląda też na to, że Samsungowi bardzo szybko udało się dojść do tego, w czym leży problem i znaleźć rozwiązanie tych odłączeń. Firma wprowadziła właśnie nową łatkę systemową, której zadaniem jest właśnie zapobieganie takiemu zachowaniu w Galaxy S23 Ultra.

Aby ją ściągnąć wystarczy zaktualizować aplikację Air Command, co możemy zrobić przez nasze Galaxy Store. W tym celu należy włączyć Galaxy Store, nacisnąć na przycisk Menu, a następnie udać się do sekcji Aktualizacje. Tam powinniśmy znaleźć najnowsze uaktualnienia dla naszych aplikacji od Samsunga. Jeśli nadal nie pojawia się tam opcja zaktualizowania aplikacji Air Command, może się okazać, że nasz telefon zrobił to już w tle za nas - oczywiście jeśli mamy włączone automatyczne uaktualnienia. Jeśli nie, nowa łatka może jeszcze nie dotarła na nasz telefon i będziemy musieli poczekać, jednak nie powinno to zająć więcej niż dzień lub dwa.