Najlepsze alternatywy dla Revoluta [AKTUALIZACJA 12.07.2021]

Revolut to jedna z najpopularniejszych kart wielowalutowych typu prepaid. Na rynku znajdziemy kilka konkurencyjnych usług, które nie są tak dobrze znane, ale mają kilka asów w rękawie. Sprawdź, którą kartę warto wybrać na wakacje.

Revolut to brytyjskie przedsiębiorstwo założone w czerwcu 2015 roku. Firma świadczyła usługi parabankowe, a obecnie posiada licencje bankową zarejestrowaną na Litwie. Brytyjczycy przyczynili się do znacznego wzrostu popularności przedpłaconych kart wielowalutowych.

Karta przedpłacona Revolut Źródło: CardMapr.nl / Unsplash

Zasada działania Revoluta jest bardzo prosta i przekonała do siebie mnóstwo osób. Pobieramy aplikację na iPhone'a lub smartfon z Androidem, w kilku prostych krokach zakładamy konto i możemy cieszyć się dostępem do wirtualnej karty wielowalutowej kompatybilnej z Google Pay oraz Apple Pay. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić fizyczną kartę.

Na przestrzeni ostatnich lat startup zaoferował znacznie więcej możliwości. Możemy skorzystać z ubezpieczenia, jednorazowych kart wirtualnych, cashbacku czy zakupu kryptowalut. Niezwykle popularne są także rozliczenia peer-to-peer pomiędzy użytkownikami Revoluta.

Co ważne Polska jest pierwszym krajem, gdzie Revolut udostępnił lokalne karty bankowe, numery konta i dedykowany dział pomocy. Revolut w Polsce jest najszybciej rosnącym FinTechem. W związku z tym mało kto wie, że na rynku dostępnych jest kilka ciekawych alternatyw, które kuszą unikalnymi funkcjami.

Poniżej znajdziesz najciekawsze alternatywy dla Revoluta, które oferują karty wielowalutowe i mogą przydać się podczas wakacji, zagranicznych wyjazdów czy zakupów w obcych walutach. Każda z usług pozwoli zaoszczędzić Ci w ten sposób sporą ilość gotówki.

Na co zwrócić uwagę szukając alternatyw dla Revoluta?

Na samym początku czas na krótkie wprowadzenie. Ponieważ na kartach wielowalutowych gromadzić będziesz pieniądze, a czasami nawet sporą ich ilość (na wakacjach lub podczas zakupu drogich rzeczy w obcych walutach) warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, prywatność i anonimowość w sieci. Sprawdź, na co zwrócić uwagę szukają karty wielowalutowej typu prepaid.

Zaczynamy od bezpieczeństwa

Powinieneś zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. To najważniejszy element całej układanki. Aplikacja mobilna powinna być dostępna w App Store i Google Play. Dodatkowo warto sprawdzić czy ma możliwość ustawiania limitów, uruchamiania uwierzytelniania dwuskładnikowego, blokady karty oraz włączania lub wyłączania płatności. Sprawdź również czy dana usługa spełnia wymagania obowiązujące w naszym kraju.

Aplikacja mobilna

Z kart wielowalutowych korzystamy głownie (a w większości przypadków tylko) z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na naszego smartfona. Warto zadbać o to, aby program był intuicyjny, wygodny w użyciu i niezawodny. Przed wyborem odpowiedniej usługi zasięgnij opinii w internecie oraz sprawdź dokładnie jakie możliwości ma program do obsługi karty.

Wypłaty z bankomatów

Revolut słynie z dostęp do bankomatów na całym świecie. Podobnie jest w przypadku jego alternatyw. Pamiętaj, że zawsze występują ograniczenia i limity. Zapoznaj się z nimi przed skorzystaniem z usługi - pozwoli to uniknąć rozczarowania.

Płatności bezdotykowe - obsługa Apple Pay oraz Google Pay

Sprawdź jak wygląda możliwość płatności. Usługi oferują fizyczne karty. Czasami można skorzystać z kart wirtualnych oraz dostępu do Apple Pay i Google Pay. To przydatne rozwiązanie, które pozwala zostawić kartę w domu.

Karta wielowalutowa Cinkciarz.pl

Na samym początku zaczniemy od rodzimej alternatywy dla niezwykle popularnego Revoluta. Mowa o karcie wielowalutowej oferowanej przez fintech Cinkciarz.pl.

Karta wielowalutowa Cinkciarz.pl

Rozwiązanie polskiej firmy umożliwia dostęp do darmowych rachunków w 20 walutach oraz płatności w ponad 160 walutach. Karta działa na całym świecie i posiada możliwość darmowych wypłat w bankomatach (z miesięcznym limitem). Karta wielowalutowa jest darmowa.

Cinkciarz.pl umożliwia rozdzielenie salda rachunku od salda kart.

Karta wielowalutowa dostępna jest w formie fizycznej oraz wirtualnej. Co ciekawe karta fizyczna dostarczana jest z wykorzystaniem paczkomatów InPost.

Karta wirtualna działa z systemami płatności Google Pay, Fitbit Pay oraz Garmin Pay. Minusem jest brak dostępu do usługi Apple Pay. Całą usługą zarządzamy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na Androida oraz iOS.

N26

N26 to jeden z największych konkurentów dla Revoluta. Co ciekawe usługa powstała wcześniej - firma została założona w 2013 roku w Niemczech. Usługa działa w krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych.

N26 Źródło: N26

Niemiecki startup podobnie jak Revolut posiada licencję bankową. To dodatkowa gwarancja, która zabezpiecza nasze środki zgromadzone na koncie. N26 oferuje świetną aplikację mobilną i dostęp przez stronę WWW, którego nie znajdziemy w Revolucie. Użytkownik może zamówić klasyczną kartę osobistą, kartę premium lub kartę firmową. Całe rozwiązanie korzysta z kursów wymiany dostarczanych przez Transferwise, co gwarantuje świetny przelicznik.

N26 ma już ponad 7 milionów użytkowników. Rozwiązanie wspiera Apple Pay oraz Google Pay. Możemy także zamówić fizyczną kartę Mastercard.

Z bankomatów możemy wypłacić równowartość 200 Euro miesięcznie za darmo. W innych walutach doliczana jest prowizja (1,7%).

Jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto - nie można zarejestrować konta prywatnego i firmowego na jednego użytkownika.

Więcej informacji o N26 znajdziesz na stronie producenta (dostępna w języku angielskim).

Nuri

Nuri to stosunkowo nowy gracz na rynku. Usługa jest świetnie zintegrowana z obsługą kryptowalut, co z pewnością jest sporą zaletą dla części użytkowników. Nuri posiada dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne oraz portal internetowy. Do konta można zamówić kartę w standardzie Visa Debit.

Nuri Źródło: Nuri

Firma została zarejestrowana w Niemczech, a o pieniądze zgromadzone na kontach dba bank Solarisbank, który oferuje gwarancje do 100 tysięcy Euro.

Nuri dostępne jest dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Usługa ma wysokie limity wybierania pieniędzy z bankomatu. W ciągu doby możemy wypłacić 3000 Euro. Miesięczny limit to 10 tysięcy Euro.

Co ważne - rozliczanie działa jedynie w Euro oraz kryptowalutach. Oznacza to, że Nuri jest bezużyteczne w krajach z inną walutą.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Nuri.

DKB Cash

DKB Cash to kolejna usługa z Niemiec, która dostępna jest dla posiadaczy z całego świata. Karta przedpłacona świetnie sprawdzi się u osób, które często podróżują. Wszystko ze względu na darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie.

DKB Cash Źródło: DKB

Aktywni użytkownicy karty mogą za darmo płacić i wypłacać gotówkę poza krajami Unii Europejskiej. Pozostałe osoby muszą liczyć się z prowizją o wysokości 2,2%.

DKB oferuje kartę Visa Debit, a rozwiązanie jest kompatybilne z Apple Pay oraz Google Pay. Do dyspozycji mamy również aplikację mobilną.

Więcej informacji znajdziesz na stronie DKB Cash (dostępnej w języku niemieckim).

Wise

Wise dawniej znane było jako Transferwise. Karta przedpłacona usługi, która służy do przewalutowania pieniędzy jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli zależy Ci na dobrym kursie. Całość zgromadziła już ponad 10 milionów użytkowników i nadzorowana jest przez FCA (Urząd Nadzoru Finansowego Wielkiej Brytanii).

Wise Źródło: Wise

Firma została zarejestrowana w 2011 roku w Wielkiej Brytanii, a usługa dostępna jest na całym świecie.

Warto podkreślić, że Wise nie posiada licencji bankowej. Jedynym zabezpieczeniem jest nadzór przez FCA.

Wise oferuje konto Boardless (osobiste) oraz Business (firmowe). Wypłaty z bankomatów są darmowe do 200 Euro miesięcznie. Później naliczana jest 2% prowizja.

Usługa chwalona jest za świetnie wsparcie klienta oraz możliwość tworzenia wielu subkont.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wise.

Monzo

Monzo to kolejny konkurent dla Revoluta z Wielkiej Brytanii. Z usługi skorzystało już ponad 5 milionów użytkowników. Monzo to karta przedpłacona zintegrowana z dopracowaną aplikacją mobilną na smartfony. całość pozwala na bieżąco monitorować swoje wydatki i oszczędności.

Monzo Źródło: Monzo

Brytyjski konkurent Revoluta chwalony jest za rewelacyjną pomoc dla klientów oraz przemyślaną aplikację.

Karta pozwala na wypłatę 200 Euro miesięcznie bez prowizji. Później doliczana jest spora - 3% prowizja do każda wypłaty.

Przelewy rozliczane są po kursie TransferWise.

Dużą zaletą jest szybka dostępność fizycznej karty płatniczej. Firma wysyła ją nawet w dwa dni.

Monzo wspiera Google Pay oraz Apple Pay. Skorzystamy również z zabezpieczenia 3D Secure.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Monzo.

Monese

Monese to brytyjska firma, która oferuje szeroki zakres usług. W ich skład wchodzą transfery pieniężne oraz rachunki osobiste. Założone w 2013 roku przedsiębiorstwo stale rozwija się i ma już solidną bazę klientów. Usługi Monese dostępne są dla wszystkich rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Monese

Propozycje z Wielkiej Brytanii spośród konkurencji wyróżnia fakt, że do rejestracji nie potrzebujemy stałego adresu zamieszkania. Konto możemy otworzyć bez konieczności podawania danych teleadresowych. Wystarczy skan dowodu osobistego oraz zdjęcie selfie wykonane w czasie rzeczywistym.

Niestety jest też spory minus - przelewy walutowe są darmowe jedynie podczas przelewania pomiędzy kontami założonymi w Monese.

Co ważne aplikacja Monese dostępna jest nie tylko w App Store oraz Google Play. Z usługi skorzystają również posiadacze smartfonów Huawei bez dostępu do usług Google - program dostępny jest w autorskim sklepie Huawei AppGallery.

Po rejestracji możemy zamówić darmową kartę zbliżeniową MasterCard. Możemy ją dodać do usług Google Pay oraz Apple Pay.

Za darmo wypłacimy 200 Euro miesięcznie. Możemy również wykorzystać limit 2000 Euro płatności w obcych walutach.