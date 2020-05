Najlepsze aplikacje mobilne do inwestowania na rynku Forex i CFD

W obecnych czasach każdy z nas jest dość zapracowany. Również inwestorzy na rynku Forex i CFD mają często inne zajęcia, niż stałe monitorowanie rynku. Mając tak napięty harmonogram ciężko jest znaleźć czas na śledzenie wydarzeń rynkowych przed komputerem. Ciągłe obserwowanie rynku przed monitorem jest wtedy praktycznie niemożliwe i nie jest do pogodzenia z codzienną pracą. Stąd też korzystanie z aplikacji mobilnych znacznie ułatwia obserwację, nadzorowanie, analizowanie i inwestowanie na rynku finansowym. Aplikacje mobilne nie tylko ułatwiają życie i handel, ale są wygodniejsze, szybsze i coraz bardziej zaawansowane.

Za sprawą postępu technologicznego oraz rozwoju rynku Forex i CFD inwestorzy mają możliwość korzystania z aplikacji mobilnych dających dostęp do poszczególnych rynków i instrumentów finansowych. Dzięki naprawdę bogatej ofercie, jaką proponuje XTB, inwestor ma wiele możliwości inwestycyjnych. Dlatego rynek Forex i CFD jest tak atrakcyjny.

Dzięki aplikacji, którą instalujesz na urządzeniu mobilnym, takim jak np. smartfon czy tablet, możesz handlować na rynku finansowym z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu przez cały czas. Inwestor nie jest zmuszony do przesiadywania przed monitorem komputera, gdyż wszystko, co jest mu potrzebne ma pod ręką w telefonie czy innym urządzeniu mobilnym. Tym sposobem możesz być na bieżąco z sytuacją rynkową, kiedy tylko chcesz. Nie jesteś też niczym ograniczony – zyskujesz większą swobodę w handlu i zarządzaniu swoim rachunkiem.

Warto zwrócić uwagę na to, jaka aplikacja mobilna do inwestowania na rynku Forex i CFD jest najlepsza, jak ją wybrać i czym się kierować.

Czym jest aplikacja mobilna do inwestowania?

Aplikacja mobilna to nic innego jak oprogramowanie, które instaluje się na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety czy smartchwache. Aplikacje mobilne mają ułatwiać i przyspieszać nam codzienne czynności, do których można zaliczyć także inwestowanie na rynku Forex i CFD.

Broker, udostępniając swoim klientom platformę transakcyjną, oferuje ją również w formie aplikacji mobilnej. Jest to dużym udogodnieniem dla klientów mających wybór czy chcą korzystać z tradycyjnej formy na komputerze stacjonarnym lub laptopie, czy nowoczesnego i równie sprawnego rozwiązania w formie aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Do wygodnego handlu na rynku Forex i CFD inwestorowi wystarczy smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS, by aplikacja mobilna działała poprawnie i klient mógł cieszyć się z jej korzystania. Mając dowolne urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją i dostępem do Internetu klient posiadający konto inwestycyjne w XTB, może swobodnie zarządzać swoim portfelem i transakcjami.

Za pomocą tego mobilnego rozwiązania klient ma wszystko, co potrzebuje w zasięgu ręki. Może zarządzać na telefonie lub innym urządzeniu swoim kontem, zawierać transakcje, przeglądać wiadomości i komentarze specjalistów, śledzić sytuację rynkową, obserwować kalendarz ekonomiczny, analizować wykresy i korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi na bieżąco. Dostępne są także wszystkie oferowane przez XTB rynki i instrumenty finansowe, których jest ponad 4000, a w tym CFD na waluty, surowce, indeksy, kryptowaluty, akcje, ETF-y oraz rzeczywiste akcje i jednostki funduszy ETF z całego świata.

W aplikacji mobilnej dostępne jest także konto demonstracyjne idealne dla osób początkujących chcących zapoznać się z platformą, jak i osób doświadczonych mogących wypróbować swoje strategie na wirtualnych środkach, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. W XTB konto demonstracyjne jest bezpłatne i dostępne w łatwy sposób, a wszelkie formalności zajmują tylko chwilę.

Właściwa aplikacja mobilna, czyli jaka?

XTB oferuje swoim klientom aż dwie aplikacje mobilne do inwestowania na rynku Forex i CFD. Jest to nowoczesna i oparta na autorskiej platformie inwestycyjnej aplikacja xStation oraz popularna aplikacja MetaTrader 4.

Aplikacja xStation

Aplikacja xStation zapewnia klientom dostęp do handlu na platformie inwestycyjnej oraz wszystkich oferowanych przez brokera instrumentów finansowych. Warto wspomnieć, że sama platforma została doceniona i nagrodzona w 2016 roku jako „Najlepsza platforma transakcyjna”. Świadczy to o dużym zaufaniu klientów do oferty i produktu.

Posiadając konto inwestycyjne w XTB i zainstalowaną aplikację klient ma do dyspozycji wszystkie oferowane przez brokera instrumenty finansowe. Aplikacja jest dostosowana do różnych systemów operacyjnych urządzeń (Android, iOS). Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

W aplikacji mobilnej do dyspozycji klienta są: wykresy, wskaźniki, narzędzia, kalkulator inwestycyjny, kalendarz makroekonomiczny, wiadomości i profesjonalne analizy specjalistów rynku, sentyment rynkowy, konfiguracja ustawień, dział edukacji oraz możliwość kontaktu z obsługą klienta. Dodatkowo w aplikacji można ustawić alerty cenowe. Dzięki czemu trader zostanie natychmiast poinformowany o określonym ruchu ceny na danym rynku. Wtedy reakcja na takie wydarzenia może być natychmiastowa.

Aplikacja xStation jest narzędziem rozbudowanym, w pełni funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkownika. Posiada wiele funkcji dodatkowych, co czyni ją tylko atrakcyjniejszą wśród innych aplikacji mobilnych. Doskonale sprawdza się dla osób początkujących, jak i profesjonalistów.

Aplikacja MetaTrader 4

Aplikacja mobilna MetaTrader 4 podobnie jak xStation jest do zainstalowania na dowolnym urządzeniu przenośnym. W środowisku Forexowym stanowi ona popularne narzędzie do handlu na rynkach międzynarodowych. Jest stosunkowa prosta w obsłudze i posiada wszystkie niezbędne traderowi funkcje.

Mobilna platforma transakcyjna MetaTrader 4 dostępna jest na iOS oraz na Android. Dzięki niej bez problemu możesz analizować rynki, zarządzać swoim portfelem oraz podejmować decyzje inwestycyjne.

Z poziomu aplikacji mobilnej klient ma możliwość m.in.: sprawdzania notowań w czasie rzeczywistym, zawierania transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oferowanych przez XTB, analizowania wykresów, korzystania ze wskaźników i potrzebnych narzędzi.

Dlaczego warto skorzystać z aplikacji XTB?

Przede wszystkim XTB to globalny broker z wieloletnim stażem na rynku. Aplikacje mobilne XTB zapewniają inwestorom handel na rynkach finansowych w kraju i na świecie w czasie rzeczywistym. Klient ma możliwość skorzystania z wielu rynków i ponad 4000 instrumentów finansowych w tym z kontraktów na różnice kursowe na walutach, surowcach, indeksach, kryptowalutach, akcjach, obligacjach czy ETF-ach. Co więcej, inwestor może skorzystać z oferty prawdziwych akcji i jednostek funduszy ETF z głównych giełd europejskich i amerykańskich. Przykładowymi akcjami, w które możesz inwestować, są popularne spółki jak Apple, Facebook, Microsoft, BMW, Tesla oraz wiele innych.

Aplikacja mobilna do inwestowania na rynku Forex i CFD zapewnia dostęp do rynku non stop za pomocą smartfonu czy tabletu gdziekolwiek jesteś. By cieszyć się w pełni z możliwości, jakie otrzymasz, należy założyć konto inwestycyjne w XTB oraz pobrać aplikację na swoje urządzenie mobilne.

Dlaczego warto skorzystać z aplikacji mobilnej XTB? Według opinii wielu klientów, którzy wypróbowali aplikację, jest ona łatwa w obsłudze, intuicyjna i niezwykle funkcjonalna. XTB na bieżąco udoskonala aplikację, dodając nowe funkcje oraz narzędzia. Aplikacja mobilna do handlu na rynku Forex i CFD jest idealnym rozwiązaniem dla każdego inwestora żyjącego w biegu. Ponadto dzięki aplikacji mobilnej masz profesjonalne narzędzia analityczne zawsze przy sobie w telefonie lub tablecie.