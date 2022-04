Najlepsza darmowa poczta e-mail. Poznaj nasze propozycje [AKTUALIZACJA]

Szukasz skrzynki pocztowej? Znudził Ci się Gmail lub Outlook? Niezależnie od Twoich motywacji zapoznaj się z najciekawszymi darmowymi skrzynkami poczty e-mail. Porównaliśmy ze sobą osiem nieco mniej popularnych usług, które stanowią ciekawą alternatywę dla rozwiązań od Google i Microsoftu.

Wybór skrzynki pocztowej wbrew pozorom nie jest taki prosty, jak mógłby się wydawać. Bazowa funkcjonalność każdej usługi jest taka sama, ale każda z nich działa na nieco innych zasadach oraz posiada swoje wady i zalety. Kolejnym problemem, który paradoksalnie może ułatwić wybór jest kompatybilność z daną platformą sprzętową. Niektóre usługi preferują wybrane systemy operacyjne, na których działają najlepiej. W poniższym poradniku porównujemy najlepsze bezpłatne usługi poczty elektronicznej.

Jeżeli szukasz darmowej poczty masz szeroki wybór. Poniżej znajdziesz porównanie najpopularniejszych i najciekawszych usług

Zoho Mail

Cena: od 0,9 Euro miesiecznie

Bardzo wszechstronne rozwiązanie oferujące mnóstwo funkcji

Rozbudowane opcje sortowania wiadomości

Kładzie nacisk na prywatność i bezpeiczeństwo

Poczta Zoho Mail została odświeżona w 2017 roku. Nowy interfejs i dodatkowe funkcje spowodowały, że jest to świetna usługa poczty elektronicznej. Rozwiązanie to koncentruje się na małych grupach i firmach. Posiada funkcje pozwalające na wygodniejszą współpracę pomiędzy pracownikami. Mowa tutaj np. o komentarzach w stylu serwisów społecznościowych przeniesionych na standardową pocztę. Poprzez zaznaczanie innych użytkowników z zespołu, rodziny czy przyjaciół możliwe jest szybkie odpowiedzenie na oryginalny e-mail bez konieczności wysyłania rzeczywistej odrębnej odpowiedzi.

Jak przystało na nowoczesną pocztę, Zoho Mail oferuje narzędzia (np. rozbudowane foldery, oznaczanie wiadomości, filtry), które pozwalają na uporządkowanie skrzynki. Dodatkowo masz możliwość dzielenia wybranego folderu z innymi użytkownikami.

Ostatnim elementem, szalenie ważnym, jest prywatność. Zoho podkreśla, że dokłada wszelkich starań, aby poczta nie mogła być podejrzana przez nieuprawnione osoby, w tym pracowników firmy. Dostępu do niej nie mają także programy skanujące pod kątem przydatnych treści dla reklamodawców, co oznacza, że reklam nie ma w żadnej wersji usługi.

Niestety Zoho Mail od pewnego czasu nie oferuje już darmowej wersji swojej skrzyni pocztowej. Do wyboru mamy dwa podstawowe plany taryfowe - Lite, Premium oraz dodatkowo rozwiązanie Workplace.

Najtańsza wersja Zoho Mail Lite kosztuje 0,9 Euro miesięcznie i oferuje 5 GB miejsca na skrzynce pocztowej. Za około 4,5 zł miesięcznie otrzymujemy naprawdę rozbudowaną skrzynkę pocztową z rozbudowanymi narzędziami. Nie brakuje między innymi możliwość współdzielenia folderów, przypisywania aliasów do domeny czy synchronizacji kalendarzy.

W droższej wersji Zoho Mail Premium za 3,6 Euro miesięcznie otrzymujemy możliwość wysyłania większych załączników o wadze do 250 MB. W przypadku planu Premium mamy także dostęp do backupu naszej skrzynki pocztowej, który pozwala odzyskać usunięte wiadomości.

Do skrzynki pocztowej Zoho Mail możemy dokupić pakiet Workplace, który pozwoli na korzystanie z rozbudowanego pakietu biurowego w chmurze. Cena wynosi 2,7 Euro miesięcznie.

Zoho Mail może się okazać świetnym wyborem ze względu na dużą ilość funkcji, solidny poziom bezpieczeństwa i przejrzyście zaprojektowany interfejs

Google Gmail

Cena: darmowa

Bardzo wszechstronne rozwiązanie oferujące wiele dodatkowych funkcji

Regularne aktualizacje i zmiany wprowadzające nowe rozwiązanie

Umożliwia użytkownikom odesłanie wysłanych już wiadomości

Gmail cechuje lekki minimalistyczny design. Większość ekranu zajęta jest przez skrzynkę odbiorczą. Porządkować e-maile można poprzez nadawanie im etykiet (danej wiadomości można nadać ich więcej niż jedną). Rozwiązanie to działa jak foldery. Aby się do niego przyzwyczaić potrzeba jednak trochę czasu. Gdy już jednak je opanujesz będziesz mógł korzystać z filtrowania, które możliwościami przebija konkurencję.

W Gmailu istnieją różne sposoby na przeglądanie wiadomości e-mail. Domyślnie pokazywane są one w porządku chronologicznym. Poczta potrafi automatycznie sortować wiadomości na kategorie takie jak Główne, Społeczności, Oferty, Powiadomienia i Fora (klikając w Odebrane najpierw widoczna jest pierwsza kategoria). Są one dostępne za pośrednictwem ułożonych poziomo kart.

Jeżeli zechcesz możesz skorzystać z różnych motywów dla przeglądarki internetowej, które wyświetlane będą jako tło. Interfejs w przypadku wersji dla Androida i iOS jest nieco inny ale dobrze zaprojektowany i łatwy w użyciu.

Część użytkowników narzeka na sposób w jaki Google dopasowuje reklamy do treści wiadomości e-mail. Na uznanie z pewnością zasługują jednak bardzo dobre algorytmy filtrujące spam.

Wiadomości e-mail z innych kont oraz kontakty można łatwo importować więc przejście na Gmaila jest niebolesne. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji mnóstwo opcji konfiguracyjnych, więcej niż u konkurencji. Platforma Google to doskonały serwis, który można każdemu gorąco polecić.

Nie bez znaczenia jest również świetna integracja skrzynki pocztowej Gmail z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Za pomocą jednego loginu możemy zarządzać zarówno naszą pocztą, całym urządzeniem, jak i dodatkowymi usługami. Korzystając z loginu za pomocą poczty Gmail zalogujemy się także do Sklepu Play, Map, Kontaktów i wielu innych usług stworzonych przez wyszukiwarkowego giganta.

W bazowej wersji skrzynki pocztowej otrzymamy 15 GB przestrzeni dyskowej, którą możemy wykorzystać również na nasze pliki zgromadzone w usłudze Google Drive. Za pomocą subskrypcji Google One możemy tanio powiększyć naszą przestrzeń dyskową. Za 8,99 zł miesięcznie otrzymamy 100 GB, za 13,99 zł miesięcznie 200 GB, a za 46,99 zł miesięcznie aż 1 TB. Wykupując Google One na rok z góry oszczędzimy aż 17 procent. Dodatkowo miejsce z Google One można współdzielić pomiędzy innych użytkowników Gmail'a.

Microsoft Outlook

Cena: darmowa

Prosta konstrukcja

Mnóstwo przydatnych opcji

Obsługa wielu kont poczty elektronicznej

Outlook jest podobny do tradycyjnych klientów e-mail z listą folderów po lewej stronie. Większość okna zajmuje zawartość bieżącego. Foldery są wykorzystywane do zarządzania e-mailami, natomiast dodawanie nowych jest bardzo proste. Wiadomości mogą być przeciągane do folderów, natomiast stworzenie reguł pozwala na automatyczne sortowanie poczty przychodzącej. Możliwe jest też jednoczesne czytanie wiadomości i przeglądanie zawartości danego folderu.

Outlook posiada sekcję, która automatycznie kategoryzuje wiadomości w takim stopniu jak karty Gmaila, z tą jednak różnicą, że kategorii jest więcej. Można też stworzyć reguły przypisujące przychodzące wiadomości do różnych kategorii.

Przydatne są też opcje archiwizacji. Możesz ponadto dodać inne konta e-mail POP3 i zaimportować kontakty z Facebooka. Poczta ta oferuje wiele sprytnych funkcji i dla wielu użytkowników jest tak dobra jak Gmail. Niestety czasami można spotkać się z jej zbyt powolnym działaniem.

Yahoo! Mail

Cena: darmowa (wersja bez reklam 34,99 dolarów rocznie)

1 TB przestrzeni dyskowej

Skróty do obrazów, dokumentów oraz załączników

Zintegrowane GIF'y i Emoji

Poczta Yahoo! ma nowoczesny wygląd. Całość rujnują jednak denerwujące reklamy, których można pozbyć się wykupując płatna wersję usługi. Po lewej stronie mamy panel z folderami systemowymi (grupują wiadomości odebrane, wysłane, uznane za spam), natomiast po prawej stronie dostępne jest okno z widokiem tego co znajduje się w wybranym folderze. Podgląd umożliwia jednoczesne wyświetlanie tego co jest w danej wiadomości i przeglądanie zawartości folderów.

Klikając w Folders można bardzo łatwo dodawać nowe foldery, co pozwala na organizację wiadomości. Można je przeciągać pomiędzy nimi myszką, natomiast możliwość stworzenia własnych reguł filtrowania pozwala na automatyczne sortowanie przychodzących wiadomości.

Opcja dodawania innych konta e-mail też została udostępniona, więc możliwe jest przeglądanie wszystkich wiadomości w jednym miejscu. Ponadto istnieje możliwość importu kontaktów z Facebooka, Google i innych miejsc. Poczta Yahoo! jest całkiem dobra, lecz Gmail i Outlook są lepsze.

Yahoo Mail może być atrakcyjna dla młodszych użytkowników ze względu na kompatybilność z modnymi plikami GIF oraz emotikonami. Nie sposób nie docenić również świetnego mechanizmu wyszukiwywania.

iCloud Mail

Cena: darmowa

Ścisła integracja z urządzeniami Apple

Skrzynka odbiorcza VIP

Obsługa wielu kont

Jeżeli posiadasz sprzęt Apple, taki jak iPad, czy iPhone masz dostęp do konta iCloud, którego jednym ze składników jest usługa poczty. Jej wersja webowa jest nieco rozczarowująca i mniej funkcjonalna od wersji mobilnych. Na iPhonie i iPadzie iCloud Mail może być tak skonfigurowana aby użytkownik miał dostęp do innych kont (Gmail, Outlook, Yahoo!). W wersji webowej można tylko liczyć na dostęp do skrzynki przychodzącej iCloud.

W typowy dla Apple sposób usługa cechuje się prostotą i łatwością użytkowania. Oferuje widok podzielony na trzy pionowe sekcje z folderami po lewej stronie, listą wiadomości w środku i treścią odczytywanej aktualnie wiadomości po prawej stronie. Bardzo łatwo przyzwyczaić się do takiego podzielenia przestrzeni ekranu, lecz pewnym problemem jest tutaj to, że w odróżnieniu od Gmaila, Outlooka i Yahoo! nie mamy żadnych opcji konfiguracyjnych.

Możliwe jest tworzenie nowych folderów i przeciąganie pomiędzy nimi wiadomości. Odpowiednie reguły pozwalają na automatyczne rozdzielanie wiadomości pomiędzy folderami. Można też śledzić wiadomości otrzymywane od szczególnie ważnych osób poprzez nadanie im statusu VIP-a, co wiąże się z wyszczególnieniem ich gwiazdką.

iCloud Mail to prosty serwis dla osób, które nie są zbyt zaawansowane technicznie i wolą otrzymać do dyspozycji gotowy produkt z atrakcyjnym i prostym interfejsem. Bardziej zaawansowani użytkownicy, którzy chcieliby spersonalizować pocztę z pewnością będą niezadowoleni ze stawianych przez Apple ograniczeń. Poczta Apple jest odpowiednia dla mniej wymagających osób i niestety mniej przydatna gdy musi sobie radzić z ogromną ilością wiadomości.

Tutanota

Cena: darmowa

Przechowywanie poczty o pojemności 1 GB

Szyfrowanie typu end-to-end

Hasła dostępu umożliwiają bezpieczne wysyłanie wiadomości email do użytkowników niekorzystających z Tutanota

O bezpieczeństwo w internecie coraz trudniej. Na naszą pocztę czają się nie tylko hakerzy ale jest ona również w kręgu zainteresowań rządów. Na szczęście są usługi, które pozwalają się przed tymi atakami w dużym stopniu zabezpieczyć. Jedną z nich jest Tutanota. To usługa pocztowa, która automatycznie szyfruje pocztę. Jej treść dostępna jest wyłącznie dla nadawcy i odbiorcy, ponieważ deszyfrowanie odbywa się lokalnie po zalogowaniu (żadne czytelne dane nie trafiają więc do serwisu).

Pocztę Tutanota cechuje prostota użytkowania. Można z niej korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego urządzenia, a także mobilnych aplikacji dla systemu Android i iOS. Wersja darmowa oferuje 1 GB przestrzeni na e-maile. Producent usługi dla bardziej wymagających użytkowników przygotował dwa płatne plany taryfowe. Tutanota Premium za 12 Euro miesięcznie oferuje możliwość utworzenia nawet 12 kont oraz 5 aliasów. Najdroższy pakiet Teams kosztuje aż 48 Euro miesięcznie. W zamian możemy utworzyć własną domenę i przypisać do niej nawet 24 konta, które posiadają łącznie 10 GB przestrzeni dyskowej.

Na koniec jeszcze jedna szalenie istotna informacja: hasło nie jest przechowywane na serwerze Tutanoty, więc jeżeli je stracisz utracisz dostęp do wszystkich wiadomości.

GMX Mail

Cena: darmowa

Przechowywanie poczty o pojemności aż 65 GB

Obecność na rynku od 1997 roku

Słaby marketing, niezbyt dopracowane aplikacje

GMX Mail to usługa pocztowa nieporównywalnie mniej popularna od Gmaila, czy Outlooka. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że brakuje jej funkcjonalności. Po prostu ma problem z odpowiednim marketingiem.

GMX Mail potrafi importować kontakty z Facebooka, Outlooka, pliku CSV i innych źródeł. Może być skonfigurowany do pobierania poczty z innych kont takich jak Outlook, czy Gmail. Można też dodać konta e-mail POP3. Oznacza to, że przejście z obecnie używanej poczty do GMX Mail jest bardzo łatwe. Pod tym względem iCloud jest gorszy.

Usługa została wyposażona w przyjazny interfejs. Można skorzystać z różnych motywów, a także pozycjonować okno odczytu. Pojawiające się reklamy nie są zbyt rozpraszające. Po lewej stronie znajduje się panel z folderami systemowymi, które można rozbudować dodając kolejne foldery. Wiadomości mogą być ręcznie przeciągane ze skrzynki odbiorczej do innych folderów. Możliwe jest też stworzenie filtrów, które zrobią to automatycznie zgodnie z ustalonymi regułami.

Poniżej okna z folderami znajduje się okno z kontaktami. Większość ekranu zajęta jest przez okno z listą wiadomości ze skrzynki odbiorczej oraz okno z podglądem czytanej wiadomości.

GMX Mail oferuje większą funkcjonalność od iCloud. Ciekawym dodatkiem jest możliwość umieszczenia w wiadomości zdjęcia przechwyconego na żywo z kamerki internetowej.

Główną wadą GMX Mail jest problem z witryna WWW, która znacząco odstaje od konkurencji w aspekcie wizualnym. GMX Mail broni się jednak aż 65 GB pojemnością skrzynki pocztowej.

AOL Mail

Cena: darmowa

Stworzony dla użytkowników domowych

Prostota obsługi

Mała ilość dodatkowych funkcji

AOL był 20 lat temu wiodącym dostawcą usług internetowych, co z czasem zmieniło się diametralnie. AOL obecny jest wciąż na rynku m.in. poprzez ofertę darmowej usługi pocztowej. W przeciwieństwie do innych usług po zalogowaniu się większość ekranu zajmuje kanał wiadomości przedstawiający najnowsze nagłówki. Kolejny problem to "kreskówkowe" motywy, które nie nadają się raczej do wykorzystania na komputerze do pracy. To zaś oznacza, że AOL Mail stworzony został z myślą o użytkownikach domowych.

Po lewej stronie znajduje się okno z folderami systemowymi (skrzynka odbiorcza i tak dalej). Możliwe jest tworzenie dodatkowych folderów, przeciąganie wiadomości ze skrzynki odbiorczej oraz ustalanie reguł zarządzania wiadomościami przychodzącymi.

AOL Mail oferuje wszystkie podstawowe funkcje. Nie można jednak niestety dodawać innych kont. Jest to jednak lekkie w użytkowaniu narzędzie, które powinno zadowolić mniej wymagających użytkowników domowych.

ProtonMail

Cena: darmowa (dostępne płatne plany taryfowe)

Stworzony dla użytkowników ceniących bezkompromisowe bezpieczeństwo

Serwery znajdujące się na neutralnym terytorium

Dopracowane aplikacje mobilnej

Bardzo interesującą propozycją jest też usługa ProtonMail. Przeznaczona ona jest dla osób, dla których najważniejsza jest ochrona prywatności. Usługa, która stworzona została w 2013 roku przez trzech pracowników CERN, zapewnia szyfrowanie komunikacji (RSA-2048) po stronie klienta co oznacza, że sam dostawca nie widzi treści wiadomości. Serwery zlokalizowane są w Szwajcarii, czyli poza jurysdykcją USA i Unii Europejskiej.

Poczta ProtonMail dostępna jest w wersji webowej jak również w wersjach przeznaczonych na platformy Android i iOS. W wersji podstawowej można z niej korzystać za darmo, co jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami, w tym przede wszystkim ograniczeniem przestrzeni na e-maile do 500 MB. Dla chętnych do skorzystania z szerszego pakietu możliwości przygotowane zostały płatne wersje "Plus"/"Visionary".

W przypadku Planu Plus za 4 Euro miesięcznie otrzymujemy 5 GB przestrzeni dyskowej i możliwość wysyłania 1000 wiadomości dziennie. Miłym dodatekiem jest zaawansowany system tagowania wiadomości oraz możliwość korzystania z aliasów.

Droższy pakiet Visionary oferuje 20 GB przestrzeni dyskowej, 50 aliasów email, obsługę do 10 domen oraz możliwość utworzenia 6 użytkowników. Miłym gratisem jest dostęp do ProtonVPN. Cena to 24 Euro miesięcznie.

Podsumowując, darmowa wersja usługi ProtonMail z pewnością oferowanymi funkcjami odbiega od czołowej konkurencji. W jej przypadku nie o to jednak idzie gra, lecz o jak największe bezpieczeństwo poczty, o które dba przy wykorzystaniu efektywnych narzędzi.

10 Minute Mail

Cena: darmowa

Stworzony dla użytkowników potrzebujących chwilowo jednorazowego adresu email

Brak konieczności rejestracji

Adres znika bezpowrotnie po 10 minutach

10 Minute Mail

Czasami zdarza się, że musimy w pewnej usłudze podać adres e-mail, a z różnych powodów nie chcemy podawać autentycznego adresu e-mail. Niektóre skrzynki pocztowe pozwalają generować jednorazowe aliasy, ale skorzystanie z nich oznacza, że wiadomości z tego adresu będą pojawiać się w naszej skrzynce odbiorczej. Jeżeli potrzebujesz prawdziwie jednorazowego adresu e-mail warto skorzystać z usługi 10 Minute Mail.

10 Minute Mail pozwala na szybkie stworzenie tymczasowego adresu e-mail, który nie jest powiązany z naszymi danami osobowymi. Serwis pozwala na wygenerowanie jednorazowego adresu e-mail, który jest aktywny przez zaledwie 10 minut. Po tym czasie jest on bezpowrotnie usuwany, a użytkownik nie ma możliwości ponownego skorzystania z niego.

Serwis 10 Minute Mail to dobre rozwiązanie do testów różnego rodzaju usług. To także pomocna usługa, gdy współdzielimy adres niezaufanej osobie.

Autorzy portalu 10 Minute Mail przewidzieli możliwość przedłużenia czasu. Wystarczy, że klikniemy odpowiedni przycisk na stronie przed upływem limitu 10 minut.

Mail.com

Cena: darmowa

Duża ilość pamięci (65 GB)

Prosty adres e-mail (końcowa @mail.com)

Ponad 200 domen do wyboru

Mail.com to nieco mniej popularna od konkurencji usługa, która ma kilka dużych asów w rękawie. Zacznijmy od prostej domeny @mail.com, która pozwala stworzyć prosty, unikalny oraz łatwy do zapamiętania adres e-mail. Dodatkowo w usłudze Mail.com znajdziemy aż 200 domen, które gwarantują, że uda nam się utworzyć prosty adres e-mail, co w dzisiejszych czasach nie jest już oczywistością.

W przypadku Mail.com możesz wybrać zarówno nazwę swojego adresu e-mail jak i domeny. Tak duże możliwości personalizacji są unikatem w przypadku darmowych kont pocztowych.

Aby stworzyć konto w usłudze trzeba podać jedynie najważniejsze dane. Mail.com nie gromadzi zbędnych informacji o użytkownikach. Bezpłatne konto posiada zaskakująca dużą pojemność. Na wiadomości e-mail przewidziano aż 65 GB przestrzeni dyskowej.

Mail2World

Cena: darmowa

Spora ilość przestrzeni dyskowej

Usługa all-in-one (zawiera e-mail, kontakty, dysk sieciowy oraz kalendarz)

Aż 2000 domen umożliwia wybranie łatwego i ciekawego adresu

Nowoczesny interfejs użytkownika

Mail2World

Mail2World pozwala stworzyć adres e-mail w jednej z aż 2000 domen, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie prostą i ciekawą nazwę dla swojego przyszłego konta e-mail. Co istotne Mail2World to nie tyle klient pocztowy. Tworząc darmowe konto otrzymujemy dostęp do usługi all-in-one. Składa się ona z nowoczesnego klienta pocztowego, kontaktów, kalendarza oraz dysku sieciowego z oddzielną przestrzenią.

Darmowe konto umożliwia wykorzystanie 25 GB przestrzeni dyskowej na przechowywanie wiadomości.

Mail2World posiada nowoczesny, minimalistyczny interfejs użytkownika z nowoczesnymi funkcjami. Do wyboru mamy inteligentne wyszukiwanie czy ujednolicone foldery.

Usługa dostępna jest na szerokiej gamie urządzeń - od komputerów, przez smartfony, aż po inteligentne zegarki.

Najlepsza darmowa poczta: podsumowanie

Wybierając darmową usługę pocztową musisz wziąć pod uwagę różne czynniki. Np. jeżeli korzystasz z komputera z Windows i pakietu biurowego Office, dobrym wyborem dającym pewność poprawnego działania będzie Outlook. Podobnie wygląda to w przypadku korzystania z Androida i usług Google, gdzie najlepszym wyborem będzie Gmail.

Zoho oferuje podobną funkcjonalność dla aplikacji na iOS i Androida. Poczta ta jest bardzo przyjazna do zastosowań firmowych. Yahoo! i GMX to z kolei porządne usługi, które jednak nie są częścią szerszego zaplecza usług internetowych. iCloud i AOL Mail wypadają natomiast najmniej atrakcyjnie ze względu na ograniczony zakres funkcji. Tak samo jest w przypadku usługi Tutanota, lecz jej najważniejszą cechą jest bezpieczeństwo, więc jeżeli jest ono dla ciebie kluczowe, to właśnie po nią powinieneś sięgnąć godząc się tym samym na mniejszą funkcjonalnością.

Do finałowego pojedynku powinny być wystawione usługi Gmail i Outlook. Cechuje je duża funkcjonalność oraz wsparcie ze strony szerokiego zestawu oprogramowania, co zapewnia korzyści w zakresie produktywności.