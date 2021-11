Najdroższy iPhone świata! Ma USB C i kosztował 350 tysięcy zł

Szalona aukcja dobiegła do końca. Czteroletni używany iPhone sprzedany za cenę mieszkania.

Aukcja iPhone'a X z działającym portem USB Typu C zamiast złącza Lightning dobiegła końca. Co prawda smartfon nie został sprzedany za sumę 100 tysięcy dolarów (oferta ta była głupim żartem), ale znalazł się nabywca, który zdecydował się zapłacić 86 tysięcy dolarów.

iPhone X Źródło: Baggus Hernawan / Unspalsh

W cenie 350 tysięcy złotych kupił on używanego iPhone'a X w wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie zostało zmodyfikowane przez studenta inżynierii - Kena Pillonela. Z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej postanowił on zamienić port Lightning na klasyczne USB Typu C.

Smartfon został ukończony na początku listopada. Telefon działa i jest w pełni funkcjonalny, ale może zostać uszkodzony poprzez przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych lub jego aktualizację.

W aukcji pojawiło się aż 116 ofert. Sprzedany iPhone X jest aktualnie jedynym na świecie smartfonem Apple z portem USB Typu C.