Najlepsze antywirusy dla macOS 2023

Jakie oprogramowanie antywirusowe wybrać dla komputerów Mac? Uwzględniamy aplikacje dostępne w 2023 roku.

Spis treści

Avast Security

Avast to darmowa wersja edycji Premium. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Pierwsza - brak alertów związanych z podpinaniem urządzeń do Twojej sieci. Druga to brak modułu ransomware, który chroni zdjęcia i pliki przed niepożądanymi zmianami. Pozostaje zatem zaufać, że Avast żadnego ransmoware nie przepuści. Aplikację możesz pobrać za darmo z tej strony.

AVG AntiVirus for Mac

AVG AntiVirus for Mac to antywirus darmowy, ale jego zaawansowane funkcje (jak ochrona przed fałszywymi stronami czy zabezpieczanie prywatnych plików za pomocą dodatkowej warstwy ochrony przed ransomware) dostępne są po wykupieniu płatnej subskrypcji. Program został przetestowany przy 145 samplach, gdzie wykazał się 100% skutecznością ochrony. W drugim teście wykrył bezbłędnie wszystkie z 5858 sampli. Ponadto wykrywa takze szkodniki napisane pod Windows - tu skuteczność wyniosła 100% przy 500 samplach.

Zaletą jest prosty interfejs aplikacji oraz inspektor Wi-fi, który monitoruje urządzenia w domowej sieci. Polecamy, a abonament możesz wybrać na tej stronie.

Avira Free Antivirus for Mac

Avira Free Antivirus for Mac to darmowa ochrona, cechująca się świetnym poziomem ochrony. Przy 500 próbkach szkodników na Maca aplikacja wykryła 100%. Wyniki AV-TEST są nieco - ale tylko nieco - gorsze. Tu wykrywanie tu 99,8%. Przeprowadzono tu test jak przy Kaspersky Internet Security for Mac 2020 - Avira zatrzymała rozpakowywania zarchiwizowanego szkodnika, czyli była o krok szybsza. Co może podobać się poza samą ochroną, to prosty w obsłudze interfejs z dobrze opisanymi funkcjami.

Avira Free Antivirus for Mac to także VPN z transferem 500 GB na miesiąc. Nie można również zapominać, że mamy tu do czynienia z produktem darmowym - co nie oznacza, że jest gorszy od płatnych. Najlepiej przekonać się o jego możliwościach w praktyce. Avira Free Antivirus for Mac pobierzesz z z tej strony.

Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac to stuprocentowa skuteczność w wykrywaniu potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA) oraz 100% skuteczności w identyfikowaniu malware. Wykazał się również perfekcyjną skutecznością w blokowaniu pobierania szkodliwych plików oraz przy wchodzeniu na "toksyczne" strony. Nie ma żadnego wpływu na szybkość pobierania i instalowania aplikacji, choć nieco czuć go przy ich uruchamianiu.

Bitdefender Antivirus for Mac kładzie nacisk na ochronę Time Machine oraz daje VPN o transferze 200 MB dziennie na urządzenie. Podsumowując - jest to rozwiązanie proste i skuteczne. Kosztuje 109,47 złotych za rok użytkowania na jednym urządzeniu. Wszystkie opcje abonamentowe sprawdzisz tutaj.

Norton 360 (Mac)

Norton 360 to oprogramowanie antywirusowe dające bardzo mocną ochronę, jednak pozbawione bardziej zaawansowanych funkcji. Z funkcjonalnych, praktycznych dodatków mamy tu wtyczkę dla przeglądarek Safari, Chrome i Firefox, a także narzędzie do oczyszczania dysku. Zaletą jest prosty interfejs. Pod względem technicznym należy pochwalić to oprogramowanie za bardzo zaawansowany firewall.

Norton 360 to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zainstalować antywirusa i zapomnieć o nim. Działa w tle, robiąc swoje i nie absorbując uwagi użytkowników. Cena za roczny abonament to 129,99 złotych. Możesz nabyć go na tej stronie.

Trend Micro Antivirus for Mac

Trend Micro Antivirus to program wykazujący wysoką skuteczność w wykrywaniu różnego rodzaju zagrożeń i szkodników. Ma prosty interfejs, w którym znajdują się wszystkie niezbędne opcje do zapewnienia Macowi ochrony. Niestety, nie ma tu bardziej zaawansowanych rozwiązań, tak więc nie jest to dobra propozycja dla wymagających. Mamy tu natomiast ochronę prywatności, ochronę przed ransomware i podobnymi zagrożeniami, ochronę przed wiadomościami e-mail typu phishing oraz blokowanie niebezpiecznych stron internetowych, które mogą wykradać dane osobowe.

Trend Micro Antivirus for Mac kosztuje 79,48 zł dla jednej maszyny. Możesz nabyć go na tej stronie.

Najlepsze antywirusy na MacOS

Chociaż komputery Mac są mniej podatne na ataki, niż inne urządzenia, to nie oznacza to, że są na nie całkowicie odporne. Ataki ukierunkowane na komputery Mac są rzadsze, jednak nie oznacza to, że komputer z macOS lub urządzenie z iOS nie może paść ofiarą malware, phishingu czy stać się ofiarą kradzieży danych. Oczywiście Twój sprzęt ma wiele wbudowanych funkcji zabezpieczeń, a systemem operacyjnym macOS jest solidny Unix. Swoją reputację zawdzięcza niezawodności, bezpieczeństwu i systemowi uprawnień. To jednak nie zawsze wystarcza.

Dlatego dobry antywirus na Mac-a da Ci solidną, dodatkową ochronę - złapie malware, zablokuje ransomware, ochroni przestarzałe oprogramowanie przed wykorzystaniem podatności, a także zabezpieczy maszynę przed staniem się częścią botnetu. Jeśli używasz maszyny wirtualnej, nie dopuści do wyjścia uruchomionego przez nią szkodnika. Oprogramowanie antywirusowe często oferuje bardzo zaawansowane funkcje - na przykład menedżera haseł lub dodatkowy firewall.

Temat antywirusów na macOS i iOS jest dość szeroki i został omówiony w oddzielnym artykule: „Czy macOS potrzebuje antywirusa? Odpowiadamy i doradzamy”.

Najlepszy antywirus na Maca 2023: jak testowano oprogramowanie?

Każdy program antywirusowy był testowany na czystej instalacji aktualnej edycji macOS, dzięki czemu mieliśmy pewność, że żadne pozostałości poprzedników nie pozostały w systemie i nie zakłócą testów. A testy polegały na odwiedzaniu szkodliwych stron, pobieranie złośliwego oprogramowania - a w niektórych przypadkach nawet jego uruchamiania - sprawdzaliśmy także wyniki testów tego samego oprogramowania, które zostały wykonane przez dwa niezależne laboratoria badawcze - AV Comparatives i AV-TEST.

Zbadaliśmy także, jak działanie danego antywirusa wpływa na zużycie procesora oraz zapotrzebowanie energetyczne. Oczywiście cały czas przy tym śledziliśmy, jak działający w tle antywirus wpływa na zachowanie całego systemu. W ostatecznym rankingu znalazły się wyłącznie programy, które perfekcyjnie wykrywają ransomware i malware, oferują wtyczkę do przeglądarki lub web proxy na poziomie systemu, a także nie mają problemów z wykrywaniem wirusów stworzonych na Windows.

Najlepszy antywirus na Maca: jakie musi mieć cechy?

Głównym zadaniem antywirusa jest wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń, zanim rozpoczną swoje niszczycielskie działanie. Czyli musi zapobiegać pobieraniu, instalacji oraz uruchomianiu szkodnika. I to niezależnie od tego, czy jego źródłem jest strona internetowa, czy czai się w pobranych plikach, czy też znajduje na podpiętym pendrive. Antywirus powinien natychmiast go wykryć i zablokować lub przenieść do kwarantanny, a po upewnieniu się, że to szkodnik - skasować. To zadanie podstawowe. Drugim ważnym aspektem jest monitorowanie zmian w systemie, które mogą być powodowane przez wirusa.

Równocześnie dobry program antywirusowy na Mac powinien działać "niewidzialnie" w tle, czyli nie powinno odczuwać się jego działania. Większość producentów oprogramowania antywirusowego ma to na uwadze. Dlatego aplikacje potrafią korzystać z możliwości dawanych przez procesory wielowątkowe i pracować tak, że w żaden sposób nie zakłócają komfortu użytkowania komputera. W powyższym zestawieniu znajdują się wyłącznie programy, których działania nie odczuwasz.