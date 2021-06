Najlepsze bajki do obejrzenia na Dzień Dziecka 2021

Szukasz ciekawego filmu dla dzieci? Tu go znajdziesz. Oto lista 15 najciekawszych familijnych tytułów dla całej rodziny, które są dostępne na Netflixie oraz HBO GO. Sprawdź, czy znasz je wszystkie!

Spis treści

Dzień Dziecka to wspaniałe święto nie tylko naszych najmłodszych, ale także dla rodziców. Zostało ono ustanowione w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), by upowszechnić ideały praw dziecka ustanowionych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Tego wyjątkowego dnia maluchy są obdarowywane prezentami oraz rodzice starają się spędzić ten dzień wspólnie, na przykład oglądając razem bajkę. Szukasz ciekawego filmu do obejrzenia z maluchami? To właśnie dla Ciebie zebraliśmy piętnaście najciekawszych produkcji, które są dostępne do obejrzenia w ramach subskrypcji na Netflixie lub HBO GO.

Angry Birds 2: Film

Pierwszy na naszej liście znajduje się film, który ostatnio bije absolutne rekordy popularności na platformie Netflix. "Angry Birds 2: Film" to genialna produkcja, w końcu kto nie kojarzy tych specyficznych nielotów? Fabuła opowiada o wrogach, którzy stają się nieco mniej nieprzyjaźni, gdy Świnie proponują Ptakom rozejm. Co ciekawe, sojusz przeciwko nowemu nieprzyjacielowi zagrażającemu jednym i drugim doprowadza do ciekawych skutków. W końcu nie od wczoraj wiadomo, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem...

Reżyser: Thuromp Van Orman, John Rice

Thuromp Van Orman, John Rice Scenariusz: Peter Ackerman, Eyal Podell, Jonathon E. Stewart

Peter Ackerman, Eyal Podell, Jonathon E. Stewart Obsada: Jason Sudeikis, Rachel Bloom, Leslie Jones, John Gad, Bill Hader, Danny McBride, Awkwafina, Sterling K. Brown, Tiffany Haddish, Eugenio Derbez

Jason Sudeikis, Rachel Bloom, Leslie Jones, John Gad, Bill Hader, Danny McBride, Awkwafina, Sterling K. Brown, Tiffany Haddish, Eugenio Derbez Gatunek: Familijny

Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Pingwiny z Madagaskaru

Drugą z naszych propozycji jest kolejny klasyk, który podobnie jak poprzednik jest wyjątkowo popularny na Netflixie, a mowa o "Pingwinach z Madagaskaru". Tytułowi bohaterowie to najsławniejsi szpiedzy świata. Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy łączą siły z szarmanckimi agentami Wiatru Północy, aby pokonać złoczyńcę znanego jako Oktawiusz Mackiewicz.

Reżyseria: Eric Darnell, Simon J. Smith

Eric Darnell, Simon J. Smith Scenariusz: Alan J. Schoolcraft, Brent Simons, Michael Colton, John Aboud, Brandon Sawyer

Alan J. Schoolcraft, Brent Simons, Michael Colton, John Aboud, Brandon Sawyer Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Błyskotliwy, Zwariowany, Emocjonujący

Błyskotliwy, Zwariowany, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 7+

Błękitny cud

Film "Błękitny cud" swoją premierę miał w tamtym tygodniu i na dzień dzisiejszy nadal oscyluje w pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych produkcji na Netflixie. I nic dziwnego, bo fabuła jest wyjątkowo wzruszająca i podnosząca na duchu. Film opowiada historię ratowania niedofinansowanego sierocińca. Jeden z wychowawców wraz z jego podopiecznymi łączą siły ze spłukanym wilkiem morskim, by wygrać bardzo chodliwy konkurs połowu ryb.

Reżyser: Julio Quintana

Julio Quintana Scenariusz: Julio Quintana, Chris Dowling

Julio Quintana, Chris Dowling Obsada: Jimmy Gonazlez, Denniz Quaid, Anthony Gonazalez, Bruce McGill, Raymond Cruz, Nathan Arenas, Miguel Angel Garcia, Isaac Arellanes, Steve Gutierrez, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola, Silverio Palacios

Jimmy Gonazlez, Denniz Quaid, Anthony Gonazalez, Bruce McGill, Raymond Cruz, Nathan Arenas, Miguel Angel Garcia, Isaac Arellanes, Steve Gutierrez, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola, Silverio Palacios Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Uczuciowy, Inspirujący, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Inspirujący, Wzruszający, Pogodny Kategoria wiekowa: 7+

Mitchellowie kontra maszyny

Czas na propozycję familijną, z której ucieszą się zarówno rodzice, jak i dzieci. "Mitchellowie kontra maszyny" to produkcja, która zaledwie trzy tygodnie temu miała swoją premierę, a i tak nadal utrzymuje się w ścisłej czołówce zainteresowania widzów Netflixa. Fabuła opowiada historię rodzinie Mitchell, w których wycieczce przeszkodził im... bunt maszyn. Teraz los ludzkości leży w rękach najbardziej zakręconej rodziny świata. "Mitchellowie kontra maszyny" opowiada o tym jak ważni są rodzice i relacje rodzinne.

Reżyser: Mike Rianda, Jeff Rowe

Mike Rianda, Jeff Rowe Scenariusz: Mike Rianda, Jeff Rowe

Mike Rianda, Jeff Rowe Obsada: Danny McBridge, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennet, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin, Conan O'Brien, Chahlyne Yi

Danny McBridge, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennet, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin, Conan O'Brien, Chahlyne Yi Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Dziwaczny

Dziwaczny Kategoria wiekowa: 7+

Dzień na tak

Następna na liście jest propozycja dla rodziny ze starszymi dziećmi. Młodsze pokolenie z pewnością zainteresuje film, w którym rodzice zamiast "nie" odpowiadają na wszystko "tak". Bohaterowie "Dzień na tak" szybko orientują się, że rodzica nagle zachowują się dziwnie. Postanawiają więc sprawdzić granice rodziców, którzy raz w życiu angażują się nawet w najbardziej szalone pomysły. Film dostępny jest na platformie Netflix.

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Wilk w owczej skórze 2

Spokojna egzystencja wilków i owiec od zawsze zdaje się czymś absurdalnym i niemożliwym. Głównie ze względu na to, że jedno z nich to drapieżcy, a drudzy to bezbronne ofiary. Wydawać by się mogło, że nie ma na świecie wilka, który nie żywi się mięsem. Na szczęście - nie w tej bajce! Wilk-wegetarianin i jego pobratymcy żyją w jedynym miasteczku w niezwykłej zgodzie z owcami. Koniec tej sielanki może jednak zwiastować pewna wygłodniała wilcza wataha. Film do obejrzenia na Netflixie.

Reżyser: Vladimir Nikolaev

Vladimir Nikolaev Obsada: Anton Timofeev, Vladimir Nikolaev, Aleksey Tsitsilin, Robert Lence, Galina Korneva, Anton Yutirv, Mikhail Belyakovich, Nikita Prozorovsky

Anton Timofeev, Vladimir Nikolaev, Aleksey Tsitsilin, Robert Lence, Galina Korneva, Anton Yutirv, Mikhail Belyakovich, Nikita Prozorovsky Gatunek: Familijny

Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Lego Przygoda

Chyba każdy rodzic i każdy zdolny budować maluch zna LEGO, czyli klocki, które są najpopularniejszym budulcem świata - nie tylko dla ludzi, ale także ludzików LEGO. "Lego przygoda" opowiada historię Emmeta, miniludzika jak wielu innych. Ale to właśnie on zostaje wzięty za Architekta i wciągnięty w pilną misję służącą powstrzymaniu wrednego Lorda Biznesa. Bajka dostępna jest w ramach subskrypcji Netflixa.

Reżyser: Phil Lord, Christopher Miller

Phil Lord, Christopher Miller Scenariusz: Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller

Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller Obsada: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Cobie Smulders, Channing Tatum, Jonah Hill, Morgan Freeman, Will Ferrell, Liam Neeson, Alison Brie, Charlie Day, Nick Offerman

Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Cobie Smulders, Channing Tatum, Jonah Hill, Morgan Freeman, Will Ferrell, Liam Neeson, Alison Brie, Charlie Day, Nick Offerman Gatunek: Familijny

Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Turbo

"Turbo" to film studia Dreamworks, w którą to produkcję zostali zaangażowani twórcy takich hitów jak "Madagaskar" i "Kung Fu Panda". Fabułą opowiada o zafascynowanym prędkością ślimaku, który marzy o zastaniu najlepszym kierowcą wyścigowym na świecie. Nagle pewnego dnia okazuje się, że dostaje wysokooktanowego przyspieszenia. To jego życiowa szansa! Film można obejrzeć na platformie Netflix.

Reżyser: David Soren

David Soren Scenariusz: David Soren, Robert Siegel, Darren Lemke

David Soren, Robert Siegel, Darren Lemke Obsada: Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Samuel L. Jackson, Michael Pena, Luis Guzman, Bill Hader, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Ben Schwartz, Richard Jenkins, Ken Jeong, Michalle Rodriguez

Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Samuel L. Jackson, Michael Pena, Luis Guzman, Bill Hader, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Ben Schwartz, Richard Jenkins, Ken Jeong, Michalle Rodriguez Gatunek: Familijny

Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Wyprawa na Księżyc

Kolej na względnie świeżą produkcję, która swoją premierę miała w 2020 roku. Historia opowiada o zaradnej Fei Fei, która buduje rakietę. To właśnie nią dziewczynka chce polecieć na Księżyc. Jej celem jej udowodnienie istnienia legendarnej księżycowej bogini. Bajka dostępna jest na Netflixie.

Reżyser: Glen Keane

Glen Keane Scenariusz: Audey Wells

Audey Wells Obsada: Cathy Ang, Phillipa Soo, Ken Jeong, Robert G. Chiu, John Cho, Sandra Oh, Rythie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler, Irene Tsu, Clem Cheung, Conrad Ricamora

Cathy Ang, Phillipa Soo, Ken Jeong, Robert G. Chiu, John Cho, Sandra Oh, Rythie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler, Irene Tsu, Clem Cheung, Conrad Ricamora Gatunek: Musical

Musical Kategoria wiekowa: 7+

Nowa generacja

"Nowa generacja" to film dostępny na Netflixie, który z pewnością ucieszy fanów gatunku Sci-Fi. Fabuła opowiada o samotnej Mai, która nawiązuje więź z supertajnym robotem. Później ta nietypowa para rozpoczyna trzymającą w napięciu przygodę, próbując powstrzymać plany pewnego arcyłotra.

Reżyser: Kevin R. Adams, Joe Ksander

Kevin R. Adams, Joe Ksander Obsada: John Krasinski, Charlyne Yi, Jason Sudeikis, Michael Pena, David Cross, Constance Wu

John Krasinski, Charlyne Yi, Jason Sudeikis, Michael Pena, David Cross, Constance Wu Gatunek: Familijny

Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Kraina Lodu

"Kraina Lodu" to klasyk, który absolutnie musiał znaleźć się na naszej liście. Niech cieszą się Ci, którzy jeszcze tej bajki nie znają, gdyż emocje towarzyszące podczas oglądania jej po raz pierwszy są nie do powtórzenia! Akcja filmu dzieje się w królestwie Arendelle, które spowiła wieczna zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, Elsy, która nie potrafi kontrolować swoich niezwykłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spotkają magiczne trolle. Ale czy uda im się odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod panowania zimy? "Krainę Lodu" można obejrzeć na HBO GO.

Reżyser: Chris Buck, Jennifer Lee

Chris Buck, Jennifer Lee Gatunek: Komedia, Animowany

Komedia, Animowany Rok produkcji: 2013

2013 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Zwierzogród

"Zwierzogród" to propozycja teoretycznie dla maluchów, jednak zaręczam, że świetnie będą się przy niej bawić także starsze dzieci i rodzice. Historia opowiada o tytułowej metropolii, którą zamieszkują wszystkie zwierzęta świata. Znajdziemy tam zarówno gatunki wszelkiej maści, bo Zwierzogód to miasto, w którym w zgodzie żyją zarówno drapieżniki jak i ich ofiary. Pewnego dnia do metropolii przyjeżdża młoda i pełna marzeń policjantka Judy Hops, która chce zmienić świat na lepsze, do dnia, kiedy na jej drodze staje szczwany lis, Nick Bajer. Ich współpraca okazuje się kluczowa do rozwiązania zagadki tajemniczych zniknięć... Film dostępny jest na platformie HBO GO.

Reżyser: Byron Howard, Rick Moore, Jared Bush

Byron Howard, Rick Moore, Jared Bush Gatunek: Animowany, Komedia

Animowany, Komedia Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2016

2016 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Między nami, misiami: Film

Kolej na coś nowego, czyli na "Między nami, misiami". Grizz, Panda i Lodomir to trzy sympatyczne misie, które próbują się zaprzyjaźnić z ludźmi i zdobyć jak najwięcej smakołyków. Codzienność tych niedźwiedzich braci wcale nie jest zwyczajna. Potrafią bowiem wpaść w kłopoty przy niemal każdej okazji: szukając pożywienia, wygłupiając się, czy wypełniając swoje zwykłe obowiązki. Kiedy Grizzem, Pandą i Lodomirem zaczyna się interesować Wydział Kontroli Dzikiej Natury, ich świat przewraca się do góry nogami. Misie chciałyby być bardziej lubiane, postanawiają więc zawalczyć o sławę w Internecie. Niestety ich działania przynoszą jedynie negatywne konsekwencje – misiom grozi zesłanie, daleko od jaskini. Bracia nie mają wyboru, muszą uciekać. Opuszczają San Francisco, by dotrzeć do kraju, gdzie każdy miś może czuć się jak w domu - do Kanady. Bajka gotowa do obejrzenia czeka na HBO GO.

Reżyser: Daniel Chong

Daniel Chong Obsada: Eric Edelstein, Bobby Moynihan, Demetri Martin, Marc Evan Jackson, Patton Oswalt

Eric Edelstein, Bobby Moynihan, Demetri Martin, Marc Evan Jackson, Patton Oswalt Gatunek: Komedia, Animowany

Komedia, Animowany Rok produkcji: 2020

2020 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Ralph Demolka

Ralph jest osiłkiem, który pracuje jako czarny charakter w grze komputerowej. To niewdzięczne zajęcie sprawia, że nikt go nie lubi. Pewnego dnia Ralph postanawia udowodnić, że jest lepszy, niż wszyscy myślą. Zdeterminowany wyrusza w niezwykłą podróż, aby zdobyć Medal Bohatera. Na swojej drodze spotyka Vanellope, która również została odrzucona przez swoich bliskich. Gdy okoliczności zmuszą ich do współpracy, para odkryje, że prawdziwa przyjaźń jest najcenniejszą wartością na świecie. Wszystkie części historii Ralpha można obejrzeć na HBO GO.

Reżyser: Rich Moore

Rich Moore Gatunek: Komedia, Animowany

Komedia, Animowany Rok produkcji: 2012

2012 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Gdzie jest Dory

Ostatnią z propozycji jest kontynuacja filmu "Gdzie jest Nemo?", który znają chyba wszyscy. Dory jest uroczą rybką, którą cierpi na pewną przypadłość – brak pamięci krótkotrwałej. Gdy była mała, kochający rodzice z całych sił starali się ustrzec ją przed niebezpieczeństwem. Pewnego dnia jednak Dory wpadła w prąd oceaniczny, który porwał ją w nieznane. Teraz próbuje przypomnieć sobie swoją przeszłość i odnaleźć rodziców. Wyrusza do Kalifornii, a pomagają jej w tym przyjaciele: błazenek Marlin i jego synek Nemo, zgryźliwa ośmiornica Hank, narwalowaty Bailey, przekonany o tym, że cierpi na zaburzenia echolokacji, i Nadzieja, rekin wielorybi z wadą wzroku. Bajkę można obejrzeć w ramach subskrypcji na HBO GO.