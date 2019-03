Najlepsze chińskie smartfony 2019

Oto przewodnik po najnowszych i najlepszych chińskich telefonach, jakie możesz kupić w 2019 roku.

Co oferują chińskie telefony

Prawdopodobnie słyszałeś o chińskich markach telefonów, takich jak Huawei i Honor. Również Xiaomi staje się coraz bardziej popularny na całym świecie, a urządzenia tej firmy możemy oficjalnie kupić w polskiej dystrybucji. 31 stycznia Oppo także rozpoczął sprzedaż swoich smartfonów w Polsce. Można je zakupić między innymi w Orange.

Na rynku są jeszcze Meizu, Letv, Homtom, Vernee, UMIDIGI, Ulefone, Elephone, Doogee, Leagoo, Mazze, Bluboo, Oukitel, które nie tak dobrze znane, ale oferują duże możliwości przy umiarkowanej cenie i zdecydowanie są warte Twojej uwagi. Szczególnie, jeżeli szukasz taniego telefonu.

Problem z wieloma chińskimi telefonami polega na tym, że mogą one być trudne do kupienia, a jeśli się zepsują lub zbijemy ekran, trudniej jest je naprawić. Na szczęście obecnie ten stan rzeczy się zmienia i nie ma już problemu z serwisem popularnych chińskich telefonów w naszym kraju.

Zalety zakupu chińskiego telefonu

Smartfony chińskich producentów posiadają szereg zalet. Główne z nich to:

Bardzo dobra specyfikacja techniczna w danym segmencie cenowym

Dual Sim w praktycznie każdym modelu

Niska cena w stosunku do oferowanych możliwości

Szeroki wybór modeli w różnych konfiguracjach

Wady zakupu chińskiego telefonu

Jak każde urządzenia chińskie smartfony mają także wady. Najważniejsze z nich to:

Brak NFC w tańszych urządzeniach (np. Redmi Note 7)

Większość chińskich smartfonów nie jest wodoodporna

Jeżeli zdecydujemy się na zakup mało znanego modelu możemy mieć problem z dostępnością akcesoriów

W przypadku zakupu bezpośrednio z Chin możemy narazić się na opłaty celne, brak gwarancji, a sam smartfon może nie mieć preinstalowanego sklepu Play

Funkcje i specyfikacja techniczna chińskich telefonów

Większość chińskich telefonów, które prezentujemy, to telefony dual-SIM z podwójnym trybem czuwania. Czasami jednak druga karta SIM posiada slot hybrydowy współdzielony z kartą microSD.

Coraz więcej telefonów będzie obsługiwać 4G na obu gniazdach SIM, ale telefony z dwoma trybami czuwania poprosi Cię o wybranie jednego lub drugiego do przesyłu danych.

Fakt, że chiński telefon obsługuje 4G niekoniecznie oznacza, że będzie on działać w Polsce, umysł. Zawsze sprawdź pasmo częstotliwości telefonu przed zakupem, ponieważ chińskie telefony często nie mają pasma 800MHz (pasmo 20), które jest popularne na ternach podmiejskich.

Wiele tańszych chińskich telefonów jest wyposażonych w chipy MediaTek. Najszybsze z nich to Helio X25, X27 i X30. Zazwyczaj nie są one tak szybkie jak odpowiedniki od Qualcomm, chociaż w zupełności wystarczają do normalnej pracy. Kluczową różnicą jest ich wsparcie dla HotKnot, a nie NFC, co skutkuje brakiem możliwości płatności smartfonem.

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM są już standardem, a niektórzy producenci oferują 6 GB lub więcej . Pamięć masowa to zazwyczaj od 32 GB do 64 GB w standardzie.

Prawie na pewno znajdziesz czytnik linii papilarnych i dwuobiektywowy aparat główny. Przedni aparat najczęściej oferuje rozdzielczość w okolicach 8 Mp.

Ekran we flagowych urządzeniach będzie miał najczęściej rozdzielczość Full HD+ oraz wykonany będzie w technologi AMOLED lub OLED. Tańsze modele będą oferować ekran Full HD+ wykonany w technologii IPS, a najtańsze modele panele w rozdzielczości HD+.

Chińskie telefony posiadają duże ekrany. Wyświetlacze o przekątnej 5,5 cala lub większe to obecnie standard. Często będziemy mieć do czynienia ze szkłem 2.5D, które jest lekko zaokrąglone na krawędziach, ale sam ekran pozostaje płaski.

Gorilla Glass jest kolejną wspólną cechą, łączącą większość chińskich smartfonów.

Dodatkowe gesty sterowania, które nie są wbudowane w system operacyjny Android, ale są bardzo popularne w chińskich telefonach. Oznacza to, że możesz być w stanie dwukrotnie dotknąć, aby obudzić ekran, a rysując list na ekranie w trybie czuwania będziesz mógł uruchomić aplikację do wyboru. Wiele chińskich telefonów pozwoli również używać gestów do uruchamiania migawki aparatu lub, aby uruchomić latarkę.

Zdecydowanie odradzamy zakup chińskiego telefonu, który dopiero zadebiutował i nie widziałeś go na żywo. Nie kupuj również urządzenia, które dostępne jest dopiero w przedsprzedaży. Mimo wyższej ceny polecamy zakup chińskiego telefonu w Polsce, z oficjalnej dystrybucji, aby uniknąć problemów z gwarancją lub brakiem kompatybilność z LTE o częstotliwości 800 Mhz.

OnePlus 6T

Źródło: techadvisor

OnePlus 6T, jak przystało na flagowca z 2018 roku posiada procesor Qualcomm Snapdragon 845 wraz z minimum 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Cechą charakterystyczną OnePlus 6T jest zastosowanie czytnika linii papilarnych w ekranie. Po raz pierwszy w historii marki zrezygnowano ze stosowania złącza słuchawkowego Jack. Smartfon wykonany jest bardzo dobrze. Zarówno front, jaki plecki pokryte są szkłem Gorilla Glass. Niestety urządzenie nie jest wodoodporne. OnePlus 6T możemy zakupić w dwóch wersjach kolorystycznych - Midnight Black oraz Mirror Black. Podstawowa konfiguracja posiada 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Ekran OnePlus 6T został wykonany w technologii AMOLED, posiada rodzielczość Full HD+ oraz przekątną 6,41 cala. OnePlus 6T pracuje na systemie OxygenOS, który jest nieznacznie zmodyfikowaną wersją Androida Pie. Niestandardowe gesty nawigacyjne, ulepszony ekran blokady ekranu i drobne poprawki sprawiają, że obsługa OnePlus'a 6T jest naprawdę przyjemna.

Xiaomi Mi 9

Źródło: techadvisor

Xiaomi Mi 9 to obecnie najtańszy flagowy smartfon tego roku. Jest wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 855, a jego cena ociera się o najdroższe modele ze średniej półki. Xiaomi Mi 9 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Piano Black, Ocean Blue oraz Lavander Violet. Przód urządzenia zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass 6, a tył Gorilla Glass 5. Korpus wykonany jest zaluminium 7000. Zastosowano ekran o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości Full HD+. Podobnie, jak w przypadku OnePlus 6T czytnik linii papilarnych znajduje się w ekranie. Bateria ma pojemność 3300 mAh i jest mniejsza niż w Mi 8. Smartfon wspiera szybkie bezprzewodowe ładowanie 20 W. Przez kabel telefon naładujemy 27 W ładowarką dostarczaną wraz z urządzeniem. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Xiaomi Mi Mix 3

Źródło: techadvisor

Xiaomi Mi Mix 3 wprowadza powiew świeżości do sposobu projektowania smartfonów. Jego konstrukcja z wysuwanym sliderem pozwoliła na schowanie przedniej kamery za ekranem, dzięki czemu producent nie musiał stosować wycięcia w ekranie. Poza wprowadzeniem nowego wyglądu Mi Mix 3 jest lekko ulepszoną wersją modelu Mix 2s. Mi Mix 3 posiada ekran o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości Full HD+ wykonany w technologii AMOLED. Procesor to Qualcomm Snapdragon 845, który wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Jeżeli podoba ci się design Mi Mix'a, ale chcesz zaoszczędzić kup poprzednika, a nie będziesz zawiedziony. Jeżeli oczekujesz najwyższej możliwej wydajności zaczekaj na wersję z modemem 5G, która została zaprezentowana na targach MWC i będzie miała tegoroczny procesor Qualcomm Snapdragon 855.

Huawei Mate 20 Pro

Źródło: techadvisor

Mate 20 Pro to najdroższy smartfon w tym zestawieniu. Jest pokazem możliwości firmy Huawei. Posiada fantastyczne aparaty, które dla wielu osób będą głównym powodem zakupu tego smartfona. Dodajmy do tego superszybkie ładowanie i długą żywotność baterii o pojemności 4000 mAh oraz świetny design, co powoduje, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych smartfonów, jakie możemy kupić. Mate 20 Pro posiada autorski układ Kirin 980 wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej, którą można rozbudować za pomocą kart pamięci w formacie Huawei Nano Memory. Ekran ma przekątną 6,39 cala, rozdzielczość 3120 na 1440 oraz wykonany jest w technologii AMOLED. Całość pracuje na systemie operacyjnym Android Pie z autorska nakładką graficzną EMUI.

Huawei P20 Pro

Źródło: techadvisor

P20 Pro to kolejny model w zestawieniu od chińskiego giganta Huawei. Podobnie jak Mate 20 Pro jest nastawiony na fotografię. Nie jest to smartfon idealny ze względu na brak stabilizacji dla wideo w 4K, brak złącza słuchawkowego Jack i brak wsparcia dla bezprzewodowego ładowania. Jeżeli jednak twoim głównym priorytetem jest fotografia to P20 Pro jest dla Ciebie stworzony. Posiada na dodatek dobrą baterię, Dual SIM i duży ekran OLED. To jeden z najlepszych flagowców z 2018 roku. Jeżeli chcesz kupić P20 Pro radzimy zaczekać do premiery modeli z serii P30, która nastąpi 26 marca. Po kilku tygodniach od prezentacji nowych modeli cena P20 Pro spadnie.

Xiaomi Pocophone F1

Źródło: techadvisor

Nie ma watpliwości do tego, że Xiaomi Pocophone F1 to jeden z najlepiej wycenionych telefonów na rynku. Xiaomi wykonało znakomitą pracę podczas tworzenia smartfonu o wydajności flagowca w cenie średniaka, a kompromisy, które zastosowano nie zniechęcają do zakupu. Pocophone może nie jest najcieńszy, najlżejszy i najlepiej wykonany, ale zdecydowanie warto rozważyć jego zakup. Smartfon posiada procesor Qualcomm Snapdragon 845 wsparty przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Zastosowany ekran to matryca IPS o przekątnej 6,18 cala i rozdzielczości 6,18 cala. Bateria ma pojemność 4000 mAh i oferuje szybkie ładowanie za pomocą technologii Quick Charge 3.0.

Xiaomi Mi 8 Lite

Mi 8 Lite to znakomity telefon ze średniej półki o przemyślanej konstrukcji i przyzwoitych parametrach, tylko dlaczego zabrakło NFC? Mi 8 Lite posiada procesor Qualcomm Snapdragon 660 wsparty 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci masowej. Możemy także wybrać droższy wariant z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci masowej.

Xiaomi Mi A2

Źródło: techadvisor

Xiaomi Mi A2 należy do programu Android One, dzięki czemu posiada zainstalowany system Android w wersji 9.0 Pie (został wprowadzony na rynek z systemem Android 8.1 Oreo) bez nakładki MIUI, z której słynie chiński producent. Mi A2 to fantastyczny telefon budżetowy, łączący w sobie przyzwoitą jakość wykonania z ładnym wyświetlaczem, dobrą wydajnością i aparatem, którego nie musi się wstydzić w swojej półce cenowej. Parametry techniczne urządzenia są podobne do tych, jakie znamy w Xiaomi Mi 8 Lite oraz Redmi Note 7, o którym przeczytasz w dalszej części naszego przewodnika. Procesor to Qualcomm Snapdragon 660. Zastosowano 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci masowej.

Honor 10

Źródło: hihonor

Honor 10 to odpowiednik Huawei P20. Honor jest pod marką Huawei, która produkuje telefony cechujące się dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości i wykorzystuje technologie opracowane przez Huawei. Podobnie jest w przypadku Honor'a 10. Posiada on procesor Kirin 970 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Czytnik linii papilarnych podobnie, jak w droższym P20 znajduje się pod ekranem. Wyświetlacz ma przekątną 5,84 cala o proporcjach 19:9 i rozdzielczości Full HD+. Pokrywa on 86% powierzchni przedniego panelu urządzenia.

Honor Play

Źródło: hihonor

Honor Play podobnie jak Xiaomi Pocophone F1 oferuje wysoką wydajność w przystępnej cenie. Producent zastosował tutaj autorski procesor firmy Huawei Kirin 970. Specyfikacja techniczna obejmuje również 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci masowej. System operacyjny to Android w wersji 8.1 Oreo z nakładką EMUI 8.2, który został zaktualizowany do Androida 9.0 Pie wraz z EMUI 9.0.

Redmi Note 7

Redmi Note 7 to najnowszy przedstawiciel budżetowej serii Redmi od Xiaomi. Jest jednym z najnowszych i najlepiej wycenionych smartfonów w naszym zestawieniu. Ceny rozpoczynają się od 799 zł za wersję z 3 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Zdecydowanie polecamy dopłacić 100 zł do wersji z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci masowej. Urządzenie oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 660, który znamy z droższych smartfonów Xiaomi - A2 oraz Mi 8 Lite. Obecnie smartfon oferowany jest w przedsprzedaży. Wysyłka zacznie się 2 kwietnia, a wraz ze smartfonem dostaniemy 6 miesięczną ochronę ekrany. Zarówno front, jak i plecki zabezpieczone są szkłem Gorilla Glass 5 generacji. Smartfon posiada sporą baterię o pojemności 4000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie w standardzie Qualcomm Quick Charge 4.