Najgorsze hasła 2021. Używasz któregoś?

Coroczne podsumowanie najgorszych używanych w sieci haseł mówi nam jedno - ludzie wciąż popełniają te same błędy.

Hasła w internecie towarzyszą nam praktycznie od jego początku, a choć wielu producentów i usługodawców planuje przejść (lub już przeszło) na logowania bezhasłowe, wciąż jednak są one potrzebne. I nie zmieni się to zapewne w trakcie kolejnych kilkunastu lat. A jakie hasła są najbardziej popularne? Tutaj z pomocą przychodzi NordPass, który opublikował listę najgorszych - czyli takich, do których złamania potrzeba mniej niż sekundę. Lista zawiera dwieście takich "niewypałów", a rozpoczyna ją "klasyka złych haseł":

123456

123456789

12345

password

Ogólnie pierwsze 50 miejsc na liście zajmują hasła tak proste, że do ich złamania potrzebna jest góra sekunda. Lider, czyli 123456, został zastosowany w 2021 roku ponad 103 miliony razy. A co, gdy odwrócimy tabelę? Tutaj pięć trudnych haseł - do ich złamania potrzeba trzech godzin - to:

1g2w3e4r

gwerty123

myspace1

michelle

NordPass podaje także, że kraje z największą ilością wycieków danych to USA, Chile, Australia, Nowa Zelandia, Rosja, Francja, Włochy oraz Niemcy.

Źródło: TechSpot

Zobacz również: