Najgorsze seriale roku 2022 – tego się nie da oglądać!

Choć 2022 rok obfitował w wiele znakomitych seriali, świat serwisów streamingowych nie obył się bez wpadek. Wybieramy najgorszy serial mijającego sezonu.

Netflixowi plączą się nogi

Od pewnego czasu pod względem jakości swoich produkcji Netflix notuje wzloty i upadki. Obok bardzo dobrych produkcji plenią się kompletne gnioty – coraz częściej słychać też głosy, że platforma idzie na ilość, a nie jakość, celuje głównie w młodszą, mniej wymagającą publikę i lubuje się w topornym moralizowaniu.

Jedną z największych tegorocznych wpadek Netflixa okazał się serial Kim jest Anna? zrealizowany przez słynną Shondę Rhimes na podstawie artykułu z New York Magazine. Szokująca historia sprytnej naciągaczki, która owinęła sobie nowojorską socjetę wokół palca została przez showrunnerkę przerobiona na nieoglądalny koszmarek z przedziwnym, wypaczonym przesłaniem.

Resident Evil: Remedium, fot. Netflix

W 2022 roku powodów do zadowolenia nie mieli fani Resident Evil. Po szumnych zapowiedziach reaktywacji uniwersum, Netflix zaprezentował światu Resident Evil: Remedium – pełną nastolatkowego vibe'u opowieść, która w żadnych stopniu nie zadowoliła miłośników gier. Serial został skasowany po jednym sezonie. Nie on zresztą jeden. Nie powiodło się też takim produkcjom, jak Pierwsze zabójstwo, Klub Północny, Przeznaczenie: Saga Winx, Raising Dion czy Warrior Nun.

Zła wiadomość jest jednak taka, że na razie nie ma żadnych informacji na temat skasowania Wiedźmina. Choć zachodni widzowie i dziennikarze odnoszą się do serialu dość przychylnie, w Polsce netflixowa adaptacja została solidnie zmieszana z błotem. Trudno zresztą zaprzeczyć, że produkcja przechodzi kryzys – w tym roku były scenarzysta serii uderzył w produkcję zdradzając, że team Lauren Hissrich odnosi się lekceważąco do książkowego materiału. Na domiar złego Henry Cavill zrezygnował z roli Geralta, dając tym samym znać, co sądzi o produkcji Netflixa. Platforma jednak łatwo się nie poddaje – Wiedźmin: Rodowód Krwi to kolejna produkcja, która w założeniu ma poszerzać świat Geralta, ale w praktyce przeraża bardziej niż potwory z alternatywnych wymiarów.

Fantastyka nie jest łatwa

Skoro jesteśmy przy fantasy, nie sposób nie wspomnieć o największej katastrofie tego sezonu, czyli Pierścieniach Władzy od Amazon Prime Video. Gigantyczny budżet i wygórowane ambicje twórców zupełnie nie przełożyły się na jakość serii. Zawiodło niemal wszystko, sprawiając, że serialowa adaptacja Tolkiena ściągnęła na siebie wściekłość fanów pisarza.

Swoje problemy w tym roku miał także Disney+. Mimo, że start platformy w naszym kraju odbył się w pozytywnej atmosferze, jedna z flagowych nowości serwisu wzbudziła solidną falę kpin i złości. Mowa oczywiście o She-Hulk, która zdaniem wielu jest jedną z najgorszych produkcji w dziejach MCU.

fot. She-Hulk, fot. Disney Studios

Problemy z fantastyką w 2022 roku miało także HBO. Pierwszy sezon Westworld zebrał świetne recenzje i wielu wydawało się, że oto jesteśmy świadkami narodzin serialowego arcydzieła. Kolejne sezony były już jednak słabsze, a oglądalność serii stale spadała. Sezon 4. okazał się tak monstrualnym spiętrzeniem nudnych bzdur, że przypieczętował los serii. Westworld nie tylko zostało skasowane, ale również usunięte z biblioteki HBO.

A jakie seriale okazały się najgorszymi koszmarkami zdaniem naszej redakcji? Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się, które seriale przyprawiły nas w tym roku o ciarki żenady.

Najgorsze seriale 2022 roku

Najgorsze seriale 2022 roku ( ) × WYRÓŻNIENIE: Mecenas She-Hulk WYRÓŻNIENIE: Mecenas She-Hulk Sezon 1

Disney+ She-Hulk miała być jednym z najciekawszych projektów MCU i zapewne niejeden fan i niejedna fanka uniwersum wiązali z nim duże nadzieje. Serial opowiada o losach kuzynki Bruce'a Bannera, prawniczce Jennifer Walters (Tatiana Maslany). W wyniku kontaktu z krwią Hulka, kobieta przeradza się w zieloną mutantkę, ale zachowuje inteligencję, dowcip i zdrowy rozsądek... Tego samego nie można jednak powiedzieć o serialu, który spotkał się ze sporą krytyką ze względu na infantylny scenariusz, kicz i kiepskie efekty specjalne. WYRÓŻNIENIE: Opowieść Podręcznej WYRÓŻNIENIE: Opowieść Podręcznej Sezon 5

Hulu Pierwszy sezon serialu opartego na książce Margaret Atwood był jedną z najgłośniejszych premier roku 2017. Akcja produkcji rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Stany Zjednoczone upadły, a na ich gruzach powstało nowe państwo – zarządzany przez fundamentalistów religijnych Gilead. Główna bohaterka, June (Elisabeth Moss) pełni rolę Podręcznej – kobiety mającej rodzić dzieci wpływowym, ale bezpłodnym oficjelom. Początkowo serial hipnotyzował antyutopijną wizją przyszłości, a także przerażał atmosferą osaczenia i scenami przemocy. Z sezonu na sezon było jednak coraz gorzej, a produkcja zaczęła połykać własny ogon. W 5. sezonie skumulowało się wszystko, co w Opowieści Podręcznej najgorsze: patos i tani sentymentalizm, upozowanie June na niezniszczalną superbohaterkę i zwykłe scenariuszowe bzdury. WYRÓŻNIENIE: Westworld WYRÓŻNIENIE: Westworld Sezon 4

HBO Max Serialowy remake filmu z lat 70, rozpoczął się dobrze. Połączenie konwencji westernu ze science-fiction dało zaskakujący efekt estetyczny, a misterna narracja sprawiła, że Westworld było wciągającą zagadką. Serial HBO opowiada o przyszłości, w której produkuje się androidy idealnie imitujące istoty ludzkie. Te niezwykłe stworzenia wykorzystywane są w parkach rozrywki, w których bogaci goście mogą przeżyć zapierające dech w piersiach przygody i zrealizować najskrytsze fantazje. Androidy pełnią zaś funkcje bezwolnych zabawek. Nadciąga jednak bunt maszyn, a na jego czele staje romantyczna Dolores (Evan Rachel Wood). Sezon 4 Westworld to ostatni aktem spektakularnego upadku serii. Piękna strona wizualna nie jest w stanie zamaskować koszmarnego patosu, fatalnych dialogów, dziur w scenariuszu i ziejącej z każdego odcinka pustki. WYRÓŻNIENIE: Kim jest Anna? WYRÓŻNIENIE: Kim jest Anna? Sezon 1

Netflix Serial Shondy Rhimes został stworzony na podstawie artykułu, który ukazał się w gazecie New York Magazine. Opowiadał on o niejakiej Annie Delvey , rzekomej dziedziczce europejskiej fortuny, która wyłudzała pieniądze od zafascynowanych nią nowojorskich bogaczy. Kim jest Anna? podąża za fikcyjną dziennikarką, Vivian (Anna Chlumsky), która stara się odkryć prawdziwą tożsamość oszustki i zrozumieć jak udało jej się wyprowadzić w pole tak wielu ludzi. Brzmi dobrze, ale tylko na papierze. Kim jest Anna? z niewiadomego powodu przerabia Delvey na bohaterkę, topiąc jej superciekawą historię w wytartych kliszach, sentymentalizmie, przekłamaniach i przerażająco kiczowatym pop-feminizmie. Dodatkowy minus za kuriozalną scenę rodzenia dziecka i kończenia artykułu jednocześnie. WICEMISTRZOSTWO: Biuro PL WICEMISTRZOSTWO: Biuro PL Sezon 2

CANAL+ Serial, który może przyprawić o wymioty fanów kultowej brytyjskiej lub amerykańskiej komedii. Akcja polskiej wersji rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie Kropliczanki, firmy sprzedającej butelkowaną wodę. Michał Holc (Piotr Polak) to okropny i nieudolny szef, z którym musi mierzyć się nieporadny i śmiertelnie znudzony personel biura. Pracę firmy podgląda zaś grupa dokumentalistów. Schemat jest więc bardzo podobny, jak w przypadku zachodnich wersji, z tym że cały urok Biura został przez polskich twórców brutalne zarżnięty. Nudny scenariusz, bezsensowne gagi i drewniane aktorstwo tworzą mieszankę, po której niełatwo się otrząsnąć. WICEMISTRZOSTWO: Pierwsze zabójstwo WICEMISTRZOSTWO: Pierwsze zabójstwo Sezon 1

Netflix Netflix coraz chętniej brnie w produkcje dla nastolatków i young adults i nie byłoby w tym nic złego, gdyby robił to z głową. Pierwsze zabójstwo opowiada historię dwóch nastolatek. Juliette (Sarah Catherine Hook) to młoda wampirzyca, która w ramach inicjacji musi dokonać swojej pierwszej zbrodni. Jej wybór pada na nową uczennicę liceum, tajemniczą Calliope (Imani Lewis). Jak się jednak okazuje, nie jest ona bezbronną dziewoją, a potomkinią starego rodu łowców wampirów. Mord nie jest więc tak łatwy do popełnienia, zwłaszcza, że dziewczyny zakochują się w sobie... Netflix zabrał się więc za przerabianie klasycznych motywów wampirycznych... motywów mocno wyeksploatowanych przez popkulturę ostatnich dwóch dekad. Nic dziwnego, że twórcy Pierwszego Zabójstwa nie mieli tak naprawdę nic ciekawego do zaoferowania, a serial razi nudą, kiczem i wtórnością. NAJGORSZY SERIAL: Miłość, seks i pandemia NAJGORSZY SERIAL: Miłość, seks i pandemia Sezon 1

CANAL+ Filmy Patryka Vegi, jakie są, każdy widzi. W tym przypadku jest jednak o tyle gorzej, że mamy do czynienia z filmem przerobionym na serial. W teorii Miłość, śmierć i pandemia opowiada o ludzkiej samotności w czasach zarazy, o desperackim poszukiwaniu miłości, pustce przypadkowego seksu i pogoni za pieniędzmi. W mniemaniu Vegi serial jest zapewne uniwersalną przypowieścią o nihilizmie współczesnego, pozbawionego boga (a jakże!) świata. W praktyce Miłość, seks i pandemia to upiornie długi, fatalnie napisany, nakręcony, zagrany i zmontowany teledysk, pozbawiony jakiegokolwiek sensu. NAJGORSZY SERIAL: Pierścienie Władzy NAJGORSZY SERIAL: Pierścienie Władzy Sezon 1

Amazon Prime Video Miało być pięknie. Wysokobudżetowa ekranizacja prozy Tolkiena, która odda prawdziwy hołd twórczości pisarza. Historia, która rozpali wyobraźnie milionów widzów, stanie się popkulturowym fenomenem i przyćmi filmy Petera Jacksona. Stało się jednak inaczej... Przede wszystkim okazało się, że Amazon zabrał się za przenoszenie na ekran opowieści opisanej w Silmarillionie, do którego nie nabył praw. Scenarzyści musieli więc częściowo opierać się na Dodatkach do Władcy Pierścieni, a częściowo samodzielnie wymyślać przebieg wydarzeń. I nie zrobili tego dobrze. Fabuła Pierścieni Władzy jest pełna luk i głupot obrażających inteligencję widza. Większość bohaterów jest kompletnie bezbarwna, ciężko więc przejmować się ich losami czy darzyć ich jakąkolwiek sympatią. Zgniłą wisienką na tym torcie jest młoda Galdriela (Morfydd Clark) – fatalnie zagrana i zaskakująco odpychająca postać, niemająca nic wspólnego z hipnotyzującą, charyzmatyczną Elfką wykreowaną przez Cate Blanchett. Jak na produkcję o tak wielkim budżecie, Pierścienie Władzy prezentują zadziwiającą formalną nieudolność. Reżyseria rodem z taniego przedstawienia, kulejący montaż i maniakalne slow motion każą się zastanawiać, skąd Amazon wyciągnął pracującą nad projektem ekipę. W tym bałaganie bronią się jedynie efekty specjalne, kostiumy i scenografia, choć niestety, wizualnej stronie serialu bliżej do kiczowatego Hobbita Jacksona niż szlachetnego Władcy Pierścieni. Fuj.

