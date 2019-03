Google to znacznie więcej niż tylko wyszukiwarka sieciowa. Firma posiada również wiele innych rozwiązań z Google Maps i Google Chrome na czele.

Na przestrzeni lat Google wyprodukował szeroką gamę pomocnych narzędzi, z których część można używać nawet nie wiedząc, że jej producentem jest Google. Oto najlepsze darmowe narzędzia od Google, które można pobrać i używać zupełnie za darmo.

Google zatrudnia również jeden z największych zespołów inżynierów i programistów na świecie, aby zapewnić, najwyższą możliwą jakość swoich produktów, co oznacza, że produkty te są często jednymi z najlepszych, jakie można znaleźć w swoich kategoriach. Wszystkie poniższe narzędzia są niezwykle wydajne, dobrze wykonane i łatwe w użyciu. O niektórych z nich prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś.

Google Chrome

Ekran startowy Google Chrome z rozszerzeniem Momentum na macOS

Google Chrome szybko stał się jedną z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Prześcignął przeglądarki Internet Explorer od Microsoft oraz Firefox Mozilli już kilka lat temu. Chrome posiada czysty i przejrzysty interfejs oraz szeroki wachlarz narzędzi i rozszerzeń, co sprawia, że jest zarówno łatwa w użyciu, jak i łatwa w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb.

Chrome dostępny jest na wielu popularnych platformach: Windows, macOS, Linux oraz oczywiście Android i iOS.

Po raz pierwszy przeglądarka zadebiutowała we wrześniu 2008 roku. W styczniu 2019 roku była najczęściej użytkowaną przeglądarką internetową i korzystało z niej 67,3 % internautów. W Polsce jej udział wynosi 26 % na komputerach i 33,7 % na urządzeniach mobilnych. Łącznie daje to prawie 60 %. Na drugiej pozycji jest Firefox z niespełna 15 % udziałem.

Przeglądarka ta jest również preinstalowana w smartfonach z systemem Android.

Oferuje możliwość synchronizacji ustawień, zakładek, rozszerzeń pomiędzy urządzeniami (również komputerami i smartfonami) za pomocą konta Google.

Ciekawostką jest, że przeglądarka Google Chrome może służyć jako prosty kalkulator. W pasku adresu wpisz działanie, a pod spodem zobaczysz wynik.

Kalkulator w Google Chrome

Google Maps - Mapy Google

Mapy Google również są bardzo popularną usługą dostarczaną przez firmę Google. Zapewniają szczegółową informację o położeniu geograficznym na całym świecie. Posiadają widok z satelity, a nawet funkcję Street View - zdjęcia głównych ulic oraz całych miast na świecie. Street View dostępne jest w różnym zakresie w zależności od czynników ekonomicznych oraz prawnych. Pokrycie Polski stoi jednak na bardzo wysokim poziomie, a dane są aktualizowane co dwa do trzech lat.

Mapy Google zostały uruchomione 8 lutego 2005 roku. Umożliwiają oglądanie map, zdjęć lotniczych, 360 stopniowych panoram. Pokazują natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym, potrafią planować trasy podróży nie tylko samochodem, ale także transportem publicznym, pieszo, rowerem, samolotem, czy nawet promem.

Google w celu zebrania szerokiej bazy map korzysta z wielu firm zewnętrznych. Na terenie naszego kraju dane udostępnia Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.

W 2012 roku nad usługą pracowało 7100 pracowników.

Ciekawym dodatkiem jest możliwość mierzenia odległości. Możemy także zapamiętać adres domowy oraz miejsce, w którym pracujemy, a Mapy Google za pomocą powiadomień pokażą nam, jaki jest czas dojazdu do danej lokalizacji oraz czy są aktualnie utrudnienia na trasie. Po ustawieniu adresów możliwe jest także wywołanie za pomocą Asystenta Google nawigacji do domu.

Mapy Google potrafią także działać w trybie Offline, czyli bez dostępu do sieci. Możemy pobrać interesujący nas kawałek Mapy, a następnie korzystać z niej bez dostępu do internetu. Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, a w szczególności poza teren Unii Europejskiej.

Mapy w trybie offline

Mapy Google są zintegrowane z innymi usługami takimi jak np. Uber lub myTaxi.

Mapy Google dostępne są na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS, jako oddzielna aplikacja, a także w dowolnej przeglądarce internetowej. Jeżeli zdecydujemy się na połączenie Map z naszym kontem Google możliwe jest zapisywanie historii naszej aktywności w usłudze.

Google Drive - Dysk Google

Google Drive zapewnia użytkownikom miejsce do przechowywania ich danych w chmurze. Można tam przechowywać wszystko, od muzyki i filmów po zdjęcia i dokumenty, co pozwala na dostęp do nich z dowolnego miejsca, o ile masz połączenie internetowe.

Chmura przechowuje Twoje dane na zdalnych serwerach i umożliwia dostęp do nich poprzez wprowadzenie nazwy konta i hasła. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i ochrony, zapewniając jednocześnie, że Twoje dane nigdy nie zostaną utracone.

Dysk Google zadebiutował po raz pierwszy w kwietniu 2012 roku. Dostęp do niego możemy uzyskać za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android lub z przeglądarki.

Możliwe jest udostępnianie plików innym użytkownikom - nawet nieposiadającym konta Google. Na Google Drive przechowywane są kopie zapasowe naszych danych z urządzeń z Androidem.

Na komputery z systemem Windows oraz macOS Google przygotował aplikację Kopia zapasowa i synchronizacja w usługach Google, która pozwala na automatyczną synchronizację wybranych folderów na naszym komputerze do chmury. Aplikacja ta jest niezastąpiona, gdy użytkujemy dwa komputer. Dzięki niej na każdym z nich będziemy mieli dostęp do tych samych plików.

Od marca 2017 roku Dysk Google ma 800 milionów aktywnych użytkowników.

W bezpłatnej wersji dostajemy 15 GB miejsca, które możemy rozszerzyć za dodatkową opłatą.

Dysk Google jest zintegrowany z innymi usługami firmy. Możliwe jest zapisywanie załączników z Gmail'a bezpośrednio na Dysku Google.

Google Docs - Dokumenty Google

Dokumenty Google to darmowy pakiet biurowy Online zintegrowany z kontem Google. Pliki zapisywane są na Dysku Google, ale istnieje możliwość ich pobrania.

W skład pakietu biurowego Dokumenty Google wchodzi:

Procesor tekstu - Dokumenty

Program do tworzenia prezentacji multimedialnych - Prezentacje

Arkusz kalkulacyjny - Arkusz

Dokumenty Google są w pełni kompatybilne z Microsoft Office. Potrafią otwierać pliki z pakietu biurowego Office i eksportować dokumenty stworzone za pomocą Dokumentów Google do formatu Office.

Pakiet biurowy Google jest darmowy. Jedynym wymaganiem jest posiadanie konta Google. Możliwe jest korzystanie z pakietu Offline za pomocą aplikacji na systemy iOS oraz Android. W przypadku PC możemy korzystać z pakietu biurowego Google bez dostępu do sieci za pomocą przeglądarki Google Chrome.

Google Flight - Loty Google

Loty Google to nic innego, jak wyszukiwarka połączeń lotniczych. Bazuje na rozwiązaniu ITA Matrix. Loty Google posiadają z punktu widzenia przeciętnego konsumenta kilka bardzo ciekawych funkcji. Możliwe jest monitorowanie cen lotów. Usługa potrafi wysyłać powiadomienia, o wzroście lub spadku ceny. Dodatkowo szukając połączenia Loty Google podpowiadają nam, kiedy bilety będą najtańsze.

Podczas szukania połączenia mamy możliwość wpisania aż sześciu portów lotniczych wylotu i przylotu. Możemy wpisać całe nazwy lub posiłkować się kodami IATA (w przypadku Lotniska Chopina WAW, Warszawa-Modlin WMI). Wyniki wyszukiwania możemy oglądać w Mapach Google.

Do naszej dyspozycji pozostaje także Wykres cen, który pokazuje, jak kształtują się ceny biletów na wybranej trasie w danym miesiącu.

W przypadku niektórych linii lotniczych Loty Google pokazują nam, jakie udogodnienia możemy znaleźć na pokładzie statku powietrznego - np. dostęp do Wi-Fi czy zasilanie przy fotelu.

Co ważne usługa Loty Google nie pozwala na rezerwację biletu. Po wybraniu interesującego nas połączenia zostaniemy przekierowani bezpośrednio na stronę przewoźnika lotniczego z uzupełnionymi już danymi takimi jak data i miejsce wylotu i przylotu.

Google Photos - Zdjęcia Google

Zdjęcia Google to usługa, która jak sama nazwa wskazuje pozwala nam przechowywać w Chmurze Google nasze zdjęcia i filmy. Jeżeli zdecydujemy się na skompresowanie zdjęć przy wysyłaniu otrzymamy nielimitowane miejsce na naszą bibliotekę. Kompresja proponowana przez Google nie pogarsza jakości zdjęć. W przypadku, gdy jednak zdecydujemy się na transfer naszych zdjęć i filmów w oryginalnej jakości do dyspozycji mamy 15 GB, które są współdzielone z naszym dyskiem Google.

Usługa Zdjęć Google posiada zaawansowane mechanizmy wyszukiwania, które dodatkowo są stale ulepszane. Możemy wyszukiwać po lokalizacjach, ale także po hasłach kluczowych. Np. gdy wpiszemy "samochód" jako wyniki otrzymamy zdjęcia, na których znajdują się samochody.

Możliwe jest zwolnienie miejsca w telefonie poprzez przeniesienie zdjęć do usługi i usunięcie oryginałów z urządzenia.

Możliwe jest usunięcie lokalizacji ze zdjęć, które udostępniamy znajomym lub współpracownikom bez usuwania lokalizacji ze zdjęcia znajdującego się w Zdjęciach Google.

Znajdź moje urządzenie

Znajdź moje urządzenie to usługa, która może przydać nam się w najmniej oczekiwanym momencie. Nie życzymy jednak nikomu, aby musiał z niej korzystać. Znajdź moje urządzenie pozwala na zlokalizowanie lub wyświetlenie ostatniej lokalizacji naszego smartfonu, tabletu z systemem Android lub zegarka działającego pod kontrolą Wear OS.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android. Możliwe jest zalogowanie się na innym telefonie - aplikacja nie wymaga do działania dodania konta Google, jak w przypadku innych usług firmy.

Możemy zlokalizować swoje urządzenie, wymusić włączenie dźwięku (nawet, jeżeli urządzenie jest wyciszone). W przypadku obiektów użyteczności publicznej - szczególnie międzynarodowych portów lotniczych możliwa jest nawigacja do naszego urządzenia za pomocą mapy obiektu, jeżeli została ona stworzona i wprowadzona do Map Google.

Dodatkowo możemy zdalnie sprawdzić stan sieci i baterii. W przypadku zgubienia telefonu możemy zdalnie je wymazać lub zablokować tak, aby urządzenie wyświetlało tekst i numer kontaktowy.

Skaner zdjęć Google

Skaner zdjęć Google to usługa ściśle powiązana ze Zdjęciami Google. Pozwala ona zeskanować za pomocą aparatu w naszym smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym analogowe fotografie i zapisać je w naszej bibliotece Zdjęć Google. Skaner automatycznie przycina zdjęcia do ich krawędzi, dokonuje korekcji, aby wyrównać ewentualne przekrzywienia oraz inteligentnie obraca zdjęcia. Skanowania trwa kilka sekund, a fotografia od razu znajduje się w naszej bibliotece. Możemy także korzystać z zaawansowanego wyszukiwania Zdjęć Google, aby ją znaleźć