Najgorsze filmy roku 2022, czyli oczu kąpiel potrzebna od zaraz

WYRÓŻNIENIE: Prey

Reżyseria: Dan Trachtenberg

Pomysł, by sprowadzić kosmicznego łowcę na Ziemię w wieku XVIII i kazać mu walczyć z plemieniem Komanczów, ma w sobie elementy szaleństwa, a z całą pewnością kina klasy B. Wciąż – mogło się udać. Jednak cały pomysł utopiono w nudzie – bohaterowie nie przykuwają uwagi, a scenariusz to stos klisz. Na to można by jeszcze przymknąć oko – w końcu żaden z poprzednich Predatorów nie był wybitnym osiągnięciem scenariopisarstwa. Prey zawodzi jednak stroną wizualną. Wielkim błędem była rezygnacja z praktycznych efektów specjalnych i zastąpienie ich kiepskim CGI. Cyfrowe zwierzęta wyglądają jak wyciągnięte z animacji, a "nowy" łowca nie posiada nawet połowy uroku swojego poprzednika. Twórcy filmu nie przyłożyli się również do kwestii operatorskich – perfekcyjnie czyste i ostre ujęcia pejzaży i scen walk w żaden sposób nie oddają atmosfery świata sprzed kilkuset lat.

Jakby tego było mało, filmowi Komancze przemawiają w perfekcyjnym angielskim, co z jednej strony burzy jakąkolwiek imersję w świat przedstawiony, a z drugiej jest kiepskim potraktowaniem kultury rdzennych Amerykanów (znowu). W Preyu słabo wypada też wątek feministyczny – w oczywisty sposób historia Naru (Amber Midthunder) jest przefiltrowana przez współczesną wrażliwość i ma się nijak do realiów życia plemiennej społeczności z końca XVIII wieku.