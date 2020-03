Najdroższy model iPhone'a 12 zaoferuje większą matrycę ze stabilizacją przesunięcia

Topowy iPhone 12 Pro Max zaoferuje większą matrycę z nowym systemem stabilizacji obrazu. Wśród nowości możliwość przesuwania matrycy.

Apple pomimo panującej pandemii koronawirusa przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji iPhone'a. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 nie pokrzyżował planów firmie Apple. Foxconn potwierdził, że jest w pełni gotowy do podjęcia seryjnej produkcji iPhone'a 12.

Źródło: apple.com

W sieci co jakiś czas pojawiają się informacje na temat nadchodzących modeli iPhone'a. Najnowsze z nich wskazują, że najdroższy model - iPhone 12 Pro Max może zaoferować aparat główny z nowymi funkcjami. Mowa o stabilizacji przesunięcia w obiektywie.

Po raz pierwszy infromacje na temat sensora z systemem stabilizacji obrazu pojawiły się w grudniu ubiegłego roku. Wspomniano o nim w raporcie Digitimes, ale nie przedstawiono żadnych szczegółowych informacji. Nowa notatka analityka rynkowego Ming Chi-Kuo wskazuje, że nowy obiektyw faktycznie zostanie wykorzystany, ale trafi jedyni do najdroższego iPhone'a.

Kuo twierdzi, że najdroższy iPhone z ekranem o przekątnej 6,7 cala otrzyma nowy moduł kamery znany jako 7P.

Notatka Kuo potwierdza poprzednie informacje na temat nowych modeli iPhone'a. Na rynku pojawią się następujące iPhone'y:

iPhone z 5,4-calowym ekranem OLED (podwójna kamera)

iPhone z 6,1-calowym ekranem OLED (podwójna kamera)

iPhone z 6,1-calowym ekranem OLED (potrójna kamera z czujnikiem czasu lotu)

iPhone z 6,7-calowy ekranem OLED (potrójna kamera z czujnikiem czasu lotu)

Jest to zgodnie z informacjami zawartymi w kodzie źródłowym systemu iOS 14, które zostały ujawnione przez portal 9to5Mac.

Nowy system stabilizacji matrycy z czujnikami przesuwu zaoferuje:

pionowy obrót w górę lub w dół

obrót poziomy w lewo lub w prawo

przesunięcie w górę lub w dół bez obrotu

przesunięcie w lewo lub w prawo bez obrotu

Poza nowym systemem stabilizacji obrazu z możliwością przesuwania matrycy Apple ma zastosować również znacznie większy obiektyw, która wpłynie na poprawę jakości fotografii.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 12 Pro Max.

Źródło: 9to5mac.com