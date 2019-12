Najgorsze hasła 2019 roku - zgadniesz najpopularniejsze?

Pozycja numer jeden nadal nie jest zagrożona.

Hasła zostały stworzone w bardzo szczytnym celu, aby zabezpieczyć dostęp do urządzenia, programu lub usługi przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Niestety część osób traktuje hasła jako zło konieczne, przez co tyle na świecie dochodzi to tylu włamań i przejęć kont.

Pod koniec roku zawsze aktualizowana jest lista World Passwords List, na której znajdują się najpopularniejsze hasła ostatnich 12 miesięcy. Sprawdzamy, jakie kombinacje zajmują topowe 50 miejsc i doradzamy, jak stworzyć silne i unikalne hasło.

Firma SplashData zajmująca się zarządzaniem hasłami opublikowała dziewiątą już listę najgorszych haseł roku. W celu jej przygotowania przeanalizowano ponad 5 milionów haseł, które zostały skradzione w internecie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Hasło dzierżące zaszczytne miejsce numer jeden jest takie samo, jak rok temu. Chodzi oczywiście o ciąg liczb "123456", który jest prosty, nieskomplikowany, szybki do wpisania i jeszcze szybszy do złamania. Co ciekawe kombinacja "qwerty" awansowała w stosunku do ubiegłego roku aż o sześć pozycji i finalnie wylądowała na trzecim miejscu.

W pierwszej dwudziestcepiątce pojawiły się także nowe hasła, które nie były wyszczególnione w ostatnich latach. Mowa o "qwertyuiop" oraz "lovely". Nie zabrakło również motywu Gry o Tron.

W rankingu widać także, że wpływy prezydenta Stanów Zjednoczonych maleją. Hasło "donald" plasuje się dopiero na 34 pozycji. Donald Trump z pewnością nie jest zadowolony z tego powodu.

Upublicznianie listy ma na celu uświadomienie społeczności, jakie hasła są najczęściej stosowane. Nie bez powodu niektóre usługi sprawdzają złożoność hasła podczas jego zmiany. To element, który najbardziej denerwuje użytkowników, ale ma realny wpływ na poziom naszego bezpieczeństwa w sieci.

Poniżej 50 najgorszych haseł 2019 roku:

1 - 123456 (lider z 2018 roku)

2 - 123456789 (1 pozycja do góry)

3 - qwerty (6 pozycji do góry)

4 - password (2 pozycje dołu)

5 - 1234567 (2 pozycje do góry)

6 - 12345678 (2 pozycje do dołu)

7 - 12345 (2 pozycje do dołu)

8 - iloveyou (2 pozycje do góry)

9 - 111111 (3 pozycje do dołu)

10 - 123123 (7 pozycji do dołu)

11 - abc123 (4 pozycje do dołu)

12 - qwerty123 (13 pozycji do góry)

13 - 1q2w3e4r (nowe w zestawieniu)

14 - admin (2 pozycje do dołu)

15 - qwertyuiop (nowe w zestawieniu)

16 - 654321 (trzy pozycje do góry)

17 - 555555 (nowe w zestawieniu)

18 - lovely (nowe w zestawieniu)

19 - 7777777 (nowe w zestawieniu)

20 - welcome (7 pozycji dodołu)

21 - 888888 (nowe w zestawieniu)

22 - princess (11 pozycji do dołu)

23 - dragon (nowe w zestawieniu)

24 - password1 (to samo miejsce)

25 - 123qwe (nowe w zestawieniu)

26 - 666666

27 - 1qaz2wsx

28 - 333333

29 - michael

30 - sunshine

31 - liverpool

32 - 777777

33 - 1q2w3e4r5t

34 - donald

35 - freedom

36 - football

37 - charlie

38 - letmein

39 - !@#$%^&*

40 - secret

41 - aa123456

42 - 987654321

43 - zxcvbnm

44 - passw0rd

45 - bailey

46 - nothing

47 - shadow

48 - 121212

49 - biteme

50 - ginger

Po przeczytaniu listy większość użytkowników z pewnością zastanawia się, jak hasło utworzyć, aby było ono bezpieczne i skutecznie broniło dostępu do komputera, poczty lub innej usługi?

Po pierwsze nowe, bezpieczne hasło powinno posiadać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, znak specjalny oraz liczbę. Dodatkowo poziom bezpieczeństwa wykładniczo rośnie, jeżeli użytkownik wybierze losowe litery zamiast słów. Hasła, które składają się ze słów są znacznie łatwiejsze do złamania, niż losowy ciąg liter przeplatany liczbami. Polecamy również korzystać z menadżera haseł. Programy te automatycznie tworzą bezpieczne hasła do usług, które zabezpieczone są jednym głównym hasłem do menadżera haseł. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik nie musi pamiętać wielu haseł, a na dodatek ma pewność, że jego hasło nigdzie się nie powtarza.

