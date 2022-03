Prestiżowe laboratorium AV-TEST ogłosiło przyznanie nagród programom antywirusowym za rok 2021.

Najlepsze antywirusy 2021 - nagrody AV-TEST

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach bez programu antywirusowego można mieć poważne problemy. W sieci krążą nieprzeliczone ilości szkodników, a cały czas powstają nowe. Brak ochrony może poskutkować tragicznymi skutkami - z zaszyfrowaniem wszystkich plików włącznie. W przypadku systemów Windows użytkownicy są chronieni przez Defendera, jednak - jak wykazują to testy - choć jest on bardzo mocny, do perfekcji jeszcze nieco mu brakuje. Dlatego program antywirusowy to podstawa.

Jednak gdy przychodzi do wyboru, człowiek staje przed dylematem - na który postawić? Mamy na rynku kilkanaście propozycji do wyboru, a każda z nich ma zazwyczaj 2-3 wersje. Dlatego istotne są aktualizowane na bieżąco rankingi najlepszego oprogramowania ochronnego, dzięki którym wskazani są liderzy tego sektora. Instytut AV-TEST to specjalistyczne laboratoria, w których co miesiąc wykonuje się wyczerpujące badanie antywirusów dostępnych na rynku. Pozwala to na ustalenie, który z nich ma najlepszą skuteczność. Czasem jest to jeden program, czasem dwa, czasem kilka.

Zobacz również:

Podsumowanie roku 2021 to wyłonienie zwycięzców w dziesięciu kategoriach. Tym programom możesz zaufać. Podajemy laureatów każdej z kategorii - od zwycięzcy zaczynając.

Najlepsza ochrona końcowa dla użytkowników prywatnych : Bitdefender Internet Security , Kaspersky Internet Security, Norton 360

: , Kaspersky Internet Security, Norton 360 Najlepsza ochrona końcowa dla użytkowników biznesowych : Bitdefender Endpoint Security (Ultra) , Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Defender

: , Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Defender Najlepsza wydajność dla użytkowników prywatnych : ESET Internet Security , G DATA Total Security, Kaspersky Internet Security

: , G DATA Total Security, Kaspersky Internet Security Najlepsza wydajność dla użytkowników biznesowych : ESET Endpoint Security , Trellix/FireEye Endpoint Security

: , Trellix/FireEye Endpoint Security Najlepsza użyteczność dla użytkowników prywatnych : Avira Internet Security , ESET Internet Security

: , Najlepsza użyteczność dla użytkowników biznesowych : ESET Endpoint Security , Kaspersky Endpoint Security

: , Kaspersky Endpoint Security Najlepsza ochrona Androida dla użytkowników prywatnych : Bitdefender Mobile Security , Trend Micro Mobile Security

: , Trend Micro Mobile Security Najlepsza ochrona Androida dla użytkowników biznesowych : ESET Endpoint Security

: Najlepsza ochrona macOS dla użytkowników prywatnych : Norton 360 , Trend Micro Antivirus

: , Trend Micro Antivirus Najlepsza ochrona macOS dla użytkowników biznesowych: Symantec Endpoint Protection

Laureatom gratulujemy.

Źródło: AV-TEST