Na rynku istnieją dosłownie setki aplikacji do robienia notatek, a wiele z nich jest darmowych lub przynajmniej oferuje darmową wersję próbną. Nikt nie ma jednak czasu, aby wypróbować je wszystkie, dlatego przygotowaliśmy listę najlepszych aplikacji do robienia notatek.

Spis treści

Najlepsze aplikacje do tworzenia notatek w 2021

Wstęp

Używając jednej z najlepszych aplikacji do robienia notatek, możesz mieć pewność, że zawsze będziesz w stanie zanotować nagły przebłysk twórczej inspiracji. Zapisywanie czegokolwiek na papierze oznacza, że możesz mieć trudności z ich późniejszym odnalezieniem lub nawet całkowicie je stracić. Jednak przechowywanie swoich myśli czy pomysłów w formie elektronicznej zapewni im bezpieczeństwo.

Robienie notatek pozwala zapanować nad codziennym chaosem. Posiadanie odpowiedniej aplikacji do ich zbierania może sprawić, że twoja produktywność znaczenie wzrośnie i nie zapomnisz już, co miałeś zrobić. Dobra aplikacja do gromadzenia notatek nie tylko pomoże Ci je tworzyć, ale także ułatwi znalezienie wcześniejszych zapisków niezależnie od tego, gdzie się obecnie znajdujesz oraz z jakiego urządzenia korzystasz w danym momencie.

Listę przygotowaliśmy z myślą o użytkownikach każdego typu urządzeń i systemów operacyjnych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, która aplikacja jest odpowiednia dla Ciebie i Twoich urządzeń.

Notion

Notion jest pierwszą i jedyną aplikacją na tej liście, która wychodzi poza schemat zwykłego robienia notatek. Co prawda jest aplikacją do ich tworzenia, ale ze względu na swoje funkcje współpracy, może być czymś więcej. To w zasadzie trzy narzędzia w jednym: potężna aplikacja do notatek (dlatego jest na tej liście), menedżer zadań i projektów oraz referencyjne kompendium wiedzy. To, jak połączysz te trzy rzeczy, zależy tylko od Ciebie.

Każdy nowy dokument lub notatka nazywane są Stroną, a wszystko w aplikacji określane jest jako Blok. Bloki zawierają podstawowe elementy, takie jak tekst, listy kontrolne i nagłówki, a także typy mediów: obrazy, zakładki internetowe, wideo, audio, fragmenty kodu i pliki. Możesz użyć dowolnej liczby bloków, w dowolnej kombinacji, na każdej stronie. Ich wstawianie jest bardzo szybkie: wystarczy wpisać "/" i przewinąć listę. Istnieje wiele wbudowanych szablonów, więc nie czuj, że musisz dostosować absolutnie wszystko, jeśli dopiero zaczynasz. Po prostu kliknij na Templates na pasku bocznym, przejrzyj opcje, a kiedy znajdziesz ten, który Ci się podoba, kliknij Use this template.

Pasek boczny jest również sposobem, w jaki przeglądasz wszystkie swoje strony. Jest on podzielony na dwie sekcje: Workspace, czyli wszystkie strony, które dzielisz z resztą zespołu, oraz Private, gdzie możesz mieć własne notatki. Chociaż współpraca jest ważną częścią Notion, nie jest ona wymuszona. Każdy ma swoją własną sekcję, w której może pracować nad różnymi rzeczami, a następnie przenosić je do obszarów publicznych, aby uzyskać informacje zwrotne i poprawki. To świetny sposób, aby cały zespół mógł pracować razem, nie wchodząc sobie w drogę.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: darmowy dla wszystkich; od 8 USD/miesiąc za użytkownika dla zespołów

Google Keep

Google Keep to najprostsza aplikacja do robienia notatek na naszej liście, zarówno pod względem wizualnym, jak i sposobu działania. Pomyśl o Keep jako o miejscu do przechowywania cyfrowych notatek samoprzylepnych.

Notatki można opatrywać etykietami, przypinać do góry, nadawać im kolory, łączyć z przypomnieniami i współpracować nad nimi z zespołem w czasie rzeczywistym. Dodatkowo oferuje funkcję zamiany mowy na tekst, dzięki czemu można dyktować notatki w podróży, a nie pisać. Istnieje również możliwość ustawienia checkboxów.

Ogólnie rzecz biorąc, Google Keep jest bardziej minimalny niż inne aplikacje do pisania, co działa na korzyść lub niekorzyść w zależności od punktu widzenia. Jeśli chcesz oderwać się od aplikacji do robienia notatek swojego systemu operacyjnego, ale nie chcesz tych wszystkich dodatkowych funkcji, które posiadają inne aplikacje na naszej liście, Google Keep jest dla Ciebie.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: darmowy dla wszystkich

Evernote

Żadna lista najlepszych aplikacji do robienia notatek nie jest kompletna bez Evernote, który jest jednym z najstarszych i najbardziej funkcjonalnych programów tego typu. Aplikacja pozwala tworzyć zarówno proste, jak i złożone workflow przy użyciu kombinacji notatników, notatek i tagów, aby wszystko było uporządkowane.

Jedną z jego najlepszych funkcji do zbierania informacji jest rozszerzenie Web Clipper (obsługiwane w Chrome, Firefox i Safari), które pozwala na zapisywanie całych stron internetowych - w tym tekstu, obrazów i plików PDF - za pomocą jednego kliknięcia. Dostęp do notatek można uzyskać na laptopie, urządzeniach mobilnych i w sieci, więc rzadko dochodzi do sytuacji, w której nie można odzyskać tego, co się zapisało. Inne funkcje obejmują możliwość ustawiania przypomnień, prezentowania notatek w stylu PowerPoint i łączenia ich razem.

Chociaż istnieje darmowy plan z ograniczonymi funkcjami, istnieją również dwie płatne opcje:

Evernote Premium - umożliwia integrację ze Slackiem, Outlookiem, Google Drive, Microsoft Teams i Salesforce, a także zapewnia sztuczną inteligencję do sugerowania podobnych treści na bazie innych notatek.

- umożliwia integrację ze Slackiem, Outlookiem, Google Drive, Microsoft Teams i Salesforce, a także zapewnia sztuczną inteligencję do sugerowania podobnych treści na bazie innych notatek. Evernote Business - obejmuje powyższe funkcje, a także zawiera opcje współpracy i funkcje administracyjne zespołu.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: plan Basic darmowy dla wszystkich; Premium za 11zl/miesiąc; Business za 36zł/miesiąc za użytkownika

Microsoft OneNote

OneNote rozwinął się w potężne i wszechstronne rozwiązanie do zarządzania notatkami. Aplikacja oferuje wiele korzyści płynących z integracji z ogromnym ekosystemem pakietu Office, a ponadto jest to rozwiązanie bezpłatne. W rzeczywistości OneNote posiada jedną dużą wadę - brakuje mu jakiegokolwiek systemu do ustawiania przypomnień, co największym minusem.

Jest to świetne narzędzie do dodawania adnotacji i komentarzy do plików PDF, które łączy w sobie funkcjonalność tradycyjnych notatek z podejściem szkicownika. Niesamowitą cechą OneNote jest używanie klawiatury i szkicowanie w tej samej aplikacji. W ten sposób nie musisz całkowicie rezygnować z odręcznych notatek, co będzie atutem szczególnie dla osób używających tabletów lub smartfonów z rysikiem.

Jeżeli jesteś zainteresowany funkcjonalnością, jaką oferuje Evernote, ale nie chcesz płacić za subskrypcję lub korzystasz z Office 365, OneNote jest warty rozważenia.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: darmowy dla wszystkich

Dropbox Paper

Dropbox Paper wystartował w sierpniu 2016 roku i działa w całym pakiecie mobilnym platformy chmurowej dla systemów Windows, iOS i Android. To, co odróżnia aplikację od innych, to skupienie się na współpracy, pozwalające zespołom dzielić się swoimi pomysłami, obrazami i filmami do projektów.

Posiada integracje z aplikacjami do pracy, takimi jak Google Calendar i Slack, a także z bardziej zaskakującymi narzędziami, takimi jak Spotify.

Ostatnie dodatki obejmują nowe narzędzia organizacyjne: możliwość tworzenia folderów mobilnych w podróży, a także ulepszone funkcje usuwania i archiwizowania. Dropbox przeprojektował również stronę główną Paper, która łączy dokumenty Paper i pliki Dropbox.

Funkcje dla przedsiębiorstw sprawiają, że jest to idealna aplikacja do robienia notatek dla firm. Nie trzeba również dodawać, że najwięcej zyskasz, jeśli jesteś już klientem Dropbox.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: darmowy dla wszystkich

Ulysses

Ulysses to hybryda programu do pisania i aplikacji do robienia notatek. Jeśli chcesz przekształcić swoje notatki z formy surowej w coś reprezentacyjnego, Ulysses umożliwia Ci to na wszystkich urządzeniach Apple. Możesz robić notatki w trybie zwykłego tekstu, a następnie użyć innego formatu w celu eksportu pliku. Aplikacja oferuje również stworzenie celów w pisaniu (np. 100 tyś znaków tygodniowo) i linki do zewnętrznych zasobów.

Dostępność: urządzenia z systemem macOS, iOS

Cena: darmowy dla wszystkich

Bear

Stosunkowo nowy na scenie aplikacji do tworzenia notatek, Bear leży gdzieś pomiędzy Evernote i Ulysses, pozwalając na tworzenie notatek i synchronizowanie ich na różnych urządzeniach Apple za pomocą iCloud.

Korzystanie z interfejsu panelowego przypomina pracę w Slack, gdzie można zorganizować notatki przez zastosowanie hashtagów, co pozwala na stworzenie systemu w stylu subfolder. Bear używa funkcji Markdown do edycji, dzięki czemu można wstawiać linki do dokumentów bez konieczności wyświetlania pełnych adresów URL w sposób podobny do Ulysses. Aplikacja pozwala wstawiać obrazy bezpośrednio do notatek, co może uczynić ją znacznie bardziej wartościową aplikacją szczególnie, jeśli obrazy są dużą częścią Twojego workflow.

Większość funkcji Bear jest bezpłatnych do użytku na dowolnym urządzeniu z systemem iOS, ale jego płatna wersja oferuje dodatkowe motywy, czy opcje eksportu.

Dostępność: urządzenia z systemem macOS, iOS

Cena: darmowy dla wszystkich; Bear Pro za 1,49 USD/miesiąc lub 14,99 USD/rok

Simplenote

Zespół z Automattic (twórcy WordPressa) chce rozwiązać Twoje problemy z organizacją dzięki Simplenote, darmowej i otwartej platformie do robienia notatek.

Korzystną cechą aplikacji jest synchronizacja na wszystkich urządzeniach - Windows, Mac lub urządzeniach mobilnych. Simplenote posiada kilka funkcji wykraczających poza absolutne podstawy, w tym podstawowy system tagowania notatek; opcję publikowania notatek do współdzielonych adresów URL; suwak do przeglądania historii notatek i przywracania starych wersji.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: darmowy dla wszystkich