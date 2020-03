Najlepsze darmowe gry FPS (strzelanki) na Androida w 2020

Dzisiejsze smartfony pozwalają nam na komfortową rozgrywkę w najbardziej wymagających produkcjach, często niczym nie ustępującym swoim konsolowym odpowiednikom. Nie da się ukryć, że jednym z najpopularniejszych gatunków gier na świecie wciąż pozostają FPS-y, czyli popularne pierwszoosobowe strzelanki. Call of Duty, Halo, Battlefield czy Overwatch – te marki zna niemal każdy. Tak się składa, że i na smartfonach można znaleźć podobne produkcje, dlatego też przygotowaliśmy dla was zestawienie dziesięciu najlepszych darmowych gier FPS na Androida.

Spis treści

Call of Duty: Mobile

Nasze zestawienie otwiera mobilna odsłona jednej z najpopularniejszych serii FPS'ów w historii – Call of Duty. Call of Duty: Mobile, bo o niej mowa, to owoc współpracy pomiędzy firmami Activision oraz Tencent. Twórcy zadbali, aby wersja gry na Android nie ustępowa w niczym swoim „większym braciom”. Otrzymujemy zatem produkcję ze znakomitą oprawą audio wizualną, satysfakcjonującym systemem strzelania i mnóstwem dodatkowej zawartości. Do dyspozycji graczy oddano wiele trybów rozgrywki, jak: deathmatch, domination, hardpoint czy, niezwykle popularny ostatnio, battle royale, który pozwoli nawet 100 graczom walczyć jednocześnie na specjalnie przygotowanych do tego mapach. To jednak nie wszystko, dla fanów kooperacji i żywych trupów przygotowano kultowy już tryb zombie. Jeśli dodamy do tego ciągłe aktualizacje, nowe sezony, mapy, tryby i bronie, to otrzymujemy prawdopodobnie jeden z najlepszych FPS-ów na Androida.

Critical Ops

Kolejna pozycja na naszej liście to Critical Ops, często określana jako połączenie Call od Duty i Counter Strike. Tytuł nie posiada kampanii dla jednego gracza, więc jest to zdecydowanie propozycja dla zwolenników sieciowej rywalizacji, a tych nie brakuje. Codziennie w grze loguje się około miliona aktywnych graczy, dzięki czemu nie musimy długo oczekiwać na dołączenie do rozgrywki. Produkcja oferuje trzy tryby zabawy: klasyczny deathmatch (w pięcioosobowych drużynach), rozbrajanie ładunków oraz gun game. Ten ostatni, polega na starciu drużynowym, podczas którego gracze otrzymują do dyspozycji inną, lepszą broń za każdym razem gdy wyeliminują przeciwnika. Każdy tryb jest dostępny w: „szybkiej grze”, w której inni gracze mają podobny poziom do naszego, w grach rankingowych lub w prywatnych sesjach, których zasady można dowolnie modyfikować. Zgodnie z nazwą zestawienia jest to tytuł darmowy, ale z opcjonalnymi mikropłatnościami, jednak za prawdziwą gotówkę można zakupić jedynie elementy kosmetyczne. Wydawca gry – Critical Force Ltd., zapewnia graczy, że ta produkcja nigdy nie będzie pay-to-win. Warto jeszcze wspomnieć o ciekawych wydarzeniach, które pojawiają się w grze, jak np. Nights of Horror w wyjątkowym klimacie grozy.

Dead Effect 2

A teraz coś dla fanów nie tylko strzelania, ale również gęstego klimatu i ciekawej fabuły, czyli Dead Effect 2. To produkcja typu single player, która jest połączeniem survivalowej gry akcji i rpg, w klimacie horroru sci-fi. Twórcy tytułu – studio BadFly Interactive, serwują nam mrożącą krew w żyłach przygodę, na tajemniczym i pełnym niebezpiecznych przeciwników statku kosmicznym - ESS Meridion. W trakcie rozgrywki przemierzamy kolejne lokacje i mierzymy się z licznymi przeciwnikami (w tym z wymagającymi bossami), aby odkryć co stoi za przerażającymi wydarzeniami na statku. Główna kampania opiewa na ponad 20 godzin, jednak możemy również liczyć na liczne zadania poboczne. Produkcja oferuje nam trzech zróżnicowanych bohaterów, z unikalnym talentami i zdolnościami. Wraz z postępami w rozgrywce, możemy dowolnie ulepszać naszego protagonistę za pomocą specjalnych, cybernetycznych modyfikacji oraz powiększać swój arsenał broni. Wszystkie przedmioty możemy nabyć za płatną walutę, bądź środki zdobyte bezpośrednio w grze.

Infinity Ops

Infinity Ops to niezwykle dynamiczna gra fps w klimacie sci-fi, która jest osadzona w odległej przyszłości. Jest to typowa produkcja multiplayer, z podziałem na rywalizujące ze sobą drużyny. Gracze otrzymują do wyboru kilka klas postaci o zróżnicowanych zdolnościach oraz arsenał broni, który można dodatkowo modyfikować. Twórcy przygotowali kilka podstawowych trybów zabawy: deathmatch drużynowy lub solowy, hardcore z podwójną ilością otrzymywany obrażeń oraz grę spersonalizowaną, w której sami ustalamy zasady. Ponadto, w grze nie brakuje licznych funkcji typowych dla gier sieciowych, jak: zadania codzienne czy możliwość dołączenia do już istniejącego, lub stworzenia własnego klanu. Infinity Ops na tle innych produkcji zdecydowanie wyróżnia fizyka w grze. Grawitacja na polach bitwy ma wpływ nie tylko na wysokość skoków i szybkość opadania, ale również na m.in. szybkość biegu. Z tego powodu, gracze otrzymują również do dyspozycji specjalne, odrzutowe plecaki, co dodatkowo urozmaica rozgrywkę. Sterowanie w grze jest wyjątkowo intuicyjne i łatwe do opanowania.

Into the Dead 2

Jest to produkcja zdecydowanie wyróżniająca się na tle innych gier typu fps, które znajdziecie na urządzeniach z systemem Android. Into the Dead 2 to surwiwalowa gra akcji dla jednego gracza, w specyficznym gatunku - endless runner. Rozgrywka polega na tym, że nasza postać jest w ciągłym ruchu bez naszego udziału, a zadaniem gracza jest pokonywanie przeszkód i przeciwników pojawiających się na drodze protagonisty. Akcja gry rozpoczyna się od wypadku samochodowego naszego bohatera, który z przerażeniem odkrywa, że cała okolica jest opanowana przez zombie. Od tego momentu rozpoczyna się walka o przetrwanie i dotarcie do domu. Podczas podróży, kierowany przez graczy bohater, jest w stałym kontakcie z rodziną czekającą na niego w domu. Wybory jakich dokonamy podczas zabawy bezpośrednio wpłyną na to, które z kilku zakończeń przypadnie nam w udziale. Gra jest podzielona na rozdziały, z których każdy składa się z pomniejszych etapów. Po drodze przez ciekawe lokacje, jak: lasy, bazy wojskowe czy stacje kolejowe, napotkamy różne rodzaje przeciwników. Do ich eksterminacji otrzymamy bogaty arsenał broni oraz ulepszeń. To, co dodatkowo wyróżnia rozgrywkę, to ponury klimat i poczucie nieustannego napięcia, potęgowane m.in. wyjątkowo nastrojową ścieżką dźwiękową. Produkcja zdecydowanie godna polecenia wszystkim fanom zombie.

Modern Combat 5

Gra pierwotnie pojawiła się na rynku mobilnym jako płatna produkcja, pod tytułem Modern Combat 5 Blackout. Producent strzelanki – Gameloft, postanowił jednak zmienić podejście do produkcji, więc gra na Androida przeszła na system free-to-play i jest promowana jako tytuł e-sportowy. Jest to doskonały wybór zarówno dla fanów kampanii, jak i trybu multiplayer. Fabuła gry przywodzi na myśl twórczość Toma Clancy’ego, a zadaniem głównego bohatera jest pokrzyżowanie apokaliptycznych planów pewnej fanatycznej organizacji. Potyczki online polegają na klasycznym, drużynowym deathmatchu. Gracze do wyboru mają kilka klas postaci. Każda z nich posiada unikalne zdolności i reprezentuje inny styl walki. Co więcej, możemy je dodatkowo rozwijać i personalizować. W trakcie gry czekają na nas nowe elementy wyposażenia, które również możemy dostosowywać do swoich potrzeb oraz łączyć w zestawy, dające nam dodatkowe bonusy. Pojedynki w trybie multiplayer są dynamiczne i satysfakcjonujące, a duża popularność gry sprawia, że nie musimy długo czekać na znalezienie drużyny. Warto też wspomnieć o cotygodniowych turniejach, podczas których możemy rywalizować z innymi graczami o miejsce na podium. Na uwagę zasługuje także strona techniczna gry - zarówno oprawa audio-wizualna, jaki i intuicyjny system sterowania.

Shadowgun Legends

Shadowgun Legends to produkcja studia Madfinger Games. W dalekiej przyszłości, ludzkość zostaje zaatakowana przez obcą rasę. Szanse w walce z siłami wroga mają jedynie elitarne grupy - Shadowguns, a nasz bohater zostaje właśnie wcielony do jednego z takich oddziałów. Jest to produkcja, w której zdecydowanie czuć ducha Destiny od Bungie. Mamy tu zatem pełnoprawną kampanię dla jednego gracza (którą możemy również przechodzić w kooperacji), liczne wydarzenia pve, w tym rajdy dla czteroosobowych drużyn oraz moduł skupiony na rywalizacji sieciowej, który pozwala nam na starcia drużyn lub branie udziału w pojedynkach jeden na jednego. W tej rozbudowanej produkcji nie zabrakło również bazy głównej, w której znajdują się kupcy, zleceniodawcy misji głównych i pobocznych, arena do konkurowania z innymi graczami czy kasyno. Swoją postać rozwijamy za pomocą zdobywanych punktów doświadczenia, dzięki którym odblokowujemy nowe zdolności. Należy również zwrócić uwagę na bardzo rozbudowany system broni oraz mnogość elementów wyposażenia i modyfikacji. Warty odnotowania jest też rozbudowany kreator postaci i strona wizualna produkcji - Shadowgun Legends w zeszłorocznym plebiscycie Google Play Awards, została uznana najlepiej wyglądającą grą w sklepie Google Play.

PUBG Mobile

Na naszej liście najlepszych darmowych strzelanek na Androida, nie mogło zabraknąć jednego z najpopularniejszych tytułów typu battle royale na rynku, a więc PUBG Mobile. Mobilna odsłona Playerunknown's Battlegrounds, pod względem rozgrywki nie różni się zbytnio od wersji na PC i konsole. Stu graczy staje do rywalizacji na ogromnej mapie, a zwycięzcą potyczki zostaje ostatni żywy zawodnik. Twórcy gry nie zapominają o regularnych aktualizacjach, które wprowadzają do gry nie tylko nowe przedmioty kosmetyczne czy wydarzenia, ale również tryby zabawy. Oprócz klasycznego battle royale, PUBG Mobile pozwala obecnie na rozgrywki w klasycznym deathmatchu 4 na 4 i module zombie, który sprawia, że na ogromnych mapach gry musimy uważać nie tylko na żywych graczy, ale również na sterowane przez SI zombie. Warto też dodać, że PUBG Mobile pozwala nam na płynne przełączanie się pomiędzy widokiem pierwszo- i trzecioosobowym.

Modern Strike

Modern Strike to kolejny tytuł skierowany do fanów sieciowej rywalizacji. Ładna, szczegółowa grafika zadowoli estetów, a proste i intuicyjne sterowanie nie sprawi większego problemu nawet początkującym graczom. Za grą przemawiają również liczby: kilkadziesiąt typów uzbrojenia i wyposażenia, kilkanaście różnorodnych map i aż siedem trybów gry. Wśród zróżnicowanych możliwości rozgrywki znajdziemy klasyczne tryby, jak: bitwa drużynowa czy rozbrajanie ładunków oraz rzadziej spotykane: pojedynek jeden na jednego, operacja specjalna, w której każdy gracz ma jedno życie lub hardcore z podwojoną ilością otrzymywanych obrażeń. Każdą broń możemy ulepszać i dostosowywać do swojego stylu gry za pomocą dużej ilości modułów. Zarówno uzbrojenie, opancerzenie, jak i akcesoria, możemy dowolnie personalizować za pomocą skórek, które możemy nabyć za płatną walutę bądź kredyty zdobywane podczas rozgrywki. Na wiernych graczy czeka również miła niespodzianka w formie codziennych, darmowych prezentów. Mnogość opcji rozgrywki oraz ilość przedmiotów i ulepszeń zapewnią zabawę na naprawdę długi czas.

Shadowgun War Games

Jesteście fanami gier w stylu Overwatch i szukacie czegoś na urządzenia z Androidem? Mamy dla was idealny tytuł – Shadowgun War Games. Jest to kolejny, na naszej liście, tytuł od Madfinger Games. Ta sieciowa produkcja bazuje na pojedynkach pvp, w których ścierają się pięcioosobowe drużyny. Jeśli chodzi o tryby rozgrywki, to postawiono tu na klasykę i możemy zagrać w: deathmatch lub „walkę o flagę”. Do wyboru otrzymujemy szeroki wachlarz bohaterów o charakterystycznych cechach i umiejętnościach, a sukces potyczki jest uzależniony głównie od zgrania i kooperacji całej drużyny. Zwolennicy rozbudowanej personalizacji również będą usatysfakcjonowani, gdyż Shadowgun War Games pozwala dowolnie zmieniać wygląd postaci za pomocą skórek, kolorów, naklejek, itp. Na pochwałę zasługuje również kolorowa, nieco rysunkowa oprawa graficzna. Twórcy gry stale pracują nad rozwojem produkcji, wprowadzając do niej m.in.: nowych bohaterów, mapy, elementy personalizacji, a także wydarzenia specjalne z unikalnymi nagrodami. Gra jest całkowicie darmowa, a jedyne mikropłatności dotyczą elementów wyglądu postaci, które można w większości nabyć za walutę zdobywaną w grze.