Najlepsze aplikacje do robienia notatek na Android'a

Robisz dużo notatek? Cenisz sobie prostotę albo zaawansowane funkcje? Zobacz najlepsze aplikacje do tworzenia notatek na Androida.

Źródło: computerworld

Robienie notatek pozwala zapanować nad codziennym chaosem. Posiadanie odpowiedniej aplikacji do ich zbierania może sprawić, że twoja produktywność znaczenie wzrośnie i nie zapomnisz już, co miałeś zrobić. Dobra aplikacja do gromadzenia notatek nie tylko może CI je tworzyć, ale także ułatwi znalezienie wcześniejszych zapisków niezależnie od tego, gdzie się obecnie znajdujesz oraz z jakiego urządzenia korzystasz w danym momencie.

Wybranie odpowiedniej aplikacji do robienia notatek nie jest łatwe. Sklep Play oferuje niezliczoną ilość podobnych rozwiązań, a każdy ma swoje własne preferencje, co również nie ułatwia w znalezieniu odpowiedniej aplikacji.

Spędziliśmy dużo czasu testują wiele aplikacji do notowania na Androida i zastosowaliśmy podział na trzy kategorie:

najlepsze dla większości ludzi - aplikacje posiadające sporą ilość funkcji i cechujące się łatwością użytkowania

- aplikacje posiadające sporą ilość funkcji i cechujące się łatwością użytkowania największa funkcjonalność - aplikacje, które posiadają bardzo duże możliwości

- aplikacje, które posiadają bardzo duże możliwości łatwość w użyciu - cechujące się dużo prostotą i minimalizmem

Najlepsze aplikacje do tworzenia notatek dla większości ludzi

Google Keep

Aplikacja Google do tworzenia notatek ewoluowała przez wiele lat. Pierwsze jej wydanie zostało udostępnione w 2013 roku. Obecnie Keep to wszechstronne, a jednocześnie intuicyjne rozwiązanie do gromadzenia notatek, szczególnie przydatne dla użytkowników ekosystemu Google.

Prostota jest kluczowym elementem atrakcyjności Keep, ponieważ w rzeczywistości większość ludzi nie potrzebuje złożonego, zaawansowanego narzędzia do robienia notatek z wieloma zbędnych funkcji. Większość z nas chce po prostu prostego i skutecznego miejsca do zapisywania myśli, pomysłów i list w sposób, który sprawi, że będą one dostępne w każdej chwili.

I to jest dokładnie to, co wyróżnia Keep: Otwórz aplikację i dotknij paska "Zrób notatkę" u dołu - lub ustaw widżet z jednym dotknięciem na ekranie głównym (dostępny przez długie naciśnięcie dowolnego pustego obszaru ekranu głównego i wybranie opcji "Widżety", która się pojawi) i już możesz tworzyć swoje notatki. Możesz pisać za pomocą klawiatury ekranowej, pisać palcem lub rysikiem, mówić (a następnie zapisać zarówno plik audio, jak i transkrypcję zwykłego tekstu), zrobić zdjęcie dokumentu lub czegokolwiek innego i pozwolić Google wyciągnąć tekst ze zdjęcia dla Ciebie.

Interfejs aplikacji jest bardzo łatwy w obsłudze. Zmiana pozycji notatki jest tak prosta - wystarczy przeciągnąć i upuścić ją lub stuknąć ikonę pinezki, aby przypiąć ją na górze. Jeśli chcesz, możesz umieszczać notatki z kolorowymi tłami i nadawać im etykiety do przeglądania konkretnych tematów. Oczywiście możesz także skorzystać z wyszukiwarki u góry, aby szybko znaleźć notatki według słów kluczowych - zarówno tych, które znajdują się w Twoim tekście, jak i tych, które są widoczne w załączonych dokumentach lub obrazach.

Google Keep zachowuje wszystko za pomocą automatycznej synchronizacji. Dostęp do notatek można uzyskać praktycznie z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Istnieje dedykowana aplikacja na Android i iOS oraz wersja przeglądarkowa.

Jeśli chodzi o ekosystem, Keep inteligentnie integruje się z wieloplatformowym systemem Google, co oznacza, że można utworzyć przypomnienie na każdym urządzeniu, a następnie mieć je w telefonie w określonym czasie, a nawet gdy wyruszysz w podróż do określonego miejsca.

Aplikacja o największej funkcjonalności

Evernote (wersja darmowa basic o ograniczonej funkcjonalności, subskrypcja od 11 zł miesięcznie)

Dla niektórych aplikacja do tworzenia notatek jest czymś ważniejszym, niż tylko wirtualnym notatnikiem. To doskonale zorganizowany system z wieloma funkcjami i skomplikowanymi opcjami. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje bardzo rozbudowanego narzędzia Evernote zdecydowanie jest aplikacją dla Ciebie.

Evernote robi większość rzeczy, które potrafi wykonać Keep. Oprócz wyżej wymienionych podstaw, aplikacja posiada system do kategoryzacji notatek. Pozwala na tworzenie współdzielonych linków, dzięki czemu można publikować notatki w sieci, aby każdy mógł je zobaczyć. Ułatwia także dodawanie zarówno wiadomości e-mail, jak i stron internetowych do notatników poprzez unikalny adres do przesyłania wiadomości oraz oferuje rozszerzenie do przeglądarki pozwalające przechwytywanie obraz z pulpitu komputera.

Oprócz funkcji wyszukiwania na całym koncie tak, jak w przypadku Google Keep Evernote oferuje również wyszukiwanie w obrębie pojedynczej notatki.

Evernote jest wyposażony w zaawansowane narzędzia do formatowania tekstu, dzięki którym notatki będą wyglądać tak, jak tego sobie życzysz.

Aplikacja umożliwia także przeglądanie i powrót do poprzednich wersji notatek, a także oferuje możliwość dodania kodu dostępu lub odcisku palca dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

Wszystko to jednak wiąże się z kilkoma wartymi uwagi zastrzeżeniami.

Po pierwsze, Evernote z biegiem lat stał się bardzo rozbudowany, co wiąże się z utratą intuicyjności i pewnym bałaganem w interfejsie aplikacji. Może być przytłaczający dla użytkownika, który nie potrzebuje tak zaawansowanego narzędzia.

Po drugie, Evernote nie posiada bogatej integracji z ekosystemem, jaki może zaoferować Google Keep. Oczywiście, pozwala na współpracę przy tworzeniu notatek z innymi użytkownikami Evernote, ale podczas gdy prawie każdy ma konto Google i w związku z tym może edytować w Keep, większość ludzi nie ma konta Evernote i może to stanowić problem. Podobnie jak Keep Evernote również ma swój własny wewnętrzny system przypomnień, ale to daleko od uniwersalnego charakteru odpowiednika Google.

I po trzecie Evernote pomimo, iż oferuje darmowy poziom usług, ze względu na jego ograniczenia raczej będziesz zmuszony do wykupienia subskrypcji. Darmowa wersja Evernote nie oferuje dostępu do notatek offline, dane możemy synchronizować pomiędzy dwoma urządzeniami, a limit transferu danych wynosi 60 MB miesięcznie. Brakuje również bardziej zaawansowanych funkcji, jak np. przeszukiwanie załączników.

Ceny poszczególnych planów wahają się od 11 zł do 36 zł miesięcznie.

Drugie miejsce: Microsoft OneNote (darmowy)

OneNote rozwinął się w potężne i wszechstronne rozwiązanie do zarządzania notatkami, z zestawem funkcji prawie równym z Evernote oraz korzyściami płynącymi z integracji z ogromnym ekosystemem pakietu Office firmy Microsoft. Ponadto jest to rozwiązanie bezpłatne.

W rzeczywistości OneNote posiada jedną dużo wadę - brakuje mu jakiegokolwiek systemu do ustawiania przypomnień, co jest czymś najbardziej dużym minusem.

Poza tym, na Androidzie, Microsoft w niewytłumaczalny sposób ogranicza niektóre z podstawowych funkcji OneNote - takie jak np. pełne narzędzia do formatowania tekstu i dostęp do notatek - do tabletów. Oznacza to, że podczas korzystania z aplikacji z telefonu z systemem Android, dostajesz niekompletne narzędzie.

Jeżeli jesteś zainteresowany funkcjonalnością, jaką oferuje Evernote, ale nie chcesz płacić za subskrypcję lub korzystasz z Office 365 OneNote jest warty rozważenia.

Najłatwiejsza w użyciu aplikacja

Simplenote (darmowa)

Ostatnia aplikacja na naszej liście jest dla każdego, kto pragnie mieć prostą w obsłudze i minimalistyczną przestrzeń do robienia notatek bez żadnych dodatków lub niepotrzebnych zakłóceń. Simplenote działa zgodnie ze swoją nazwą i oferuje odświeżająco oszczędne środowisko do pisania i zbierania myśli.

Aplikacja stworzona przez Automattic, tę samą firmę, która odpowiada za produkcję WordPress, przedstawia Ci skromną listę notatek tekstowych i pustą stronę do ich edycji - bez dołączania obrazu lub dźwięku, bez formatowania i innych funkcji.

Simplenote posiada kilka funkcji wykraczających poza absolutne podstawy, w tym podstawowy system tagowania notatek; opcję publikowania notatek do współdzielonych adresów URL; suwak do przeglądania historii notatek i przywracania starych wersji.

Aplikacja utrzymuje synchronizację i dostępność danych na wielu platformach i urządzeniach, z wersjami dostępnymi dla systemów Windows, MacOS, iOS, Linux. Istnieje także wersja przeglądarkowa.

Poza tym jednak, nie ma naprawdę wiele do powiedzenia na temat Simplenote, ale właśnie taki był zamiar twórców aplikacji.