Najlepsza gra roku 2022 to… ? W to graliśmy i wy też powinniście

Rok 2022 pomału dobiega końca. Jak zwykle jest to idealny okres na wszelkiego rodzaju podsumowania, analizy, wspominki. Szczególnie że w świecie gier działo się wyjątkowo dużo. To właśnie w 2022 roku, po latach oczekiwań, na rynek trafiło wiele przebojowych tytułów. Niemal wszyscy producenci i wydawcy zaserwowali nam pełną gamę przebojów. W zasadzie każdy gracz mógł znaleźć coś dla siebie.

My postanowiliśmy przeanalizować ostatnie 12 miesięcy i podjąć bardzo trudną decyzję – wybrać najlepsze gry 2022 roku. Jesteśmy przy tym świadomi, że na naszej liście mogło zabraknąć kilku produkcji, które, choć bawiły nas przednio, to ostatecznie w konfrontacji z bezpośrednimi rywalami do tytułu wypadły nieco gorzej.

Ostatnie 12 miesięcy zdecydowanie należało do Sony, Nintendo i... polskich deweloperów, co też daliśmy wyraz w naszym zestawieniu. Przypomnijmy tylko, że japońscy producenci wydali kilka znakomitych tytułów na wyłączność. Z kolei polskie studia pokazały jakość i wytrwałość. Warto to wyróżnić również CD Projekt RED, który po wielu problemach wydał w tym roku wreszcie next-genowe wersje Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jednak to nie do „Redów” należy ten rok, a do ich bezpośrednich konkretów – Techlandu i Flying Wild Hog.

Jestem pewien, że za kilka lat będziemy określać rok 2022 jako jeden z najlepszych w historii gamingu, a to m.in. za sprawą takich gier, jak te, które wyróżniliśmy w kategorii „Najlepsza gra roku 2022”.

Horizon Forbidden West

Druga część przygód Aloy miała nam pokazać czym jest prawdziwie next-genowa produkcja i doskonale jej się to udało. Pod względem technicznym Horizon Forbidden West to absolutne arcydzieło. Śmiało można stwierdzić, że obecnie na rynku próżno szukać gry lepiej wyglądającej od produkcji studia Guerrilla Games. Do tego doszedł angażujący gameplay, ciekawa historia i przede wszystkim wyjątkowy świat, w którym to maszyny przypominające zwierzęta dominują w ekosystemie.

Xenoblade Chronicles 3

Nintendo było wyjątkowo aktywne w tym roku i zadbało o to, aby posiadacze Switcha niemal przez cały rok mogli cieszyć się znakomitymi premierami na wyłączność „pstryczka”. Jest jednak gra, która zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie - Xenoblade Chronicles 3. Najnowsza odsłona serii jest jednocześnie jej najlepszą. Czym zachwycił nas ten jRPG? Znakomitą, wielowątkową i znacznie bardziej poważną fabułą z wyrazistymi bohaterami i antagonistami. Do tego dochodzi piękny, zachęcający do eksploracji świat i angażujący system walki. Xenoblade Chronicles 3 to gra wręcz monstrualnych rozmiarów, ale zdecydowanie warto ją poznać.

Evil West

Evil West od pierwszej zapowiedzi wzbudzał spore zainteresowanie - połączenie klimatu dzikiego zachodu z fantastyką i wampirami? Co tu się może nie podobać. Do tego nie wolno nam zapominać o tym, kto jest odpowiedzialny za owo dzieło, mowa tu oczywiście o Flying Wild Hog – polskim studiu, które niemal perfekcyjnie wskrzesiło markę Shadow Warrior i pokazało światu, że wciąż jest miejsce dla nieco staroszkolnych, brutalnych i zwariowanych gier akcji. Evil West to pokaz pasji i talentu polskiego studia. Nazywany już dumnie "polskim God of War" w pełni zasługuje na te słowa. Znakomity system walki w połączeniu z angażującą historią sprawił, że Evil West to jedno z największych zaskoczeń 2022 roku. To tytuł, w który koniecznie trzeba zagrać.

Dying Light 2

Dying Light 2 – nie będę ukrywał, że to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier roku. Choć nie wszystko w produkcji Techlandu zagrało perfekcyjnie, to śmiało mogę stwierdzić, że to jedna z najlepszych gier 2022 roku. Eksploracja otwartego świata w mało której grze jest tak ekscytująca i satysfakcjonująca. Rozbudowany parkour sprawia, że inne tytuły z otwartym światem bledną przy Dying Light 2. Prosty, ale przy tym niezwykle brutalny i satysfakcjonujący system walki idealnie koresponduje z historią gry, która zabiera nas do postapokaliptycznego świata, w którym to ludzkość przegrała z wirusem przemieniający ludzi w potwory. Cieszy mnie też, że nie tylko ja w redakcji uznałem, iż Dying Light 2 zasługuje na miejsce na liście najlepszych gier 2022 roku.

God of War Ragnarok

Czy wspominałem już, że rok 2022 będziemy wspominali jako jeden z najlepszych w historii? Jak może być inaczej, skoro to właśnie w listopadzie tego roku zadebiutował God of War Ragnarok – tytuł niemal perfekcyjny, choć też mocno bezpieczny. Najnowsze przygody Kratosa i Atreusa zachwycają na wielu poziomach: bardzo dobra oprawa graficzna, znakomity system walki, starcia z bossami, rewelacyjne kreacje aktorskie czy świetnie zaprojektowane mapy sprawiają, że tytuł ten musi znaleźć się na liście „do ogrania” u każdego gracza. God of War: Ragnarok to jednak również bardzo bezpieczny, pod wieloma względami, tytuł. Czy to źle? Absolutnie nie, bo God of War z 2018 roku to również jedna z najlepszych gier swojej generacji. Zachowawcze działanie Sony Santa Monica sprawiło jednak, że to inny tytuł mogliśmy wyróżnić jako ten wyjątkowy numer 1 2022 roku.

Elden Ring

Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzę, że moje początki z Elden Ring były trudne. Miałem nawet momenty, w których najnowszą produkcję From Software szczerze nienawidziłem. Ostatecznie jednak mogę śmiało stwierdzić, że już dawno żadna produkcja nie zabrała mnie w tak ekscytującą podróż. Piękny otwarty świat, pełen tajemnic i wyzwań pochłonął mnie bez reszty. Do tego rozbudowany, a przy tym niesamowicie intuicyjny system walki i ci bossowie - z jednej strony frustrują, z drugiej budzą zachwyt swoim designem, rozmiarami czy mechanikami. Elden Ring nie jest grą dla każdego, ale każdy powinien w nią zagrać.