Najlepsza darmowa poczta e-mail. Poznaj osiem naszych propozycji

Jeżeli chciałbyś przesiąść się z Gmaila czy Outlooka w sieci znajdziesz wiele innych darmowych usług pocztowych. Porównaliśmy kilka z nich włączając w to takie usługi jak Zoho, Apple iCloud, Yahoo i skupiona na bezpieczeństwie Tutanota.

Wybór skrzynki pocztowej wbrew pozorom nie jest taki prosty, jak mógłby się wydawać. Bazowa funkcjonalność każdej usługi jest taka sama, ale każda z nich działa na nieco innych zasadach oraz posiada swoje wady i zalety. Kolejnym problemem, który paradoksalnie może ułatwić wybór jest kompatybilność z daną platformą sprzętową. Niektóre usługi preferują wybrane systemy operacyjne, na których działają najlepiej. W poniższym poradniku porównujemy najlepsze bezpłatne usługi poczty elektronicznej.

Jeżeli szukasz darmowej poczty masz szeroki wybór. Poniżej znajdziesz porównanie najpopularniejszych i najciekawszych usług

Najlepsze darmowe usługi e-mail

Nasz faworyt: Gmail

Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników systemu Windows: Outlook

Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników sprzętu od Apple: iCloud Mail

Najwyższy poziom bezpieczeństwa: ProtonMail

Najlepsze dla małych firm: Zoho & Outlook

Zoho Mail

Cena: od 0,9 Euro miesiecznie

Bardzo wszechstronne rozwiązanie oferujące mnóstwo funkcji

Rozbudowane opcje sortowania wiadomości

Kładzie nacisk na prywatność i bezpeiczeństwo

Poczta Zoho Mail została odświeżona w 2017 roku. Nowy interfejs i dodatkowe funkcje spowodowały, że jest to świetna usługa poczty elektronicznej. Rozwiązanie to koncentruje się na małych grupach i firmach. Posiada funkcje pozwalające na wygodniejszą współpracę pomiędzy pracownikami. Mowa tutaj np. o komentarzach w stylu serwisów społecznościowych przeniesionych na standardową pocztę. Poprzez zaznaczanie innych użytkowników z zespołu, rodziny, czy przyjaciół możliwe jest szybkie odpowiedzenie na oryginalny e-mail bez konieczności wysyłania rzeczywistej odrębnej odpowiedzi.

Jak przystało na nowoczesną pocztę Zoho Mail oferuje narzędzia (np. rozbudowane foldery, oznaczanie wiadomości, filtry), które pozwalają na uporządkowanie skrzynki. Dodatkowo masz możliwość dzielenia wybranego folderu z innymi użytkownikami.

Ostatnim elementem, choć szalenie ważnym, jest prywatność. Zoho podkreśla, że dokłada wszelkich starań, aby poczta nie mogła być podejrzana przez nieuprawnione osoby, w tym pracowników firmy. Dostępu do niej nie mają także programy skanujące pod kątem przydatnych treści dla reklamodawców, co oznacza, że reklam nie ma w żadnej wersji usługi.

Niestety Zoho Mail od pewnego czasu nie oferuje już darmowej wersji swojej skrzyni pocztowej. Do wyboru mamy dwa podstawowe plany taryfowe - Lite, Premium oraz dodatkowo rozwiązanie Workplace.

Najtańsza wersja Zoho Mail Lite kosztuje 0,9 Euro miesięcznie i oferuje 5 GB miejsca na skrzynce pocztowej. Za około 4,5 zł miesięcznie otrzymujemy naprawdę rozbudowaną skrzynkę pocztową z rozbudowanymi narzędziami. Nie brakuje między innymi możliwość współdzielenia folderów, przypisywania aliasów do domeny czy synchronizacji kalendarzy.

W droższej wersji Zoho Mail Premium za 3,6 Euro miesięcznie otrzymujemy możliwość wysyłania większych załączników o wadze do 250 MB. W przypadku planu Premium mamy także dostęp do backupu naszej skrzynki pocztowej, który pozwala odzyskać usunięte wiadomości.

Do skrzynki pocztowej Zoho Mail możemy dokupić pakiet Workplace, który pozwoli na korzystanie z rozbudowanego pakietu biurowego w chmurze. Cena wynosi 2,7 Euro miesięcznie.

Zoho Mail może się okazać świetnym wyborem ze względu na dużą ilość funkcji, solidny poziom bezpieczeństwa i przejrzyście zaprojektowany interfejs

Google Gmail

Cena: darmowa

Bardzo wszechstronne rozwiązanie oferujące wiele dodatkowych funkcji

Regularne aktualizacje i zmiany wprowadzające nowe rozwiązanie

Umożliwia użytkownikom odesłanie wysłanych już wiadomości

Gmail cechuje lekki minimalistyczny design. Większość ekranu zajęta jest przez skrzynkę odbiorczą. Porządkować e-maile można poprzez nadawanie im etykiet (danej wiadomości można nadać ich więcej niż jedną). Rozwiązanie to działa jak foldery. Aby się do niego przyzwyczaić potrzeba jednak trochę czasu. Gdy już jednak je opanujesz będziesz mógł korzystać z filtrowania, które możliwościami przebija konkurencję.

W Gmailu istnieją różne sposoby na przeglądanie wiadomości e-mail. Domyślnie pokazywane są one w porządku chronologicznym. Poczta potrafi automatycznie sortować wiadomości na kategorie takie jak Główne, Społeczności, Oferty, Powiadomienia i Fora (klikając w Odebrane najpierw widoczna jest pierwsza kategoria). Są one dostępne za pośrednictwem ułożonych poziomo kart.

Jeżeli zechcesz możesz skorzystać z różnych motywów dla przeglądarki internetowej, które wyświetlane będą jako tło. Interfejs w przypadku wersji dla Androida i iOS jest nieco inny ale dobrze zaprojektowany i łatwy w użyciu.

Część użytkowników narzeka na sposób w jaki Google dopasowuje reklamy do treści wiadomości e-mail. Na uznanie z pewnością zasługują jednak bardzo dobre algorytmy filtrujące spam.

Wiadomości e-mail z innych kont oraz kontakty można łatwo importować więc przejście na Gmaila jest niebolesne. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji mnóstwo opcji konfiguracyjnych, więcej niż u konkurencji. Platforma Google to doskonały serwis, który można każdemu gorąco polecić.

Nie bez znaczenia jest również świetna integracja skrzynki pocztowej Gmail z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Za pomocą jednego loginu możemy zarządzać zarówno naszą pocztą, całym urządzeniem, jak i dodatkowymi usługami. Korzystając z loginu za pomocą poczty Gmail zalogujemy się także do Sklepu Play, Map, Kontaktów i wielu innych usług stworzonych przez wyszukiwarkowego giganta.

W bazowej wersji skrzynki pocztowej otrzymamy 15 GB przestrzeni dyskowej, którą możemy wykorzystać również na nasze pliki zgromadzone w usłudze Google Drive. Za pomocą subskrypcji Google One możemy tanio powiększyć naszą przestrzeń dyskową. Za 8,99 zł miesięcznie otrzymamy 100 GB, za 13,99 zł miesięcznie 200 GB, a za 46,99 zł miesięcznie aż 1 TB. Wykupując Google One na rok z góry oszczędzimy aż 17 procent. Dodatkowo miejsce z Google One można współdzielić pomiędzy innych użytkowników Gmail'a.