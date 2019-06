Najlepsze antywirusy dla biznesu - czerwiec 2019

Maszyny biznesowe wymagają szczególnie mocnej ochrony. Oto najlepsze w chwili obecnej rozwiązania.

Spis treści

AV-TEST Institute postanowiło sprawdzić, który oprogramowanie antywirusowe dla biznesu jest najlepsze pod kątem Windows 10. W teście wzięło udział 19 produktów - każdy testowany w trzech obszarach: ochrony, wydajności oraz braku wpływu na używaną maszynę. W każdym z nich można było dostać od 1 do 6 punktów - przy czym 6 to najwyższa nota. Osiem propozycji osiągnęło wynik perfekcyjny - 18 punktów, jednak są pomiędzy nimi drobne różnice.

Należy pamiętać, że testy wykonywane były laboratoryjnie - rezultaty są średnią oceną działania w różnych środowiskach, dlatego jeśli w teście dany antywirus uzyskał najlepszą możliwą ocenę, nie można mieć 100% pewności, że w Twoim przypadku będzie tak samo. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że nowe szkodniki pojawiają się w sieci cały czas (nawet teraz, kiedy czytasz te słowa), a szybkość aktualizacji baz sygnatur wirusów różni się w zależności od danego producenta. Mimo to wysoki wynik oznacza dobrą skuteczność, której można zaufać.

Wyniki testów wszystkich aplikacji prezentują się następująco:

Wspomniane osiem perfekcyjnych produktów to (w kolejności alfabetycznej):

Bitdefender Endpoint Security 6.6

Bitdefender Endpoint Security zatrzymał 100% ataków typu "zero day" oraz wykrył wszystkie szkodniki malware, jakie pojawiły się do czterech tygodni przed testami. Ma minimalny wpływ na szybkość działania aplikacji i programów, jednak w niektórych przypadkach można odczuć, że pracuje w tle. W ostatniej rundzie testów zaliczył jeden fałszywy alarm.

F-Secure PSB Computer Protection 19

F-Secure PSB Computer Protection (PSB to skrót od "Protection Service for Business") uzyskał perfekcyjne wyniki we wszystkich kategoriach, a pod względem wydajności wypadł lepiej, niż wynosi średnia dla takich aplikacji. Jednak kilka razy zdarzyło się, że przerywał instalację aplikacji, fałszywie uznając je za szkodniki.

Kaspersky Lab Endpoint Security

Kaspersky Lab Endpoint Security utrzymuje się od lat w czołówce takich rankingów i w tym roku nie jest inaczej. Na koncie 100% zatrzymanych zagrożeń zero-day oraz innych rodzajów ataków. Ma minimalny wpływ na instalację i uruchamianie aplikacji, otwieranie stron i ogólne działanie maszyny. Nie zaliczył żadnego fałszywego alarmu!

Kaspersky Small Office Security 6

Kaspersky Small Office Security 6 wypada niemal identycznie jak poprzednik, z jedną różnicą - bardziej spowalnia otwieranie witryn internetowych.

McAfee Small Business Security 17.8

McAfee Small Business Security to dedykowana biznesowi wersja Endpoint Security, która cechuje się mniejszym wpływem na szybkość instalacji oraz uruchamiania najczęściej używanych aplikacji.

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection to jeden z najbardziej wydajnych antywirusów dla biznesu. W każdym aspekcie działania ma wyniki lepsze, niż przeciętna dla danej kategorii. Nie wszczyna fałszywych alarmów - trafił się tylko jeden, jedyny wyjątek podczas instalacji oprogramowania.

Symantec Endpoint Protection Cloud

Symantec Endpoint Protection Cloud osiągnął takie same wyniki, jak jego wersja nie-chmurowa

Trend Micro OfficeScan

Trend Micro OfficeScan doskonale sprawdził się pod względem wydajności; wykrył wszystkie próbki malware, a jedyne, co można mu zarzucić, to zbytnia wrażliwość - kilka raz podniósł fałszywy alarm.

A co z pozostałymi?

Avast Business Antivirus Pro Plus 18.8 i 19.3 - zatrzymują 99,3% ataków zero-day, w innych wynikach mieszczą się w średniej, na plus należy policzyć niemal całkowity brak fałszywych alarmów

Check Point SandBlast Agent 80.92 - perfekcyjne wyniki w obszarze skuteczności, ale w przypadku instalacji aplikacji potrafi spowolnić proces aż o 39%

McAfee Endpoint Security 10.6 - dobra ochrona i funkcjonalność, jednak wypada gorzej od rywali przy instalacji lub uruchamianiu aplikacji; przeciętne opóźnienie, jakie powoduje program antywirusowy, to 8%, w tym przypadku jest to 13%

Microsoft Defender Antivirus 4.18 - dobrze wykrywa zagrożenia, ale opóźnia działanie aplikacji o 17%, zdarzają się również fałszywe alarmy

Sophos Endpoint Security and Control 10.8 - dobrze zatrzymuje ataki, jednak potrafi spowolnić działanie systemu i aplikacji