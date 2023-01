Najlepsze aplikacje do czyszczenia Windows - płatne i darmowe

W trakcie korzystania z systemu operacyjnego gromadzi się w nim mnóstwo wirtualnych śmieci. Spowalniają jego pracę oraz zajmują przestrzeń na dysku. Oto aplikacje, za pomocą których łatwo się ich pozbędziesz.

Jeśli korzystasz z systemu Windows każdego dnia, wówczas prędzej czy później spostrzeżesz, że nie jest on już tak szybki i sprawny jak niegdyś. Nie musisz obawiać się o swój sprzęt - to skutek naturalnej eksploatacji, w trakcie której zbiera się na dysku mnóstwo plików tymczasowych, uszkodzonych lub przestarzałych kluczy rejestru, resztki po odinstalowanych aplikacjach itp. Dlatego raz na jakiś czas - na przykład raz w miesiącu - należy przeprowadzić operację czyszczenia, która jednocześnie zoptymalizuje system operacyjny.

W chwili obecnej na rynku znajduje się kilkanaście aplikacji służących do tego zadania. Którą z nich wybrać? W poniższym zestawieniu pokazujemy kilka sprawdzonych, które z czystym sumieniem można polecić zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom. Choć narzędzia i funkcje są niemal identyczne, każda aplikacja ma swoje własne sposoby na to, aby usuwać zbędne elementy z systemu.

CCleaner Professional

CCleaner to jeden z najstarszych programów tego typu na rynku i wielu użytkowników po prostu nie wyobraża sobie życia bez niego. Dostępny jest w dwóch wersjach - darmowej i płatnej. Płatna zawiera więcej zaawansowanych opcji w porównaniu z darmową. Co otrzymujemy? Solidne usuwanie plików tymczasowych, pozostałości po aplikacjach, a także mnóstwo narzędzi, zaczynając od aktualizowania sterowników, kończąc na usuwaniu plików śledzących. Jakieś uwagi? Dwie. Po pierwsze - mamy tutaj średnią kontrolę nad usuwanymi plikami. Po drugie - interfejs mógłby być nieco lepiej przemyślany.

CCleaner Professional kosztuje 69 zł. Edycja Pro Plus, mająca dodatkowo narzędzie do odzyskiwania plików oraz badania kondycji podzespołów, to wydatek 84 zł. Obie edycje nabędziesz tutaj.

IObit Advanced SystemCare

IObit Advanced SystemCare to także aplikacja obecna od lat. Co jednak podkreślają jej twórcy, do pomocy w skanowaniu systemu oraz identyfikacji problemów zaprzęgnięta została sztuczna inteligencja. Ponadto automatycznie zmieniane są ustawienia przeglądarki, aby działała ona sprawniej - w najlepszych przypadkach przyśpieszenie wynosi nawet 300%. Aplikacja ma przejrzysty, miły dla oka interfejs, oczyszczanie jest bardzo dokładne, otrzymujemy również szereg praktycznych narzędzi. Podobnie jak w przypadku CCleaner, tutaj także mamy ograniczoną kontrolę nad usuwanymi plikami.

IObit Advanced SystemCare dostępne jest za darmo oraz w dwóch wersjach płatnych. Pierwsza kosztuje 69,90 zł i obejmuje jedno stanowisko, druga - trzy stanowiska za 79,90 zł. Obie znajdziesz tutaj.

Glary Utilities

Glary Utilities to potężny zestaw narzędzi do usuwania plików tymczasowych, cyfrowych "śmieci", naprawy rejestru oraz usprawniania systemu. Wszystko zostaje nam podane "na tacy" - przejrzysty interfejs ma dwa okienka. W pierwszym znajdziesz najważniejsze funkcje, w drugim - ich rozbudowane menu. Może także obliczyć szybkość uruchamiania systemu i zaproponować zmiany wpływające na jego skrócenie. Mamy tu także szereg innych, praktycznych opcji, włącznie z wymazywaniem wolnego miejsca i kasowaniem plików w sposób nieodwracalny.

Glary Utilities dostępnej jest w wersji darmowej oraz płatnej. W tym drugim przypadku opłata wynosi 39,95 euro rocznie za trzy stanowiska. Możesz nabyć ją tutaj.

Ashampoo WinOptimizer

Ashampoo WinOptimizer oferuje szeroki wybór opcji związanych z oczyszczaniem i optymalizacją systemu Windows. Nie wymaga żadnych opłat - jest całkowicie darmowy dla użytkowników prywatnych. Jego interfejs cechuje niezwykła przejrzystość, a większość funkcji to dwa-trzy kliknięcia i gotowe. Czyszczenie internetowe eliminuje niepotrzebne pliki tworzone podczas przeglądania stron internetowych lub pobierania, pozwala także zatrzeć ślady w sieci. Możesz dodatkowo defragmentować rejestr, z łatwością odinstalowywać aplikacje i konfigurować menu prawego przycisku myszy oraz śledzić programy zajmujące zasoby i zarządzać zainstalowanymi czcionkami.

Ashampoo WinOptimizer pobierzesz stąd.

AVG TuneUp

AVG TuneUp to dzieło producenta oprogramowania antywirusowego. I podobnie jak w nim, także tutaj mamy elegancki, przejrzysty interfejs. Nie musisz także zagłębiać się w poszczególne opcje - istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej konserwacji jednym kliknięciem. Można jej zaufać, ponieważ doskonale wykrywa i usuwa śmieci, a także zbyteczne elementy. Dotyczy to zarówno dysku, jak i rejestru oraz folderów systemowych. Specjalne technologia przełącza aplikacje w Tryb uśpienia i budzi wtedy, kiedy ich potrzebujesz, co również pomaga w zwiększeniu wydajności.

AVG TuneUp to wydatek 99 zł rok na jedno urządzenie lub 129 zł rocznie aż za 10 urządzeń. Nabyć wybrane wersję możesz tutaj.

