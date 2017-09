Najlepsze aplikacje dla dzieci w 2017 r.

Spośród wielu aplikacji dla dzieci dostępnych w sieci, my wybraliśmy kilkanaście najlepszych, które zostały następnie przetestowane i zaaprobowane przez naszych najmłodszych testerów.

Pokemon GO

Dostępna na Androida oraz na iPhone’a.

Pokemon GO bazuje na niezwykle prostym, a jednocześnie genialnym pomyśle, który zyskał popularność na całym świecie. Początkowa ekscytacja nieco już ustąpiła, jednak dzieciom nadal się podoba, zwłaszcza dzięki pojawianiu się coraz to nowych Pokemonów. Aplikacja zachęca do odkrywania nowych miejsc w prawdziwym świecie, do których trzeba się udać, by złapać Pokemony i różne przedmioty znajdujące się na Pokestops.

Pomijając kwestie bezpieczeństwa, Pokemon Go zasługuje na prawdziwe uznanie, skoro udało mu się zmusić do wstania z kanap nie tylko dzieci, ale także dorosłych. To apka pożerająca dość dużo baterii, ale tak uzależniająca, że ma się ochotę korzystać z niej cały czas. Ostrzegamy: nie ściągaj jej, jeśli nie jesteś przygotowany na wielogodzinne spacery z dziećmi do pobliskiego parku, ulicy po drugiej stronie miasta, czy gdziekolwiek indziej, gdzie mogą czaić się pokemonowe stwory.

Toca Life: Vacation

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida

Toca Life: Vacation to jedna z części w serii Toca Life. To cyfrowy plac zabaw, na którym dzieci udają, że wybierają się na wakacje. Główny ekran służy jako miejsce nawigacji; dzieci klikają na nim na miejsce, w którym chcą grać: lotnisko, hotel, plaża, itd.

Prawie wszystkie elementy w aplikacji są interakcyjne: można otwierać znajdujące się tam walizki i układać w inny sposób przedmioty, które się w niej znajdują; można przebierać postaci w ubrania wiszące na wieszakach bądź w sklepie, itd. Naszym małym testerom szczególnie spodobało się lotnisko, na którym można było udawać, że wsiada się do samolotu lecącego do wybranego przez nich miejsca, a także korzystać ze znajdujących się na pokładzie napojów i przekąsek.

Dzieci z wyjątkowo bujną wyobraźnią mogą grać w tę grę godzinami. A za tę cenę (zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nie ma tam żadnych reklam, jak we wszystkich grach Toca Boca), to absolutny must have.

YouTube Kids

Dostępna na Androida, iPhone’a i iPada

Dzieci uwielbiają oglądać filmy na YouTube. A nie wszystkie treści na YouTube są dla dzieci odpowiednie. Dlatego Google stworzyło dla dzieci specjalną aplikację, która ma prosty interfejs i filtruje filmy, które nie nadają się dla najmłodszych.

Trzeba jednak pamiętać, że żaden system filtrujący nie jest idealny, dlatego mimo wszystko dobrze byłoby czasem skontrolować, do jakich treści dzieci mają dostęp. Jest to jednak na pewno przyjemna aplikacja, którą warto zainstalować.

Toca Dance

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a i iPada

Toca Dance to aplikacja, która szczególnie spodobała się naszym testerom w wieku 4 i 8 lat. Nawet dorośli lubią w nią grać. W grze wybieramy trzech tancerzy, których następnie ubieramy w ubrania dostępne w garderobie. Kolejnym zadaniem jest nauczenie ich konkretnych ruchów poprzez przeciąganie palcem po wybranych częściach ciała. Można poruszać rękoma i głową, bądź sprawić, by postacie skakały lub się czołgały. Konkretne ruchy można przypisać do różnokolorowych punkcików, a aplikacja jest tak zaprojektowana, że będzie sprawiała radość nawet bardzo małym dzieciom.

Poza tym, dostępne są różne rodzaje muzyki, do której się tańczy; na koniec można obejrzeć całą choreografię swojej postaci. Nawet ta część pozwala na interakcję – można skandować, puszczać fajerwerki, rzucać kwiaty (lub pomidory); film da się zapisać na telefonie. Niestety aplikacja nie jest dostępna na Androida.

Toca Life: City

Cena: 2.99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

W City dzieci mogą odwiedzać różne miejsca i wchodzić w interakcję ze wszystkimi możliwymi przedmiotami: w mieszkaniu, na sklepowych półkach z jedzeniem, w sklepie z ubraniami. Gracze mogą zdecydować, z którymi postaciami chcą się bawić i wybrać im konkretne ubrania, fryzury, jedzenie, itp.

Toca Life: Farm

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a, iPada, Androida i Amazon Fire.

Farm to ostatnia część w serii Toca Life i kolejna, która jest warta swoich pieniędzy. W aplikacji można odwiedzić wiele miejsc: stodołę, pole, dom farmerski i inne.

W każdej lokalizacji dzieci mogą klikać na wszystkie dostępne tam przedmioty: mogą doić krowy, karmić owce, zbierać zboża. Czasami są to czynności dla nich niezrozumiałe, ale taki jest właśnie cel aplikacji: pokazać dzieciom proces powstawania żywności.

Naszym testerom szczególnie spodobało się wybieranie ziaren przeróżnych roślin z worków, sadzenie i podlewanie ich, a następnie zbieranie plonów.

Sago Mini Road Trip

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

Stworzona przez Sago (siostrzaną firmę Toca Boca) specjalnie dla najmłodszych dzieci w przedziale wiekowym 2-5 lat. Maluchy mogą zaplanować całą podróż, poczynając od pakowania walizki (mogą zapakować nawet czekoladowe ciasto); wybrania odpowiedniego auta (dostępnych jest wiele rodzajów, w tym także but i ogórek) aż po zatrzymywanie się po drodze, by zatankować paliwo lub umyć samochód. Dostępnych jest sześć destynacji, do których można podróżować (chociaż w jednej rundzie można wybierać jedynie między trzema). Na drodze nie obowiązują żadne zasady ruchu drogowego, więc samochodem można nawet latać. Świetna aplikacja za jedyne 2,99 .

Forestry

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a i iPada.

Poprzez zabawne i edukacyjne mini-gry, Twoje dziecko pomaga mieszkańcom lasu zbudować dom, zgromadzić jedzenie, zebrać jagody, pływać w strumieniu i oczywiście przygotować się do snu. Naprawdę fascynująca gra Forestry pomaga w trenowaniu pamięci Twoich pociech. Dostępna jest za darmo, ale w samej aplikacji dostępne są przedmioty, które można dodatkowo nabyć za pieniądze.

Toca Hair Salon 2

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

Wszystkie gry Toca Boca dla dzieci są naprawdę warte polecenia (no może poza Toca Band, który może doprowadzić rodziców do szału). Toca Hair Salon jest kolejnym must-havem.

Gracze wcielają się w role fryzjerów i stylistów. Świetna gra, gdy musisz chwilowo zająć czymś dzieci.

Toca Kitchen

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida

Dzieci uwielbiają zostawiać w kuchni ogromny bałagan, a Ty pewnie nie znosisz po nich sprzątać. W drugiej wersji gry Toca Kitchen, gracze mają możliwość kroić, smażyć, piec, miksować jedzenie i karmić nim postaci z gry. Nasz 3-letni tester polubił szczególnie blendowanie brzoskwiń i Monster Beets, śmiejąc się w głos w momencie wypluwania przez niego kwaśnej mieszanki na ekran.

W ostatniej aktualizacji dodano brzoskwinie, truskawki, arbuzy, cebule, spaghetti, ryż i odnóża ośmiornicy, a także ketchup, sos sojowy i urządzenie do smażenia na głębokim oleju.

Poza tym, można włączyć tryb wegetariański. W aplikacji nie pojawiają się żadne irytujące linki. Aplikacja warta swojej ceny.

Crayola ColorStudio HD

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a i iPada.

Świetna, darmowa aplikacja, która zamieni każdego iPada w przyjemną kolorowankę, która nie zrujnuje żadnej tapety i stołu w Twoim domu.

Lego Juniors Create & Cruise

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a, iPada I Androida.

Gra, w której sprawdza się wyobraźnię i zdolności do budowania. Juniors Create & Cruise jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4-7 lat. Buduje się w niej swoją własną ciężarówkę, następnie przewozi się nią ładunek w określone miejsce, a później zbiera się monety, by kupić konkretne części klocków LEGO. Dobra zabawa i duża wartość edukacyjna.

Artie’s Magic Pencil

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a i iPada.

W tej aplikacji dzieci uczą się rysować. Gra skierowana jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Oferuje świetną przestrzeń rozwoju dla przyszłych malarzy i ilustratorów, którzy być może potrzebują niewielkiej zachęty do rozwijania swego talentu.

Baby Sign and Sing

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

Aplikacja, w której najmłodsi mogą trochę pośpiewać. Świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, która daje duże możliwości rozwoju Twojej pociechy.

Jetpack Joyride

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

Darmowa gra, która wyjątkowo spodobała się naszym testerom w bardzo młodym wieku (tym starszym również). Gracze wybierają dla swej postaci odrzutowy plecak, z którym następnie udają się w ekscytującą podróż.

A Parcel of Courage

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a i iPada.

Szczerze polecamy tę piękną i rodzinną opowieść „A Parcel of Courage”. Interaktywna książka, wypełniona po brzegi edukacyjnymi zadaniami, które trzeba wykonać, poprawia logiczne myślenie, rozeznanie przestrzenne, pamięć fotograficzną i wiele innych.

Thomas & Friends: Engine Activity Fun

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a i iPada.

Dostępnych jest wiele kiepskich gier z Thomasem i przyjaciółmi, jednak ta, stworzona przez HiT Entertainment, jest naprawdę godna zaufania i polecenia. A na dodatek jest darmowa.

Buddha for kids

Cena: 4,99

Dostępna na iPada i iPhone’a.

Interesująca aplikacja, która skupia się na historii religii. Jej twórca, Quelle Histoire, chce przybliżyć 6- i 7-letnim graczom historie życia sławnych ludzi związanych z religią – w tym przypadku Buddy. Z pewnością spodoba się Twoim dzieciom i sprawi, że sporo się nauczą. Na 10 obrazkach w grze przedstawiona jest historia życia Buddy: od jego pierwszych kroków pod drzewem Bodhi w Lumbini, poprzez oświecenie w świętym mieście Uruvela. Gwarantujemy, że Twoje dzieci będą zachwycone.

Dr Panda’s Hoopa City

Cena: 2,99

Dostępna na iPhone’a i iPada.

Hoopa City to interaktywna i edukacyjna gra, w której dzieci wcielają się w różne role, wykorzystując przy tym swoją wyobraźnię. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Główną postacią jest hipopotam Hoopa. Dzieci łączą ze sobą różne elementy, co prowadzi do powstawania miast. Gracze budują drogi i domy i szukają sekretnych kombinacji, by odblokować dostęp do różnych budynków.

Magic Piano

Cena: darmowa

Dostepna na iPhone’a, iPada i Androida.

Dostępna na właściwie każdej platformie, uzależniająca gra ze świetnym dźwiękiem pozwala odtwarzać na pianinie znane utwory, nawet jeśli nie ma się talentu muzycznego. Wystarczy kliknąć w określone miejsce na ekranie w określonym czasie, by wydać dźwięk i zdobyć punkty.

Let’s create! Pottery HD

Cena: 4,99

Dostępna na iPhone’a i iPada.

Pod warunkiem, że potrafisz odebrać swoim dzieciom swój telefon, mamy dla Ciebie aplikację, która spodoba Ci się tak samo, jak Twoim pociechom. Let’s create! Pottery HD to świetna gra z ciekawym obrazem, w której zakocha się każdy. Pełna wersja kosztuje niecałe 5 dolarów, jeśli jednak nie jesteś przekonany, możesz najpierw wypróbować wersję darmową.

Monument Valley

Cena: 3,99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida

Jedna z najpiękniejszych i najbardziej wciągających gier, jakie widzieliśmy, Monument Valley, nie jest co prawda tania, ale na pewno zajmie Twoje dzieci na wiele długich godzin. W grze towarzyszymy księżniczce Idzie w przeprawie przez tajemniczą i nieco psychodeliczną, fantastyczną krainę, w której z czasem odkrywamy ukryte dróżki, rozwiązujemy optyczne, geometryczne iluzje i przechytrzamy szalonych Crow People. Monument Valley jest doświadczeniem tak surrealistycznym, jak przyjemnym i na pewno zapisze się w historii gier jako jeden z najbardziej unikatowych pomysłów.

Dumb Ways to Die

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

W zamyśle miała to być animacja dotycząca bezpieczeństwa w miejscach publicznych (np. w metrze); nieoczekiwanie przekształciła się jednak w genialną kreskówkę z wpadającą w ucho melodią, którą dzieci chętnie nucą podczas gry prezentującej 15 śmiertelnie niebezpiecznych sytuacji, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu. Naszym testerom bardzo się spodobała. A teraz wszyscy razem: „Set fire to your hair, Poke a stick at a grizzly bear. Eat medicine that's out of date, Use your private parts as piranha bait.”

Despicable Me: Minion Rush

Cena: darmowa

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida.

Lubisz Minionki, prawda? Minion Rush to świetna gra akcji, w której małe, żółte stworki skaczą, latają, pokonują różne przeszkody, zbierają banany, jeżdżą na jednorożcu i walczą z wrogami podczas przeróżnych misji. Swoim Minionkom wybierasz przeróżne stroje, rodzaje broni i moce. Zdobywanie nowych lokalizacji i przeróżne minionkowe charaktery sprawiają, że aplikacja zapewnia Twoim dzieciom super zabawę. W aplikacji można dokonywać różnych zakupów, jednak rezygnacja z nich nie wpłynie na jakość gry.

Snail Bob

Cena: 0,99

Dostępna na iPhone’a, iPada i Androida

Gra, która zapewnia świetną zabawę i pobudza wyobraźnię, a jednocześnie jest wystarczająco wolna, by mogły grać w nią najmłodsze dzieci. Snail Bob to gra strategiczna, w której celem jest doprowadzenie węża do wyjścia. Naciska się przeróżne przyciski, by kontrolować mechanizmy i główną postać i dostać się do wyjścia w jak najkrótszym czasie. Grę można powtórzyć kilka razy (by mieć choć odrobinę czasu dla siebie, gdy nasze pociechy zajęte są zabawą z telefonem).

CBeebies Playtime

Dostępna na iOSa i Androida.

Aplikacja zajmuje ok. 1GB, co może się okazać nieco problematyczne, ale na pewno warte zachodu.

W grze spotykamy się z bohaterami różnych popularnych programów telewizyjnych (Topsy&Tim, Alphablocks czy Teletubisie). Gracze mogą tworzyć swoje własne profile i kustomizować swoje awatary.

Nie ma w niej żadnych reklam i dodatkowych zakupów, a dodatkowo znajdziemy w niej ciekawe, edukacyjne video.