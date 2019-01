Najlepiej sprzedające się gry na Steam w 2018 roku

Jedni robią podsumowania na koniec roku, inni - na jego początku. Do tych drugich zalicza się Valve - wczoraj opublikowało listę najpopularniejszych gier na Steam.

Podsumowanie zostało podzielone na 5 kategorii:

Bestsellery

Najlepsze Premiery

Bestsellery wśród gier VR

Najlepsze tytuły, które opuściły wczesny dostęp

Najwięcej graczy jednocześnie

W kategorii Bestsellery znalazło się "100 najlepszych gier wg przychodu brutto". Wśród nich najwyższy status - platynowy - zyskało 12 produkcji, w tym 3 darmowe: Warframe, DOTA 2 oraz Counter-Strike: Global Offensive. Pozostałe to: Rocket League, Monster Hunter: World, GTA V, Assassin's Creed: Odyssey, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Far Cry 5, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Civilization VI, The Elder Scrolls Online.

Najlepsze Premiery to "100 najlepszych gier wydanych w 2018 roku wg przychodu brutto". Tutaj mamy do czynienia ze spora ilością produkcji, ponieważ opublikowano zestawienia za każdy miesiąc - od stycznia do grudnia. Najbardziej obfity był luty - w jego zestawieniu miesiąc pojawiły się aż 22 tytuły. Jeśli chcesz zobaczyć całość, znajduje się ona na tej stronie.

Bestsellery wśród gier VR zostały podzielone również na kilka statusów. Najbardziej dochodowe dwanaście produkcji to:

Najlepsze tytuły, które opuściły wczesny dostęp również zaczynają się od dwunastu platynowych. Jest wsród nich dostępna od niedawna za darmo Subnautica. A co poza tym?

A które tytuły zgromadziły w 2018 roku najwięcej graczy jednocześnie? Najlepsze pokrywają się mocno z pierwszą kategorią, czyli bestsellerami. Ponad 100 tysięcy graczy w tym samym momencie zaliczyły: Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2, Path of Exile, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, DOTA 2, Warframe, Realm Royale, Monster Hunter: World, GTA V.

