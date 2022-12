Najgorsze gry 2022 roku. Lepiej omijaj je z daleka

W 2022 roku otrzymaliśmy mnóstwo świetnych gier. Niestety kij ma zawsze dwa końce, i mieliśmy okazję zagrać też w kilka tytułów, o których lepiej zapomnieć.

Zarówno w przypadku najlepszych, jak i najgorszych gier, ciężko jest jednoznacznie wskazać tę konkretną przyczynę, dla której decydujemy się na takie określenie. Z reguły jest to zbiór cech, lub jak w tym przypadku wad, które podczas rozgrywki irytują i sprawiają, że po prostu nie mamy ochoty spędzać danym tytułem większej ilości czasu, lub pragniemy o nim jak najszybciej zapomnieć.

Jest jednak jedna rzecz, która w przypadku części słabych gier jest po prostu niewybaczalna. Niewykorzystany potencjał. Jak za chwilę zobaczycie w naszym zestawieniu, właśnie to określenie można śmiało przypisać do większości tytułów, które się tam znalazły.

W chwili, kiedy twórcy mają świetny pomysł na grę, która w innych warunkach mogłaby okazać się hitem, a za kilka lat stać się kultową pozycją ciężko jest pogodzić się z tym, że w zamian za to do rąk dostajemy półprodukt wypuszczony na szybko tylko po to, aby tabelki w excelu się zgadzały. No cóż, one i tak zgadzać się nie będą, bo poza grupką naiwniaków z zamówieniem przedpremierowym (do których sam czasami się zaliczam), w późniejszym czasie nikt po te gry nie sięgnie. No, chyba że zostaną wrzucone do kosza z promocjami w markecie, lub kupimy je za kilka złotych w jednej z wielu wyprzedaży w cyfrowych sklepach.

Zastanawiacie się, jakie według nas są najgorsze gry 2022 roku?

Najgorsze gry 2022 roku