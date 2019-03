Najlepsze darmowe klawiatury na iPhone’a i iPad’a

Niezależnie od tego, czy chcesz szybciej pisać, czy też poprawić gramatykę te aplikacje są świetną alternatywą dla standardowej klawiatury na iOS. Na dodatek są darmowe!

Wróćmy na chwilę do 2014 roku. Apple wraz z prezentacją iOS 8 w czerwcu 2014 roku znaczenie ulepszyło klawiaturę systemową iOS z QuickType oraz zezwoliło na instalowanie klawiatur zewnętrznych deweloperów z App Store. Do końca 2014 rok roku doczekaliśmy się już kilku ciekawych alternatyw dla klawiatur systemowych. Obecnie jest wiele ciekawych zamienników dla klawiatury wbudowanej w system.

Większość klawiatur innych firm używa predykcyjnego wprowadzania tekstu oraz autokorekty, które są podobne do rozwiązań stosowanych przez Apple, ale potrafią być dużo bardziej dokładne i znacząco przyśpieszyć proces pisania, jak również wyeliminować błędy popełnione podczas wprowadzania danych.

Niektóre klawiatury wprowadzają również zupełnie nowe funkcje takie jak np. przesuwanie po klawiaturze, a nie dotykanie poszczególnych klawiszy.

W tym artykule przedstawiamy najciekawsze bezpłatne klawiatury i opisujemy ich cechy charakterystyczne.

Klawiatura Apple

Klawiatura Apple dostarczana z każdym urządzeniem.

Standardowa klawiatura Apple dostarczana jako integralna część iOS była kiedyś dosyć przeciętna, a jej funkcja autokorekty nie zawsze działała dobrze – szczególnie w przypadku języka innego, niż angielski. Do 2014 roku Apple zawsze nakładało ograniczenie na aplikacje, które powielają podstawowe funkcje samego systemu iOS - takie jak wbudowana klawiatura. Decyzja Apple o zezwoleniu iOS na korzystanie z aplikacji na klawiaturze innych firm była dość dużym krokiem naprzód, którego się nie spodziewaliśmy.

Jednak Apple ogłaszając możliwość instalacji klawiatury zewnętrznych deweloperów wprowadziło również ulepszenia do własnej klawiatury. Pojawiła się funkcja QuickType. QuickType próbuje przewidzieć, co będziesz pisać dalej, oferując trzy różne słowa, z których możesz wybierać.

Została ona zaprojektowana tak, aby zrozumieć kontekst tego, co wpisujesz, więc będzie sugerować bardziej formalny lub bardziej swobodny język w zależności od tego, czy wysyłasz wiadomość e-mail do szefa lub wiadomość tekstową do przyjaciela. Może również nauczyć się stylu pisania i będzie pamiętać, czy lubisz używać konkretnych słów lub zwrotów podczas pisania.

Od tego czasu Apple wprowadziło kolejne ulepszenia w klawiaturze, w tym wbudowany pasek skrótów do iPada z szybkim dostępem do pogrubionej czcionki, kursywy, podkreślenia, kopiowania i wklejania.

Można również aktywować nową klawiaturę jednoręczną do pisania na większych ekranach nowych iPhone'ów.

Grammarly

Klawiatura Grammarly jest również edytorem, ale w przeciwieństwie do ogólnej autokorekty oferuje również konstruktywne wskazówki, aby ulepszyć Twój styl pisania. Niektóre z użytecznych funkcji obejmują sprawdzanie pisowni kontekstowej, korekcję interpunkcji i poprawianie słownictwa.

Ta aplikacja jest szczególnie przydatna, jeśli wysyłasz biznesową wiadomość i dba o to, aby to, co piszesz było jasne, komunikatywne i poprawne. Jest ona również bezpłatna, co jest dużym plusem. Pomimo reklam Grammarly, które otaczają nas wszędzie – szczególnie na Youtube, to sama aplikacja jest bardzo ciekawa. Pomocna jest głównie podczas pisania w języku angielskim.

Gboard

Google stworzył własną klawiaturę iOS, zwaną Gboard. Aplikacja pozwala użytkownikom na szybkie wyszukiwanie w wyszukiwarce Google z poziomu samej klawiatury, bez względu na używaną aplikację. Wyniki wyszukiwania mogą być szybko udostępniane komukolwiek lub z kimkolwiek rozmawiasz. Można wyszukiwać pliki GIF, emoji, adresy, numery telefonów i inne. Możesz nawet rysować lub nagrywać własne GIF-y w samej klawiaturze.

Sama klawiatura Gboard jest odpowiednikiem wersji na system Android. Posiada funkcje pisania poprzez przeciąganie. Istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy znakami za pomocą przesuwania po klawiszu spacji. Obecna jest także obsługa dla funkcji 3D Touch (na wspierających ją urządzeniach).

SwiftKey

Wbudowana klawiatura Apple z QuickType prawdopodobnie jest wzorowana na klawiaturze SwiftKey, która wprowadziła pasek sugestii na górze klawiatury, który wyświetla trzy podpowiadane słowa.

SwiftKey posiada wsparcie dla motywów. Niestety niektóre z nich są płatne.

SwiftKey nadal wyróżnia się od podstawowej klawiatury iOS, ponieważ oferuje również opcję "flow", która pozwala na pisanie poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze, a nie podnoszenie palca, aby dotknąć każdej litery oddzielnie. Niektórzy ludzie naprawdę lubią to podejście. Dodatkowo aplikacja jest darmowa, więc nie nic nie stoi na przeszkodzie w pobieraniu jej i wypróbowywaniu.

Fleksy

Fleksy może nie mieć paska sugestii jak klawiatura iOS i inni konkurenci, ale oferuje wiele możliwości personalizacji i rozszerzeń, które naszym zdaniem będą dla Ciebie przydatne. Oferuje wiele kolorowych motywów i rozmiarów klawiatury, a nawet oferuje rozszerzenia dla GIF-ów, naklejek, emoji i innych. Obsługuje również gesty, które sprawiają, że pisanie na klawiaturze jest dużo szybsze niż zwykle.

Ciekawą opcją jest możliwość ukrycia spacji, aby zwiększyć rozmiar klawiatury. Przesunięcie palcem w prawo dodaje spację, a dwukrotne przesunięcie inne znaki interpunkcyjne.

TouchPal

TouchPal działa jak konwencjonalna klawiatura, pozwalając na stuknięcie każdej litery z osobna, ale oferuje również możliwość pisania poprzez przeciągnięcia. Jej autokorekta jest bardzo wydajna, choć nie wydaje się być oczywiście lepsza od konkurencyjnych aplikacji.

TouchPal naprawdę wyróżnia się w projekcie: jest mnóstwo różnych schematów kolorystycznych i motywów, które można zastosować na klawiaturze.

Istnieje również możliwość zrobienia zdjęcia aparatem fotograficznym lub zaimportowania istniejącego zdjęcia, a następnie wykorzystanie go do stworzenia własnego projektu klawiatury.