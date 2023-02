Najlepsza darmowa poczta e-mail 2023 - najciekawsze propozycje

Google Gmail

Cena: darmowa

Bardzo wszechstronne rozwiązanie oferujące wiele dodatkowych funkcji

Regularne aktualizacje i zmiany wprowadzające nowe rozwiązanie

Umożliwia użytkownikom odesłanie wysłanych już wiadomości

Źródło: techadvisor

Gmail cechuje lekki, minimalistyczny design. Większość ekranu zajęta jest przez skrzynkę odbiorczą. Porządkować e-maile można poprzez nadawanie im etykiet (danej wiadomości można nadać ich więcej niż jedną). Rozwiązanie to działa jak foldery. Aby się do niego przyzwyczaić, potrzeba jednak trochę czasu. Gdy już jednak je opanujesz będziesz mógł korzystać z filtrowania, które możliwościami przebija konkurencję.

W Gmailu istnieją różne sposoby na przeglądanie wiadomości e-mail. Domyślnie pokazywane są one w porządku chronologicznym. Poczta potrafi automatycznie sortować wiadomości na kategorie takie jak Główne, Społeczności, Oferty, Powiadomienia i Fora (klikając w Odebrane najpierw widoczna jest pierwsza kategoria). Są one dostępne za pośrednictwem ułożonych poziomo kart. Jeżeli zechcesz, możesz skorzystać z różnych motywów dla przeglądarki internetowej, które wyświetlane będą jako tło. Interfejs w przypadku wersji dla Androida i iOS jest nieco inny ale dobrze zaprojektowany i łatwy w użyciu.

Na uznanie z pewnością zasługują jednak bardzo dobre algorytmy filtrujące spam. Wiadomości e-mail z innych kont oraz kontakty można łatwo importować więc przejście na Gmaila jest niebolesne. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji mnóstwo opcji konfiguracyjnych, więcej niż u konkurencji. Platforma Google to doskonały serwis, który można każdemu gorąco polecić. Nie bez znaczenia jest również świetna integracja skrzynki pocztowej Gmail z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Za pomocą jednego loginu możemy zarządzać zarówno naszą pocztą, całym urządzeniem, jak i dodatkowymi usługami. Korzystając z loginu za pomocą poczty Gmail zalogujemy się także do Sklepu Play, Map, Kontaktów i wielu innych usług stworzonych przez wyszukiwarkowego giganta.

W bazowej wersji skrzynki pocztowej otrzymamy 15 GB przestrzeni dyskowej, którą możemy wykorzystać również na nasze pliki zgromadzone w usłudze Google Drive. Za pomocą subskrypcji Google One możemy tanio powiększyć naszą przestrzeń dyskową. Za 8,99 zł miesięcznie otrzymamy 100 GB, za 13,99 zł miesięcznie 200 GB, a za 46,99 zł miesięcznie aż 1 TB. Wykupując Google One na rok z góry oszczędzimy aż 17 procent. Dodatkowo miejsce z Google One można współdzielić pomiędzy innych użytkowników Gmail'a.

Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie.