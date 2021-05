Najlepsze aplikacje do robienia zdjęć na Androida

5 aplikacji, które pomogą robić jeszcze lepsze zdjęcia smartfonem. Czy już o nich słyszałeś?

Spis treści

Camera MX

Jak podaje deweloper - "Camera MX pozwala kreować zdjęcia i filmy pełne życia, oferując także liczne efekty i filtry do kreatywnej obróbki". Rzeczywiście, aplikacje wyróżnia funkcja Live Shots, pozwolająca robić ruchome zdjęcia. Tzw. Live Shots są zapisywane jeszcze przed zrobieniem właściwego zdjęcia. W ten sposób można przeglądać je w postaci animowanych obrazów lub wysyłać znajomym animowane GIFy czy nawet filmy. Wcześniej taka funkcja była dostępna tylko użytkownikom iPhone. Kolejną zaletą jest funkcja Shoot the Past, która się przyda, jeśli za późno wcisnąłeś wyzwalacz. Wystarczy przewinąć nagranie i zapisać najlepsze ujęcie. Oprócz tego aplikacja oferuje duży wybór kreatywnych filtrów, a gotowe zdjęcia można od razu publikować w mediach społecznościowych.

Huji Cam

Pewnie już słyszeliście o tej aplikacji, ponieważ pojawiła się w Google Play jeszcze kilka lat temu, ale mimo to dalej jest warta uwagi. Huji Cam pozwoli nie tylko robić ciekawe stylizowane zdjęcia, ale również zaoszczędzi czas na dodawanie filtrów. Zdjęcia robi się od razu w aplikacji, a po chwili można je obejrzeć w bibliotece. Wszystkie fotografie będą miały charakterystyczne przebarwienia, struny światła, a nawet daty w prawym dolnym rogu! Dokładnie tak, jak to wyglądało kilkadzisiąt lat temu.

InstaLab

Dużą popularność ostatnio zyskały aparaty z funkcją natychmistowego wydruku zdjęć. Jednak robienie zdjęć takim aparatem może być dość kosztowne, wtedy na pomoc przychodzi aplikacja InstaLab. Aplikacja pozwala utworzyć zdjęcie z obrazów, które znajdują się już w pamięci naszego telefonu lub zrobić zupełnie nową fotografię. Do wyboru mamy różne rodzaje ramek imitujących papierowe oryginały. Zastosować równiez można retro-filtry i tekstury, a później zmieniac stopień ich nałożenia. Gotowe zdjęcia można wydrukowac i ozdobić nimi swoje rzeczy.

1998 Cam — Vintage Camera

Aplikacja czymś przypomina Huji Cam, ale też bardzo się od niej różni. Możemy w niej przerobić zarówno już istniejące na naszym urządzeniu zdjęcie, jak i zrobić nowe. Deweloperzy umieścili tu naprawdę dużą ilość dostępnych filtrów, już na starcie możemy zdecydować, czy na zdjęciu pojawią się losowe przybrudzenia i rysy, efekty związane z niefortunnym ułożeniem obiektywu względem światła lub błędami „wywoływania”, a także data wydrukowana w rogu fotografii. Gotowe ustawienia można zapisać jako preset i wykorzystać na kolejnych edytowanych obrazach w celu osiągnięcia spójności wszystkich ujęć.

Darmowa wersja aplikacji oferuje sporo filtrów, ale wszystkie odblokujemy dopiero po wykupieniu subskrypcji. Jej koszt wynosi 4,99 zł. w pierwszym miesiącu użytkowania aplikacji. Później cena wzrasta do 10 złotych.

Manual Camera Lite: DSLR Camera Professional

Jest to darmowy odpowiednik profesjonalnej aplikacji do robienia zdjęć z manualną kontrolą na poziomie lustrzanek cyfrowych. Poza ograniczeniem rozdzielczości zdjęć do 8 Mpix i nagrań do 1080p (max. 5 minut) aplikacja w wersji Lite oferuje to samo, co Procam. zaletą jest możliwość zapisywania zdjęć w formacie RAW oraz kontrolowanie czasu naświetlenia, ISO i wielu innych parametrów, które pozwolą robić zdjęcia jak profesjonaliści.

