Najfajniejsza funkcja i iPhonie 14 Pro była trochę nudna. Z nowym iOS 17 będzie z nią o wiele lepiej

Dynamic Island na premierze iPhone'a 14 Pro zapowiadał się ciekawie i miał wprowadzić wiele zmian w interakcjach z telefonem. iOS 17 zapowiada, że w końcu ta funkcja spełni dane obietnice.

Dynamic Island to jedna ze sztandarowych zmian, która przyszła wraz z prezentacją iPhone'a 14 Pro oraz Pro Max. Wiele można się było od niej spodziewać - interaktywne wycięcie w ekranie, które służy nie tylko jako miejsce na aparaty, ale też funkcjonalny element interfejsu brzmi świetnie i wiele osób było zachwyconych tym pomysłem.

Niestety rzeczywistość szybko sprowadziła ludzi na ziemię i okazało się, że nie jest to aż tak rozbudowana funkcja, jak wiele osób miało nadzieję. To prawda, pokazuje ona kontekstowo procesy niektórych aplikacji, jak na przykład aktualnie grana muzyka czy też status rozmowy telefonicznej, jednak poza tym nie dzieje się tam wiele więcej. Na szczęście ma się to zmienić.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17.(A thread)</p>— 941 (@analyst941) April 12, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Według przecieku zaprezentowanego przez osobę ukrywającą się pod nickiem analyst941 na Twitterze, jedną z dużych zmian w nadchodzącej najnowszej wersji systemu operacyjnego od Apple będzie właśnie dalsze rozwijanie możliwości Dynamic Island. iOS 17 ma przynieść ze sobą jednak trochę zmian, czego wcale nie byliśmy pewni, gdyż pierwsze przecieki sugerowały, że będzie to raczej aktualizacja skupiona tylko i wyłącznie na naprawianiu błędów i optymalizacji.

Niestety w najnowszym przecieku nie było żadnych szczegółów dotyczących nowych funkcji Dynamic Island, a raczej tylko wspomnienie o tym, że zostanie ona ulepszona. Przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać aż dowiemy się, co dokładnie szykuje dla użytkowników najnowszych iPhone'ów Apple.

Warto też przypomnieć, że Dynamic Island ma trafić do całej serii iPhone'a 15 - nie tylko do wariantów Pro. Z kolei iOS 17 będzie dostępny dla wszystkich urządzeń, które mają procesor A11, co oznacza, że najstarszymi urządzeniami, które będą je obsługiwać, będzie iPhone X oraz iPhone 8. Więcej dowiemy się podczas WWDC 2023, kiedy to firma z Cupertino oficjalnie zaprezentuje system napędzający najnowsze iPhone'y. Wydarzenie to będzie miało miejsce od 5 do 9 czerwca 2023.