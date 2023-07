Najlepsze aplikacje do kontroli rodzicielskiej 2023

Chcesz zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci? Prezentujemy najlepsze aplikacje do osiągnięcia tego celu.

Spis treści

Beniamin

Beniamin to polska aplikacja, która już od dziesięciu lat umożliwia skuteczną kontrolę rodzicielską. Umożliwia wykonywanie licznych czynności na komputerze, w tym nakładanie limitu czasu użytkowania gier oraz aplikacji wraz z możliwością całkowitego blokowania wybranych, monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych, filtrowanie stron na podstawie słów kluczowych, a także kontrolowanie klipów wideo na YouTube. Działanie aplikacji obejmuje komputery, laptopy oraz urządzenia przenośne. W przypadku smartfonów możliwy jest dostęp do historii połączeń oraz SMS-ów. Znajdziemy tu również lokalizowanie miejsca pobytu urządzenia oraz śledzenie trasy w danym dniu lub dniach wcześniejszych. Pozwoli to sprawdzić, gdzie przebywało dziecko lub gdzie znajduje się obecnie.

Beniamin to aplikacja, którą można wypróbować przez 5 dni za darmo. Pakiet podstawowy, obejmujący 3 urządzenia, kosztuje 89 zł/rok, zaś rozbudowany, do 6 urządzeń - 119 złotych. Najdroższy kosztuje 140 złotych i obejmuje aż do 9 urządzeń. Osobny cennik mają szkoły oraz biblioteki. Wszystkie opcje zakupu znajdziesz na tej stronie.

Chroń Dzieci w Sieci

Chroń Dzieci w Sieci to aplikacja stworzona przez rodziców dla rodziców. Zasugeruje Ci, do jakich treści w Internecie dziecko powinno mieć dostęp. Od Ciebie zależy czy zaakceptujesz ten wybór, czy w prosty sposób wprowadzisz zmiany. W prosty sposób możesz ustawić godziny dostępu do Internetu oraz czas korzystania z tabletu lub smartfona. Zezwalasz na korzystanie wyłącznie z zaakceptowanych przez Ciebie aplikacji - każda nowa wymaga Twojej zgody. Tryb Safe Search jest zawsze włączony dla popularnych wyszukiwarek. Twoje dziecko nie otrzyma w wynikach wyszukiwania nieodpowiednich stron, obrazów i filmów.

Chroń Dzieci w Sieci działa niezależnie od sposobu dostarczania Internetu na urządzenie dziecka. Twoje dziecko jest bezpieczne w sieci komórkowej (3G/LTE) oraz w prywatnych i publicznych sieciach WiFi. W panelu rodzica znajdziesz informacje dotyczące korzystania przez dziecko z urządzenia. Będziesz miał dostęp do szczegółowego zestawiania przeglądanych stron. Aplikacja dostępna jest dla systemów Android oraz iOS. Subskrypcja miesięczna obejmuje do czterech urządzeń, a jej koszt to zaledwie 9,99 zł miesięcznie. Możesz ją zakupić na tej stronie.

Kid Logger

KidLogger umożliwia monitorowanie aktywności użytkownika na komputerze PC, Mac lub telefonie komórkowym Android. Aby korzystać z aplikacji, należy zarejestrować się online, a następnie pobrać aplikację monitorującą na dowolnym docelowym komputerze, tablecie, lub telefonie. Po połączeniu jej z kontem, KiddLoger zacznie rejestrować wszystko na monitorowanym urządzeniu. Co dalej? To zależy od pakietu. Basic pozwala tylko na zapamiętywanie historii użytkownika oraz wykonywanie zrzutów ekranu, wyższe pakiety to cały szereg narzędzi: historię przeglądania internetu i ostatnich wyszukiwań, rejestracja godzin pracy i okresów aktywności, w tym używania aplikacji, prowadzone konwersacje, zarejestrowane dźwięki oraz wpisany tekst.

Kid Logger dostępny jest w trzech pakietach: Basic to darmowy, pozwalający na monitorowanie jednego urządzenia i zapamiętywanie historii z ostatnich dziewięciu dni. Drugi to Standard i obejmuje działaniem pięć urządzeń, zapamiętuje historię z 30 dni. Koszt to 9 dolarów za 3 m-ce, 17 dolarów za 6 lub 29 dolarów za rok. Professional to trzeci pakiet i otrzymuje się w nim możliwość ochrony dziesięciu urządzeń oraz przechowywanie historii z 60 dni. Cena: 29 dolarów za 3 miesiące, 49 dolarów za 6 miesięcy lub 89 za rok. Abonament możesz wybrać tutaj.

Norton Family Protection

Foto: Norton

Norton Family Protection to zaawansowany, a zarazem prosty w obsłudze program do kontroli rodzicielskiej. Ma za zadanie monitorować aktywność dziecka w internecie oraz pomóc mu w skupieniu się podczas nauki. Odpowiada za to specjalna funkcja - Czas szkolny. Pozwala ona na ustalenie, jakie strony może odwiedzać dziecko w trakcie godzin lekcji zdalnych. Wszystkie pozostałe są w tym czasie zablokowane. Dlatego podczas zajęć dziecko będzie skupiać się na przekazywanych treściach, zamiast oglądać inne witryny w sieci.

Rodzice otrzymują możliwość zablokowania dostępu do witryn z treściami dla dorosłych, czyli zawierających erotykę, przemoc, informacje o narkotykach, alkoholu, hazardzie, itp. Dodatkowo ma się pełen wgląd w to, jakie frazy dziecko wpisuje do wyszukiwarki oraz jakie filmy ogląda w YouTube (inne platformy nie są obsługiwane). Ponadto da się ustalić limit czasu użytkowania urządzenia - smartfona, laptopa, notebooka. Jest to zdecydowanie jedno z najlepszych obecnie rozwiązań na rynku i warto je polecić każdemu rodzicowi. Subskrypcję możesz nabyć na tej stronie.

Microsoft Windows 10 i Windows 11

Czy wiesz, że systemy Windows 10 i Windows 11 posiadają wbudowane opcje kontroli rodzicielskiej? Za opcje rodzinne w Windows nie musisz płacić - są one wliczone w cenę systemu. Jednak do ich wykorzystania potrzebne Ci będzie konto Microsoftu. Jego założenie jest oczywiście darmowe. Aby dostać się do działu z funkcjami rodzinnymi, otwórz systemowe Ustawienia. Następnie do działu Aktualizacja i zabezpieczenia, a tam - Zabezpieczenia Windows. Kliknij na Opcje rodzinne, a na kolejnej planszy - Wyświetl ustawienia rodzinne. Nastąpi przekierowanie na stronę z ustawieniami - domyślnie wykorzystywana jest do tego przeglądarka Edge. Dostępne opcje to: ustawienie limitu czasu korzystania z urządzenia, aplikacji i gier, wprowadzenie konieczności zezwolenia rodzica przed dokonaniem zakupów online. Oczywiście filtrowanie treści przeznaczonych dla dorosłych jest włączone domyślnie.

Na plus należy zapisać kontroli rodzicielskiej możliwość udostępniania kalendarza, list zakupów oraz współdzielenia innych narzędzi. Dzięki temu nie przegapi się żadnego zaplanowanego wydarzenia czy zakupu. Podsumowując: Windows oferuje bardzo praktyczne rozwiązania kontroli rodzicielskiej i warto je wypróbować. Jeśli ma się ten system, można zrobić to w każdej chwili.

Dlaczego potrzebujesz aplikacji do kontroli rodzicielskiej?

W internecie jest mnóstwo stron z treściami 18+. Co prawda większość z nich wymaga kliknięcia w przycisk potwierdzający pełnoletniość użytkownika, jednak tak naprawdę nie da się w ten sposób zweryfikować, czy nie jest to osoba nieletnia. Ponadto dziecko może łatwo trafić na strony wyłudzające dane, paść ofiarą phisingu, a nawet stalkingu. Do tego dochodzą również wszelkiej maści szkodniki. Choć narzędzia do kontroli rodzicielskiej nie są programami antywirusowymi, ograniczają ryzyko złapania wirusów i spyware, od których roi się na stronach dla dorosłych.

Ponadto dziecko nieświadomie może dokonać zakupów w aplikacji czy grze, co obciąży oczywiście konto rodziców - w historii było wiele przypadków wydawania przez nieświadome dzieci bardzo dużych sum na zabawę online. To kolejne zagrożenie. Ponadto nie powinno się pozwolić dziecku na spędzanie zbyt dużej ilości czasu online, inaczej może uzależnić się od gier, sieci społecznościowych lub po prostu przeglądania stron. Dlatego dobrze zabezpieczyć dziecko przed ryzykiem i zdecydować na aplikację pozwalającą na kontrolę rodzicielską.

A którą wybrać? Przejrzeliśmy kilkanaście i możemy polecić kilka z nich. Zaprezentowane zostały w kolejności alfabetycznej. Choć każda z nich ma takie same podstawowe właściwości, różnią się ich poszczególne rozwiązania. Opisujemy je dokładnie przy każdej propozycji. Zapoznaj się dokładnie z tymi opisami i wybierz najlepiej Ci pasującą już dzisiaj!