Najgorsze gry i największe rozczarowania 2021 roku

Rok 2021 już oficjalnie za nami. Jest to zatem idealna okazja, aby go podsumować. Tym razem skupiamy się na najgorszych grach i największych rozczarowaniach w branży gamingowej w ostatnich 12 miesiącach.

Spis treści

Wybraliśmy już najlepsze gry minionego roku, pora zatem przyjrzeć się najgorszym produkcjom i największym rozczarowaniom 2021 roku.

eFootball 2022

Konami na długo przed oficjalną premierą szumnie zapowiadało rewolucję serii. Zmiana nazwy z PES na eFootball oraz przejście na model biznesowy free-2-play to jedyne, co z tych zapowiedzi się udało. Początkowo mogłoby się wydawać, że najnowsza propozycja od Japończyków będzie mogła realnie zagrozić serii FIFA i zrzucić ją z podium. Tak szybko jak takie myśli zaczęły pojawiać się w głowach graczy, tak szybko zostały one rozwiane przez materiały z rozgrywki, które trafiły do sieci. Co tu dużo mówić, eFootball jest jedną z najgorszych gier 2021 roku. Mogą o tym świadczyć choćby opinie na platformie Steam. W momencie pisania tego tekstu na 26 255 recenzji, tylko 14% z nich jest pozytywna, co daje końcowy rezultat “przytłaczająco negatywne”.

Zobacz również:

Mogłoby się wydawać, że jest to wszystko efektem tzw. "review bombingu", jednak wystarczy chwila z najnowszym “dziełem” Konami, aby przekonać się, że wcale tak nie jest. eFootball przepełniony jest fatalnymi animacjami zawodników, którzy wyglądają, jakby unosili się nad powierzchnią murawy. Sama rozgrywka także nie należy do najprzyjemniejszych. Nad wyraz irytująca jest też praca kamery. Rozegrałem łącznie kilkadziesiąt spotkań i za każdym razem działała w sposób niezrozumiały. Najbardziej drażniły mnie dziwne zbliżenia w najmniej odpowiednich momentach.

Czarę goryczy przelało ogłoszenie Konami, w którym dowiedzieliśmy się, że w dniu debiutu gra nie była nawet wersją 1.0. Dopiero w listopadzie otrzymaliśmy łatkę oznaczoną numerem 0.9.1, która poprawiała część błędów, jednak po tak fatalnym starcie mało komu chce się wracać do eFootball 2022.

GTA The Trilogy The Definitive Edition

W momencie, kiedy dowiedziałem się o wydaniu przez Rockstar odświeżonej wersji kultowej trylogii GTA cieszyłem się jak dziecko. W chwili ogłoszenia, że GTA San Andreas będzie dostępne w Xbox Game Pass prawie skakałem z radości. Jest to moja ulubiona część całej serii i byłem pełen nadziei, że powrót na Grove Street będzie czystą przyjemnością.

Początek był obiecujący. Stara dobra ulica i znajome twarze, których nie widziałem przez lata. Rozgrywka niewiele różniła się od tego, co pamiętałem z oryginału. Do tego dochodzi masa błędów, które nie tyle utrudniały zabawę, co po prostu irytowały. Ile razy można “wtopić” się w ulicę bez możliwości zrobienia choćby jednego kroku.

Przy oryginale niejednokrotnie bawiłem się doskonale. Odświeżoną wersję po kilkunastu godzinach odstawiłem na wirtualną półkę bez najmniejszej ochoty na powrót. No i ta cena. Co prawda, w San Andreas grałem dzięki Xbox Game Pass, jednak jeśli zapłaciłbym pełną cenę za ten niedopracowany twór, nie kryłbym jeszcze bardziej swojego rozgoryczenia.

Nieudany powrót Call of Duty

Tematyka okresu II wojny światowej jest jedną z moich ulubionych jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju FPS-y. Pierwsze informacje o powrocie na front tego konfliktu rozbudził we mnie duże nadzieje. Kolejne rewelacje mówiące o czwórce wyrazistych bohaterów, których historie oparte są na losach prawdziwych osób jeszcze je podsyciły.

Zawiodłem się bardzo mocno. Być może darzę zbyt dużym sentymentem stare gry z okresu II wojny światowej, jednak kampania fabularna ani trochę nie przypadła mi do gustu. Pamiętam długie opowieści z pierwszych odsłon Call of Duty czy Medal of Honor, które zapewniały długie godziny świetnej zabawy, do której chciało się kilkukrotnie wracać, mimo, że zadania były w większości liniowe, jednak można było wyczuć w nich ten klimat wielkiego konfliktu. Tutaj niestety nieco mi tego zabrakło. Do tego dochodzi absurdalnie krótka, choć to już standard w CoD kampania, której ukończenie wymaga ledwie kilka godzin.

Rozgrywka sieciowa niezbyt mnie interesowała. Zwróciłem jednak uwagę na tryb zombie. Będąc fanem filmów pokroju Dead Snow nie mogłem sobie tego odpuścić. I kolejny raz muszę przyznać, że żałuję. Może nie dałem grze wystarczająco dużo czasu, żeby “wgryźć” się w nią głębiej, ale dosłownie po kilkudziesięciu minutach miałem wrażenie, że nic więcej mnie już tutaj nie czeka.

Przed rozpoczęciem przygody z Vanguard miałem nadzieję, że otrzymam historię w stylu tej, jaką mogliśmy poznać w grach z serii z 2003 i 2005 roku. Niestety skończyło się na skondensowaną do maksimum opowiastką, która kończy się, zanim na dobre się rozpocznie.

Sprawa Activision Blizzard

Trudno wyobrazić sobie obecnie bardziej znienawidzoną w branży firmę niż Activision Blizzard. Oprócz tego, że amerykańskiej korporacji od lat zarzuca się brak kreatywności w działaniach i "odcinanie kuponów" od najbardziej znanych marek, to w ostatnich miesiącach na jaw wypłynęły informacje o licznych nadużyciach i karygodnych zachowaniach kadry zarządzającej firmą.

Wszystko zaczęło się dokładnie 20 lipca. Wówczas kalifornijski Department of Fair Employment and Housing złożył pozew przeciwko Activision Blizzard na podstawie "licznych skarg dotyczących molestowania, dyskryminacji i mszczenia się na pracownikach". Osoby, z którymi rozmawiał DFEH, twierdzą, że Activision Blizzard ma toksyczną kulturę "męskiego bractwa", które jest "wylęgarnią molestowania i dyskryminacji kobiet". W ciągu tygodnia ponad 3000 pracowników Activision Blizzard podpisało się pod listem otwartym do kierownictwa firmy, w którym wstawiają się za ofiarami i wzywają do "oficjalnych oświadczeń, które uznają powagę zarzutów i wykazują współczucie dla ofiar molestowania i napaści".

Reakcja decydentów z Activision Blizzard była najgorsza z możliwych. W pierwszych dniach od złożenia pozwu rzecznik prasowy firmy stwierdził, że zawiera on "zniekształcone, a w wielu przypadkach fałszywe, opisy z przeszłości Blizzarda" i że DFEH był "zobowiązany przez prawo do odpowiedniego dochodzenia i prowadzenia rozmów z Activision Blizzard, aby lepiej zrozumieć i rozwiązać wszelkie roszczenia lub obawy przed wejściem na drogę sądową, ale nie chciał tego zrobić". Oczywiście nie była to jedyna osoba z Activision Blizzard, która uważała zarzuty za absurdalne. Nawet CEO firmy - Bobby Kotick, przez większość czasu twierdził, że nawet jeśli dochodziło do przypadków molestowania, to były to pojedyncze przypadki.

Kolejne pozwy, reakcja opinii publicznej i wreszcie strajki samych deweloperów zmusiły decydentów korporacji do działania. Z firmy zwolniono wielu czołowych pracowników, którzy byli podejrzani o molestowania i nadużycia władzy. Wśród nich znalazł się m.in. Jesse McCree, wieloletni pracownik Blizzarda, który wówczas pracował nad Diablo 4. Wkrótce po jego odejściu zdecydowano, że postać z gry Overwatch, która nosi po nim imię zostanie przemianowana. To oczywiście nie koniec problemów Activision Blizzard, pracownicy firmy domagają się ustąpienia ze stanowiska Bobby'ego Koticka, który miał wiedzieć o licznych molestowaniach, ale zawsze decydować się "tuszować" tego typu sprawy.

Bobby Kotick (fot. Twitter)

Działania Activision Blizzard potępili również najwięksi w branży producenci jak Sony czy Microsoft, również podczas wydarzenia The Game Awards 2021 działania korporacji zostały napiętnowane. Sprawa Activision Blizzard unaoczniła wielu osobom sytuację deweloperów gier w gigantycznych korporacjach. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku z podobnymi oskarżeniami (choć na mniejszą skalę) mierzyli się włodarze Ubisoftu.

Cyberpunk 2077 i CD Projekt Red

Choć od premiery Cyberpunk 2077 minął już ponad rok, to polska produkcja wciąż budzi wiele emocji. Nie specjalnie nas to dziwi, tytuł, który zapowiedziano ponad dekadę temu miał być "mesjaszem gamingu". Tymczasem otrzymaliśmy "jedynie" solidną produkcję, która dodatkowo została wydana w fatalnym stanie. Oczywiście studio CD Projekt Red niemal od razu rozpoczęło proces naprawy gry i obecnie Cyberpunk 2077 jest grywalny na każdej platformie. Dlaczego zatem polska produkcja i jej twórcy znaleźli się na liście największych rozczarowań za 2021 rok?

Przede wszystkim za brak transparentności - przed premierą roztaczano przed nami wizję gry rewolucyjnej, która będzie mogła liczyć na wyjątkowo długie wsparcie, zarówno w formie darmowych, jak i płatnych DLC (o trybie sieciowym nie wspominając). Minęło ponad 12 miesięcy, a ci gracze, którzy byli z CD Projekt na dobre i złe wciąż nie wiedzą czego mogą oczekiwać od studia. Krótko po fatalnym debiucie produkcji przekazano wiadomość, że Cyberpunk 2077 ostatecznie nie otrzyma trybu sieciowego, to była jednak jedyna konkretne wiadomość odnośnie dalszego rozwoju tytułu.

Oprócz kolejnych aktualizacji, które wprowadzały konieczne poprawki, nie otrzymaliśmy niemal żadnej nowej zawartości. Obiecane darmowe DLC zadebiutowało w drugiej połowie roku i zawierało nową skórkę dla postaci, kurtkę i samochód. Nie na to liczyliśmy. Co więcej, CD Projekt Red wciąż nie jest w stanie ujawnić czy gra otrzyma obiecane płatne rozszerzenia. Przypomnijmy, że przed premierą Cyberpunk 2077 mogliśmy usłyszeć od CD Projekt Red, że czekają na nas przygody na poziomie rewelacyjnego dodatku do Wiedźmina - "Krew i Wino". Obecnie jedyne czego możemy być pewni, to debiutu next-genowej aktualizacji do gry, która pozwoli wykorzystać potencjał Xbox Series X i PlayStation 5.

Z perspektywy czasu śmiało możemy stwierdzić, że premiera Cyberpunk 2077 odbyła się o rok za wcześnie. Niestety, ostatnie dwanaście miesięcy zostało w głównej mierze "zmarnowane" przez CD Projekt Red na naprawianie i ratowanie swojego dzieła. Nie tak to powinno wyglądać.