Najgłupszy phishing na świecie

Na jednym z portali społecznościowych pojawiła się dość naiwna próba oszustwa. Prawdopodobnie jest to najbardziej najgłupsza próba wyłudzenia danych w historii!

O oszustwie poinformowali eksperci z Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA. Pojawiło się ono na Facebooku i jest tak absurdalne, że aż trudno uwierzyć, aby ktoś się na to złapał. Rozpowszechniane jest za pośrednictwem Mesengera i Instagrama, a treść wiadomości brzmi następująco:

Cześć tu Neymar używam tłumacz Czy można pożyczyć numer twoja karta kredytowa żeby kupić nowe buty sportowe bo mi się zepsuły

Jak zauważają wspomniani eksperci, "autorzy oszustwa nie grzeszą inteligencją i prawdopodobnie nikt w ich pułapkę nie wpadnie". Jej cel jest bezczelnie oczywisty - wyłudzenie środków z karty kredytowej naiwnej ofiary, a następnie wykorzystanie ich na zakupy. Oczywiście konto podpisane Neymara Jr jest całkowicie fałszywe.

Niestety, oszustwa internetowe rozprzestrzeniane za pomocą Instagrama czy Facebooka to temat, który często powraca. Zazwyczaj chodzi o kradzież danych do konta, jednak tym razem mamy do czynienia z dość bezczelną próbą wyłudzenia danych do karty kredytowej. Warto przypomnieć, że inne oszustwa polegają na podszywaniu się pod znajomych proszących o pożyczenie pieniędzy. W przypadku otrzymania takiej informacji należy skontaktować się telefonicznie z nadawcą i upewnić, że to naprawdę on stoi za wiadomością.

Źródło: Dagma