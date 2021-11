Najgorsze gry wideo w historii

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najgorszych gier wideo w historii.

Spis treści

Na przestrzeni lat powstało całe mnóstwo gier dobrych, bardzo dobrych i produkcji wręcz doskonałych. Medal ma jednak dwie strony i na rynku dostępnych jest sporo kiepskich tytułów, które mimo swoich niedoskonałości trafiły do oficjalnej dystrybucji. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najgorszych gier wideo w historii.

Alone in the Dark: Illumination

Ocena w Metacritic - 19/100

W wielu recenzjach Alone in the Dark: Illumination możemy przeczytać, że jest to gra, która wygląda, jakby była po prostu niedokończona. Twórcy wpadli na pomysł, aby połączyć w tej produkcji rzeczy znane nam z Left 4 Dead oraz Resident Evil. Pomysł to chyba jedyna dobra rzecz w grze od Atari. Niestety na planach się skończyło. Alone in the Dark: Illumination zarzuca się przede wszystkim fatalną mechanikę, pracę kamery, która przeszkadza, nudne misje i kompletny brak klimatu, jakiego moglibyśmy oczekiwać po horrorze. Horror co prawda wyszedł, ale nie taki, jakiego spodziewali się gracze.

Larry: Box Office Bust

Ocena w Metacritic - 20/100

Gry z serii o łysiejącym podrywaczu od zawsze dzieliły społeczność graczy. Część twierdziła, że są to produkcje warte sprawdzenia, natomiast inni krytykowali je za infantylny humor. Ósma część serii, Larry: The Box Office Bust połączyła zwaśnione przez lata strony. Wszyscy jednym głosem stwierdzili, że jest to gra fatalna. Za najgorsze elementy zostały uznane kiepska grafika, nudne i powtarzalne zadania oraz humor, którego poziom spadł bardzo mocno na przestrzeni lat.

FlatOut 3: Chaos & Destruction

Ocena w Metacritic - 23

Połączenie wyścigów z niszczeniem innych pojazdów brzmi jak pomysł na dobrą grę. Ta konwencja sprawdziła się w przypadku Carmageddon oraz pierwszych odsłon serii FlatOut. Trzecia część została po prostu zniszczona przez twórców. Mamy tutaj do czynienia z brzydką grafiką oraz nudną, powtarzalną rozgrywką. Samo prowadzenie pojazdów także woła o pomstę do nieba a nasi przeciwnicy zdecydowanie nie grzeszą inteligencją.

Postal III

Ocena w Metacritic - 24/100

Pierwsze dwie części serii Postal nie były grami wybitnymi, ale miały w sobie to coś. Sięgali po nią przede wszystkim ludzie, którzy szukali w grach treści niepopularnych i wręcz obrazoburczych. Trzecia odsłona chciała co najmniej dorównać swoim poprzedniczkom, jednak twórcy zrobili wszystko, aby tak się nie stało. Postal III, nawet jak na swoje lata jest niezwykle brzydki i drętwy. Dodajmy do tego fatalne sterowanie, mechanikę poruszania się głównego bohatera oraz kiepskie animacje i mamy do czynienia z grą, która zasłużyła na oceną 24/100 w Metacritic. Jeśli jesteś masochistą, ten tytuł jest dla ciebie.

Stalin vs. Martians

Ocena w Metacritic - 25/100

Historia opowiedziana przez twórców gry Stalin vs. Martians zaczyna się 1942 roku. Jakby dla ZSRR wojna z III Rzeszą to było mało, Marsjanie zaatakowali mieszkańców Syberii. Całość podana jest jako strategia czasu rzeczywistego. Brzmi ciekawie, prawda? Niestety tylko tak brzmi. Produkcja Dreamlore została określona jako jeden z najgorszych RTS-ów, w które po prostu nie da się grać. Sowieckie oddziały, którymi sterujemy nie chcą nas słuchać, zamiast atakować przeciwników rozchodzą się po polu bitwy w tylko sobie znanym celu. Przybysze z kosmosu także nie grzeszą inteligencją. Jeśli masz do wyboru zagrać w Stalin vs. Martians lub przez kilka godzin patrzeć się w ścianę, to drugie na pewno będzie ciekawsze i bardziej rozwijające.

Rogue Warrior

Ocena w Metacritic - 25/100

Kto by się spodziewał, że wśród najgorszych gier w historii pojawi się produkcja Rebellion, której wydawcą jest Bethesda. Rogue Warrior jest przykładem, że nawet wielcy tej branży potrafią stworzyć małego potworka. Gracze byli wściekli przede wszystkim na długość gry. Według serwisu How Long To Beat średni czas na ukończenie tytułu to około 3 godziny. Nie ukrywajmy, że czasami w wersję demonstracyjną możemy pograć dłużej niż w tę "pełnoprawną" produkcję.

XIII Remake

Ocena w Metacritic - 29/100

Pamiętam, jak w 2003 roku zachwycałem się grą XIII. Komiksowa oprawa graficzna i świetna historia bardzo mnie wtedy ujęły. Ucieszyłem się z informacji o tym, że planowany jest remake jednej z moich ulubionych gier z czasów młodości. Niestety, odświeżona wersja XIII jest tak niegrywalna, że w pewnym momencie oryginał sprzedawał się lepiej niż remake. Fatalne animacje postaci, znikające przedmioty, słabe udźwiękowienie oraz problemy ze sterowaniem były gwoździami do trumny tej gry. Jeśli chcesz zagrać w dobrą grę, zdecydowanie wybierz wersję z 2003 roku.

MTV's Celebrity Deathmatch

Ocena w Metacritic -30/100

Twórcy MTV's Celebrity Deathmatch mieli ciekawy pomysł na grę. Najpopularniejsi celebryci walczący na ringu? Podobna formuła sprawdziła się w przypadku animacji, która pojawiła się na antenie stacji, więc czemu z grą nie mogło być podobnie. Niestety, sam pomysł nie wystarczy. Potrzeba jeszcze dobrze wykonanych animacji postaci, przyjemnej dla oka grafiki oraz bardzo ważnego w przypadku bijatyk, poprawnie wykonanego systemu kolizji. Tego wszystkiego zabrakło w MTV's Celebrity Deathmatch.

Fast & Furious Crossroads

Ocena w Metacritic - 35/100

Zapewne wszyscy fani Fast & Furious po uruchomieniu tej gry szybko się wściekli, i to dosłownie. Kampania fabularna to tylko 4 godziny wątpliwej jakościowo rozgrywki. Na każdym kroku widać, że jest to produkcja budżetowa, gdzie większość pieniędzy zapewne została zainwestowana w licencję oraz gaże aktorów. Mechanika rozgrywki jest uproszczona do maksimum. Tak na prawdę, w grze nie musimy wykazywać się żadnymi umiejętnościami. Gra praktycznie przechodzi się sama, a zwycięstwa nie przynoszą oczekiwanej satysfakcji.

Zobacz także: PlayStation 5 - jaki dysk wybrać. Doradzamy [PORADNIK]