Najdziwniejszy średniak 2019 roku w końcu z Androidem 10

Sony lata temu było firmą, która zawsze jako jedna z pierwszych udostępniała aktualizacje do najnowszych wersji systemu operacyjnego Android. Starsze modele Xperia XZ błyskawicznie otrzymywały Androida 8.0 Oreo oraz 9.0 Pie.

Niestety ostatnimi czasy dział mobilny Sony mocno podupadł. Firma znacząco zmieniła swoje priorytety i podejście do smartfonów Xperia.

Na rynku pojawi się zaledwie kilka modeli. Dodatkowo mapa drogowa aktualizacji do najnowszych wersji Androida obejmuje jedynie najnowsze smartfony. Nawet pomimo tego użytkownicy smartfonów od Sony muszą czekać na nową wersję systemu znacznie dłużej, niż dotychczas.

O ile w przypadku flagowych smartfonów sytuacja nie wygląda jeszcze tak źle, to nie można powiedzieć tego o urządzeniach ze średniej półki cenowej.

Posiadacze zeszłorocznych modeli Xperia 10 i Xperia 10 Plus dopiero dziś otrzymali aktualizację do Androida 10.

Sony w swojej mapie drogowej informował, że urządzenia te zostaną zaktualizowane na początku 2020 roku razem z modelami Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium oraz XZ3. Wszystkie te modele poza Xperią 10/10 Plus zostały zaktualizowane do Androida 10 jeszcze w styczniu.

Niestety aktualizacja dla modeli z rodzin XZ2 i XZ3 posiadała mnóstwo błędów. W konsekwencji Sony zmuszone było do wprowadzenia kolejnych aktualizacji oprogramowania, które z pewnością przyczyniły się do odroczenia aktualizacji dla Xperii 10 i Xperii 10 Plus.

W chwili obecnej nie wiadomo czy aktualizacja do Androida 10 dla Xperii 10/10 Plus również posiada błędy. Mamy nadzieję, że Sony wyeliminowało je przed wprowadzeniem aktualizacji bazując na doświadczeniach użytkowików Xperii XZ2 i XZ3.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania poza Androidem 10 i jego funkcjami takimi, jak globalny motyw ciemny oraz nowy system obsługi za pomocą gestów wprowadza również nowe poprawki zabezpieczeń. Tutaj na posiadaczy Xperii 10/10 Plus czeka kolejne rozczarowanie. Najnowsze oprogramowanie posiada poprawki z marca. Z pewnością nie na takie wsparcie liczyli klienci Sony, którzy wydali ponad 1500 zł na średniaka z ekranem 21:9.

